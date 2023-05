Milliardärsclub will Überbevölkerung eindämmen

Die Finanzeliten, vor allem in Person der Milliardäre und reichsten Menschen der Welt, wollen schon seit Jahrzehnten die Weltbevölkerung begrenzen. Die Entvölkerung ist eine der verborgenen Kernideologien der heutigen westlichen Oligarchie.

Sobald man dies als Realität akzeptiert, ergibt vieles, was in den letzten drei Jahren geschehen ist, einen perfekten Sinn.

Berichte dazu gibt es über Jahrzehnte hinweg mehr als genug. Hier auf TKP über den in einem Buch niedergelegten Bericht des Bestseller-Autors und Anthropologen Wolf-Dieter Storl aus den frühen 1960er Jahren. Oder im Bericht in der britischen Times über die Treffen eines Milliardärclubs im Jahr 2009:

„Einige der führenden amerikanischen Milliardäre haben sich heimlich getroffen, um zu überlegen, wie ihr Reichtum genutzt werden könnte, um das Wachstum der Weltbevölkerung zu verlangsamen und Verbesserungen im Gesundheits- und Bildungswesen zu beschleunigen.

Die Philanthropen, die an einem auf Initiative von Bill Gates, dem Mitbegründer von Microsoft, einberufenen Gipfeltreffen teilnahmen, erörterten, wie sie ihre Kräfte bündeln können, um politische und religiöse Hindernisse für Veränderungen zu überwinden.“

Zu den Teilnehmern, die von einem Insider als “Good Club” bezeichnet wurden, gehörten David Rockefeller Jr., der Patriarch der reichsten Dynastie Amerikas, die Finanziers Warren Buffett und George Soros, Michael Bloomberg, der Bürgermeister von New York, und die Medienmogule Ted Turner und Oprah Winfrey.(Ex-Premierminister: Eliten wollen Weltregierung und Bevölkerungsreduktion – Ex-Sky-News-Redakteur warnt vor Pandemie-Propaganda und globaler Gesundheits-Diktatur)

Sie trafen sich am 5. Mai 2009 im Haus von Sir Paul Nurse, einem britischen Nobelpreisträger für Biochemie und Präsident der privaten Rockefeller University, in Manhattan. Die informelle Nachmittagssitzung war so diskret, dass einige der Berater der Milliardäre sagten, sie befänden sich in einer “Sicherheitsbesprechung”.

In Anlehnung an Gates waren sie sich einig, dass die Reduzierung der Überbevölkerung eine Priorität darstellt.(Great Reset entlarvt: Wie Schwab, Gates und das finstere WEF planen, die Welt zu entvölkern!)

Am 26. Mai 2009 veröffentlichte das Wall Street Journal einen weiteren Bericht über das Milliardärstreffen: “Milliardäre versuchen, die Weltbevölkerung zu schrumpfen, so ein Bericht“

„Das New Yorker Treffen der Milliardäre Bill Gates, Warren Buffett, David Rockefeller, Eli Broad, George Soros, Ted Turner, Oprah, Michael Bloomberg und anderer wurde vom Chronicle of Philanthropy als ein informelles Treffen zur Förderung der Philanthropie beschrieben. Nur ein paar Milliardäre trafen sich zu Drinks und Abendessen und einem freundlichen Gespräch darüber, wie man wohltätige Spenden fördern kann.“

“In Anlehnung an Gates waren sie sich einig, dass die Überbevölkerung eine Priorität darstellt“, heißt es in dem Artikel, und weiter: “Dies könnte zu einer Herausforderung für einige Politiker der Dritten Welt werden, die glauben, dass Empfängnisverhütung und Frauenerziehung die traditionellen Werte schwächen.”

Ein solcher Standpunkt wäre nicht überraschend. Die Herren Gates, Buffett und Turner machen sich schon seit Jahren im Stillen Gedanken über die malthusianischen Bevölkerungsprobleme.

Im Februar stellte Gates einen Plan vor, der darauf abzielt, die Weltbevölkerung auf 8,3 Milliarden Menschen zu begrenzen, statt auf die prognostizierten 9,3 Milliarden, bei denen die Bevölkerung ihren Höhepunkt erreichen soll.

The C19 „vaccines“ are a weapons system to sterilize 10-15% of the population. https://t.co/UpSKUhR6Rx 300x250 boxone — Robin Monotti (@robinmonotti) May 4, 2023

Bill Gates, 2010: “Wenn wir mit neuen Impfstoffen, Gesundheitsfürsorge und reproduktiven Gesundheitsdiensten wirklich gute Arbeit leisten, können wir die [Weltbevölkerung] um 10-15% senken.“

Die C19-“Impfstoffe” sind ein Waffensystem zur Sterilisierung von 10-15% der Bevölkerung. Der moderne Totalitarismus benutzt die Wissenschaft als Rechtfertigung.

