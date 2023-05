Der Great Reset rückt näher, doch wer steckt wirklich hinter diesem dunklen Plan?

Teile die Wahrheit!

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) unter Führung von Klaus Schwab kündigte an, die Agenda 2030 zu beschleunigen. Es habe Rückschläge gegeben, heißt es in einer Erklärung. Hinter den Plänen der Agenda steht der Aufbau eines Kontrollregimes, in dem es weder Recht noch Freiheit gibt. Sind die Pläne tatsächlich nur eine Verschwörungstheorie? Eine Analyse von Frank Schwede

Wer das Geheimnis hinter der Agenda verstehen will, muss nur genauer hinter die Kulissen der Politik blicken. Hier präsentiert sich der ganze Wahnsinn gerade vor unseren Augen wie ein ausgerollter Teppich, weil die Gaga-Politik Teil des Plans ist – so kurios das vielleicht auch klingen mag.

Es geht darum, das föderale System zu zerstören, um es gegen ein Weltregierungssystem zu ersetzen – quasi eine Welt ohne Grenze, über die der Gründer der Open Society Foundation, George Soros, in seinem Buch The Age of Error schreibt.

Auch Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum teilt diese Fantasien in seinem 2020 veröffentlichten Buch Covid-19: Der große Umbruch. Zwei Bücher können nicht lügen.

Auch wenn die Pläne unterschiedlich bewertet und interpretiert werden – die Pläne bleiben dieselben. Auch schöngefärbte Worte können nichts daran ändern.

Noch immer kann die überwiegende Mehrheit mit dem Begriff Agenda 2030 nichts anfangen, weil die Pläne nur schrittweise transparent werden, um die Bevölkerung langsam an die dramatischen und höchst freiheitseinschränkenden Veränderungen zu gewöhnen.

Nach Worten der Europaabgeordneten Christine Anderson war die vorgetäuschte Covid-Pandemie nur ein Probelauf für ein Sozialkreditsystem, das in die geplanten 15-Minuten-Städte integriert werden soll. In einem Gespräch mit Epoch Times sagte Andersson:

„Der Covid-Pass war ein Testballon, um die Leute dazu zu bringen, eine Art QR-Code zu erzeugen. Wir wollten die Leute nur daran gewöhnen. (…) Jetzt schlagen sie mit diesen 15-Minuten Städten zu. Machen Sie keinen Fehler, es geht nicht um Bequemlichkeit.

Es geht darum, dass man all die Orte, die man erreichen muss, in unmittelbarer Nähe haben kann. Und es geht auch nicht darum, den Planeten zu retten, nebenbei bemerkt. Die 15-Minuten Städte müssen (QR-Codes) haben, bevor sie dich einsperren können.“

Anderson zitiert aus einem neuen britischen Gesetz, das die Grundlage für einen Klima-Lockdown als nächsten Schritt im Plan des WEF für den Great Reset legt. Das heißt in aller Deutlichkeit: die 15-Minuten-Städte sind notwendig, um die Bevölkerung einzuschließen. (Great Reset entlarvt: Wie Schwab, Gates und das finstere WEF planen, die Welt zu entvölkern!)

Covid war nur die Generalprobe

300x250

Covid hat gezeigt, dass dreißig, vielleicht auch vierzig Prozent, bereit sind, Widerstand zu leisten gegen die Auflösung von Grundrechte und Demokratie. Das ist ein gutes Zeichen, weil zu hoffen ist, dass die Pläne ins Wanken geraten.(Ex-Premierminister: Eliten wollen Weltregierung und Bevölkerungsreduktion – Ex-Sky-News-Redakteur warnt vor Pandemie-Propaganda und globaler Gesundheits-Diktatur)

Immerhin hat Klaus Schwab zugegeben, dass es aufgrund der Corona-Pandemie unvorhersehbare Rückschläge bei der Umsetzung der Agenda gab, weil offensichtlich in seinen Reihen niemand mit so großem Widerstand gerechnet hat.

