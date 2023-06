Impfbanane, mRNA-Salat & mehr: Unbewusste Zwangsimpfung durch Nahrungsmittel?! (Video)

Die Entwicklungen für eine unbewusste Zwangsimpfung durch Nahrungsmittel sind in vollem Gange. Bill Gates, die WHO und eine ganze Reihe von Universitäten sprechen davon, mRNA-Impfstoffe in die Nahrung einzubinden. „Sie werden die Gene dieser Lebensmittel so verändern, dass sie zu mRNA-Impfstoffen werden.“ – Damit wird eine weitere rote Linie überschritten!

Und eines dieser gemeinsamen Probleme, die wir alle haben hier auf der Welt, ist noch schlimmer als der konventionelle Krieg. Und ich weiss, genau diesen Satz können jetzt natürlich unsere geliebten Freunde aus der Ukraine oder Russland gegenwärtig nur sehr schwer verstehen. Aber leider ist es so, es gibt noch eine Gefahr, die noch umfänglicher ist, die noch mehr Menschen trifft. Ihr könnt immerhin heute trotz Krieg hier dabei sein, aber sehr viele Menschen können das nicht mehr. Warum?

Weil die Covid-Plandemie eine neue Dimension anstrebt. Wenn man von Impfzwang und diesen Dingen redet, die Impfgeschädigten, ihr habt das in kla.tv gesehen, diese Tausenden, Millionen Impfgeschädigten, die haben es noch schlimmer, die hat es getroffen, auch für den Rest des Lebens, der Krieg kann mal vorbei sein, ihr Leiden wird nicht vorbei sein, es ist ein lebenslanges Leiden.

Und die Covid-Plandemie, ich betone immer das L, Plan, Plandemie strebt einer neuen Dimension entgegen. Und darüber müssen wir heute reden, das gehört zu diesem finsteren Vorhof, durch den ich dich heute führen muss. Schau, wie wir hundertfach nachgewiesen haben, das steht hinter dem offiziellen Beschluss, alle Menschen der Erde mit mRNA-Giftstoffen durchzuimpfen, ein gezielter Weltentvölkerungsplan.

Das begreifen die wenigsten Leute heute noch. Aber einer der Hauptakteure, und es gibt sehr viele, aber einer ist so ein Symbol, so eine Symbolfigur, die man immer wieder findet, die kann man nehmen für alle übrigen. Einer der Hauptakteure, ein Hauptfinancier und Strippenzieher dieses eugenischen Plans, also des Weltentvölkerungsplans, das ist Bill Gates, ich betone nochmal, er ist nicht der Einzige, es gibt sehr viele von dieser Sorte.

Aber bevor ich euch harte Fakten zu einer neuen Dimension der Impfstoffentwicklung vorlegen muss, hören wir uns kurz diesen führenden Kopf an, der mit seinen Milliarden Geldern ja schon einmal gleichsam die ganze WHO gekauft hat, wir hören ihn kurz nochmal im Originalton an, damit du weisst, solche Gedanken spuken wieder in den Köpfen der Menschen.

„Hier sehen wir ein Diagramm, das die gesamte Weltbevölkerung über die letzten paar hundert Jahre darstellt, und das ist auf den ersten Blick etwas beängstigend. Der Gewinn liegt darin, Krankheit zu reduzieren, das Bevölkerungswachstum zu reduzieren.

Der Gewinn liegt darin, das Bevölkerungswachstum zu reduzieren. Auf der Welt leben heute 6,8 Milliarden Menschen, das steigt auf etwa 9 Milliarden an. Wenn wir wirklich gute Arbeit machen mit neuen Impfungen im Gesundheitswesen und mit reproduktiven Gesundheitsdiensten, können wir das etwa um 10 bis 15 Prozent reduzieren. Wenn wir bei den neuen Impfstoffen wirklich gute Arbeit leisten, könnten wir diese Zahl vielleicht um 10 oder 15 Prozent senken.“ (Achtung! Lesen! Auch bald bei uns: Milchprodukte, Fleisch, Gemüse – alles versetzt mit mRNA als „Schluckimpfung“! (Video))

Gut, also da seht ihr es. Natürlich, wir wissen es, wir kennen die Argumente, jetzt kommen natürlich die Medien daher und sagen: Das war ganz anders gemeint usw., da hat man sie nur falsch verstanden. Nein, das ist über zehn Jahre hinweg, wie er immer dasselbe sagt, es sind mehrere Aussagen, die immer dasselbe sagen. Ich würde auch, wenn ich ein übler Dieb wäre und ertappt würde, würde ich mich auch so gut rausschwatzen, wie es ginge.

