Hollywood-Star Mel Gibson lieferte Informationen zum Aufdecken eines internationalen Pädophilenrings (Video)

Mel Gibson lebt in Angst um sein Leben, nachdem er geschworen hat, einen Elite-Pädophilenring aufzudecken, der im Herzen des Hollywood-Systems operiert.

Laut Gibson haben die Eliten Hollywoods bereits versucht, ihn auszuschliessen, ihn zum Schweigen zu bringen und seine Karriere zu zerstören – aber nichts davon hat funktioniert, weil wir, das Volk, verstehen, dass er die Wahrheit sagt.

Doch leider wird in den alternativen Medien aus diesem Thema mehr gemacht, als es tatsächlich ist, sonst würden nicht solche Schlagzeilen unkritisch übersetzt:

„Mel Gibson: Hollywood-Elite versucht, mich zu töten, weil ich den Pädophilenring aufgedeckt habe“.

Doch dazu am Ende des Artikels mehr.

Die Webseite thepeoplesvoice.tv behauptet nun Folgendes:

Mel Gibson erzürnte das Establishment im Jahr 2017, als er Hollywood öffentlich als „Höhle von Parasiten“ beschimpfte , die „sich am Blut von Kindern laben “.

Die Mainstream-Medien stürzten sich schnell auf Gibsons Enthüllungen, setzten Faktenprüfer, darunter Snopes, ein, um die Kommentare als Fake News zu deklarieren, und löschten jedes Video und jeden Artikel aus dem Internet.

Orwell warnte uns, dass die Eliten in Zukunft unbequeme Informationen „auswendiglernen“ würden. Und genau das haben die Eliten mit Gibsons Enthüllungen über Hollywood gemacht.

Kurz gesagt, Mel Gibsons Stimme verstummte. (James Woods sagt, Hollywood sei „100 Mal böser als Ihre schlimmsten Ängste“ – Schauspieler Tyrese Gibson warnt davor, dass es in Hollywood von „satanischen Pädophilen“ wimmelt)

Jetzt, sechs Jahre später, hat Mel Gibson nun erklärt, dass er „nichts mehr zu verlieren“ habe und entschlossen sei, seinen Teil dazu beizutragen, das Übel der Elite-Pädophilie und des Kinderhandels auszurotten – ungeachtet der persönlichen Konsequenzen.

Sound of Freedom erzählt die Geschichte von Tim Ballard, einem ehemaligen CIA-Agenten, der seinen Job als Special Agent bei Homeland Security Investigations aufgibt. Erste Berichte deuten darauf hin, dass der Film VIP-Pädophilie und Kinderhandel aufdeckt.

Tim Ballard erzählte kürzlich einer Menschenmenge auf der Jahrestagung des Utah Eagle Forum 2023, dass die vierteiligen Dokumentationen, deren ausführender Produzent Tony Robbins war, kurz vor der Fertigstellung stünden, und er verriet auch, dass Gibson sein Leben der Rettung von Kindern vor Elite-Pädophilen gewidmet habe.

Die Mainstream-Medien haben Angst vor Gibsons neuer Rolle und tun alles, was sie können, um die Massen in die Irre zu führen. Faktenprüfern zufolge ist Mel Gibson nicht an Sound of Freedom beteiligt. Sie behaupten sogar, er habe seine Beteiligung bestritten – natürlich über eine ungenannte, anonyme Quelle.

Warum lügen sie so unverhohlen über Gibsons Rolle im Sound of Freedom? Weil sie Angst vor dem haben, was er preisgeben wird.

Laut Gibson dienen sie als Deckung für die dunklen Mächte, die entschlossen sind, ihn zum Schweigen zu bringen. Sie sind so entschlossen, ihn zum Schweigen zu bringen und diesen Film zu unterdrücken, dass sie nicht wollen, dass das Mainstream-Publikum überhaupt eine Ahnung hat, dass der Film überhaupt existiert.

Kari Lake traf sich mit Gibson und sie sprachen über den schrecklichen Kinderhandel, der auf der ganzen Welt stattfindet.

We talked about the tragedy at our border and the horrific child trafficking that’s happening the day this photo was taken.

Mel Gibson’s heart and soul are in the right place.

We are praying for you and rooting for you.

God bless you Mel! https://t.co/GLO8GcOEte pic.twitter.com/jIaYEmur2M

— Kari Lake (@KariLake) June 7, 2023