Was viele bisher noch nicht verstanden haben, ist, dass der Great Reset nicht nur ein Krieg gegen die Bevölkerung ist, sondern auch gegen die noch Regierenden, die sich quasi gerade ihr eigenes Grab schaufeln, in das sie einmal gestoßen werden.

Das heißt im Klartext, dass die regierende Elite für das WEF im Grunde genommen nichts anderes als nützliche Idioten sind, die durch ihre eigene Dummheit nicht nur ihr Land zerstören, sondern auch an dem Ast sägen, auf dem sie sitzen, weil es laut den Plänen der Agenda 2030 künftig keine nationalen Grenzen mehr geben wird, zumindest nicht auf EU-Ebene.

300x250 boxone

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Entmenschlichung im Rahmen der Agenda, die mit der Corona-Pandemie deutlich an Fahrt aufgenommen hat. Im Wesentlichen geht es hier darum, die Psyche der Menschen zu brechen. Die hierbei angewendeten Mittel entsprechen in etwa denen, die auch in Straflagern und Umerziehungsanstalten angewendet werden.

Ein Teil der Covid-Strategie bestand nämlich darin, die Psyche und den Willen der Bevölkerung zu brechen, um sie für die Pläne der zukünftigen Agenda gefügig zu machen, ohne dabei den Anschein eines autoritären Staates zu erwecken, weil es ja laut offizieller Aussage vordergründig darum ging, eine globale Katastrophe zu verhindern.

Ich denke, besser kann man böswillige Absichten gar nicht kaschieren, weshalb die Methode mit dem Krisennotstand, ob Pandemie oder Klima, besonders für Regierungen demokratischer Staaten attraktiv ist.

Isolation, das ständige Tragen von Masken, das Erteilen von Befehlen mit der Androhung von Strafen, sind Foltertechniken, die bereits in Guantanamo Anwendung fanden.

Kürzlich hat der AfD-Bundestagsabgeordnete Petr Bystron in einem Interview mit dem Autor und Blogbetreiber Alexander Wallasch gesagt, dass es auch in Deutschland immer häufiger zu gravierenden Menschenrechtsverletzungen kommt.

Unter anderem ging er auch auf die Polizeigewalt gegen Bürger während der Coronazeit ein. Allein hier gab es nach Worten von Bystron Hunderte Missbrauchsfälle, wo Menschen wahllos verhaftet wurden und viele von denen sogar nackt in eine Zelle gesteckt wurden, weil sie keine Maske trugen.

Psyche und Willen brechen

All diese Maßnahmen sind Teil der Entmenschlichung zur Schaffung einer amorphen, willensschwachen Bevölkerung. Oft ist es leider es so, dass sich viele Menschen dem System unterordnen, weil sie keine andere Chance sehen und weil es noch immer Tausende gibt, die das ebenfalls tun.

Ein weiterer bereits oben angesprochener wichtiger Punkt ist die Schaffung einer digitaler Währung in Verbindung mit der Einführung eines Sozialkreditsystems, um Bürger künftig besser kontrollieren und bestrafen zu können, wenn sie sich Verordnungen und Gesetzen widersetzen, wie etwa das Tragen von Masken oder die Missachtung von Ausgangssperren.

Desweiteren steht auch die Senkung des Bildungsniveaus auf breiter Schicht in Planung, sodass es künftig nur noch privilegierte Kinder aus Elitekreisen möglich sein wird, Zugriff auf eine umfassende Bildung zu erhalten.

Das Ziel dahinter ist die Versklavung der verbliebenen rund achtzig Prozent der Weltbevölkerung, die künftig keinerlei Rechte und Eigentum mehr besitzen werden.

Nicht einmal dreißig Prozent der Menschen im deutschsprachigen Raum sind darüber informiert, welche gravierenden Auswirkungen die Agenda auf sie haben wird – dafür mag es verschiedene Gründe geben.

