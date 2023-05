Gibt es überhaupt Satelliten, wie funktioniert GPS, wenn es sie nicht gäbe, und was ist Starlink? (Video)

Teile die Wahrheit!

Im Anschluss an meinen Artikel über die Funktionsweise von Raketenantrieben im Vakuum erhielt ich viele Fragen darüber, was dann mit Satelliten geschieht.

Wenn sich nämlich herausstellt, dass Raketenmotoren im Vakuum nichts zum Anschieben haben, wie bringt man dann Satelliten in Position? Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Sicherlich verwenden auch Satelliten kleine Raketenmotoren, um ihre Position in der Umlaufbahn einzunehmen und sie bei leichten Abweichungen in Position zu halten. Und wie funktionieren dann die Satellitenkommunikation und GPS? Und was ist mit den Starlink-Satelliten, die man mit bloßem Auge sehen kann?

Nicht nur, dass ich den Starlink-Zug vor kurzem selbst erlebt habe, während einer nächtlichen Befeuchtung der Pflanzen, sondern ich habe auch schon Abende im Gartenstuhl verbracht, und dann sieht man viele Lichtpunkte vorbeihuschen.

Probieren Sie es selbst aus, an einem wolkenlosen Abend oder in einer Nacht. Legen Sie sich einfach für ein paar Stunden zurück und schauen Sie in den wolkenlosen Himmel.

Sie werden garantiert Lichtpunkte vorbeifliegen sehen. Und es sind keine Flugzeuge, denn die sind mit Blinklichtern ausgestattet und fliegen niedriger als diese „fliegenden Sterne“.

Wenn Sie mein letztes Buch gelesen haben, dann haben Sie auch die Videos in diesem Buch gesehen und verstehen wahrscheinlich, wie eine Plasmakuppel als Folge eines rotierenden elektromagnetischen Ringfeldes in einem Vakuum entsteht. (Russland droht damit, westliche kommerzielle Satelliten abzuschießen, wenn sie im Ukraine-Konflikt eingesetzt werden)

Diese Plasmakuppel ist wie ein dreidimensionaler Bildschirm, in dem sich Materie aus Code materialisieren kann. Wenn Sie dies noch nicht entdeckt haben, dann ist es an der Zeit, den nächsten Schritt des Erwachens zu tun und dies zu lernen.

Er bildet die Grundlage für alles, was Sie wahrnehmen, und erklärt nicht nur die Geschichte, sondern auch das, was wir in naher Zukunft auf der Weltbühne und in Bezug auf die Phänomene am Himmel erwarten können.

In diesem Buch spreche ich auch darüber, wie es möglich ist, Materie (innerhalb dieses 3D-Bildschirms – innerhalb der Plasmakuppel) zu entmaterialisieren und einen Plasmatunnel zu schaffen, der sozusagen einen Verbindungsraum innerhalb der bestehenden Materie bildet. Dabei beziehe ich mich auf die Zeugenaussagen des Wissenschaftlers Radu Cinemar, die diese Behauptung untermauern.

In diesem Modell sind die festen Lichtpunkte, die wir am Himmel sehen (die sich zu bewegen scheinen, weil wir glauben, dass sich die Erde um ihre Achse dreht), eigentlich Reflexionen (elektromagnetische Interferenzen) von elektromagnetischen Ankerpunkten in der Plasmakuppel.

In diesem Modell geht es um das elektromagnetische zirkulierende Ringfeld, das den Plasmabildschirm (die Plasmakuppel) aufrechterhält, und die Spiegelungen von Sonne und Mond laufen auf einem anderen Uhrwerk; ein Uhrwerk, das buchstäblich durch die berühmte Prager Uhr dargestellt wird. Die visuellen Grundlagen dafür sind im Buch zu finden. Es würde zu weit führen, die fast 250 Seiten hier zusammenzufassen.

Im Moment geht es um diese sich bewegenden Lichtpunkte, die man in klaren Nächten am Himmel sieht. Diese Lichtpunkte sind die elektromagnetischen Störungen in der Plasmakuppel durch den Verkehr in den Plasmatunneln.

