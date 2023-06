Dystopischer Alptraum: 10 unglaubliche Dinge, die bald passieren werden, wenn wir den Vormarsch der Tyrannei und die Versklavung der Menschheit nicht stoppen

Der Vormarsch der Tyrannei steht vor der Tür.

Sie sahen es jeden Tag in den Covid-Lockdowns, der Impfpropaganda, der staatlich geförderten Zensur und den Bank-/Finanzbeschränkungen, was Sie mit Ihrem eigenen Geld tun dürfen.

Die schockierende Wahrheit ist jedoch, dass es noch viel, viel schlimmer werden wird, wenn wir den Marsch der Tyrannei, der sich überall um uns herum beschleunigt, nicht stoppen.

In der heutigen Analyse beschreibe ich zehn unglaubliche Dinge, die mit Sicherheit passieren werden, wenn wir den Vormarsch der Tyrannei nicht stoppen und uns unsere Privatsphäre, unsere Würde und unsere Zukunft zurückerobern.

Die Menschheit steht nun vor einer entscheidenden Entscheidung: Entweder wählen wir den Weg der völligen Versklavung unter einer autoritären, technofaschistischen Diktatur oder wir entscheiden uns stattdessen für dezentrale Finanzen, freie Meinungsäußerung, Rationalität und Rechtsstaatlichkeit.

Hier ist meine Liste von 10 unglaublichen Dingen, die passieren werden, wenn wir die Tyrannei nicht stoppen, wobei die mildesten Folgen ganz oben auf der Liste und die alptraumhaftesten Folgen ganz unten auf der Liste stehen. (Trügerische Sicherheit? Der Druck auf das Weltfinanzsystem wächst)

Zehn alptraumhafte Folgen, wenn wir die Tyrannei nicht zurückweisen

1) Sämtliche Kryptowährungen, Gold und Silber werden verboten. Alle Finanztransaktionen müssen zentralisierte Kontrollsysteme des Regimes durchlaufen, einschließlich CBDCs. (Wir haben es getan! Bilder aus „Der Hollywood-Code“ nun als NFTs bei OpenSea!)

Sie müssen an einem CBDC teilnehmen, um Steuern zu zahlen, Lebensmittel zu kaufen und ein UBI (Universal Basic Income) zu erhalten. Alle Ihre Einkäufe werden überwacht und gegebenenfalls eingeschränkt, um Ihr Verhalten zu beeinflussen.

2) Ihre Fähigkeit, Lebensmittel (und insbesondere Fleisch) zu kaufen, wird aufgrund Ihres Kultur- und Klima-Compliance-Scores stark eingeschränkt.

Sie werden auf eine Kalorienbeschränkung der zulässigen Lebensmitteleinkäufe beschränkt, und alle Lebensmittel, von denen angenommen wird, dass sie nicht der Klimapropaganda entsprechen (z. B. Käse, Fleisch und Milch), werden eingeschränkt.

300x250

3) Sie müssen sich an die narrativen Anforderungen des Regimes halten, und wenn das Regime seine Haltung zu irgendetwas ändert, müssen Sie alle Ihre vorherigen Artikel, Videos, Social-Media-Beiträge und Podcasts rückwirkend aktualisieren, um sie an die neuen anzupassen Narrativ, oder es drohen Strafen und Zensur.

4) Es ist Ihnen untersagt, Nahrungsmittel anzubauen, Saatgut zu sparen oder Hinterhofhühner zu züchten, ohne die Erlaubnis (und Lizenz) der Regierung zu erhalten. Dies erfordert die Verwendung von gentechnisch verändertem Saatgut und die wiederholte Impfung Ihrer Nutztiere. (Und keine Rohmilch erlaubt.)

5) Es ist Ihnen völlig untersagt, Schusswaffen, Munition, Messer, ballistische Westen oder andere Selbstverteidigungsartikel zu kaufen, sodass Sie der Gnade des gesetzlosen Staates ausgeliefert sind, der der Polizei die Mittel entzieht und Gewalttäter auf die Straße lässt. (Krisenvorsorge: Aktuelle Top-Seller Outdoor und Survival)

300x250 boxone

6) Der Staat wird Ihre Kinder medizinisch entführen und verstümmeln, um „Geschlechtsübergänge“ zu erreichen, und wenn Sie versuchen, sich einzumischen, werden Sie wegen Straftaten und Kindesmissbrauch angeklagt. Dies soll in Kalifornien zum Gesetz werden.

