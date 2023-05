Was kommt da denn da aus dem Rauch? Manifestiert sich hier ein Wesen aus einer höheren Dimension?

Kürzlich hatte UFO- und Paraforscher Michael Müller ein seltsames Foto in seinem E-Mail-Postfach. Es zeigt möglicherweise ein Wesen aus höheren Dimensionen.

Entstanden ist die Aufnahme im württembergischen Kaiserbach an einer Feuerstelle im Wald. Gibt es tatsächlich höher dimensionale Wesen, die sich vor unseren Augen materialisieren? Von Frank Schwede

Die Mythologie kennt eine ganze Reihe geheimnisvolle Wesen, von denen man annimmt, dass sie in der Antike der Fantasie einfallsreicher Märchenerzähler entsprungen sind – doch ist das wirklich so, oder können sich uns Wesen wie Engel, Dämonen und Feen bei passender Gelegenheit zeigen?

Der UFO- und Paraforscher Michael Müller beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dieser Frage und untersucht paranormale Phänomenen wie UFOs und Geisterwesen, die zunehmend auch in den Fokus der Wissenschaft rücken.

Häufig bekommt Müller Aufnahmen von Besuchern seines Telegrammkanals, die auch ihn oft verblüffen. Das Foto mit dem Waldwesen hat er von einem Leser aus dem württembergischen Kaiserbach erhalten.

Die Aufnahme ist an einer Feuerstelle im Wald in der Dämmerung entstanden. Müller schreibt dazu:

„Ein Wesen hat sich schon fast materialisiert, um ein Feuer zu beobachten. Hier könnte es sich um einen „Waldhüter“, einen sogenannten Pan handeln. Deutlich erkennt man ein Gesicht mit Nase und aufgerissenem Mund, das zum Feuer schaut.

Am Hinterkopf erkennt man ein zweites Gesicht, das nach hinten schaut. Dieses wirkt eher nach einem Tiergesicht aussehend. Ein Schaf, eine Ziege?“

Müller ist von der Existenz dieser Wesen überzeugt. Er glaubt, dass sie unter bestimmten Voraussetzungen aus anderen Dimensionen in unsere dreidimensionale Matrix übertreten. (Erlebt die Erde eine Götterdämmerung? Auf der ganzen Welt scheinen sich gerade Portale in andere Dimensionen zu öffnen)

Müller betont:

„Meine Wahrnehmung dazu ist, dass die Welten und Dimensionen sich jetzt mehr annähern, sich auch regional extrem annähern, überschneiden und verdichten und sich sogar erstmals untereinander vermischen, um sich später wieder zu teilen oder zu trennen.

300x250

Das könnte der Anfang eines Prozesses sein, den ich auch öfters auf meinem Kanal und bei Peter Denk in der Podiumsdiskussion angesprochen habe. Aktuell hatten wir Erdmagnetfeld-Schwankungen durch Sonnenwinde, die wir so in der Intensität noch nie hatten.

Solche hohen energetischen und elektromagnetischen Wechselwirkungen wirken sich natürlich auch auf Paralleldimensionen, Zeitlinien und auf verschiedene Ätherebenen aus.“

Kommt es jetzt zur Abkoppelung der Dimensionen?

Leider ist nicht bekannt, wann die Aufnahme entstanden ist, das aber ist nach Aussage von Michael Müller wichtig bei der Beurteilung.

300x250 boxone

Müller jedenfalls ist davon überzeugt, dass auf dem Foto etwas Merkwürdiges zu sehen ist:

„Man kann erkennen, wie sehr sich diese Wesen verdichten können, wenn die Frequenzen zueinander stimmen. Und hier bei diesem hochenergetischen Moment mit einem solchen Element wie Feuer, da verdichten sich schon mal die Dimensionen und Frequenzen so intensiv miteinander, dass solche Aufnahmen hoher Wesensverdichtung möglich werden.“

Michael Müller glaubt, dass nun die Phase beginnt, wo es zu einer Abkopplung der Zeitlinien und Dimensionen kommt. Doch bevor dieser Prozess geschieht, kann es nach Worten Müllers zu teils enormen Schwankungen kommen, bis sich das Gefüge wieder stabilisiert hat und eine sichere Trennung der Dimensionen vollzogen werden kann.