Der mit Abstand wichtigste Grund ist, dass die Umsetzung, wie bereits erwähnt, auf sehr clevere Art geschieht, nämlich über die Inszenierung erfundener Krisen wie Corona & Klima und die Verbreitung von Angstpropaganda.

Der Aufbau einer hypothetischen Extremsituation ist, wie wir ja am Beispiel Corona gesehen haben, ist sehr leicht mit einer Handvoll gut bezahlter Wissenschaftler durchführbar.

Ganz egal, ob eine simulierte Pandemie, die CO2-Klimalüge oder die Vortäuschung atomarer Verstrahlung – die Menschen fallen durch die Verbreitung von Krisenpropaganda in eine Schockstarre, wo rationales Denken kaum mehr möglich ist.

Das heißt, die Bevölkerung ist in jedem Fall im Sack, weil sie verunsichert und mit der Situation überfordert ist. Das bietet den Eliten eine ideale Steilvorlage, dass sie ihre Pläne erfolgreich umzusetzen können.

Die wichtigste Voraussetzung ist, dass die ÖRR-Massenmedien und ein ausgewählter Kreis an Experten und Wissenschaftlern bereit stehen, was natürlich ein leichtes Spiel ist, weil sie ja dafür gut bezahlt werden.

Wie ja mittlerweile bekannt ist, flossen die Gelder bei Corona wie die Niagarafälle, was bei einer tatsächlichen Katastrophenlage nicht nötig wäre, weil echte Experten, Wissenschaftler und Journalisten aus freien Stücken ehrlich informieren und berichterstatten.

Maskierte Entvölkerung

Bei einer Lügengeschichte sieht das anders aus, weil man schließlich Wissenschaftler und Journalisten erst einmal dazu bringen muss, dass sie ihren guten Ruf, ihre Reputation, zerstören, was sich insbesondere dann als schlimm erweist, wenn die Sache schief läuft

Ein weiterer Punkt, der immer wieder gerne im Zusammenhang mit der Agenda 2030 genannt wird, ist die Bevölkerungsreduktion. Natürlich klingt das absurd, weil sich schließlich niemand vorstellen kann, dass Regierungen dazu fähig sind, Menschen absichtlich ins offene Messer laufen zu lassen. Was aber ist, wenn das unter Vorspielung falscher Tatsachen geschieht, wie etwa bei Corona? Macht das einen Unterschied?

Wie wir aktuell sehen können, sogar einen sehr großen. Weil man sich in Krisensituationen immer mit den Worten herausreden kann, das man das schließlich nicht besser gewusst habe.

Übertriebenen ausgedrückt, haben wir es hier mit einer quasi maskierten Entvölkerung zu tun, weil sie mit einer dubiosen und unerprobten, angeblich in einem sehr kleinen Zeitfenster entwickelt, Vakzine zu tun haben, die vor dem Hintergrund einer tödlichen Seuche eingesetzt wurde, die jeder, der von der Todesangst gepackt ist, dankend entgegen nimmt, ohne weiter über die möglichen Folgen nachzudenken.

Da die Zahl der impfwilligen Bürger offenbar niedriger ausgefallen ist als erwartet, wurde mit Zwangsimpfung und dem Verlust des Arbeitsplatzes gedroht. Und jetzt wird es richtig interessant, und darüber habe ich hier auch schon berichtet, dass ein geplanter Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) künftig regeln soll, welche Maßnahmen länderübergreifend bei der Ausrufung einer Pandemie ergriffen werden müssen. Das bedeutet, dass die Befehlsgewalt künftig bei der WHO liegen würde.

Hier noch einmal die wichtigsten Eckpunkte zum Vertrag in Kürze: Zwischen dem 5. und 7. Dezember 2022 trafen sich die Vertreter der WHO-Mitgliedsstaaten, um ein globales Pandemieabkommen auszuarbeiten, das unter anderem eine verbindliche Impfflicht gegen das Coronavirus vorsieht und gegen alle weiteren geplanten Virusarten.