Also lassen wir das mal, wir wissen es, durch den Weltkrieg der letzten Eugenikbetreiber, das ist eine Sache, die schon immer wieder praktiziert wurde. Also wir haben mit kla.tv in hunderten Sendungen bewiesen, dass hier ein Entvölkerungsplan mit der ganzen Impferei zusammenhängt, die ist schon im vollen Gange, wir haben den ganzen Völkermord schon in verschiedenen Ländern aufgedeckt, aber jetzt kommt eine neue Entwicklung und zwar für unbewusste Zwangsimpfung, wisst ihr, jetzt sind Millionen von Menschen aufgestanden, heute an diesem Tag stehen Millionen auf und stellen sich dagegen, gegen die bewusste Zwangsimpfung, gegen die Nadel und alles, aber schon seit vielen Jahren, wie ihr jetzt gleich sehen werdet, ist eine nächste Ebene der Zwangsimpfung im Gange und zwar über Nahrungsmittel.

Dasselbe, was man jetzt bei Covid den Leuten in den Arm gespritzt hat, mit demselben Ergebnis, nur dass du es nicht gestochen, sondern gegessen bekommst. Das ist noch in Entwicklung teilweise, aber wir sollten uns hüten, dass wir hier denken, wir haben viel Zeit, wir werden jetzt einige Fakten anschauen. Seht, die Chinesen haben bereits erfolgreich Kuhmilch mit mRNA beladen und diese wurde dann im Magen-Darm-Trakt der Empfänger absorbiert.

300x250

Und ich sage vorweg nochmal: Bedenken hinsichtlich des heimlichen Einschleusens von mRNA in Lebensmittel sind absolut berechtigt und wer etwas anderes sagt, der irrt! Er irrt genauso wie die Leute, die geirrt haben, die gesagt haben, Covid-Impfung, die Spritze ist harmlos, kleiner Piks, das war’s. Aber ich sage, das muss gestoppt werden.

Und wir reden heute darüber, weil wir die ganze Welt in Aufruhr versetzen müssen gegen diese Menschen, diese Frankensteins, die diese Ungeheuerlichkeit tun, dass alle, die sich nicht impfen lassen, durch Zwangsstechen, dass man die einfach zwangsimpft durch Gemüse und solche Dinge.

Jetzt schauen wir, wo das schon hingekommen ist. Zhang und Kollegen haben mRNA-geladene Milch an Mäuse verfüttert. Und was ist dann passiert? Der Magen-Darm-Trakt der Mäuse hat die Exosomen aufgenommen und die mRNA hat es in den Blutkreislauf und das lymphatische Gewebe der Mäuse geschafft.

Sagt euch das etwas? Es ist genau das, was jetzt mit Covid geschieht, es geht ins Blut rein. Ob du es da in den Arsch gespritzt kriegst oder wo auch immer – du hast es nachher im Blut, du hast es im Hirn, du hast es in den Fettzellen, du hast es überall. Genau das ist geschehen. Und wer das wieder verharmlost, ich sage, pass auf, du machst dich sehr schnell an dieser Ecke eines Völkermordes mitschuldig, wenn du hier sperrst und das verharmlost und diese Frankensteins in Schutz nimmst.

300x250 boxone

Dieses Experiment kann als neues, orales Verabreichungssystem für mRNA dienen; oral meint über den Mund eingenommen. Beliebige mRNA kann also nach Ansicht der Wissenschaftler schon sehr bald, sagen sie – aber das ist wie gesagt schon zu spät, es ist schon am Laufen – über Nahrungsmittel verabreicht werden.

