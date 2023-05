Prädiktive Programmierung: WHO warnt vor einer weiteren inszenierten und „noch tödlicheren“ Pandemie und verweist auf das Cestui Que Vie Act 1666

Am 22. Mai warnte der Chef der Weltgesundheitsorganisation während der Weltgesundheitsversammlung in Genf, Schweiz, dass die Welt sich auf die nächste Pandemie vorbereiten müsse, die „noch tödlicher“ sein könnte als die COVID-19-Pandemie. Von Joachim Bartoll

Natürlich weiß jetzt jeder mit Verstand, dass die COVID-19-Pandemie inszeniert und völlig gefälscht war. Dies ist eine Selbstverständlichkeit, da Ansteckung, die angebliche Übertragung einer „Krankheit“, seit über 100 Jahren entlarvt wird.

Und natürlich ist da noch die Tatsache, dass noch nie ein Virus isoliert oder seine Existenz nachgewiesen wurde , dass die Virologie eine völlige Pseudowissenschaft ist, die auf Lügen und verzögerten Annahmen auf diesen Lügen basiert.

Die einzigen, die krank wurden, als die angebliche Pandemie weiterging, waren die armen Narren, die die experimentelle Blutgerinnselspritze anstelle eines Kochsalzlösungs-Placebos bekamen .

Diese Aussage und „Warnung“ der WHO kam am perfekten Tag, dem 22. Mai, dem Coronavirus-spezifischen 142. Tag des Jahres und auch dem Tag, an dem einem Freimaurer-Schädel und Knochen noch 223 Tage im Jahr verbleiben.

223 stellt das Emblem der Freimaurerei „Skull and Bones“ dar und lautet rückwärts „ 322 “, wie in Order 322, einfach ein anderer Name für Skull and Bones.

Denken Sie daran, wir befinden uns im Jahr 2023, also im Jahr 223 . (Ex-Premierminister: Eliten wollen Weltregierung und Bevölkerungsreduktion – Ex-Sky-News-Redakteur warnt vor Pandemie-Propaganda und globaler Gesundheits-Diktatur)

Der 22. Mai war ebenfalls ein Datum mit einer 70 -Tage-Numerologie, wie in „Coronavirus“.(„Das größte Verbrechen gegen die Menschheit” in der Geschichte: 11 Enthüllungen aus den Pfizer-Impfstoff-Dokumenten (Video))

22.05.2023 = 5 + 22 + 20 + 23 = 70

Coronavirus = 142, 70

Totenkopf mit gekreuzten Knochen = 223 (das Emblem der Freimaurerei mit Totenkopf und Knochen)

300x250

Hommage an Saturn = 223 (alle diese Psy-Ops und inszenierten Ereignisse sind Hommagen an ihren Sonnengott Saturn)

Covid-19-Pandemie = 223

Katholische Kirche = 223 (wie in der Jesuitenorden)

Der Orden der Illuminaten = 223 (gegründet von einem Jesuiten)

300x250 boxone

Und schauen Sie sich den Zeitstempel dieses Artikels aus der New York Post an. Aktualisiert um 11:33 Uhr Die Master-Nummer 11 und die Teacher-Master-Nummer 33 , auch bekannt als Visitenkarte und Scherznummer der Freimaurer.

Am 11. März 2020 erklärte die WHO das gefälschte Covid-19 zu einer weltweiten Pandemie.

Diese Warnung vor der nächsten Pandemie am 22. Mai 2023 erfolgt in einem Zeitraum von 166 Wochen und 6 Tagen später, also 1666 .

Auch wenn dies wie eine satanische 666- Anspielung erscheinen mag, ist es doch noch beängstigender. Die Zahl 1666 bezieht sich in unserer erfundenen und manipulierten Geschichte auf das Jahr 1666 und das Cestui Que Vie Act .

Dies geschah angeblich, als die „schwarze Pest“ und die „großen Brände“ von London stattfanden (natürlich geschah dies im Jahr 1-666, lol) und das Parlament 1666 den Cestui Que Vie Act erließ, das die Rechte von Männern und Frauen aufgab und dazu führte, dass sie für tot erklärt wurden und auf See verschollen waren (bei uns gilt immer noch das Admiralitätsrecht oder „Seerecht“).

