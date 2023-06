Teile die Wahrheit!

Zwei B-1b „Lancer“-Atombomber der US-Luftwaffe flogen gestern Morgen im deutschen Luftraum. Einer startete von RAF Fairfield im Vereinigten Königreich und flog mit einem anderen in die Nähe des ukrainischen Luftraums (aber nicht hinein). Von Hal Turner

Dies geschieht, während russische taktische Atombomben zur Lagerung durch Russland nach Weißrussland geliefert werden.

Gegen 2:00 Uhr östlicher US-Zeit startete ein B-1-b vom Vereinigten Königreich nach Deutschland:

Das Flugzeug begann über England zu kreisen.

Dann ging es über die Nordsee zur Station.

Später wurde es stationär über Süddeutschland verlegt.

Dann stationiert über Norddeutschland.

Diese Atombomber der US-Luftwaffe fliegen, während russische taktische Nuklearbomben und Raketen begonnen haben, an Lager- und Einsatzorten in Weißrussland einzutreffen.(Überlebensfähigkeiten: Tipps zum Bau eines improvisierten Atomschutzbunkers)

Nachtrag:

Beide B1-b Lancer machten sich auf den Weg zum Schwarzen Meer. . . . UND . . . . Als sie über das Schwarze Meer flogen, schalteten BEIDE Flugzeuge ihre Transponder aus!!!

Totaler Stealth-Modus. (Warum Russland nicht auf Atomwaffen setzen wird)

Weitere Militäranalysen

Am Montag begann die größte Einsatzübung der Luftwaffe in der Geschichte der NATO, Air Defender 23. Viele Menschen befürchten, dass diese „Übung“ tatsächlich ein „Vorwand“ dafür ist, dass sich die NATO direkt in den Russland-Ukraine-Konflikt einmischt und dadurch den Dritten Weltkrieg auslöst, der nuklear ausfallen würde.

Vom 12. bis 23. Juni werden 10.000 Teilnehmer aus 25 Ländern auf 250 Flugzeugen, darunter 190 Kampfflugzeugen, im europäischen Luftraum trainieren.

Der Luftwaffenstützpunkt Wunstorf in Deutschland ist das Herzstück der Übung und beherbergt ein eigens dafür errichtetes Feldtanklager.

Das Lager ist das größte in Deutschland und fasst rund 2,4 Millionen Liter Kerosin. Wir deuten nichts an.

Am Samstag protestierten etwa 300 Menschen vor dem Luftwaffenstützpunkt gegen NATO-Übungen. Die Demonstranten forderten diplomatische Lösungen statt Waffeneinsatz und forderten ein Ende des Konflikts in der Ukraine.

Redaktionelle Meinung von Hal Turner

Alle warten darauf, dass der andere Schuh mit dem Russland-Ukraine-Konflikt herunterfällt, den die NATO als Vorwand nutzt, um sich direkt einzumischen. Gott weiß, die NATO hat alles getan, was sie konnte, um Russland zum Angriff zu bewegen: Die NATO hat die Ukraine mit Waffen, Munition, Artillerie, Granaten, Raketen, HIMARS MLRS, Geheimdienst, Überwachung, Aufklärung und sogar Zielinformationen darüber versorgt, wie und wo sie russische Truppen angreifen soll. Unzählige Milliarden an Bargeld sind aus NATO-Ländern in die Ukraine geflossen, um Russen zu töten.

Dass Russland diesen Köder nicht geschluckt hat, ist erstaunlich. Die Geduld und Selbstdisziplin der Russen und ihrer Führer ist umwerfend. Doch Gott segne sie, die Russen haben ihren Kurs beibehalten.

Im Zweiten Weltkrieg kämpfte Russland gegen Nazi-Deutschland. Zu dieser Zeit war Russland Teil der damaligen Sowjetunion, aber es war Russland, das in diesem Krieg die meisten Verluste erlitt: 27 MILLIONEN Russen wurden im Kampf gegen die Nazis getötet.

Spulen wir zurück ins Jahr 2014: Was passiert in der Ukraine? Eine von den Nazis verseuchte Regierung, die vom Westen eingesetzt wurde, nachdem der Westen Unruhen geschürt, angestiftet und finanziert hatte, die die Regierung von Präsident Viktor Janukowitsch stürzten.