Eine alarmierend gründliche Aufklärung der Bürger findet einmal mehr wie gewohnt wieder nicht statt. Sie wissen nichts davon, es muss wieder über die freien Medien kommen und wenn die grossen Medien, die Zwangsabgabemedien, das übernehmen, dann ist es immer nur deshalb, weil überall aufgedeckt wird, dann müssen sie wieder verharmlosen, diese Kartellmedien, die mehr der Pharma gehören als irgendjemand anderem.

Also die Befürchtung ist mehr als nur berechtigt, dass schon sehr bald mRNA über Lebensmittel insgeheim ins Volk gebracht werden. Ohne dass der Bürger darüber Bescheid weiss. Aber wir müssen heute hier in diesem einen gemeinsamen Nenner wirklich stark werden und uns entscheiden, wollen wir das. Wollt ihr sowas? Nein! Also dann hört jetzt aber gut zu, das ist existenziell wichtig, was jetzt heute geschieht, was hier kommt.

Renommierte Wissenschaftler aller Gattungen, Mediziner und Juristen und dergleichen rufen jetzt schon in Erinnerung, wie die Pharmaindustrie und die politisch Verantwortlichen mit der Covid-Plandemie jedes Vertrauen verspielt haben. Sie warnen uns jetzt schon und da reden wir wieder von Grössen, wie wir sie kennengelernt haben während der Covid-Geschichte hier. Aber noch immer sind alle massgeschneiderten mRNA-Impfstoffe ungetestet.

Auch diese, es gibt nichts Zuverlässiges hier, es ist saugefährlich! Und obgleich es in den USA laut National Cattlemen’s Beef Association derzeit keine zugelassenen mRNA-Impfstoffe geben soll, für den Einsatz bei Rindern z.B., gleichzeitig brüstet sich ein Lobbyist aus demselben Verband, er habe seine eigene Rinderherde bereits mit einem Impfstoff gegen Atemwegserkrankungen doppelt geimpft – schon jetzt! Seht ihr diese Widersprüche?

Aus demselben Verband, der behauptet, das gibt es gar nicht, dafür gibt es keine Bewilligung, von dem hängt es eh nie ab, die Bewilligungen hin oder her. Gar nichts ist bewilligt gewesen mit diesen Covid-Experimenten. Jeder hat gewusst, dass es ohne eine sachliche Prüfung aufs Volk losgelassen wurde. Die Bewilligung wird von Wahnsinnigen verteilt! Wahnsinnige, die Völkermord nicht nur billigen, ich sage, die insgeheim genau das wollen. Und das müssen wir im Auge behalten. Es ist ein Plan der Entvölkerung im Gange, der in tausenden Köpfen von ganz hochrangigen Leuten steckt.

Die Pharma hier ganz vorne drin. Breaking News, ein Bericht, der sagt, die Lobbyisten der Rinder- und Schweinefleischverbände in mehreren Bundesstaaten haben bestätigt, dass sie im ersten Halbjahr ‘23 mRNA-Impfstoffe bei Schweinen und Kühen einsetzen werden.

Einfach das hast du hier klar auf dem Tisch. Und Tatsache ist, dass die US-Regierung seit bereits 20 Jahren an der Integration von Impfstoffen in Lebensmittel arbeitet. Wenn die die Dinge in die Tiere reinspritzen, dann kommen sie natürlich nachher daher und sagen:

Das macht nichts, das ist beim Verzehr, da löst sich dann alles in Luft auf. Es ist genauso schweinegefährlich wie die Covid-Spritze. Glaubt es besser. Und wenn wir es zu spät begriffen haben, hast du das Zeug im Blut. Wir müssen das verhindern, verstehst du? Wir müssen das verhindern.

Man schaut in einem diesbezüglichen Interview mit Naomi Wolf vom 2. April 2023, also eben gerade, hat sie Renz wieder einen Namen von Drahtziehern entlockt, die einfach ganz offensichtlich bei keiner Untersuchung von weltbedrohlichen Abscheulichkeiten irgendwie fehlen dürften. Zitat, ich zitiere mal: „Bill Gates,“ – tadaaa, da ist er wieder – „die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation und eine ganze Reihe von Universitäten, sie alle sprechen davon, mRNA-Impfstoffe in die Nahrung einzubinden.

