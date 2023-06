Der vollständige Leitfaden zur Verwendung von Zaubertrüffel („Magic Truffles“)

In diesem Artikel erläutern wir Ihnen die Dosierung, die Sicherheit und die Do’s and Don’ts bei der Vorbereitung auf ein Trüffelerlebnis.

Wir geben Ihnen auch einen Einblick in die rechtliche Situation von Psilocybin-Pilzen, wie Sie sie sicher bestellen und erhalten können und was zu tun ist, wenn Ihr Paket aufgehalten wird.

Zaubertrüffel werden von demselben Organismus produziert, der auch Zauberpilze erzeugt.

Sie wachsen unter der Erde und haben weitgehend die gleichen Wirkungen wie Pilze, aber der Pilz erzeugt sie, um zu überleben und nicht, um sich fortzupflanzen. Die Hauptunterschiede zwischen Pilzen und Trüffeln sind Geschmack, Aussehen und ihr gesetzlicher Status als europäisches Genussmittel.

Das ist richtig – magische Trüffel sind in Europa völlig legal und können weltweit legal verkauft und gekauft werden, solange Ihr Wohnsitzland kein ausdrückliches Gesetz hat, das sie verbietet. Derzeit gibt es keine Länder mit einem solchen Gesetz (Stand: Mai 2023), mehr zum rechtlichen Status weiter unten.

Dies macht Trüffel einzigartig, denn sie sind derzeit das einzige Psychedelikum mit einer Steuerkategorie, das über den Ladentisch verkauft wird und bei der Herstellung einer Qualitätskontrolle unterliegt.

Auswirkungen der magischen Trüffel

Zaubertrüffel sind so etwas wie die „kleinen Brüder“ der Magic Mushrooms, obwohl sie nicht weniger stark sind.

Trüffel sind wegen ihrer erstaunlichen psychedelischen Qualitäten und ihres potenziellen gesundheitlichen Nutzens sehr beliebt. Sie sind die sicherste psychotrope Substanz, die es gibt, denn sie gelten sogar als sicherer als Pilze.

Unter den richtigen Umständen können Trüffel lebensverändernde Erfahrungen mit nachhaltig positiven Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und Lebensqualität schaffen.

Die Auswirkungen sind von Person zu Person unterschiedlich, aber hier sind einige der häufigsten Erfahrungen auf einer magischen Trüffelreise:

visuelle Verzerrungen, z. B. starke Farben und hyperakutes Sehen

geschärfte Sinne (stärkerer Geruch, Tastsinn, Gehör, Sehkraft und Geschmack)

vorübergehende „Öffnung“ des Geistes, Bewusstseinserweiterung

gesteigertes Einfühlungsvermögen

starke Emotionen, verbesserte Verbindung zum Unterbewusstsein

manchmal auch Schwindel, Muskelschwäche und flaues Gefühl im Magen, bereiten Sie Ihr Set und Ihre Einstellung sorgfältig vor!

Magische Trüffel Dosierung

Wie viele magische Trüffel braucht man für eine Reise?

Die richtige Dosierung von Magic Truffles kann von Person zu Person variieren, da sie von deiner psychologischen Empfindlichkeit und dem körperlichen Resistenz abhängt.

Die Resistenz beschreibt, wie viel von der aktiven Substanz im Darm zerstört wird, bevor sie überhaupt das Gehirn erreichen kann. Wenn Sie beispielsweise von Natur aus viel MAO (Monoamino-Oxidase) in Ihrem Darm haben, wird der größte Teil der Substanz oxidiert, bevor sie ihre Wirkung entfalten kann. Das bedeutet, dass Sie nur einen kleinen Teil der Wirkung von etwas erhalten, das für jemanden mit einer geringeren Resistenz eine volle Dosis wäre.

Es gibt keine einfache Möglichkeit, den Widerstand zu messen, Sie müssen ihn einfach testen.

Ihre Sensibilität ist einfach das Maß, mit dem Ihr Bewusstsein Veränderungen in Ihrem inneren Zustand wahrnimmt.

Magic Truffles bewirken Veränderungen in der Gehirnchemie, die sich sowohl auf der bewussten als auch auf der unbewussten Ebene auf die Funktionsweise deines Geistes auswirken werden. Um herauszufinden, wie empfindlich du auf Psychedelika reagierst, gibt es einen Trick:

Bei einer Mini- oder kleinen Dosis legst Du Dich mit geschlossenen Augen hin und versuchst, Deinen Körper nicht zu bewegen. Wenn Du dies mindestens 3 Minuten lang tun kannst, erlebst Du die gesamte psychedelische Wirkung. Wenn du zappelst, dich bewegst und nicht stillhalten kannst, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass du die Wirkung der magischen Trüffel unterdrückst.