Nach dem Sturz der ukrainischen Regierung stachelte der Westen die Ukraine dazu an, mit Angriffen auf die russischsprachige Bevölkerung von Luhansk und Donezk zu beginnen. Diese beiden Provinzen wollten sich der Krim anschließen und sich von der Ukraine abspalten, nachdem deren Regierung vom Westen gestürzt worden war. Die neue Marionettenregierung der Ukraine weigerte sich, die Abspaltung dieser beiden Provinzen zuzulassen, und schickte stattdessen Truppen, um dort mit Angriffen auf die russischsprachige Zivilbevölkerung zu beginnen.

Russland intervenierte heimlich mit Truppen, um bei der Verteidigung von Luhansk und Donezk zu helfen. Mit russischer Hilfe brachten die beiden Provinzen den Kampf gegen die Ukraine zum Erliegen.

Also wurde der Westen hinterhältig. In Minsk, Weißrussland, wurde eine Friedenskonferenz einberufen. Die Ukraine, Luhansk, Donezk, Frankreich, Deutschland und Russland nahmen daran teil. Ein Friedensabkommen wurde unterzeichnet. . . und die Ukraine hat sich noch Jahre danach NICHTS davon geduldet.

Es stellte sich heraus, dass der Westen während der Minsker Friedensgespräche offen gelogen hat. Später stellte sich heraus, dass die damalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der damalige französische Präsident Francois Hollande die Minsker Vereinbarungen unterzeichnet hatten, obwohl sie wussten, dass es sich um einen Trick handelte; Sie sagten der Presse im Jahr 2022, sie wollten nur Zeit gewinnen, um die Ukraine zu bewaffnen!

Schon im Jahr 2014 war es also die Absicht des Westens, einen Krieg zwischen der Ukraine und Russland zu beginnen!

Acht Jahre lang, von 2014 bis 2022, bewaffnete und trainierte der Westen die Ukraine nach NATO-Standards. Die Ukraine verfügte über ein stehendes Heer von 800.000 Mann; das größte in Europa.

Im Dezember 2021 hat die Ukraine weitere Truppen, Panzer, Artillerie, Kampfflugzeuge und dergleichen an den Grenzen von Luhansk und Donezk stationiert. Die früheren Jahre 2014-2022, in denen die Ukraine in Luhansk und Donezk mehr als 13.000 Zivilisten tötete, waren offenbar nicht gut genug; Die Ukraine würde die Menschen dort abschlachten.

Russland sagte „Nein“ und schritt am 24. Februar 2022 ein.

Der Westen drehte durch und behauptete, dies sei „eine unprovozierte Aggression Russlands“. Das war es nicht. Es wurde immer und immer wieder vom Westen provoziert.

In den fast 16 Monaten seit Beginn des Konflikts hat die NATO alles getan, was sie konnte, um der Ukraine bei der Tötung von Russen zu helfen. Die NATO ist gescheitert. Trotz aller Hilfe der NATO wird die Ukraine auf dem Schlachtfeld zerschlagen. Die Ukraine verliert den Konflikt – schwer.

Es ist so schlimm für die Ukraine, dass sie 16-jährige Jungen mit vorgehaltener Waffe von der Straße vertreiben muss, um sie zum Kampf an die Front zu zwingen. Das Blutbad ist entsetzlich, aber die NATO wird nicht aufhören, die Ukraine zu weiteren Kämpfen zu drängen.

Doch trotz all ihres Drängens auf die Ukraine zum Weiterkämpfen und trotz all der Ausrüstung, die die NATO an die Ukraine geliefert hat. . . Russland gewinnt immer noch. Russland zerschmettert einfach die gesamte Ausrüstung, die von der NATO geschickt wird. Schauen Sie sich an, was Russland in den letzten 48 Stunden mit den „fortschrittlichen“ Waffen der NATO gemacht hat:

Drei der sechs Minenräumfahrzeuge vom Typ Leopard 2R, die Finnland der Ukraine gespendet hat, sind im selben Feld verloren gegangen.

Auch bei anderen technischen Fahrzeugen im Feld ist dies auf jeden Fall ein enormer Verlust für die Brigade.

Russland macht einfach weiter und zerschmettert und zerstört alles, was die NATO schickt.

