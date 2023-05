Überlebensfähigkeiten: Tipps zum Bau eines improvisierten Atomschutzbunkers

Sind Sie bereit, sich mit etwas so Katastrophalem wie einem Atomkrieg auseinanderzusetzen?

Schützen Sie sich und Ihre Familie im Falle eines Atomkriegs, indem Sie lernen, wie man vor der Katastrophe einen improvisierten Schutzraum baut. (Titelbild: Ein Luftschutzbunker in der sibirischen Stadt Norilsk)

Schätzungen gehen davon aus, dass es bisher mindestens 22 nukleare Alarme gegeben hat.

Während des Kalten Krieges stand die Welt mehrfach kurz vor der Gefahr eines Atomkrieges.

Während der Kubakrise im Jahr 1962 veranlasste ein Schwarzbär, der über einen Zaun einer Militärbasis kletterte, die USA, sofort mit Atomwaffen bewaffnete Flugzeuge abzufeuern. Damals glaubten ihre Piloten, der Dritte Weltkrieg habe begonnen.

Im Jahr 1994 führte ein Putschversuch in Russland dazu, dass die Putschisten alle drei Nuklearaktentaschen von Michail Gorbatschow mit den Startcodes beschlagnahmten, bis er die Kontrolle wiedererlangen konnte. Gorbatschow war der ehemalige Präsident der Sowjetunion.

Im Jahr 1995 aktivierte Boris Jelzin, der ehemalige Präsident Russlands, seine nukleare Aktentasche als Reaktion auf einen wissenschaftlichen Raketenstart, über den sie einen Monat zuvor informiert worden waren.

Jetzt baut China ein Atomwaffenarsenal auf. Das Land baut auch weiterhin künstliche Inseln, da es die Gewässer um sie herum beansprucht. Auch China hat öffentlich seine Absicht erklärt, in Taiwan einzumarschieren. (Atomschlag, was tun?)

Klare und aktuelle Gefahr

Darüber hinaus hat China deutlich gemacht, dass es Pläne hat, Atomwaffen gegen Amerika in einem Höhenangriff mit elektromagnetischen Impulsen (HEMP) einzusetzen, wenn es Taiwan verteidigt, was mehrere Präsidenten der Welt versichert haben, dass die USA dies tun werden, falls es zu den erstgenannten Angriffen kommt.(Seien Sie vorbereitet auf einen begrenzten nuklearen Schlagabtausch)

Trotz moderner Fortschritte ist die Welt komplizierter und viel fragiler geworden als während des Kalten Krieges. Es gibt noch mehr billige Halbleiter, die möglicherweise ausfallen und einen verheerenden Atomkrieg auslösen könnten.

Die US-Regierung hat fast nichts getan, um die amerikanischen Bürger zu schützen. Unterdessen haben ehemalige kommunistische Feinde bereits Atomschutzbunker gebaut, um ihre Bürger zu schützen.

Aktuellen und ehemaligen Beamten in Russland zufolge werden Luftschutzbunker im ganzen Land systematischen Inspektionen und Reparaturen unterzogen, nachdem der Kreml angeordnet hatte, die „zerfallende Infrastruktur aus der Sowjetzeit“ zu modernisieren.

Das Gleiche gilt nicht für die USA, da es dort nicht einmal eine Liste öffentlicher Atomschutzbunker gibt.

Als Prepper ist es an der Zeit, Maßnahmen zu ergreifen, bevor die Dinge schiefgehen.

Aber es sind nicht mehr die 50er Jahre, in denen die Menschen billige Häuser kaufen konnten. Der moderne Amerikaner hat weniger als 1.000 US-Dollar an Ersparnissen und lebt von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck. (Russische Atom-Flotte nähert sich England: Putin will Charles’ Krönung stören! Unterseekabel im Visier?)