Das Abkommen soll im Mai 2024 unterzeichnet werden. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte auf der Konferenz zum Pandemieabkommen:

„Die Covid-19-Pandemien hat gezeigt, dass die globale Gesundheitssicherheit nicht freiwilligen Mechanismen oder gutem Willen überlassen werden darf. Unserer Ansicht nach kann ein neues Instrument nur dann wirksam dazu beitragen, künftige Generationen vor Pandemien zu schützen, wenn es sich um ein verbindliches Abkommen handelt, dass die individuellen Freiheiten und die nationale Souveränität schützt.“

Stoppen Sie den Pandemievertrag

Wenn alles nach Plan verläuft, soll also bis spätestens Mai kommenden Jahres das Abkommen unterzeichnet sein. Was das bedeutet, kann sich jeder denken: die Welt steht nach Unterzeichnung des Vertrags unter der Herrschaft der Weltgesundheits-Organisation, oder möglicherweise schon einer anderen neu gegründeten Organisation im Rahmen der Agenda 2030.

Um das zu verhindern, sagen Sie hier mit Ihrer Unterschrift nein zum geplanten Pandemievertrag.

Wie Sie sehen, läuft die Umsetzung des Great Reset bereits auf Hochtouren, ohne dass Sie etwas davon mitbekommen, weil Ihnen diese Informationen von den ÖRR-Medien bewusst vorenthalten werden.

Ein Abkommen zur beschleunigten Umsetzung der Agenda 2030 wurde bereits im Mai vergangenen Jahres von Klaus Schwab und UN-Generalsekretär António Guterres unterzeichnet.

Bis heute liegen die wahren Pläne der Agenda im Dunst phrasenreicher Worte aus dem Munde von Klaus Schwab, laut denen das Ziel des Great Reset darin besteht, eine gerechtere und nachhaltigere Gesellschaft zu schaffen. Schwab schreibt in seinem Werk Covid-19: Der große Umbruch:

„Die vierte industrielle Revolution wird nicht nur verändern, was wir tun, sondern auch, wer wir sind. Es wir unsere Identität und alle damit verbundenen Probleme beeinflussen: unser Gefühl der Privatsphäre, unsere Vorstellung von Eigentum, unser Konsumverhalten, die Zeit, die wir der Arbeit und Freizeit widmen, und wie wir unsere Karriere entwickeln.“

Aus den Sätzen geht deutlich hervor, dass es sich hier um Eingriffe in die Freiheit eines jeden Bürgers handelt. Das heißt, niemand wird künftig mehr selbst über sein Leben entscheiden können, weil alles von einem Zentralkomitee aus geregelt sein wird. Weiter schreibt Schwab:

„Die Welt wird nicht mehr dieselbe sein, der Kapitalismus wird eine andere Form annehmen, wir werden neben privatem und öffentlichem Eigentum ganz neue Arten von Eigentum haben. Die größten multinationalen Unternehmen werden mehr soziale Verantwortung übernehmen, sich aktiver am öffentlichen Leben beteiligen und Verantwortung für das Gemeinwohl tragen.“

In dieser Agenda geht es also nicht nur um die Schaffung eines neuen Wirtschaftssystems, sondern gleich noch um die Abschaffung von Privatbesitz und Privatsphäre. Ein Großteil der Weltbevölkerung wird also künftig in Art Gemeinschaftsunterkünften leben, ohne eigene Küche und Bad.

Das bestätigt unter anderem auch die dänischen Politikerin Ida Auken in einem Artikel aus dem Jahr 2016, der parallel zum Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums erschienen ist.

Die Köpfe hinter den Köpfen

Interessant bleibt die Frage, ob Köpfe wie Klaus Schwab und George Soros tatsächlich die Initiatoren der Agenda sind, oder ob sie nur das Sprachrohr wesentlich einflussreicherer Personen aus den Reihen des Tiefen Staates sind.

Tatsache ist, dass die wahren Rädelsführer der dystrophen Pläne nicht selbst öffentlich in Erscheinung treten werden. Sie werden sich im Hintergrund halten, wie das bei der Mafia üblich ist. Niemand kennt ihre Gesichter und ihre Namen.

