Vorsicht, schockierend: Was Sie auf keinen Fall über den nächsten Crash wissen dürfen

Der Journalist und bekannte Autor Michael Snyder sagt, dass sein neues Buch „End Times“ genau das offenbart, was er vorhergesagt hat. Die schlechte Nachricht ist, dass es noch schlimmer werden wird, viel schlimmer.

Beginnen wir mit der Bankenkrise, die gerade erst begonnen hat. Snyder erinnert uns daran, was Jesus in Matthäus 24:21 über die Endzeit warnte, als er sagte: „Denn es wird eine große Trübsal sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird.“

Michael erklärt: „Wir sprechen hier von einer Bankenkrise, aber ich glaube, dass wir sehr nahe an einer buchstäblichen Bankenapokalypse sind, bei der Dutzende und schließlich Hunderte von Banken hier in den Vereinigten Staaten zusammenbrechen könnten. . . .

Im Grunde genommen haben wir derzeit Hunderte von Banken, die im Grunde insolvent sind. Sie sind wandelnde Zombies. Laut einer aktuellen Studie stehen etwa 186 Banken kurz vor dem Zusammenbruch.(Verabschieden Sie sich von Ihrer Autonomie: Digitale Eine-Welt-Währung erhält Unterstützung, um Fiat-Geld zu ersetzen)

Wir werden also noch viel mehr Banken in Konkurs gehen sehen. Wenn man sich die Banken ansieht, die im Jahr 2023 bereits in Konkurs gegangen sind (SVB, Signature und First Republic), dann sind das mehr als alle 25 Banken, die 2008 zusammengebrochen sind.

Die Bankenkrise von 2023 ist also schon jetzt schlimmer als die Bankenkrise von 2008. Aber, und das ist der Knackpunkt, wir haben erst ein Drittel des Jahres hinter uns.“

Snyder sagt voraus, dass die Kredite versiegen werden, und danach wird auch die Wirtschaft austrocknen. Wenn die Wirtschaft scheitert, werden die Arbeitsplätze abgebaut und Entlassungen in großem Stil beginnen. Die Entlassungen haben bereits begonnen, und Snyder weist darauf hin, dass „weniger Leute in die Geschäfte gehen, weniger Leute in Ihr Geschäft kommen und weniger Geld da ist, um etwas zu kaufen.

Das bedeutet letztlich Rezession. Das wird nicht über Nacht passieren, sondern ist ein Prozess und ein Kreislauf. Wir befinden uns in einem Teufelskreis, in dem die Kreditkonditionen immer strenger und strenger werden. . . (Am Rande einer Apokalypse der Bankenbranche?)

In den ersten drei Monaten dieses Jahres war die Zahl der Entlassungen viel höher als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Wir haben enorme Entlassungen erlebt, und im April hat sich die Entwicklung beschleunigt.“

Snyder sagt, dass die Wirtschaft als Nächstes in eine Depression fallen wird und die Gesellschaft dann zu scheitern beginnen wird. Snyder prophezeit: „Unsere Politiker treffen selbstmörderische Entscheidungen, und wir sehen das Ende Amerikas auf Hunderte von verschiedenen Wegen. Das ist Wahnsinn und Irrsinn. Joe Biden ist der schlechteste Präsident, den wir je hatten… . .

Kurzfristig werden wir in eine Rezession und eine Kreditklemme geraten, und es wird mehr zivile Unruhen geben. Das sind die kurzfristigen Dinge. Mittelfristig werden wir eine wirtschaftliche Depression in Amerika und in der ganzen Welt haben. Wir werden Hungersnöte und Seuchen erleben. . . .

Langfristig werden wir eine totale globale Kernschmelze haben, wenn all diese Elemente der Endzeit in einem perfekten Sturm zusammenkommen. Wir haben Krieg, und nicht nur Krieg, sondern einen Atomkrieg. . . . Letztlich steuern wir auf eine totale gesellschaftliche Kernschmelze zu.“

Abschließend sagt Snyder: „Ich glaube, dass dies die schlimmste aller Zeiten sein wird, aber auch die beste aller Zeiten. Wenn die Dunkelheit am größten ist, wird das Licht am meisten gebraucht.

Die beste Zeit für das Volk Gottes und Menschen, die die Wahrheit lieben, liegt vor uns. Wir werden in der Lage sein, so viel Gutes zu tun und die Menschen auf die Wahrheit hinzuweisen. Wir werden die Menschen zu Gott zurückführen, und wir werden dieses große Erwachen erleben.

In dem 40-minütigen Interview gibt es noch viel mehr zu erfahren.