Magic Truffle Microdose: 0,5-2g Frischgewicht / 0,2 – 1g Trockengewicht

Eine Mikrodosis soll unter der Wahrnehmungsschwelle bleiben und nicht beeinflussen, wie man im Alltag handelt oder wahrnimmt. Die Mikrodosierung wirkt sich auf die Stimmung einer Person aus und lässt sie sich fröhlicher und offener fühlen, ohne jedoch irgendeine Art von visueller Verzerrung zu verursachen.

Beachten Sie, dass die Einnahme von trockenen Trüffeln nur für die Mikrodosierung wirklich sinnvoll ist.

Magische Trüffel Minidosis: 2 – 4g (frisch)

Eine Minidosis hat sehr leichte Auswirkungen auf die Wahrnehmung, z. B. stärkere Farben und empfindliche Haut. Diese Dosis wirkt sich bereits auf Ihre Reaktionszeit aus, also achten Sie darauf, dass Sie es in einer angenehmen und sicheren Umgebung einnehmen!

Eine kleine Dosis magischer Trüffel: 4 – 6g

Eine kleine Dosis ist in der Regel der Schwellenbereich, in dem man anfängt, seine Koordination zu verlieren. Achte darauf, dass Du es immer nur in Gesellschaft von Freunden einnimmst und es nicht mit anderen psychoaktiven Substanzen mischst!

Mittlere Dosis magischer Trüffel: 6 – 12g

Bei einer mittleren Dosis kann man bereits alle Effekte eines vollwertigen psychedelischen Trips erleben, einschließlich Zeitverzerrung und völligem Orientierungsverlust. Der Hauptunterschied zu einer wirklich hohen Dosis ist die Dauer des Trips. Trips in mittlerer Dosierung enden in der Regel nach 3-4 Stunden, während sehr starke Erfahrungen bis zu 6-8 Stunden dauern können.

Heroische Dosis magischer Trüffel: 12 – 30g

Eine heroische Dosis beschreibt die volle psychedelische Erfahrung und kann mit großen Ausbrüchen emotionaler Energie sowie einem universellen Gefühl des Einsseins und dem Verlust der Identifikation mit dem eigenen Geist („Egotod“) einhergehen.

Heroische Trips mit psychedelischen Trüffeln dauern in der Regel mindestens 6 Stunden und erfordern einen hohen Energieaufwand. Konsumieren Sie eine solche Dosis unter keinen Umständen in einer unsicheren Umgebung oder in Anwesenheit von Fremden. Diese Art von Erfahrung machen manche Menschen in einem klinischen Umfeld mit der Absicht, ihre Psyche nachhaltig zu verändern.

Heroische Trips haben ein immenses Potenzial für positive, dauerhafte Veränderungen im Leben eines Menschen, wenn diese Veränderungen gewollt sind. Es wird intensiv darüber geforscht, was diese Erfahrungen so transformativ macht, aber aus den Tausenden von Reiseberichten und anekdotischen Beweisen kann man erkennen, dass es einen starken spirituellen Aspekt bei einem vollwertigen psychedelischen Trüffeltrip gibt.

Kann man magische Trüffel „überdosieren“?

Für die meisten Menschen ist eine Überdosis eine Dosis, die die Person, die sie einnimmt, tötet oder verletzt. Bei Trüffeln ist das unmöglich.

Es ist möglich, dass Sie Ihre eigene Reaktion (oder die einer anderen Person) auf die oben aufgeführten standardisierten Dosen falsch einschätzen. Zum Beispiel könnte eine sehr empfindliche Person einige starke psychedelische Wirkungen bekommen, sogar von dem, was hier als „Minidosis“ aufgeführt ist.

Dies kann zu vorübergehendem Unbehagen führen, wenn man einen psychedelischen Trip erlebt, der sich stärker anfühlt, als man es sich erhofft hat. Aber genau wie Zauberpilze haben Trüffel eine so geringe Toxizität, dass man sich nicht vergiften kann, selbst wenn man es versucht.

Wie sicher sind magische Trüffel?

Magische Trüffel sind für Erwachsene sicher, d. h. sie sind für jeden sicher, der in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen und Verantwortung zu übernehmen.

Sie gelten als etwas weicher und viel berechenbarer (also sicherer!) als Pilze. Und Pilze sind bereits die sicherste Droge, die es gibt:

Quelle: David Nutt, Leslie King, Lawrence Phillips, „Drug Harms in the UK: Eine multikriterielle Entscheidungsanalyse,“

Als 2007 der Verkauf von Pilzen in den Niederlanden verboten wurde, standen die Behörden vor der Frage, was sie den Pilzzüchtern sagen sollten, die sie gerade aus dem Geschäft gedrängt hatten.

Ganz einfach: Magische Trüffel sind sicherer als Pilze, verkaufe sie stattdessen!