„Sie werden die Gene“, geht das Zitat weiter, „dieser Lebensmittel so verändern, dass sie zu mRNA-Impfstoffen werden.“ Hört das gut, was hier geschieht. Das ist die Nadel im Mund. Und seht, das konnten noch nicht einmal die „Faktenchecker“ leugnen. Obwohl diese natürlich bereits wieder diese anlaufende Attacke von Big Pharma und Möchtegern-Weltherrschern in WHO usw. schon wieder verharmlosen. Sie sind schon wieder dabei zu verharmlosen – Faktenchecker – sie gehören zu der Kriegsseite, zu den Angreifern, nichts anderes. Die gehören zusammen.

Auch Globalisten, wie der Gründer des Weltwirtschaftsforums, die gerade jetzt mit uns zusammen, d.h. gleichzeitig – tagen – Klaus Schwab wieder einmal – haben alle offen zugegeben, dass sie beabsichtigen, die Menschheit zu verändern, sowohl auf genetischer Ebene als auch durch den Anbau von künstlicher Intelligenz und Nano-Technologie im menschlichen Körper drin. Was kann geeigneter sein als das?

Und jetzt geht es wieder einen Schritt weiter. Wir haben jetzt von Milch und solchen Produkten geredet, von Schweinefleisch oder von Rindfleisch, nimm, was du willst – jetzt kommt dasselbe auch noch im Blattgemüse daher! Also Blattgemüse als mRNA-Impfstoff-Fabriken! Da kannst du dann sagen: Ja, ich esse kein Fleisch mehr. Das ist wahrscheinlich ein Trick von den Vegetariern, dass wir kein Fleisch mehr essen.

Nein. Ihr Vegetarier, werdet besonders wach jetzt: Blattgemüse – seriöse Quellen haben belegt und belegen, bestätigen, dass man auch längst an dem forscht: Impfstoffe in gentechnisch veränderten Pflanzen zu produzieren. Das ist im Gange! Längst!

Und zwar solche, die man dann zwecks Impfung einfach essen kann. Es wird auch Werbung dafür gemacht, ganz offen und frech. Willst du mal so einen Text hören? Es geht direkt auf die Kinder. Zitat: „Wenn Kinder geimpft werden, dann ist das meistens mit einer Injektion verbunden. Wieviel angenehmer wäre es da doch, könnten die kleinen Patienten – jetzt sind sie plötzlich „Patienten“ – alle Impfstoffe einfach essen, z.B. in Form einer Impfbanane.“ Das liest du schon vor über zehn Jahren.

Weisst du, du musst immer im Hinterkopf behalten: Wenn du das einkaufen könntest, freiwillig in einer Apotheke – „Ich hätte gerne eine Impfbanane für meinen Kleinen“ – dann wäre das eine Sache, schlimm genug, immer noch Frankenstein. Aber das wird einfach gemacht! Diese Leute sind Besitzer der weltgrössten Nahrungsketten! Verstehst du, das ist das Problem!

Du kannst nachher nicht mehr kontrollieren, woher das Zeug kommt! Juan Pablo Giraldo, ein ausserordentlicher Professor im Fachbereich Botanik und Pflanzenwissenschaftler der UCR, der dort die Forschungsarbeit leitet, hat bezeugt – ich zitiere: „Wir testen diesen Ansatz mit Spinat und Kopfsalat und haben das langfristige Ziel, dass die Menschen ihn in ihren eigenen Gärten anbauen. Landwirte könnten schliesslich auch ganze Felder damit bepflanzen.“

Nun gut, du weisst, am Anfang macht man immer solche Dinge, dann gibt es einen Aufschrei und man sagt: „Oh, das ist viel zu gefährlich, das müssen wir in die Hand nehmen.“ Das ist doch eine Illusion, dass irgendein Wissenschaftler sagt: Das kannst du selbst im Garten anbauen! Sie verbieten dir ja jedes Medikament selbst zu machen.