Während Sie diese Geschichte heute lesen, besteht die einzige Hoffnung der Ukraine darin, dass die NATO in den Krieg eintritt und direkt gegen Russland kämpft.

Aber Russland hat die NATO nicht angegriffen. An diesem Punkt muss also ein „Vorfall“ geschehen, der den Eintritt der NATO in den Konflikt rechtfertigt. Und DAS ist es, worum es bei dieser Übung „Air Defender, 2023“ wahrscheinlich geht.

Es ist wahrscheinlich, dass jemand einen „Zwischenfall“ herbeiführt, den die NATO dann nutzen wird, um ihren Kriegseintritt zu rechtfertigen.

Von heute bis zum 24. Juni ist die gefährlichste Zeit auf dieser Welt seit der Kubakrise von 1962. Wenn es zu einem „Zwischenfall“ kommt und die NATO in den Kampf eintritt, wird sie fast sofort in einen Atomkrieg geraten. Für keinen von uns wird es eine Warnung geben.

Wenn Sie der Typ des Betens sind, ist jetzt die richtige Zeit dafür. Die Welt wird ganz anders aussehen, und zwar früher, als die Leute vielleicht vermuten. Alles, was es braucht, ist ein einziger Schlüsselstein, der vom Bogen entfernt wird, um das gesamte System, auf dem unsere Gesellschaft basiert, zu bedrohen.

Nachtrag:

Die NATO hat bereits mit der Untersuchung begonnen! NATO-Militärflugzeuge dringen in den Luftraum des Schwarzen Meeres ein:

Oben ist ein „Rivet Joint“-Flugzeug zu sehen. Das Aufklärungsflugzeug RC-135V/W Rivet Joint unterstützt Truppen auf nationaler Ebene mit Funktionen zur Erfassung, Analyse und Verbreitung von Informationen vor Ort nahezu in Echtzeit.

Merkmale

Das Flugzeug ist eine umfassend modifizierte C-135. Die Modifikationen des Rivet Joint beziehen sich in erster Linie auf die an Bord befindliche Sensorik, die es der Missionsbesatzung ermöglicht, Signale im gesamten elektromagnetischen Spektrum zu erkennen, zu identifizieren und zu geolokalisieren. Das Missionsteam kann die gesammelten Informationen dann über die umfangreiche Kommunikationssuite von Rivet Joint in verschiedenen Formaten an eine Vielzahl von Truppen weiterleiten.

Unten ein NATO-Kampfflugzeug:

Bei diesem Jet handelt es sich um ein einsitziges Flugzeug des Blocks 5 oder höher (gebaut oder aufgerüstet von F2) und wird als Typhoon FGR4 bezeichnet. Die neue Markierungsnummer steht für die erhöhten Fähigkeiten des Block-5-Flugzeugs ( Jäger/Bodenangriff/Aufklärung ). Der FGR4 hat seit Juni 2008 den erforderlichen Standard für den Mehrrollenbetrieb erreicht.

Der Zweck dieser Flüge besteht darin, die Reaktionszeiten Russlands zu testen und aktuelle Informationen zu sammeln. Die NATO bereitet sich auf einen Kampf vor.

MEHR:

-RAF RC-135W Nietverbindung RRR7212

-RAF KC2 Voyager KAYAK31

-King Air 350ER IAM1482 der italienischen Luftwaffe

-US Army CH-47 Chinook R08457

-US Army Black Hawk 11-20392

Nachtrag:

Auf der Krim kam es zu einer Explosion auf Bahngleisen. Das berichten russische Medien und Telegram-Kanäle.

Der Fahrer des Güterzuges soll den Sprengsatz entdeckt und die Notbremsung betätigt haben.

Durch die Explosion wurden nach vorläufigen Angaben die Gleise und eine Güterzuglokomotive beschädigt. Berichten zufolge wurden zwei Eisenbahner verletzt.

Die Explosion ereignete sich in der Region Kirow auf der Krim – im Osten der Halbinsel.

Der Zugverkehr auf dem Gelände wurde gestoppt , die Reparaturen könnten mehrere Stunden dauern, schrieb der Leiter der Krim, Sergej Aksjonow, auf seinem Telegram-Kanal.

…