Der Grund dafür ist, dass Pilze nur dann gefährlich sind, wenn man zu viele von ihnen unvorbereitet isst, wie es die Wochenendtouristen in Amsterdam zu tun pflegen. Zu viele Trüffel zu essen, ist jedoch ziemlich schwierig. Sie schmecken sauer und erfordern viel Kauen und Entschlossenheit, um genug für einen psychedelischen Trüffeltrip zu verzehren.

Außerdem ist die Potenz der magischen Trüffel von Trüffel zu Trüffel immer die gleiche. Ja, die Sorten werden oft als unterschiedlich in ihrer Wirkung und Stärke vermarktet (was viel mehr damit zu tun hat, die richtigen Erwartungen zu wecken als mit den tatsächlichen chemischen Unterschieden).

Frische magische Trüffel enthalten etwa 1 mg Psilocybin pro Gramm Trüffel und weichen nur wenig von diesem Durchschnittswert ab.

Kannst du dich auf eine magische Trüffelreise begeben?

Nein.

Der durch Zaubertrüffel hervorgerufene veränderte Bewusstseinszustand ist immer vorübergehend, das heißt, er geht vorbei. Dies hat sowohl positive als auch negative Folgen. Sie werden sich nie länger als 6-8 Stunden in einem veränderten Zustand der Realität befinden.

Aber wie sehr Sie auch das angenehme und unbeschwerte Gefühl direkt nach einem Erlebnis lieben, es wird vorübergehen, und Sie müssen sich bemühen, so viel von der Gelassenheit in Ihren Alltag mitzunehmen, wie Sie können.

Set und Setting eines psychedelischen Trüffeltrips

Eine sorgfältige Vorbereitung vor der Verwendung der Zaubertrüffel ist unerlässlich.

Umgebung und innere Einstellung spielen eine wichtige Rolle und müssen im Vorfeld bedacht werden. Die Wirkung von Trüffeln hält 4-8 Stunden an und beeinträchtigt unter Umständen das Urteilsvermögen.

Konsumieren Sie magische Trüffel NUR in einer sicheren und privaten Umgebung!

niemals mit anderen psychotropen Substanzen, wie Alkohol oder sogar Cannabis, mischen. (Fang erst an, Trüffel mit Gras zu mischen, wenn du beide Substanzen gut kennst und zumindest ein paar Erfahrungen mit reinen Trüffeln gemacht hast!)

Recherchieren Sie vorher, um die richtige Dosierung zu finden (einfacher als bei Pilzen, da sie eine sehr konstante Potenz haben!

[Beträge in Frischgewicht. Trockengewicht = 1/3 Frischgewicht]. Ziehen Sie in Erwägung, dies nur in Begleitung einer vertrauenswürdigen, nüchternen Person zu tun, um Sie zu schützen und aufkommende emotionale Turbulenzen im Zustand des veränderten Bewusstseins zu beruhigen.

Achten Sie darauf, dass Sie bequeme Kleidung tragen, nüchtern sind, sich in einer sicheren Umgebung befinden und an diesem Tag nichts anderes zu tun haben.

Es ist eine nette Geste, im Voraus Essen für die Zeit danach vorzubereiten, denn besonders Obst schmeckt nach einem erfolgreichen psychedelischen Trip um ein Vielfaches besser. Beachten Sie, dass Sie eine magische Trüffelreise am besten mit leerem Magen antreten sollten!

Sie können danach essen und werden viel mehr Spaß haben, wenn Sie nicht die ganze Zeit mit einem Gefühl der Aufgedunsenheit und einem grummelnden Bauch zu kämpfen haben.

Warum sind Magic Truffles legal?

Magic Truffles sind ein offizielles Produkt des Europäischen Binnenmarktes: Sie werden in den Niederlanden hergestellt, besteuert und verkauft.

Die niederländische Steuerbehörde(Koninklijke Belastingdienst Nederland) hat den Zaubertrüffel im Jahr 2019 offiziell als Genussmittel eingestuft ( ),was einen wichtigen Schritt in Bezug auf seine rechtliche Stellung darstellt.

Luxuslebensmittel werden als funktionelle Lebensmittel definiert, die wegen ihrer angenehmen Wirkung und nicht wegen ihres Nährwerts konsumiert werden. Das bedeutet, dass magische Trüffel keine Graumarktprodukte mehr sind, da sie eine eigene Steuerklasse haben.

Dies ist ein einzigartiger rechtlicher Status für einen psychedelischen Organismus, der erst nach jahrzehntelangem Nachweis der gesundheitlichen Unbedenklichkeit für den Einzelnen und die Gesellschaft erreicht werden konnte. Trüffel werden in den Niederlanden seit den 90er Jahren verkauft und konsumiert, ohne Probleme zu verursachen, und als Pilze 2007 vom Markt verbannt wurden, blieben die Trüffel bestehen.