„Das ist doch viel zu gefährlich, das müssen wir machen für dich. Wir verstehen die Sache. Weil wir wollen ja die Kohle!“ Da hängt doch unendlich viel Kohle damit zusammen. Das sind nur die Einsteiger, damit ein Aufschrei kommt: „Das geht doch nicht!“

Dann sagen sie: „Gut, wir kontrollieren das.“ Das wollten sie von Anfang an, seht ihr? Und für dieses Projekt hat sich Giraldo mit einer Professorin des Nanoengineering an der UC San Diego zusammengetan, die von ihrem Team entwickelten Nanotechnologien zu nutzen. Das ist alles im vollen Gange, wisst ihr? Wir haben einen Link eingeblendet, zum Beweis, dass Forscherinnen und Forscher seit mehr als einem Jahrzehnt daran arbeiten, orale Impfstoffe in gentechnisch veränderten Pflanzen zu produzieren, z.B. in Maiskörnern, Bananen, Salat, Tomaten und, und, und ‒ du kannst ja hier nur noch aufzählen.

Ich sag dir prophetisch, was es sein wird: Wenn das kommt, ist es in jedem Gemüse, in allem drin möglich. Also, wenn du jetzt hier denkst, ja gut, meine Zucchetti ist ja nicht genannt, die habe ich eh am liebsten, oder so – vergiss es! Das wird überall drin sein, wenn es kommt.

Also, wenn man bedenkt, dass die Gesundheitsbehörden darauf bestehen, dass die Covid-Impfungen sicher sind, ich sag’s nochmal – absolut kein Wunder, dass sie auch hier wieder darauf bestehen, dass alle mRNA-behandelten Speisen und Getränke sicher unbedenklich sein werden ‒ dieselben Leute, die jetzt Millionen von Menschen auf dem Gewissen haben!

Wisst ihr, wir haben Sendungen ‒ wir können ja gar nicht alles ausstrahlen, nicht alles verarbeiten. Jetzt sind ja die Totengräber dabei, ganze Verbände zu gründen, weil sie alle einander anrufen und sagen: „Du, bei mir stapeln sich die Leichen seit der Impfung!“ Särge aufgestapelt, wo sie nicht nachkommen, die zu beerdigen. Liest du natürlich in keiner Zeitung, in keinem Fernsehen hörst du sowas.

Und in dieser Zeit sagen dieselben Leute: „Ist völlig unbedenklich ‒ das Andere war auch unbedenklich.“ Nein, die Welt ist geschädigt! Und ich sag dir, wir können schon heute, am 20. Mai 2023, mit tödlicher Sicherheit davon ausgehen, dass die mRNA nicht allein bei Mäusen über Mund und Magen ins Blut gelangen werden. Ich garantiere es dir: Es ist nicht nur bei den Mäusen so, es wird bei den Menschen genau dasselbe sein, versteht ihr?

Wir müssen etwas dagegen tun! Und ich sag dir, wie es ist: Das können nur Freunde. Das können nur Menschen, die zusammenhalten, die gelernt haben, sich miteinander zu synergisieren, die gelernt haben, miteinander die persönlichen Krisen durchzustehen, die ja die schlimmsten Hindernisse sind im Ganzen.

Wisst ihr, wir denken immer, die da draussen sind so stark, die kann man einfach nicht überwinden. Aber das schlimmste Hindernis sind immer wir selber ‒ merk dir das. Weil unsere Synergie zerbricht an uns selber.

Siehst du, und wie immer, wenn eine ganze Weltbevölkerung existenziell bedroht wird, lassen natürlich die Systemmedien allerlei berüchtigte Sprachrohre von Big Pharma zu Wort kommen – mit Vorliebe -.

Das sind ja ihre Kartellmedien, die uns dann versichern, dass mRNA-gespritzte Tiere unbedenklich zu essen sind, und das Blatt Gemüse und der Mais und alles unbedenklich. Und ich sage: Hier wird wieder eine rote Linie überschritten! Sie ist längst überschritten worden! Darum sage ich hier: Es ist in Zukunft extrem, äusserst wichtig, sich und alle Welt darüber zu informieren, was mit unseren Lebensmitteln geschieht, mit unserer Lebensmittelversorgung.

Glaubt es, wir kriegen es nicht in den Griff, wenn wir Bewilligungen erteilen, dass es irgendwann dann so ganz klein vermerkt werden muss, wenn du mRNA-Substanzen in deinem Gemüse oder wo auch immer drin hast. Es muss ganz, ganz mit Stumpf und Stiel verhindert werden. Diese Menschen müssen weg von den Schalthebeln! Definitiv! Definitiv!

