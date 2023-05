Tiefer-Staat-Klone verfallen nach drei Jahren, teilt der Klonwissenschaftler dem Militär mit

Tiefer-Staat-Klone existieren nur drei Jahre, nachdem sie ihre Reifungskammern verlassen haben, und werden mindestens eine Woche vor ihrem Verfall in ein Rückgewinnungszentrum zurückgerufen, so ein Klon-Wissenschaftler des Deep State, der Anfang Januar von US-Spezialeinheiten festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht wurde, später in geheimes sicheres Haus für ein langes Verhör gebracht.

Eine Quelle im Büro von General Eric M. Smith teilte Real Raw News mit, dass militärische Vernehmungsbeamte sofort nach seiner Festnahme mit der Befragung des 49-jährigen in Deutschland geborenen Wissenschaftlers begannen, der nun als Harald Kraus identifiziert wird.

Ein zurückhaltender Kraus weigerte sich, Fragen zu beantworten, nachdem ihm gesagt worden war, er könne kooperieren oder in den letzten zwei Jahren mit einer 100-prozentigen Verurteilungsrate vor ein Militärgericht gestellt werden.

Zuvor versuchten die Vernehmer mit sanfter Sprache, Kraus davon zu überzeugen, den Aufenthaltsort von Klonzentren in den Vereinigten Staaten preiszugeben.

Sie beschrieben Kraus als intelligent, aber auch schüchtern und zerbrechlich und befürchteten, dass Zwang ihn zum Zerbrechen bringen könnte – nur nicht so, wie sie es wollten.

Sie versprachen ihm Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen des Deep State und sagten, wenn sie ihn auf die Straße entlassen würden, würde der Deep State ihn sicherlich töten, da er wisse, dass er in den Händen der White-Hat-Partition des US-Militärs sei.

„Wenn wir Sie freilassen, gebe ich Ihnen 24 Stunden, wahrscheinlich weniger, bis sie Sie finden. Selbst wenn Sie uns nichts sagen, werden sie annehmen, dass wir Sie kaputt gemacht haben, sie werden davon ausgehen, dass Sie geredet haben. Wir sind hier die Guten. Wenn Sie Glück haben, töten sie Sie schnell und schmerzlos, aber Ihre Chefs sind nicht dafür bekannt, gnädig zu sein“, sagte ein Vernehmer angeblich zu Kraus.

Das war milde Sprache, sagte unsere Quelle. (Wladimir Putin enttarnt?: Doppelgänger- oder Klon-Schwindel aufgeflogen?)

Kraus wurde königlich behandelt – hochwertiges Essen, das auf seine Ernährung zugeschnitten war, und reichlich Erholungszeit zwischen isochronen Verhörsitzungen, und er blieb in einem Zimmer mit einem Bett statt in einer Zelle mit einem wackeligen, unbequemen Feldbett. (Gestaltwandler, Klone und Doppelgänger – Verschwörungstheorie oder technologische Realität? (Videos))

Die Vernehmer hofften, ihre Großzügigkeit würde ein Geständnis hervorrufen. Aber Kraus, eigensinnig und sichtlich ängstlich vor seinen ehemaligen Arbeitgebern, beantwortete Fragen immer noch mit einem empörten Achselzucken und Ausrufen von „Ich weiß wirklich nichts“.

Seine bequeme Amnesie hielt bis in den März hinein an und frustrierte die Vernehmer, die ihm jede erdenkliche Höflichkeit erwiesen hatten und eifrig bemüht waren, sein Vertrauen durch freundliche Taten zu gewinnen.

Mitte März hörte Kraus auf zu essen und sagte den Vernehmungsbeamten, dass die Gefangenschaft Depressionen verursachte und dass er seinen Appetit verloren hatte. Er sagte, er habe Heimweh, nicht nach der Arbeit, sondern nach seiner Frau und seinem 12-jährigen Sohn, die in Hamburg lebten. Die Vernehmer sahen eine Öffnung.

„Nach all unseren Recherchen hatten wir keine Ahnung, dass dieser Typ noch Frau und Kind in Deutschland hat“, sagte unsere Quelle im Büro von General Smith.

„Er sagte den Ermittlern, dass sie in Deutschland lebten, weil die Frau in Teilzeit ihre kranke Mutter pflegt und er sie seit einem Jahr nicht mehr gesehen hatte, als sie ihn in Boston besuchten. Die Ermittler dachten also, er könnte lügen, die Beileidskarte spielen, sie schlossen aber aus seiner Körpersprache und Haltung, dass er wahrscheinlich die Wahrheit sagte. Und das haben sie zu ihrem Vorteil genutzt.“

Die Vernehmer erweiterten ihre Taktik und sagten Kraus, dass er nur durch sie seine Familie wiedersehen würde.