Alles, was sie der Öffentlichkeit zu sagen haben, sagen sie über Leute wie Schwab und Soros, was uns gleich zur nächsten Frage führt, nämlich wer die verborgene Schattenmacht im Hintergrund ist, die offenbar niemand wirklich zu kennen scheint.

Mögliche Antworten könnte ein im Jahr 1980 erschienenes Buch unter dem Titel The American Establishment liefern, das von den Politologen Leonard und Mark Silk stammt, die die Mechanismen staatlicher Entscheidungen genauer unter die Lupe genommen haben.

Dem Autorenduo ist es gelungen, Licht auf die fünf größten Institutionen zu werfen, von denen die Vereinigten Staaten regiert werden: Das sind die Harvard University, die New York Times, die Ford Foundation, der Think Thank der Brooking Institution und der Council on Foreign Relations, eine private Institution, die im Wesentlichen die US Außenpolitik bestimmt.

Der Council on Foreign Relations ist eng mit der berüchtigten „Trilateralen Kommission“ verbunden, eine Art Club, der die größten Bankiers und Unternehmen sowie führende Politiker aus aller Welt zusammenbringt, um nach Lösungen für dringenden Probleme der Welt zu suchen.

Doch wer steckt hinter diesen geheimnisvollen Organisationen. Ein altes Sprichwort sagt, wer das Geld hat, bestimmt, der hat die Macht. In diesem Fall handelt es sich um drei große Familien, deren Namen der Öffentlichkeit zwar weitgehend bekannt sind, doch kaum jemand bringt sie mit der Einflussnahme sie auf die Weltpolitik in Verbindung.

Ihre Namen lauten Rockefeller, Rothschild und Morgan. Diese Familien beherrschen nicht nur die Finanzströme, sondern sie sind auch im Besitz riesiger Unternehmen – und vor allem die Rockefellers haben einen großen Einfluss auf das politische Weltgeschehen, weil sie maßgeblich am Aufbau des „Club of Rome“ und der Trilateralen Kommission beteiligt sind.

Für nicht eingeweihte Kreise ist es oft schwierig, die Spur des Geldes in der Verflechtung des Banken- und Industriekapitals zurückzuverfolgen Allein die Dimension der Unternehmen, die unter der Kontrolle der Rockefeller Dynastie stehen, ist gigantisch.

Das sind Exxon Mobil, Chevron Texaco, BP Amoco, Marathon Oil, Freeport McMoRan, Quaker Oats, ASARCO, United Delta, Northwest, ITT, International Harvester, Xerox, Boeing, Westinghouse, Hewlett Packard, Pfizer, Motorola, Monsanto und viele mehr.

Im Laufe vieler Jahrzehnte stand das Rockefeller Imperium auch hinter der Absetzung und Ernennung zahlreicher Staatsoberhäupter im Rahmen weltweiter trivialer Farbenrevolutionen.

Nelson Rockefeller, der von 1974 bis 1977 Vizepräsident der Vereinigten Staaten war, beschrieb das „Glaubensbekenntnis“ seiner Familie in einem Interview mit dem Playboy mit den folgenden Worten:

„Ich glaube an Planung: wirtschaftliche, soziale, politische, militärische und weltweite.

Es ist jetzt an der Zeit zu erkennen, dass es tatsächlich so etwas wie eine globale Schattenregierung gibt, die nichts Gutes für die Zukunft der Menschheit plant. Noch ist es nicht zu spät zum Handeln.

Wenn fünfhundert Menschen das tun, wird es nicht reichen, wenn aber fünfhundert Millionen oder eine Milliarde Menschen sind, reicht das aus, um die Pläne dieser Herrschaften für immer zunichte zu machen.

Hier der Link zur Petition:

https://citizengo.org/de/ot/210669-bekaempfe-die-machtergreifung-der-who-sag-nein-zum-pandemievertrag

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 15.05.2023