Diese Entscheidung wurde durch ein Urteil des königlichen niederländischen Gerichts im Jahr 2022 bestätigt: Trüffel sind tatsächlich ein legales Genussmittel, während Pilze verboten bleiben.

In welchen Ländern sind Zaubertrüffel legal?

Die kurze Antwort lautet: In ganz Europa müssen sie legal sein, solange die Europäische Union existiert. Die EU- und EFTA-Länder haben alle einen gemeinsamen Markt, und Sie können die europäischen Bürger nicht daran hindern, frei an diesem Markt teilzunehmen.

Dies gilt für alle Produkte, die offen verkauft und besteuert werden. So ist beispielsweise der Kauf kleiner Mengen Cannabis entkriminalisiert, um den Straßenhandel einzudämmen, aber Cannabis ist in den Niederlanden nicht legal, weil es nicht von der Regierung besteuert wird.

Die Europäische Union funktioniert als Binnenmarkt, was bedeutet, dass die Mitgliedstaaten sich gegenseitig in die Pflicht nehmen, den Verkauf gefährlicher oder verbotener Waren nicht zu dulden, indem sie diese Waren besteuern.

Diese Rechenschaftspflicht geht mit dem Versprechen einher, dass jedes Produkt, das von einem EU-Mitgliedstaat angenommen wird, automatisch auch für alle anderen gilt. Jedes Produkt, das innerhalb der EU-Grenzen hergestellt und vermarktet wird, ist in allen Mitgliedsländern gleichermaßen erhältlich.

Der Ausschluss von Kunden aufgrund ihres Standorts, bekannt als geo-blocking, ist rechtswidrig. Unter Geoblocking versteht man die Praxis, den Zugang zu Waren, Dienstleistungen oder Inhalten auf der Grundlage des geografischen Standorts eines Nutzers zu verweigern. Diese Praxis ist in der E-Commerce-Branche weit verbreitet und kann dazu führen, dass Kunden aufgrund ihres Standorts keine Waren kaufen oder auf bestimmte Websites zugreifen können. Geoblocking wird als eine Form der Diskriminierung betrachtet und unterliegt daher in vielen Ländern einer Regulierung.

In der Europäischen Union beispielsweise ist Geoblocking im Rahmen der Vorschriften für den digitalen Binnenmarkt generell verboten, die sicherstellen sollen, dass Kunden unabhängig von ihrem Standort Zugang zu Waren und Dienstleistungen im Internet haben. Unternehmen, die Geoblocking betreiben, müssen mit Strafen und Bußgeldern rechnen. Daher ist es für Unternehmen wichtig, die Vorschriften in ihrem Land zu kennen.

Kann ich Ärger bekommen, wenn ich magische Trüffel online bestelle?

Nein, was Sie in Schwierigkeiten bringen kann, ist die Möglichkeit, dass Ihre Waren als etwas anderes fehlinterpretiert werden.

Einige Zollämter sind mit den Unterschieden zwischen Zauberpilzen und Zaubertrüffeln nicht ganz auf der Höhe. Wenn Sie in der Europäischen Union leben, sollte dies kein Problem sein, da es dort keine Zollkontrollen gibt. Außerhalb der EU kann Ihr Paket jedoch stichprobenartig durchsucht werden.

Es ist sehr wichtig, dass Sie nicht vergessen, dass es für die Legalität darauf ankommt, ob Ihr Land die magischen Trüffel ausdrücklich verboten hat. Das ist noch nicht geschehen, und Trüffel werden oft fälschlicherweise als „Zauberpilze“ bezeichnet, was dazu führen kann, dass Sie ein Schreiben vom Zoll erhalten.

Was muss ich tun, wenn mein Paket vom Zoll aufgehalten wird?

Sollten Sie jemals Schwierigkeiten mit Ihrer Bestellung von magischen Trüffeln haben, die vom Zoll aufgehalten werden, kontaktieren Sie uns bitte sofort.

Solche Missverständnisse sind äußerst selten, aber nicht unmöglich und können durch einen einfachen Hinweis leicht ausgeräumt werden. Denken Sie daran, dass Zollbeamte es gewohnt sind, mit dem illegalen Versand harter und schädlicher Drogen zu tun zu haben, und es völlig ungewohnt ist, dass Menschen den rechtlichen Status ihrer Handlungen besser verstehen als der Zoll selbst.

Wir helfen Ihnen, die richtigen Formulierungen und Unterlagen zu finden, um Missverständnisse schnell und effizient zu klären.

Unser Smartshop hat es sich zur Aufgabe gemacht, erstklassige natürliche Psychedelika weltweit zu liefern und dabei Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten. Wir sind fest davon überzeugt, dass natürliche Entheogene wie Zauberpilze und Trüffel bei richtigem Gebrauch erhebliche gesundheitliche Vorteile haben.

