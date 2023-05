Teile die Wahrheit!

Nach Angaben des Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstituts (SIPRI) übertrafen die Militärausgaben der mittel- und westeuropäischen Länder real erstmals die von 1989.

Paolo Raffone, strategischer Analyst und Direktor der CIPI-Stiftung in Brüssel, traf sich mit Sputnik, um über die fortschreitende Militarisierung Europas zu diskutieren.

„Es gibt keinen militärischen oder strategischen Grund, die starke Aufrüstung aller europäischen NATO-Mitglieder zu rechtfertigen“, sagte Paolo Raffone und betonte, dass weder Moskau noch Peking den Militärblock und seine Mitglieder bedrohen. „

Während Russland angrenzendes Territorium zum NATO-Block hat, ist China weit entfernt auf dem Planeten und kann unmöglich als militärische Bedrohung für europäische Staaten angesehen werden. Daher ist es ziemlich klar, dass die Aufrüstung der NATO-Mitglieder von den geostrategischen Interessen diktiert wird, der Hegemonmacht, die Vereinigten Staaten, die Europa militarisiert.“

Zuvor hatte SIPRI bekannt gegeben, dass die Militärausgaben mittel- und westeuropäischer Staaten im Jahr 2022 satte 345 Milliarden US-Dollar erreichten. Die stärksten Zuwächse wurden in Finnland (+36 %), Litauen (+27 %), Schweden (+12 %) verzeichnet Polen (+11 %).

Mittlerweile sind die gemeinsamen Verteidigungsbudgets der EU und des Vereinigten Königreichs fünfmal höher als die Russlands und übertreffen die Chinas.

Die westliche Presse versucht, den Anstieg der Militärausgaben mit dem Hinweis auf Russlands spezielle Militäroperation zur Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine zu rechtfertigen. Allerdings muss man bedenken, dass die Militarisierung Europas lange vor dem russischen Sondereinsatz begann.

Insbesondere errichtete die Obama-Regierung 2012 in Rumänien den Raketenabwehrkomplex Aegis Ashore , der 2016 in Betrieb genommen wurde. Darüber hinaus begann der Bau eines ähnlichen Standorts in Redzikowo, Polen, mit Verzögerungen. (1945 bis 2023: Welt am Abgrund einer neuen globalen Neuausrichtung)

Russland hat wiederholt signalisiert, dass der Einsatz antiballistischer Abfangraketen das strategische Gleichgewicht in Europa stört, die USA behaupteten jedoch, dass die Raketenanlagen gegen die hypothetischen Atomwaffen Irans gerichtet seien.(Die USA befeuern den Zusammenbruch von Frankreich und Deutschland, während sie aus dem „schwachen Europa“ Kapital schlagen)

Unterdessen hatte Washington seit Februar 2014, als von den USA unterstützte Putschisten illegal die Macht in Kiew übernahmen, bis 2021 2,7 Milliarden US-Dollar an Militärhilfe und Ausbildung für die Ukraine ausgegeben.

Nach Beginn des Sondereinsatzes in der Ukraine steigerte der kollektive Westen die Waffenlieferungen an das Kiewer Regime drastisch. Infolgedessen verzeichnete die Ukraine im Jahr 2022 einen Anstieg um 640 %, was den höchsten Anstieg der Militärausgaben eines Landes in einem Jahr darstellt, der jemals in den Daten von SIPRI verzeichnet wurde.

300x250

Laut dem aktuellen Factsheet des US-Außenministeriums hat Washington seit Februar 2022 35,7 Milliarden US-Dollar für Waffen und Ausbildung an die Ukraine ausgegeben. Dem Bericht zufolge haben Washingtons Partner weltweit über 13 Milliarden US-Dollar an Sicherheitshilfe bereitgestellt oder zugesagt.

„Die Aufforderung an die europäischen Staaten, die Ukraine militärisch und mit Militärlieferungen zu unterstützen, impliziert, dass die europäischen Militärbestände wieder aufgefüllt werden müssen“, sagte Raffone.

„Es bedeutet den Kauf neuer Ausrüstung aus den USA mit einem offensichtlichen MIC-Gewinn. Es ist sehr schwer, in diesem gesamten Prozess einen Hauch von Legitimität zu finden. Die EU wurde von ihrem Hauptverbündeten, den USA, zu einer Zukunft des wirtschaftlichen Niedergangs verurteilt, in politischer und strategischer Abhängigkeit.“

300x250 boxone

Internationale Beobachter argumentieren, dass große europäische Länder nicht in der Lage sind, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen, da die Inflation weiterhin hoch ist und der Lebensstandard weiter sinkt.