Seht mal, sogar viele freie Aufklärer waren völlig überrascht, als sie erfahren haben, dass mRNA-Impfungen bei Schweinen bereits seit einigen Jahren eingesetzt werden! Eine schlechte Nachricht jetzt, gell, für Schweinefleischesser!

Nein, überhaupt muss die gesamte Pharma mit ihrer Frankenstein-Wissenschaft akribisch überwacht werden, bis wir sie ganz auf die Seite stellen können, hinter Schloss und Riegel bringen können, diese Menschheitsverbrecher, versteht ihr! Weil schon – höre jetzt wieder gut das Datum! – schon März 2010 kann ich hier folgende Titel präsentieren, und zwar nicht nur n-tv. Das, was du jetzt hörst, kommt über NTV. Das haben zahlreich andere damals freimütig verkündigt, weil da noch keine richtige Widerstandsfront wie heute war.

Hör dir mal die Titel an, 2010 war das so geschrieben: „Genetisch veränderte Insekten“ – siehst du, wir rennen schon wieder auf eine neue Ebene – „genetisch veränderte Insekten, Mücken spritzen Impfstoffe.“ Und dann im Untertitel: dass Mücken Malaria übertragen können ist bekannt.

Nun haben Forscher Mücken gezüchtet, die in ihrer Speicheldrüse Impfstoffe produzieren – Nicht „werden“, nicht „sie haben die Idee“, die „Vision“ sowas zu züchten – sie haben gezüchtet, hörst du das?! 2010, verstehst du! Schon im vollen Gange. Du kannst noch nicht mal wissen, wenn du diese Frankensteins weiter gewähren lässt, ob die nächste Mücke zu deiner existenziellen Bedrohung wird! Das ist im Gange! Wir müssen diese Leute kontrollieren! Es muss sein! Es muss sein!

Und mit dem Aufkommen von allerlei menschgemachten Neukreationen, sprich DNA-veränderten Stechmücken und Fliegen – ich sage jetzt, wie es ist – wiederholt sich hier genau die Geschichte. Ich sage es einfach mal, wie ich denke, dass 100% so gewesen ist. Hier wiederholt sich die Geschichte, wie es überhaupt zu all diesen Tieren gekommen ist, die sich in aller Welt nicht allein gegenseitig stechen und auffressen, sondern die auch laufend Milliarden von Menschen körperlich schädigen, gesundheitlich ruinieren! Versteht ihr das!

Hört doch, was in der Bibel bezeugt wird, was Gott über seine Schöpfung sagt, 1. Mose 1,31. Und ich sage an dieser Stelle: Jetzt glaubt bitte endlich, was in der Bibel steht! „Und Gott sah, dass alles, was Er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.“

Ist ein Tier, dass dich tötet, sehr gut?! Ist eine Mücke allein, nur schon eine Mücke, die dich sticht, sehr gut?! Jedes Kind kann dir sagen, dass es nicht sehr gut ist! Jeder Mensch wird davon gequält. Und seht doch, zahllose Lebewesen auf der Erde, unter der Erde, auf dem Wasser, in den Lüften, unter dem Wasser, sind durchaus weder gut noch sehr gut.

Durchaus nicht! Und warum das? Weil sie eben nicht von Gott stammen, sondern von Menschen unter satanischer Inspiration. Genau das, was jetzt geschieht, ist schon einmal geschehen! Solche diabolisch inspirierten Menschen haben das geschaffen! Das sind nicht Gotteskreaturen, das sind diabolisch kreierte Wesen, genau auf demselben Weg, wie es heute wieder geschieht, versteht ihr! Und zwar auf dem Weg der DNA-Veränderung!

Siehst du, es gibt eben nichts Neues unter der Sonne, wie der sicher grösste Eingeweihte aller Zeiten schon vor 3000 Jahren enthüllt hat. Er hat nämlich gesagt – ich zitiere ihn einmal, das ist ein Eingeweihter, versteht, ein Gottesmann grösster Grösse -: Pred. 1,9-10: „Das, was war, ist das, was wieder sein wird.

Und das, was getan wurde, ist das, was wieder getan wird. Und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne.“ Das ist es.

…

Quellen: PublicDomain/kla.tv am 07.06.2023