7) Sie müssen in Ihrem Zuhause ein staatlich überwachtes Netzwerk aus Videokameras und Mikrofonen installieren, um sicherzustellen, dass Sie nichts sagen, was im Widerspruch zu den vom Regime verbreiteten „Fakten“ stehen könnte.

KI-Systeme überwachen Ihre Sprache und Aktivitäten und melden Sie dann den Regierungsbehörden, wenn Sie vom erforderlichen Maß an Gehorsam abweichen.

8) Es ist Ihnen untersagt, ein Benzin- oder Dieselfahrzeug zu kaufen. Gleichzeitig wird jedoch der Stromverbrauch zu Hause auf der Grundlage Ihrer Klima- und Kulturkonformitätsbewertung streng begrenzt.

Mit anderen Worten: Wenn Sie jemals Ihr Auto aufladen und irgendwohin fahren möchten, müssen Sie sich vollständig an die Erzählung des Regimes halten, sonst werden Ihnen nie genug Kilowattstunden zur Verfügung stehen, um Ihr Elektrofahrzeug aufzuladen.

Nur diejenigen, die die lächerlichen Lügen des Regimes nachplappern – zum Beispiel „Ein Mann kann eine Frau werden“ – dürfen Transportmittel nutzen.

9) Sie werden höchstwahrscheinlich durch KI-Systeme oder Automatisierungsroboter ersetzt, die Ihren aktuellen Job übernehmen . Wenn Sie von der Arbeit entlassen werden, werden Sie in ein UBI-System aufgenommen, um automatische digitale Zahlungen zu erhalten.

Um jedoch auf Ihre UBI-„Leistungen“ zugreifen zu können, müssen Sie über alle Impfanforderungen auf dem Laufenden bleiben, egal wie viele es sind gefordert (und unabhängig von ihrer Sicherheit).

Um ein UBI zu erhalten und sich genug Essen leisten zu können, um knapp einer Hungersnot zu entgehen, müssen Sie tatsächlich zustimmen, sich durch endlose Impfungen einem staatlich geförderten medizinischen Selbstmord auszusetzen. Mit anderen Worten, um zu leben , müssen Sie sich ergeben und langsam vom Staat getötet werden.

10) Zusätzliche UBI-Leistungen werden Personen gewährt, die „Faktenprüfern“ und „Sicherheitsbeauftragten“ freiwillig uneingeschränkten Zugriff auf die Mikrofone und Kameras ihrer Mobilgeräte in Echtzeit gestatten.

Dadurch werden normale Bürger zu wandelnden Spionagemaschinen, die sämtliche Audio- und Videoaufnahmen aus ihrer unmittelbaren Umgebung aufspüren.

Um dies zu erreichen, sind 5G-Kommunikationsgeschwindigkeiten erforderlich, und wenn „intelligente Kleidung“ Realität wird, werden Mikrofone und Kameras in Hemden, Jacken, Hüte und andere Kleidungsstücke integriert und Audio- und Videodaten in Echtzeit an Regierungskontrolleure gestreamt, die diese nutzen werden, um KI-Analyse zur Generierung von Transkripten zu erhalten, die anhand von Schlüsselwörtern nach „Sprachverstößen“ durchsucht werden können, die zu harten Strafen führen.

Dies bedeutet, dass Sie von jedermann überall und zu jeder Zeit ausspioniert werden können, auch wenn Sie nur einen Bürgersteig entlanggehen oder in einem Restaurant plaudern.

Die Reichweite des Regimes wird unbegrenzt sein. Diese Technologie wurde bereits während Covid getestet, indem sie einzelne Bewegungen verfolgte und Menschen in Lockdowns zwang, wenn die Geolokalisierungsdaten ihres Telefons zeigten, dass sie sich in unmittelbarer Nähe von Personen befanden, die später positiv auf Covid getestet wurden.

Wenn wir nicht in der oben beschriebenen Welt leben wollen, ist es an der Zeit, der Tyrannei Einhalt zu gebieten und eine dezentrale Infrastruktur für die menschliche Freiheit aufzubauen

Wenn wir nichts anders machen, werden wir zu Sklaven des oben beschriebenen dystopischen Albtraums.

Aber wir können einen anderen Weg wählen, und er beginnt damit, dass wir unsere Ressourcen, Vermögenswerte und unseren mentalen Fokus auf die Art dezentraler, menschenfreundlicher und freiheitsfreundlicher Infrastruktur verlagern, die wir für die Zukunft der Menschheit aufbauen wollen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 17.06.2023