Ohne das billige russische Gas steht Deutschland vor einer weiteren Deindustrialisierung . Die Zerstörung der Nord Stream-Pipelines , die laut dem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Journalisten Seymour Hersh von Berlins NATO-Verbündeten USA und Norwegen durchgeführt wurde, hat die Lage noch verschlimmert.

Frankreich wurde von sozialen Unruhen heimgesucht, die größtenteils auf den wirtschaftlichen Abschwung zurückzuführen waren, und das Schuldenrating des Landes wurde auf AA- herabgestuft . Es stellt sich immer noch die Frage, ob der alte Kontinent eine Rezession im Jahr 2023 vermeiden wird oder nicht.

Rückblick auf die Lehren der Geschichte: Der Anti-Nazi-Koalitionsplan der UdSSR

Die fortschreitende Militarisierung Europas und der Ukraine weist nach Ansicht internationaler Beobachter starke Ähnlichkeiten mit den Entwicklungen vor dem Zweiten Weltkrieg auf.

Sie haben einige Parallelen zwischen der Initiative Moskaus, die Militarisierung und Nazifizierung der Ukraine zu stoppen und die gemeinsame Sicherheit zu stärken, im Dezember 2021 und den Bemühungen der Sowjetunion, ab Dezember 1933 eine Anti-Nazi-Koalition zu bilden, gezogen.

In einem Gespräch mit Sputnik im September 2017 stellte Michael Jabara Carley, Professor für Geschichte an der Université de Montréal, fest, dass die UdSSR ihr Möglichstes getan habe, um eine Einheitsfront gegen den Nationalsozialismus aufzubauen, was von den westeuropäischen Nationen abgelehnt wurde.

Fast sechs Jahre lang arbeitete die Sowjetregierung unermüdlich daran, die kollektive Sicherheit in Europa zu fördern. Dennoch wurden sowjetische Kooperationsangebote in Frankreich, Großbritannien, Rumänien und Polen abgelehnt.

Die vielversprechende Annäherung zwischen der UdSSR und den USA nach Treffen zwischen Präsident Franklin Roosevelt und dem Kommissar für auswärtige Angelegenheiten, Maxim M. Litwinow, im Herbst 1933 wurde von der sowjetfeindlichen Fraktion im US-Außenministerium sabotiert.

Polen machte die Bemühungen Moskaus de facto zunichte, indem es am 26. Januar 1934 einen Nichtangriffspakt mit Nazi-Deutschland unterzeichnete. Eine Reihe europäischer Staaten folgten dem Beispiel Warschaus. Am 30. September 1938 handelten die europäischen Großmächte – Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Italien – in München ein Abkommen aus, das die Annexion des Sudetenlandes in der Tschechoslowakei durch Nazi-Deutschland erlaubte.

Selbstverständlich waren Moskau und Prag von den Verhandlungen über den Pakt ausgeschlossen. Mitte März 1939 schluckte Nazi-Deutschland ganz Tschechien und verwandelte die Slowakei in einen Marionettenstaat. Der hochentwickelte militärisch-industrielle Komplex der Tschechoslowakei kam der Nazi-Militärmaschinerie zugute.

Der Münchner Pakt kündigte das Scheitern der Bemühungen der UdSSR an, eine Anti-Nazi-Koalition zu bilden. Historiker argumentieren, dass die Sowjetunion danach nur noch eine Möglichkeit hatte, Zeit zu gewinnen, bevor der Krieg bereits in der Luft war, nämlich genau das zu tun, was andere europäische Mächte bereits getan hatten, nämlich ein Nichtangriffsabkommen mit Hitler abzuschließen.

Sehr bald jedoch verstieß Hitler gegen alle Nichtangriffsabkommen und besetzte Polen und eine Reihe anderer europäischer Staaten. Am 22. Juni 1941 überfielen Nazideutschland und seine Achsenmächte die UdSSR.

Anscheinend wäre so etwas nie passiert und Dutzende Millionen Leben wären gerettet worden, wenn die Europäer Anfang der 1930er Jahre einer Anti-Nazi-Koalition mit den Sowjets zugestimmt hätten, argumentieren Historiker.

Europas Militarisierung und der Expansionismus der NATO

Die Militarisierung Europas geht einher mit der Expansion des NATO-Blocks aus der Zeit des Kalten Krieges, der 1997 seinen Vormarsch nach Osten wieder aufnahm, obwohl seine Hauptkonkurrenten, die UdSSR und der Warschauer Pakt, im Dezember 1991 aufhörten zu existieren. Zuletzt gaben Schweden und Finnland ihre Macht auf Neutralitätsstatus und beantragte die NATO-Mitgliedschaft.

„Akzeptiere ich die formelle Erklärung, die den Ländern absolute Entscheidungsfreiheit bei der Entscheidung über einen NATO-Beitritt gibt, sehe ich keinen konkreten Vorteil für die Länder, die bereits Mitglieder sind“, sagte Raffone.