Wenn Ihnen das Szenario bekannt vorkommt, gibt es Möglichkeiten, sich vorzubereiten, ohne Ihr Budget zu sprengen. Sie müssen nur bereit sein, hart zu arbeiten und ein wenig zu schwitzen, um Ihre Chancen zu verbessern, den nuklearen Fallout zu überleben, der unmittelbar nach einem Atomangriff auf Amerika zu Todesfällen führen könnte.

Nach einem Atomangriff würden viele Menschen an der radioaktiven Strahlung des Fallouts sterben , nicht an den Explosionen selbst.

Wenn Sie jedoch eine Warnung vor einem bevorstehenden Angriff erhalten, oder sogar in den Stunden oder Tagen unmittelbar nach einem Angriff, aber bevor der Fallout mit dem Wind eintrifft, könnten Sie sich die Zeit nehmen, einfache Schutzräume zu bauen oder den dürftigen Fallout-Schutz zu verbessern, den die meisten Bauwerke bieten.

Keine Panik, wenn Sie eine Warnung vor einem Atomkrieg erhalten. Bleiben Sie ruhig und entscheiden Sie sich für einen Plan für eine einfache Unterkunft oder für Verbesserungen und lagern Sie Werkzeuge und Vorräte, um Ihre Familie zu schützen und zu versorgen.

Es ist unvermeidlich, dass der Schutz nicht perfekt ist, aber geben Sie Ihr Bestes. In einigen Fällen haben Menschen nukleare Explosionen mit unzureichendem Schutz überlebt.

Selbstgebauter Atomschutzbunker

Wenn Sie sich entscheiden, während der Katastrophe zu Hause zu bleiben, denken Sie über den Bau eines Atomschutzbunkers nach. Ihr Atomschutzbunker muss kein vorgefertigter Bunker sein und die Luftfilterung hat bei einem Atomangriff nicht die Priorität.

Und fühlen Sie sich nicht überfordert, wenn Sie nicht über Baukenntnisse oder viel Geld verfügen.

Fallout-Partikel sind radioaktives Material, das durch eine nukleare Explosion in die Atmosphäre geschleudert wird und als Ruß, Staub oder rußiger Regen auf die Erde zurückfällt.

Die Partikelgröße variiert, aber die größten, schwersten und gefährlichsten Fallout-Partikel fallen innerhalb weniger Stunden in die Nähe des Erdnullpunkts.

Während dieser Zeit müssen Sie Schutz vor diesen größeren Niederschlagskonzentrationen suchen. Feinere Partikel können mikroskopisch klein sein und es dauert länger, bis sie herunterfallen, aber zum Zeitpunkt ihrer Ablagerung sind sie weniger schädlich.

Während diese feineren Partikel an Körperstellen haften bleiben können, wo sich Schweiß ansammelt, oder sich in der Lunge ansammeln können, sind sie die am wenigsten gefährlichen Niederschlagspartikel.

Wenn Sie mindestens einen weiteren Erwachsenen in Ihrer Familie oder Überlebensgruppe haben, können Sie beide nach mehreren Unterkünften-Designs suchen, die von zwei Personen in ein oder zwei Tagen gebaut werden können. Sie müssen nicht sportlich sein und müssen lediglich mindestens ein paar hundert Dollar für Materialien ausgeben.

Der Fallout könnte innerhalb von 12 Stunden den größten Teil des Landes bedecken.

Glücklicherweise haben Sie eine Chance, die Folgen zu überleben. Sie können viele Sandsäcke füllen, um sie zum Schutz zu verwenden. Verlassen Sie Ihre Unterkünfte nicht zu früh, ohne zu prüfen, ob dies sicher ist, um Krankheit oder Tod zu vermeiden.

Im Falle eines nuklearen Angriffs besteht eine 50-prozentige Chance, dass Sie zu Hause sind, eine 25-prozentige Chance, am Arbeitsplatz zu sein, und eine 25-prozentige Chance, woanders zu sein.