„Die Wissenschaft“ ist aber ein Teil des Problems. Die beim Gates Vortrag gezeigte wissenschaftliche Formel mag wahr sein, aber sie rechtfertigt die Entvölkerung und gibt der Eugenik einen Anschein von Rationalität. Die wissenschaftliche Wahrheit kann höchst unmoralisch und unmenschlich sein.

Wie seit Anfang 2020 durchaus bekannt, starben die Menschen, die an “Covid19” erkrankten, an einer bakteriellen Lungenentzündung, die sich leicht mit Antibiotika behandeln lässt. Hier ist keine tiefgreifende Wissenschaft erforderlich, weder jetzt noch damals. Es war offensichtlich, dass dies bei allen schweren Atemwegsinfektionen der Fall ist.

Woran die COVID-19-Patienten wirklich starben: Ein Zytokinsturm war es nicht, so eine frühere Studie.

„Diejenigen, die von ihrer sekundären Lungenentzündung geheilt wurden, überlebten wahrscheinlich, während diejenigen, deren Lungenentzündung sich nicht zurückbildete, eher starben”, sagte Singer.

“Unsere Daten deuten darauf hin, dass die Sterblichkeit im Zusammenhang mit dem Virus selbst relativ gering ist, dass aber andere Dinge, die während des Aufenthalts auf der Intensivstation passieren, wie eine sekundäre bakterielle Lungenentzündung, dies ausgleichen.”

Es ist bestens dokumentiert, dass die dritthäufigste Todesursache nach Herzkrankheiten und Krebs schon vor 2020 Medikamente waren.

Es zeigt sich, dass das, was mit den C19-Impfstoffen geschieht, nicht ohne Präzedenzfall ist. Auch SSRI-Antidepressiva sind eine solche Kategorie. Sie vereinen mangelnde Wirksamkeit bei fast allen Menschen mit einem so schlechten Nebenwirkungsprofil, dass sie einen erheblichen Anteil an der Mordrate in den USA haben.

Die Korruption zwischen den Arzneimittelherstellern und den Zulassungsbehörden ist das übliche Geschäft, was auf eine weltweite und totale Vereinnahmung durch die Regulierungsbehörden hindeutet und notwendigerweise die höchsten Regierungsebenen einbezieht.

Natürlich gibt es noch andere Problem-Medikamente, zusätzlich zu den C19-Impfstoffen.

1994 warnte uns der ehemalige MI6-Geheimdienstler Dr. John Coleman davor, was der Club of Rome – die ursprünglichen Architekten des Klimabetrugs – mit uns vorhatte.

Wir können jetzt sehen, wie dieser jahrzehntealte Plan durch die “Net Zero”-Politik, die von Regierungen auf der ganzen Welt umgesetzt wird, Wirklichkeit wird.

“[Der Club of Rome wurde] mit dem Hauptziel gegründet, die Industrie und die landwirtschaftliche Entwicklung der Vereinigten Staaten zu Fall zu bringen.”

Dr. John Coleman war der Autor zahlreicher Bücher zu diesem Thema, insbesondere von “Conspirators’ Hierarchy: The Story of the Committee of 300“.

In den 1970er Jahren startete der Club of Rome in Zusammenarbeit mit dem UN Environment Programme (UNEP) seinen Vorstoß in Richtung einer verwalteten globalen Gesellschaft. Auch wenn ihre Technologie und Modellierung zu jener Zeit geheimnisvoll und unausgereift war, so haben sie doch ihre Vorhersage des gesellschaftlichen Zusammenbruchs in unserer Zeit getroffen.

Demnächst soll die WHO durch den Pandemievertrag und die Änderung der Internationalen Gesundheitsvorschriften weitreichende Vollmachten erhalten.

Der Generaldirektor kann schon beim bloßen Verdacht einer gesundheitlichen Gefährdung eine Pandemie ausrufen, Impfungen und die Einnahme von Medikamenten verpflichtend vorschreiben, Medikamente verbieten und alle Kritik daran zensieren lassen.

Die nächste Pandemie wurde im Oktober 2022 mit dem von der Gates Foundation finanzierten Event 2025 geplant.

Quellen: PublicDomain/tkp.at am 20.05.2023