Das ist eine Behauptung, die ich hier aufstelle, und Sie können gerne Ihren Unglauben darüber zum Ausdruck bringen, aber Sie sollten sich erst einmal eine Weile mit der Theorie der Plasmakuppel befasst haben und sich dann fragen, ob Elon Musks Boring Company vielleicht schon so sehr eine Fassade für bestimmte Aktivitäten ist wie SpaceX, Neuralink und Tesla.

SpaceX muss uns glauben machen, dass wir durch den Weltraum und zum Mars fliegen können. Neuralink muss uns glauben machen, dass sich die Entwicklung der Gehirn-Computer-Schnittstelle noch in der Phase des Ping-Pong spielenden Affen befindet (während sie bereits im Impfstoff steckte), und Tesla präsentiert uns KI in Form von schönen selbstfahrenden Autos, während die KI bereits in großem Umfang und weltweit große Daten aus der Gehirnaktivität sammelt.

Das Gleiche können wir über die Boring Company sagen. Die Realität ist viel mehr SciFi als Sie denken, aber dann lassen Sie den Teil „Fiktion“ weg. Sie ist nur deshalb Fiktion, weil wir in Bezug auf das Wissen, das wir über das Fernsehen und das Internet aufnehmen, im Stillstadium gehalten werden.

Mein Ziel ist es, Sie aus dieser Phase aufzuwecken. Die Technologie, mit der Sie gespielt werden, stammt aus der Zeit Noahs, und die Technologie, die Ihnen als „technologischer Fortschritt“ präsentiert wird, gibt es schon so lange, wie es den Simulationszyklus gibt (jeder Zyklus dauert 200 Jahre).

Schauen Sie sich das nachfolgende Video an, das Ihnen einen Eindruck davon vermittelt, wie Weltraumspaziergänge digital erstellt werden. Alte Fernsehbilder wurden veraltet, um die Illusion des technischen Fortschritts aufrechtzuerhalten (und lesen Sie weiter unter dem Video).

Der wahre Stand der Technik ist, dass Impfstoffe es möglich gemacht haben, Ihre Gedanken und Ihre DNA zu lesen und zu schreiben. Die Transgender-Propaganda ist nur eine psychologische Operation, die dazu dient, sich an die Verwandlung zu gewöhnen und die neue Menschheit nicht zu erschrecken, wenn sie sich per Knopfdruck (über die Gehirn-App) in jede beliebige Form verwandeln kann.

Auch die Marvel-Filme dienen demselben Zweck, nämlich der „Gewöhnung“. Die Technologie ist bereits in die Massen eingepflanzt worden. Für weitere Details lesen Sie diesen Artikel, in dem Sie auch sehen können, dass nichts neu ist und dass wir zum Beispiel der Hindu-Religion entnehmen können, dass wir diese Phase schon einmal hatten.

Der wahre Grund dafür, dass Raketen im Weltraum nicht fliegen können, ist nicht so sehr die Tatsache, dass es keine Materie gibt, gegen die sie stoßen könnten.

Der wahre Grund liegt in der Tatsache, dass sie Teil der materialisierten Simulation auf dem 3D-Plasmabildschirm sind. Und so wie ein Auto auf Ihrem Playstation-Bildschirm nicht vom Bildschirm wegfahren kann, kann eine Rakete nicht vom Plasmabildschirm wegfliegen.

Aber was sind dann diese wunderbaren Starlink-Satelliten, die manchmal in einem Zug vorbeifliegen? Starlink-Satelliten sind eigentlich Teil der Illusion, in der die Massen gehalten werden müssen, und zwar über die Tarnfirmen (in denen Elon Musk die Popstar-Rolle des erfolgreichen Unternehmers spielt). Ein Musk ist ein Maskierungsduft, und genau das sollen diese Unternehmen tun: die Realität verschleiern.

Starlink-Satelliten fliegen nicht (wie gemeinhin bei Satelliten angenommen) außerhalb der Atmosphäre, sondern in der Kryptongasschicht, innerhalb der Plasmakuppelatmosphäre.