Stellen Sie unter Berücksichtigung dieser Informationen sicher, dass Sie den Großteil Ihrer Vorräte zu Hause aufbewahren. Behalten Sie auch etwas bei der Arbeit und in anderen Bereichen bei, in denen Sie die meiste Zeit verbringen.

Behelfsmäßige Atombunker

Wenn Sie in einer Wohnung wohnen, können Sie möglicherweise keinen Atomschutzbunker bauen. Oder es gibt vielleicht keinen Ort in der Nähe, der Ihrer Familie ausreichend Schutz bietet, wie etwa eine U-Bahn-Station oder ein Bergwerk.

Wenn dies der Fall ist, müssen Sie vor der Katastrophe den Bau oder die Verbesserung Ihres bestehenden Bunkers planen und Quellen für Baumaterialien ermitteln, damit Sie einen Atomschutzbunker improvisieren können.

Platzieren Sie dazu so viel Material wie möglich zwischen dem Gebäude und dem Niederschlag im Freien.

Wenn Sie beispielsweise in einem dreistöckigen Gebäude wohnen und das Erdgeschoss teilweise durch meterweise gepackte Erde geschützt ist, bewahren Sie die folgenden Werkzeuge auf:

Bretter

Handschuhe

Hämmer

Drehbank

Nägel

Spitzhacke

Sandsäcke

Plastikfolie

Schaufeln

Schubkarre

Mobilisieren Sie vor dem Angriff Ihre Nachbarn und verbessern Sie mit diesen Hilfsmitteln den Schutz im Erdgeschoss, bis alle in einen sichereren Bereich umziehen können.

Sobald Sie Warnungen erhalten, dass ein Atomangriff wahrscheinlich ist, bereiten Sie sich vor, indem Sie Sandsäcke füllen und sie auf einer Pritsche oder in der Garage aufbewahren.

Wenn Fenster vorhanden sind, die nicht zur Belüftung benötigt werden, vernageln Sie sie und platzieren Sie nur 24 Zoll breite Sandsäcke zwischen dem Fallout und dem geschützten Raum.

Die Sandsäcke können auch dazu beitragen, die gesamte Strahlung von Alpha- und Betateilchen zu blockieren. Sie benötigen eine Wand aus Sandsäcken mit einer Breite von mindestens drei Sandsäcken. Wenn genügend Zeit und Material vorhanden sind, sollten Sie das Doppelte oder Dreifache anstreben.

Darüber hinaus können Sandsäcke verwendet werden, um den Schutz in Kellern zu verbessern, indem sie die Öffnungen wie Fenster blockieren. Sandsäcke können auch verwendet werden, um die Schutzhöhe an Wänden zu erhöhen, an denen die Erde draußen nicht bis zur Decke reicht.

Wenn Sie keinen Keller haben, stapeln Sie Sandsäcke außerhalb einer Wand bis über die Höhe des Küchentisches. Schieben Sie den Tisch gegen die Wand und legen Sie dann Sandsäcke auf den Tisch. Überschreiten Sie nicht die Tragfähigkeit des Tisches, damit er nicht zerbricht.

Um bestehende Keller zusätzlich zu schützen, nutzen Sie die Erde außerhalb der Kellerwände. Wenn die Erde außerhalb der Außenwände des Kellers über die Decke hinausragt oder über die Decke hinausragen kann, legen Sie Sandsäcke auf den Boden über dem geschützten Bereich. Dies schützt Sie und andere Anwohner vor Himmelslicht oder der Streuung von Gammastrahlen.

Befestigen Sie vor der Katastrophe Ihr Zuhause, wenn Sie vorhaben, nach einem Atomangriff einzudringen. Treffen Sie die notwendigen Vorbereitungen, um Ihre Überlebenschancen zu verbessern und einen schrecklichen Tod durch Strahlenkrankheit zu vermeiden.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 16.05.2023