Durch den Erlass dieses Gesetzes nahm die Regierung jeden und sein Eigentum in Gewahrsam und der Staat wurde zum Treuhänder, der alle Titel des Volkes und seines Eigentums innehatte, bis ein lebender Mann zurückkam, um diese Titel zurückzufordern.

Dies war auch die Grundlage des Tiersystems und der Grund, warum Sie eine Vertretung vor Gericht benötigen, da Sie als „Person“ definiert werden, Eigentum des Staates und auf See verloren gehen, sofern nicht das Gegenteil bewiesen wird.

Ja, das ist eine kleine versteckte Botschaft in all dem und sie ist Teil des Rituals.

Das ist höchstwahrscheinlich auch das, was sie in Zukunft wieder tun wollen – ganz im Einklang mit der Agenda 2030, wo man nichts besitzt, aber angeblich glücklich sein wird, zumindest laut dem Jesuiten Klaus Schwab vom WEF.

Und denken Sie daran, dass die „ 666 “ während der gesamten Fake-Pandemie verwendet wurde. Erinnern Sie sich an die erste Simulation eines Virenausbruchs namens Clade X ?

Gastgeber war das Johns Hopkins Center for Health Security am 15. Mai 2018, genau 666 Tage bevor die Weltgesundheitsorganisation das Coronavirus am 11. März 2020 zur Pandemie erklärte.

Wann werden sie also die nächste „noch tödlichere“ Pandemie inszenieren? Nun, viele gehen davon aus, dass es kurz vor 2025 sein wird, da dies ein Meilenstein in der Agenda 2030 ist, es in der neuesten Simulation der „katastrophalen Ansteckung 2025“ verwendet wurde und das Datum war, das in früheren Simulationen des Bevölkerungsrückgangs verwendet wurde .

Wenn wir das erste Datum der inszenierten Coronavirus-Pandemie nehmen, die am 11. März 2020 ausgerufen wurde, und dann 1666 Tage hinzufügen, erhalten wir den 2. Oktober 2024, einen Tag mit der 56-Datums-Numerologie des Covid-19-Hoax-Codes ( außerdem entspricht „nächste Pandemie“ 56.) Es kommt auch mit der satanischen 18- und 36-Tage-Numerologie und der freimaurerischen 11- und 47-Tage-Numerologie.

2.10.2024 = 10 + 2 + 20 + 24 = 56 (wie in „Coronavirus“ und „nächste Pandemie“)

24.10.24 = 10 + 2 + 24 = 36 (666 ist die 36. Dreieckszahl)

10 /2/24 = (10) + (2) + 2+4 = 18 (6+6+6 = 18)

10/2/24 = 1+0 + 2 + (20) + (24) = 47 (47 Grad auf dem freimaurerischen Kompass)

02.10.2024 = 1+0 + 2 + 2+0+2+4 = 11 (erste freimaurerische Meisterzahl)

Der 2. Oktober 2024 liegt ebenfalls 1 Jahr und 19 Wochen nach dieser Warnung der WHO vom 22. Mai, wie 119 , dem Hoax-Code (wie in 11/9, 11. September oder 9/11).

Eigentlich die perfekte Ergänzung. Werden wir an diesem Tag den ersten Fall sehen? Wer weiß?

Es ist nur eine Vermutung, die auf der von ihnen verwendeten Numerologie basiert. Wir wissen nur, dass sie eine weitere Pandemie vortäuschen werden, wenn wir nicht mehr Menschen bewusst machen, dass es so etwas wie einen Virus nicht gibt!

Diese Krankheit kann nicht übertragen werden, diese Krankheit kann nur von innen kommen . Das ist entscheidend.

Sie sagen uns unverblümt, dass sie eine weitere „noch tödlichere“ Pandemie inszenieren werden. Wenn also nicht genügend Leute ihren Blödsinn anprangern und die satanische World Hell Organization niederbrennen, werden wir wieder erleben, wie der Coronavirus-Schwindel auf der ganzen Welt verbreitet wird.

Jeder sogenannte „Wahrhafter“ oder „Aufklärer“, der den Virusschwindel nicht bekämpft, ist entweder ein Handlanger, ein kontrollierter Desinformationsagent der Opposition oder ein völliger Vollidiot.

Seien Sie sich ihrer bewusst und rufen Sie sie es aus!

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 26.05.2023