Vorsicht, schockierend: Was Sie auf keinen Fall über den nächsten Crash wissen dürfen

Im Internet kursieren Bilder von einer Sitzung der US-Aufsichtsbehörde FDIC im November. Es ist ein Treffen, von dem sie nicht wollen, dass Sie es sehen, sagte der ehemalige Fox News-Moderator Clayton Morris kürzlich in seiner Sendung Redacted News.

Neben Mitgliedern der FDIC saßen auch Anwälte und Banker mit am Tisch. Bei dem Treffen gaben sie zu, dass ein Finanzcrash unmittelbar bevorsteht. Sie ziehen es vor, ihm keine große Aufmerksamkeit zu schenken, weil die Menschen ihr Geld von den Finanzinstituten abziehen werden.

In der Sitzung sagen sie auch – lachend – dass sie kein Vertrauen in das Bankensystem haben. Sie sagen auch, dass man das alles nicht zu wissen braucht und nur einige wenige oder die Reichen informiert werden sollten.

Wenn man das aufdecken würde, bekämen die Leute Angst und würden ihr Geld von der Bank abheben. Dann wären sie nicht mehr in der Lage, das Geld der Leute zur Rettung anderer Banken zu verwenden.

Prepare yourself for the bank crash that is coming pic.twitter.com/qF53VinhCq — karma (@karma44921039) May 3, 2023

In der Zwischenzeit ist die aktuelle Bankenkrise größer als die von 2008, sagte der Wirtschaftswissenschaftler Peter St Onge am Donnerstag.

Der Finanzexperte Ab Flipse antwortete: „Vorsicht, schockierende Bilder. Was Sie auf keinen Fall wissen dürfen! Der nächste Crash kommt bestimmt“.

Vorsicht, schockierend: Was Sie auf keinen Fall über den nächsten Crash wissen dürfen

Alle Jahre wieder: Der US-Regierung rennt die Zeit davon, um eine Katastrophe abzuwenden. In wenigen Wochen droht ein Zahlungsausfall – wenn die Schuldenobergrenze nicht erhöht wird. Das jedoch ist bisher über 100 mal passiert. Wie lange noch?

Schulden USA 2013-2023 in Billionen Dollar

Schulden USA in Prozent zum Bruttoinlandsprodukt von 1970-2022

Alle paar Jahre das selbe Theater: Die USA am Schuldenlimit. Geldsystemkennner wissen, dass eine solche Obergrenze reine Makulatur ist. Das System lebt bekanntlich von einer Schuldenzunahme.

Deshalb nicht verwunderlich: Die Schuldenobergrenze in den USA wurde bisher mehr als 100 Mal erhöht oder ausgesetzt. Seit ihrer Einführung im Jahr 1917 wurde die Grenze regelmäßig angepasst, um die wachsenden Ausgaben der Regierung zu decken und die Finanzierung der öffentlichen Schulden sicherzustellen. Die letzte Erhöhung der Schuldenobergrenze fand im August 2019 statt, als der Kongress beschloss, die Grenze bis zum 31. Juli 2021 auszusetzen.

Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Schuldenobergrenze in Zukunft erneut angepasst werden muss, um die finanzielle Stabilität der USA aufrechtzuerhalten. Aber wie lange noch?

Die Staatsverschuldung er USA beläuft sich auf rund 30 Billionen Euro (31,4 Billionen US-Dollar). Damit ist die aktuelle Schuldenobergrenze erreicht. Zwar verschafft das Department of the Treasury der Regierung mit sogenannten „extraordinary measures“ derzeit noch einen Galgenfrist. Aber nur wenn das Limit bis zum 1. juni angehoben wird, darf der Staat sich weiteres Geld leihen.

Diese Woche verhandelt US-Präsident Biden mit Demokraten und Republikaner über eine Anhebung. Sollte es bis Ende des Monats nicht zu einer Einigung kommen, droht den USA die Zahlungsunfähigkeit.

US-Finanzministerin Janet Yellen richtete deshalb einen eindringlichen Brief an den US-Kongress mit der Bitte, endlich das Problem der Schuldenobergrenze zu lösen.

Sie schrieb darin: „Nach unserer besten Schätzung werden wir [die Regierung der USA] ab Anfang Juni und möglicherweise schon ab 1. Juni nicht mehr in der Lage sein, allen Verpflichtungen der Regierung nachzukommen, wenn der Kongress die Schuldengrenze nicht vor diesem Zeitpunkt anhebt oder aussetzt.“

Das kommt etwas überraschend, denn bisher sind Beobachter davon ausgegangen, dass es erst Mitte Juni so weit sein würde.

Lassen wir dahingestellt, ob zwei Wochen einen Unterschied machen. Klar ist, die Zeit drängt.

Sonst droht ein weiterer Government Shutdown, der die Wirtschaft womöglich in die schon lange befürchtete Rezession drücken könnte.

…