„Sie wissen, dass sie auch nach Familien und Freunden suchen“, sagte ein Vernehmer zu Kraus. „Nur weil Ihre Frau und Ihr Sohn im Ausland sind, heißt das nicht, dass sie in Sicherheit sind, und wenn sie in die USA zurückkommen und nach Ihnen suchen, weil sie nichts von Ihnen gehört haben, glauben Sie mir, sie werden in Gefahr sein. Die Leute, für die du gearbeitet hast – du weißt nicht, wozu sie fähig sind, Harald, du weißt es einfach nicht.“ (US-Marines beschlagnahmen „nicht lebendige“ Clinton-Klone in New York und San Diego?)

Die Zusammenarbeit werde erwidert, sagte der Vernehmer und fügte hinzu, dass der Deep State ein perfider, unermüdlicher Gegner sei, dessen Rachsucht seine Agenten des Bösen letztendlich zu Kraus‘ Familie führen würde.

Kraus brach zusammen. Zwischen Schluchzen sagte er den Vernehmungsbeamten, dass der Deep State seine Klonoperationen aufgeteilt habe, so dass Wissenschaftler in einer Einrichtung weder den Standort noch die Mitarbeiter anderer Labors kennen.

Er habe Schriftsätze gesehen, sagte er, die auf die Existenz von zwölf inländischen Klonlaboren neben dem einen anspielten, in dem er in Missouri gearbeitet hatte.

Als er darauf bestand, dass er nicht wusste, wessen Klone der Deep State in verschiedenen Labors hervorgebracht hatte, baten ihn die Ermittler, einen Polygraphentest zu machen, dem er zustimmte.

Während er an den Polygraphen angeschlossen war, sagte Kraus, dass Klone eine „Lebensdauer“ von nur drei Jahren hätten, weshalb der Deep State mehrere Kopien derselben Personen gezüchtet habe. Er sagte, dass die schnelle Reifung eine unlösbare Nebenwirkung habe: den irreversiblen Zerfall von Nervenbahnen.

Beim Menschen löscht das Gehirn ungenutzte Pfade durch einen Prozess, der als synaptisches Pruning bezeichnet wird; Jedes Mal, wenn wir etwas Neues lernen, verändert sich unsere Gehirnstruktur; neue Nervenbahnen bilden sich (Synapsen werden geschaffen, um diese neuen Informationen zu speichern und abzurufen).

Klone, sagte Kraus, hören nach drei Jahren auf, neue Pfade zu bilden, und bestehende Pfade verrotten und verursachen Psychosen, bevor sie sterben.

Jeder Klon, fügte er hinzu, hat einen subdermalen Mikrochip, der hinter dem linken Ohr implantiert ist. Es dient als GPS-Tracking-Gerät und als Empfänger, über den der Deep State vor Ablauf des Ablaufdatums des Klons einen „Rückrufbefehl“ erteilen kann.

„Er sagte auch, dass der Chip es dem Deep State ermöglicht, den allgemeinen Gesundheitszustand eines Klons zu überwachen“, sagte unsere Quelle.

Kraus erklärte, dass zurückgerufene Klone in Säure aufgelöst und durch ein anderes Faksimile des Menschen ersetzt würden, den sie öffentlich darstellen, und behauptete, das jetzt zerstörte Labor in Missouri habe zwischen 2012 und 2022 drei Kopien von Joseph R. Biden veröffentlicht.

Kraus sagte, er glaube, könne aber nicht beweisen, dass Obama den echten Biden getötet habe.

Unsere Quelle sagte, Kraus habe vier Lügendetektorprüfungen bestanden.

Auf die Frage, was mit Kraus passieren würde, sagte er: „Natürlich können wir ihn nicht gehen lassen. Der Deep State wird ihn nicht am Leben lassen, und wir haben berechtigte Gründe, ihn notfalls auf unbestimmte Zeit festzuhalten. Er hat Verbrechen gegen die Nation und die Menschheit begangen. Und vielleicht hat er uns noch mehr zu erzählen.“

Bitte beachten Sie das die Webseite Real Raw News seit Jahren abenteuerliche und durch zweite unabhängige Quellen nicht verifizierte Meldungen publiziert.

Die Seite schreibt selbst:

Die Informationen auf dieser Website dienen Informations-, Bildungs- und Unterhaltungszwecken. Diese Website enthält Humor, Parodie und Satire. Diesen Haftungsausschluss haben wir zu unserem Schutz in die Rechtsberatung aufgenommen.

Wenn Sie die White Hats, das „gute Militär“ oder Q oder eine andere PsyOp erwähnt finden, dann wissen Sie, dass es um ein Erlöser-Programm der Elite geht. Die die Menschheit seit Jahren befreien, seit Jahren DUMBs sprengen und uns eine andere Weltordnung bringen sollen.

Wer`s glaubt!?

