Mutterschiffe? Seltsame Objekte erscheinen am Himmel – was passiert da Unheimliches über unseren Köpfen? (Video)

Ein Foto sagt bekanntlich mehr als tausend Worte – doch sagte es auch immer die Wahrheit? Was ist beispielsweise mit den vielen geheimnisvollen Aufnahmen, die riesige Planeten und Raumschiffe am Himmel zeigen?

Sind diese Aufnahmen ein Fehler der Optik, eine Simulation oder werden sie mit Blue Beam Technologie erzeugt – was passiert da gerade Unheimliches über unserem Kopf? Von Frank Schwede

Hier ein paar Beispiele: Am 25. November 2022 entdeckte ein gewisser Jonathan aus dem US Bundesstaat Colorado auf einer Aufnahme der FAA, der Bundesluftfahrtbehörde, ein planetengroßes Objekt am Himmel, das transparent zu seien scheint.

Seltsam ist, dass darin ein weiterer kleiner Planet zu sehen ist. Bloß ein harmloser Linsenfehler?

Eine weitere Aufnahme wurde live während des US Master Golfturniers von einer US Fernsehstation übertragen (Titelbild). Auch hier ist ein transparentes Objekt zu sehen, dass ein Planet oder ein riesiges Mutterschiff sein könnte. Bisher mangelt es auch hier an logischen Erklärungen.

Eine weitere Aufnahme stammt aus Schottland. In der in der Bildmitte ist im Dunst ein dunkler Schatten zu sehen, hinter dem sich alles Mögliche verstecken kann. der Phantasie sind auch in diesem Fall keine Grenzen gesetzt.

Das Internet ist voll mit Berichten über Sichtungen riesiger Raumschiffe, dem Erscheinen geheimnisvoller Planeten, einer zweiten Sonne und eigenartigen Kreaturen, die nachts auf den Straßen ihr Unwesen treiben und manchmal, mit ein bisschen Glück, von einer Überwachungskamera eingefangen werden.

Zugegeben: Die Geschichten klingen phantastisch und sie tun besonders eins: sie beflügeln unsere Phantasie. Was vor fünfzig Jahren Serien wie Star Trek einmal wöchentlich taten, erledigt heute das Internet täglich.

Mittlerweile gibt es ein halbes Dutzend einschlägiger Seiten mit Geschichten über Mitglieder der angeblichen „Galaktischen Föderation“, die sich mit ihren riesigen Mutterschiffen bereits in Erdnähe befinden und nur darauf warten, dass wir sie zum Tee zu uns nachhause einladen.

Krisen machen süchtig nach solchen Geschichten, weil sie einerseits den Alltag vergessen lassen, andererseits, weil sie einen vermeintlichen Anlass zu Hoffnung geben, dass Hilfe unterwegs ist und es sich nur noch Stunden oder Tage handeln kann, bis der ganze Spuk endlich vorbei ist.

Diese Geschichten per se als Unsinn zu betrachten, wäre zu kurz gedacht, weil wir schließlich nicht wirklich wissen, was da draußen wirklich geschieht, wie viel Zivilisationen es auf anderen Planeten und in anderen Sonnensystemen gibt, wie weit die entwickelt sind und in welchem Verhältnis sie zur Menschheit auf der Erde stehen. All das wissen wir nicht.

Foto aus Colorado

Foto aus Schottland

Objekt aus Colorado mit einem Filter bearbeitet

Spiegelungen aus Parallelwelten oder Blue Beam?

Andererseits ist die Enttäuschung groß, zu erfahren, dass es da draußen überhaupt nichts gibt, weil das Universum, wie wir es uns vorstellen, gar nicht existiert, weil es nur eine riesige Illusion ist, eine Computeranimation, eine simulierte Matrix.

Auch diese Option müssen wir leider in Betracht ziehen.

Eine andere recht logische und mittlerweile recht verbreitete Theorie ist, dass wir das, was wir im Außen sehen, mit unserem Bewusstsein erschaffen. Das erklärt beispielsweise, warum jeder die Umwelt anders wahrnimmt.

Vor allem bei der Beobachtung von UFOs ist das häufig so, dass eine Person etwas am Himmel sieht, was andere Personen in unmittelbarer Nähe nicht sehen können. Das ist eigentlich der ultimative Beweis dafür, dass die Realität im Außen über unser Bewusstseins geschaffen wird.

Eine weitere spannende Option ist, dass es sich bei diesen Objekten um Spiegelungen aus parallelen Welten handelt oder um Blue Beam, dass die Objekte als riesiges Hologramm in den Himmel projiziert werden – auch darüber wurde in der Vergangenheit schon mehrfach diskutiert.

Blue Beam ist eine hoch entwickelte satellitengestützte Projektionstechnologie, die dazu imstande ist, Hologramme von immenser Größe in die Atmosphäre zu projizieren.

Es handelt sich dabei um die Verwendung einer besonders natriumhaltigen Schicht in etwa hundert Kilometer Höhe, also in der Thermosphäre, die in diesem Fall als kosmische Projektionsschicht dient.

Interessant ist, dass der riesige Planet, oder was auch immer dahintersteckt, im Rahmen der live Übertragung des Golfturniers sichtbar war. Dass es sich nur um einen Linsenfehler, eine Spiegelung oder um bewusste Manipulation handelt, kann in diesem Fall so gut wie ausgeschlossen werden, da die Bilder mit professioneller Technik von einer Fernsehstation übertragen wurden.

Mit was haben wir es hier also zu tun? Bilder, die uns zuweilen an der Realität unserer Welt zweifeln lassen, sind nicht neu, die hat es schon zu allen Zeiten gegeben, was Überlieferungen aus allen Epochen beweisen können.

Was auch immer diese Objekte sind, die Aufklärung ist mühsam, zeitaufwendig und manchmal bleiben sie für immer rätselhaft.

Nach Ansicht namhafter Astronomen hat sich in den letzten fünf Jahrzehnten viel da oben verändert.

Es geschehen Dinge, für die es keine Erklärung gibt. Beim Vergleich alter und neuer Daten fanden Himmelsforscher schon vor ein paar Jahren heraus, dass in wenigen Jahrzehnten mehr 100 Sterne einfach so verschwunden sind.

Niemand weiß bis heute warum.

Propheten und Seher warnen die Menschheit schon seit hunderten von Jahren vor der Endzeit. Und es sicherlich kein Zufall, dass die Berichte darüber gerade jetzt in zahlreichen alternativen Medien in das Zentrum der Öffentlichkeit gelangen.

Auf der ganzen Welt mehren sich ungewöhnliche Naturkatastrophen, das Klima ändert sich in einem rasanten Tempo und seit einigen Jahren mehren sich auch die Zeichen am Himmel.

Da erscheinen Objekte am Himmel, die da eigentlich gar nicht hingehören, ganze Sternengruppen verschwinden, die über Tausende von Jahren von Astronomen am Nachthimmel beobachtet wurden – und die Wissenschaft hat auf all diese Geschehen keine Erklärung.

Da bleibt am Ende nur die Frage, ob man tatsächlich auf alles eine Erklärung finden muss – oder ob es nicht manchmal auch schön sein kann, sich einfach nur zu wundern.

05.06.2023