In diesem Artikel finden Sie eine detaillierte Erklärung dazu, einschließlich eines Videos. Es sind Drohnen, die von Krypton-Triebwerken angetrieben werden. Deshalb können sie auch so schöne Züge bilden.

Sie befinden sich in der Gasschicht des Plasmadoms, wo der Treibstoff für die Kryptonmotoren reichlich vorhanden ist. Es ist so einfach, sie sowohl horizontal als auch vertikal in Position zu halten und sie horizontal zu fliegen. Man denke nur kurz an Düsenjäger mit beweglichem Auspuff, die horizontal abheben und sich dann vorwärts bewegen können.

Aber was ist mit all diesen Internet-, Fernseh-, Wetter- und GPS-Satelliten? Nun, in allen Fällen werden Sie ausgetrickst. Internet und Fernsehen werden hauptsächlich über Glasfaserkabel und Antennen übertragen. Da ich selbst in dieser Branche gearbeitet habe, weiß ich gut, dass die Welt und die Meere voller Glasfaserkabel sind.

Natürlich kann man auch Satellitenschüsseln verwenden, um Signale in die ganze Welt zu senden. Sie können das mit der Funktionsweise von HAARP vergleichen. Die Plasmakuppel erklärt auch dieses Phänomen. Man kann ihn sich als einen großen hohlen Spiegel vorstellen. Wenn man Funksignale in diesen großen Reflexionsspiegel sendet, kann man sie überall auf der Welt empfangen, je nach dem Einfallswinkel der Bodensendestation und der Bodenempfangsschüssel.

GPS funktioniert auch so: Man kann bodengestützte Sendersignale mit reflektierten Funksignalen in der Plasmakuppel (die wie ein Hohlspiegel wirkt) kombinieren und so eine genaue Positionsbestimmung vornehmen.

Ich habe festgestellt, dass das GPS plötzlich ungenau wird, wenn das Funksignal gestört ist. Der treue Vierbeiner, der hier herumläuft, hat ein GPS-Halsband. Dieses Gerät ist in Europa offiziell verboten, aber über Amazon in den USA war es doch möglich. Danke Jeff Bezos!

Da wir in einem ziemlich zerklüfteten und unwegsamen Gelände leben und kein Budget für den Bau eines Zauns haben, erwies sich dies als die cleverste und einfachste Lösung. Das GPS-Halsband ist mit einer App verbunden, mit der man einen virtuellen Zaun zeichnen kann.

Das funktioniert perfekt, bis in der Ferne ein Feuerwehrauto vorbeifährt. Moment mal? GPS funktioniert doch über Satellit, oder? Warum also stört das Signal des Feuerwehrautos die Position des Halsbandes?

In Wirklichkeit werden Milliarden ausgegeben, um Sie in der Illusion des unendlichen Weltraums zu halten. Die gute Nachricht ist, dass wir bald in der Lage sein werden, tatsächlich zum Mars zu fliegen. Elon Musk könnte sein Raumschiff also bald tatsächlich einsetzen.

Und warum? Es hat alles damit zu tun, dass es zwei mal 88 Plasmakuppelsysteme gibt (176 Plasmakuppeln insgesamt) und diese beiden Systeme jeweils von zwei größeren Plasmakuppeln überragt werden, unter denen eine neue Atmosphäre entsteht. Als nächstes (nach dem Phoenix-Moment) wird der Super-Dome gestartet. Eine dieser Plasmakuppeln, die dann unter den Super-Dome kommt, ist die Plasmakuppel namens Mars.

Es geht dann darum, die Rakete in einem Bogen vom Erdterrain zum Extraterrain (einschließlich Mars) zu schicken, und man wird wahrscheinlich in ein paar Stunden dort sein.

All dies geschieht jedoch in der neuen Atmosphäre unter dem Super Dome und nicht im Vakuum des Weltraums.

Es ist an der Zeit, dass Sie die oben aufgezeigte falsche Realität vollständig begreifen. Sie werden von Hollywood-Produktionen völlig getäuscht.

Beginnen Sie also heute mit dem Buch, das Sie in wenigen Tagen beenden werden.

…

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 16.05.2023