„Im Gegenteil, die Ausweitung auf Schweden und Finnland verkompliziert die strategischen Divergenzen innerhalb der NATO noch weiter. Derzeit gibt es drei unvereinbare Gruppen strategischer Interessen: Nord, angeführt von Polen; Zentral, angeführt von Deutschland; Süd, ohne klare Führung.“

Nach den Wahlen im Jahr 2024 könnten die USA schließlich die bilateralen Sicherheitsabkommen stärken, indem sie sich die Staaten herauspicken, die sie interessieren, und andere ihrem Schicksal überlassen, schlug der Experte vor.

„Polen und die Ukraine sind in der besten Position, bilaterale Militär- und Sicherheitspartner der USA zu werden“, sagte er. „Der Rest der ‚Verbündeten‘ der USA in Europa wird seine eigene Verantwortung und Kosten tragen müssen (ein Spruch, der aus der Zeit der Obama-Regierung stammt, von Trump unverblümt bekräftigt und von Biden nicht geändert wurde).“

Raffone prognostizierte, dass die Aufrüstung Europas und der EU in Kombination mit den wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen und der Abkopplung von Russland und China, die Wählerschaft im Jahr 2024 zu konservativeren rechten Parteien drängen könnte würde den USA garantieren, dass europäische Politiker sich den amerikanischen Interessen aus allen Gründen freiwillig unterwerfen würden.

„Mit Ausnahme des umkämpften Präsidenten Frankreichs sind alle anderen Führer, insbesondere die rechtskonservativen, bereits glückliche Diener der US-Interessen“, bemerkte Raffone.

Russlands und Chinas Friedensinitiative

Die fortschreitende Militarisierung Europas geht mit der Militarisierung im asiatisch-pazifischen Raum einher. Zuletzt hat das Pentagon begonnen, die Waffenlieferungen an Taiwan zu beschleunigen. Ebenso verstärken die USA ihre militärischen Beziehungen zu den Philippinen.

Philippinische und US-amerikanische Verteidigungs- und Außenpolitikchefs diskutierten über die Entwicklung von neun philippinischen Militärstandorten, an denen amerikanische Truppen auf unbestimmte Zeit stationiert sein würden.

Durch das Abkommen wäre das amerikanische Militär in der Lage, Festungen und Überwachungsposten in den nördlichen und westlichen philippinischen Provinzen zu errichten, wodurch Washington seine Kontrolle auf das Südchinesische Meer und die Taiwanstraße ausdehnen könnte.

Die Entwicklungen erfolgen im Rahmen des Versuchs Washingtons, gleichzeitig gegen Russland und China vorzugehen.

Moskau und Peking beobachten Washingtons militärisches Abenteurertum in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum genau. Russland und China sind zwei Mächte, die im Zweiten Weltkrieg die größten Verluste erlitten haben, und sie haben ihre Lektion gut gelernt.

Anfang des Jahres teilten China und Russland ihre gemeinsame Vision einer gerechteren multipolaren Weltordnung, frei von Aggression und Militarisierung.

Peking hat sein neues Konzept der Global Security Initiative veröffentlicht, das praktische Maßnahmen zur Bewältigung aktueller Sicherheitsherausforderungen darlegt.

In dem Dokument heißt es insbesondere: „Die Mentalität des Kalten Krieges, der Unilateralismus, die Blockkonfrontation und der Hegemonismus widersprechen dem Geist der UN-Charta und müssen bekämpft und abgelehnt werden.“

Russland signalisierte seine Unterstützung für Chinas 12-Punkte-Initiative für Frieden in der Ukraine. Bereits im März 2022, nur einen Monat nach Beginn seiner militärischen Sonderoperation, schlug Moskau Kiew vor, sich zusammenzusetzen und ein Friedensabkommen zu unterzeichnen. Vorläufige Vereinbarungen wurden Ende März 2022 in Istanbul getroffen und Russland begann mit der Umsetzung seines Teils der Vereinbarung.

Allerdings brach der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Vereinbarungen auf Ermutigung des kollektiven Westens auf. Damals forderte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, dass die russisch-ukrainische Pattsituation auf dem Schlachtfeld gelöst werden sollte .

Seitdem überschwemmen die USA und ihre NATO-Verbündeten die Ukraine mit Waffen, von denen einige schließlich ihren Weg auf Schwarzmärkte gefunden haben, was den Frieden vor neue Herausforderungen stellt.

Die Geschichte steht erneut an einem Scheideweg. Werden die Nationen der Welt dieses Mal die richtige Wahl treffen?

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/sputnikglobe.com am 16.05.2023