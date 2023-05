Wie funktioniert eigentlich eine Rakete im luftleeren Raum? (Video)

Diese Frage wird Sie im Alltag vielleicht nicht so sehr beschäftigen, aber sie bildet sicherlich die Grundlage für viele Nachrichten und vielleicht auch für einen Großteil der Überzeugungen, auf denen die Wahrnehmung unserer täglichen Realität beruht. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Nehmen wir zum Beispiel an, dass wir auf dem Mond gelandet sind oder dass Satelliten die Erde umkreisen, dann ist das Verständnis des Raketenantriebs im Vakuum des Weltraums eine wichtige Voraussetzung.

Wie ein Flugzeug abhebt, ist etwas anderes als der Start einer Rakete. Es handelt sich um zwei unterschiedliche und eigentlich unvergleichbare Dinge.

Das liegt daran, dass ein Flugzeug in der Atmosphäre bleibt und eine Rakete diese Atmosphäre verlässt. Ein Flugzeug treibt sich selbst in der Luft voran, und da die Luft an der Oberseite des Flügels (wegen der Krümmung an der Oberseite) einen längeren Weg zurücklegt als an der Unterseite, entsteht ein Druckunterschied, der eine nach oben gerichtete Kraft (den so genannten„Auftrieb„) erzeugt.

Der Antrieb erfolgt durch Treibstofftriebwerke, die Treibstoff und Sauerstoff verbrennen und so einen Schub nach hinten erzeugen, der eine Vorwärtsgeschwindigkeit erzeugt, die erforderlich ist, um die richtige Menge an Auftrieb zu erreichen.

Eine Rakete muss jedoch gerade nach oben fliegen und benötigt daher keinen Auftrieb, sondern nur den Schub des Verbrennungsmotors unter der Rakete.

Da man weiß, dass eine Rakete irgendwann im Vakuum landet (und somit kein Sauerstoff zur Verfügung steht), ist es notwendig, sowohl Treibstoff als auch Sauerstoff im Tank mitzuführen.

Nun kann man zum Beispiel den Sauerstoff in einem Tank flüssig halten und den Treibstoff in einem separaten Tank aufbewahren. Wenn man beides mischt und in der Verbrennungskammer zündet, erhält man den gewünschten Vortrieb.

Es gibt auch feste Formen von Treibstoff, aber im Moment geht es nicht um die Art des Treibstoffs, sondern um den Vortrieb.

Man kann sich nur dann fortbewegen, wenn man etwas hat, gegen das man sich abstoßen kann – so könnte man meinen. Innerhalb der Atmosphäre sind das die vorhandenen Gasmoleküle.

Außerhalb der Atmosphäre haben Sie jedoch nichts, wogegen Sie sich abstoßen können. Richtig?

Es gibt keine Gasmoleküle, also wäre das eine logische Schlussfolgerung. Ein Flugzeugtriebwerk stößt gegen die Moleküle in der Luft, ein Auto stößt mit seinen Reifen gegen die Straßenoberfläche, die Räder eines Zuges stoßen gegen die Schienen und der Propeller eines Schiffes stößt gegen das Wasser.

Eine Rakete verlässt jedoch irgendwann die Atmosphäre und hat dann nichts mehr, wogegen sie sich abstoßen kann, und so stellt sich die Frage: Wie funktioniert das?

Eigentlich ist das ein Thema, das niemand wirklich in Frage stellt. Warum eigentlich nicht? Nun, wir sehen fast täglich den Beweis, dass es funktioniert. Das ist eine längst überholte Erkenntnis. Wir leben im Jahr 2023.

Praktisch jeden Tag wird irgendwo auf der Welt eine Rakete gestartet, und Satelliten werden mit Triebwerken in die Umlaufbahn gebracht. Außerdem waren wir schon auf dem Mond und haben Weltraumteleskope, die auch nicht einfach dort gelandet sind. Irgendwie wird es also funktionieren.

Wenn Sie das in Frage stellen, müssen Sie eine Schraube locker haben.

Dennoch ist es recht nützlich zu verstehen, wie es funktioniert, um alle möglichen Zweifel auszuräumen. Wir können im Weltraum fliegen, weil Newton dies mit einer physikalischen Formel bewiesen hat, die wir heute als drittes Newtonsches Gesetz bezeichnen.

Wie lautet es also? Das Gesetz lautet: Aktion ist Reaktion.

Natürlich funktioniert dieses Gesetz! Sehen Sie einfach fern oder suchen Sie auf YouTube. Sie werden viele Raketen sehen, die in die Luft fliegen.

Wir sehen, dass wir eine ISS-Raumstation haben; wir hatten einst das wunderbare Space Shuttle; Elon Musk startet Tim und Struppi-ähnliche Raketen wie Starship; wir waren auf dem Mond und Satelliten fliegen uns um die Ohren. Es gibt keinen Zweifel daran!

Das Newtonsche Gesetz besagt, dass sich etwas, das man im Vakuum nach hinten schiebt, vorwärts bewegt. Selbst wenn es also nichts gibt, gegen das man drücken kann, bewegt es sich vorwärts.

Dies ist ein wundersamer Vorgang, den niemand wirklich erklären kann, aber er funktioniert. Es widerspricht jeder Form des Antriebs, die wir in einem Flugzeug, Auto, Zug oder Boot erleben können, aber der Antrieb einer Rakete im Vakuum des Weltraums funktioniert, weil wir es im Fernsehen und in Tausenden von YouTube-Videos sehen können.

Die Engländer haben ein Sprichwort, das besagt: „The proof is in the pudding„. Das bedeutet so viel wie: Der Wert, die Qualität oder die Wahrheit einer Sache sollte auf der Grundlage direkter Erfahrungen mit ihr oder ihren Ergebnissen beurteilt werden.

Nun, wir haben dieses Ergebnis oft genug im Fernsehen gesehen. Und so ist es wahr: Newtons drittes Gesetz „Aktion ist Reaktion“ ist zu 100 % bewiesen.

Jeder, der dieses Gesetz in Frage stellt, sollte einfach den Fernseher einschalten oder ein paar YouTube-Videos ansehen.

Das Fernsehen zeigt uns immer die Wahrheit; genau wie all diese YouTube-Videos. Das kann man wirklich nicht in Frage stellen. Wenn Sie es dennoch tun, sehen Sie sich das unten stehende YouTube-Video an.

Der Mann mit der Mütze zeigt, dass ein Stück Feuerwerkskörper in einer Vakuumröhre über das Newtonsche Aktions-Reaktions-Gesetz einen Antrieb bewirkt.

Natürlich wird das Vakuum angehoben, sobald das Feuerwerk gezündet wird, es gibt also tatsächlich Gasmoleküle, die gegen die Rückwand drücken und das Vakuum anheben, aber das ist wieder so ein Unsinn, auf den nur Verschwörungstheoretiker hereinfallen.

Seltsame Leute, diese Zweifler.

Fortsetzung folgt…

…

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 15.05.2023