Müller sagt:

„Das könnte dann der endgültige Vorgang sein, wo sich die Menschheit in verschiedenen Dimensionen oder Frequenzblasen trennt, sortiert nach Eigenschwingung und Bewusstsein.“

Kollidierende Raumzeiten, Doppelgänger-Welten und Paralleluniversen sind eine enorme Herausforderung für die Wissenschaft.

Was bisher nur in der Mythologie, der Philosophie und der Literatur Gegenstand faszinierender Geschichten war, beschäftigt schon eine ganze Weile auch Physiker.

Die Idee von Paralleluniversen und höheren Dimensionen, aus denen Wesen unter bestimmten physikalischen Voraussetzungen für unser Auge sichtbar werden, ist mehr als nur faszinierend. In diesem Fall spricht man von interdimensionalen Wesen.

Die Hypothese, dass diese Wesen tatsächlich existieren, wurde unter anderem auch von dem bekannten UFO-Forscher Jaques Vallée vertreten, der von der Vermutung ausgeht, dass unbekannte Flugobjekte Besucher aus einer höheren Realität oder Dimension sind, die separat mit unserer koexistieren.

Laut dieser Theorie würde das bedeuten, dass UFOs und natürlich auch Fabelwesen wie Engel, Dämonen und Feen tatsächlich existieren, aber nicht in unserer Dimension, sondern in einer anderen, uns noch weitgehend unbekannten Realität.

Davon war auch der 2018 verstorbene US amerikanische Sachbuchautor Brad Steiger überzeugt, der zahlreiche Sachbücher über paranormale Phänomene, Spiritualität und UFOs schrieb.

Steiger schrieb:

„Wir haben es hier mit einem mehrdimensionalen paraphysischen Phänomen zu tun, das größtenteils vom Planet Erde herrührt.“

Auch Physiker such nach verborgenen Dimensionen

Längst schon hat die Dimensions-Hypothese das Reich der Grenzwissenschaft verlassen. Physiker sind schon eine ganze Weile auf der Suche nach unbekannten und verborgenen Dimensionen, nach exotischen Räumen und nach Parallelwelten, was auch immer wir an diesen Orten finden glauben – es ist in jedem Fall fremd und geheimnisvoll.

Der 2009 verstorbene US amerikanische Autor John Keel glaubte zwar an Außerirdische, doch irgendwann ist Keel von der Theorie abgerückt. Nach reiflicher Überlegung ist er bald zu dem Schluss gekommen, dass alle Erzählungen aus der Antike und aus religiösen Texten ein Beweis dafür sind, dass die Menschheit tatsächlich Kontakt mit einer anderen Form des intelligenten Lebens aufgenommen hat, aber dass diese Wesen nicht aus dem Weltraum kommen.

Stattdessen war Keel davon überzeugt, dass es sich um Wesen handelt, die aus einer anderen Dimension stammen – multidimensionale Wesen. Keel ging von der Theorie aus, dass diese Wesen sich verändern können, um auszusehen wie Dämonen, Aliens, Monster, Engel und Feen.

Keel wusste auch, dass diese Wesen dazu in der Lage sind, Menschen zu manipulieren, allerdings fand der Autor nie eine Antwort auf die Frage, welches Motiv diese Wesen dazu verleitet, Unheil in der dritten Dimension zu stiften, wenn sie aus der sechsten oder siebten kommen.

Und noch eine weitere Frage beschäftigte Keel: Wie bewegen sich diese Wesen zwischen den Dimensionen? Keel dachte dabei an magnetische Anomalien, die es ihnen ermöglichen, munter und nach Belieben die Dimensionen zu wechseln, um dass sie sich auch auf dreidimensionaler Ebene manifestieren können.

Das heißt, dass wir diese Wesen zwar als Art Festkörper sehen können, was ja auch bei UFOs der Fall, aber dennoch dürfte es schwierig werden, mit ihnen in Kontakt zu treten, weil sie sich räumlich auf einer anderen Zeitebene befinden.

Die Frage, was sich da von Zeit zu Zeit an bestimmten Orten vor unseren Augen zeigt, ob UFOs, Engel, Dämonen oder Waldhüter, dürfte weiter spannend bleiben.

Hier die Bildergalerie von Michael Müller:

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Geschichte der unterirdischen Anlagen, Tunnel und Städte: von Amerika nach Ägypten über Österreich bis nach Asien“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 10.05.2023