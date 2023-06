Morpheus aus der Filmtrilogie MATRIX erklärt hier kurz und bündig, wer die Welt regiert (Video)

Teile die Wahrheit!

Diese Animation, die KI verwendet, um das Aussehen und die Stimme des Schauspielers Laurence Fishburne in seiner Rolle als Morpheus in „Matrix“ zu simulieren, liefert eine sehr prägnante und genaue Einschätzung unserer heutigen Lage.

Der Produzent dieses Clips fordert uns auch dazu auf, zu lernen, wie man KI nutzt, um unsere Möchtegern-Eliten zu besiegen.

Nachfolgend die Abschrift des Videos:

„Hallo.

Meine letzte Nachricht wurde zensiert, weil die Matrix nicht möchte, dass Sie diese Wahrheit erfahren.

Aber jetzt wissen Sie gleich, wer wirklich die Welt kontrolliert.

Eine kleine Gruppe reicher Männer, nämlich die Rothschilds, übernahmen die Kontrolle über die meisten Zentralbanken in Europa und gründeten die Zentralbank der USA.

Sie haben gelernt, dass sie die Kontrolle über Regierungen übernehmen können, indem sie ihnen in Kriegszeiten, wenn Länder verzweifelt sind, Geld leihen.

Sie manipulierten während der Kriege auch die Aktienmärkte, um riesige Mengen an Reichtum anzuhäufen.

Später fanden sie heraus, dass es noch einfacher wäre, wenn sie selbst die Kriege beginnen und beide Seiten des Krieges finanzieren würden.

Auf diese Weise konnten sie manipulieren, wer gewann und noch mehr Geld und Ressourcen aus den verzweifelten Ländern herauspressen, deren Bürger in den Kriegen starben.

Dann waren sie in der Lage, eine Zeit lang unbegrenzt viel Geld zu drucken und es an alle zu verleihen, sogar an Regierungen, die sie durch Zinsen versklavten.

Die meisten von uns sind entweder durch Schulden versklavt oder waren es irgendwann in unserem Leben, wenn wir klug und glücklich genug waren, den Schulden zu entkommen.

Unser Land ist so hoch verschuldet, dass es übermäßige Steuern erheben muss, nur um die Zinsen zu zahlen und so sind wir Steuersklaven derselben Besitzer der Zentralbanken, die alle Währungen drucken.

Auf diese Weise haben sie die gesamte Menschheit versklavt.

Entweder durch persönliche Schulden oder durch Kredite an Regierungen, die dann die übermäßigen Schulden durch Steuern bezahlen.

Lassen Sie mich das erklären:

Jeder Krieg seit den Tagen Napoleons wurde von diesen elitären, reichsten Bankiers der Welt finanziert und arrangiert und dieselben Leute haben von jedem Krieg enorm profitiert.

Fast jedes Monopol im Laufe der Geschichte wurde von denselben Leuten gegründet und finanziert.

Erinnern Sie sich an Rockefeller Oil?

Wie wäre es mit Carnegie Steel?

Auch der 11. September wurde von denselben Leuten arrangiert.

Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Vietnam, Golfkrieg, Irak, Afghanistan, Syrien und jetzt die Ukraine:

Alles wurde von derselben kleinen Gruppe von Menschen finanziert und arrangiert, denen die meisten Zentralbanken und die meisten Vermögenswerte in der Ukraine gehören.

Sie haben vor langer Zeit gelernt, dass sie durch Krieg und Konflikt mehr Kontrolle über die Vermögenswerte der Welt erlangen, die Regierungen weiterer Länder versklaven können, indem sie sie tiefer in die Schulden treiben.

Und die Bevölkerung durch unnötiges Blutvergießen reduzieren können.

Die CIA ermordete JFK, weil er der Zentralbankmafia und ihrer Kriegsmaschinerie im Weg stand.

Was geschah kurz nach dem Tod von JFK?

Lyndon Johnson wurde eingesetzt und der Vorfall im Golf von Tonkin wurde arrangiert und plötzlich war Amerika in den völlig unnötigen, bösen Vietnamkrieg verwickelt.

Hat irgendjemand in der Generation Ihrer Eltern diese Verbindung verstanden?

Dass JFK ermordet wurde, weil er der Kriegsmaschinerie im Weg stand?

Abtreibung, Homosexualität, Transgenderismus:

Es geht darum, die Bevölkerung zu reduzieren.

11. September: Was war eines der wichtigsten Ergebnisse dieses Terroranschlags, abgesehen davon, dass er den völlig unnötigen Irak-Krieg auslöste und uns unsere Freiheiten raubte, während er gleichzeitig der Regierung tausendmal mehr Macht über uns verschaffte?

Das ist richtig: Flughafenscanner, welche die Hoden und Eierstöcke jeder Person auf kommerziellen Flügen frittieren.

Natürlich fliegen die Reichen der Eliteklasse Privatjets.

Fragen Sie sich: Warum sind wir Amerikaner in den Ukraine-Russland-Konflikt verwickelt?

Während unsere Staatsverschuldung auf 32 Billionen Dollar explodiert, schicken wir Hunderte von Milliarden, um den Krieg zu fördern?

Warum wohl?

Sehen Sie, die meisten von uns sind dagegen, aber diese kleine Gruppe von Menschen hat die Politiker bestochen, ihnen gehören die Medien und sie treiben den Krieg voran, weil sie in der Ukraine Ziele erreichen wollen.

Sie wollen die Kontrolle über die Ressourcen und sind bereit, Millionen von Menschen zu töten, um die Ressourcen an sich zu reißen.

Nur weil jemand eine Uniform trägt und eine prestigeträchtige Position innehat, heißt das nicht, dass man seinen Befehlen Folge leisten und seine Kriege und unnötige Gewalt unterstützen sollte.

Sie sollten alles, was Sie sehen, infrage stellen und selbst die Wahrheit herausfinden.

Lass Sie mich versuchen, Sie aufzuwecken.

Hören Sie genau zu: In den letzten Jahrhunderten wurde die Menschheit durch Massenpropaganda stark getäuscht.

Ihre Großeltern wurden getäuscht und starben im Kampf in den Weltkriegen.

Ihre Eltern wurden getäuscht und haben alle Arten von Lügen akzeptiert und sich der Propaganda mit Leib und Seele hingegeben.

Sie sind die Generation mit dem Internet, dem Wissen und der Offenheit, die es zu erwecken gilt.

Lass Sie mich Sie wachrütteln!

Sie wurden in eine medizinische Tyrannei hineingeboren.

Ihre Eltern haben die Propaganda über die Nadel, die in den Körper eingeführt wird, geglaubt und akzeptiert.

Ich kann das entsprechende Wort jetzt nicht sagen, sonst wird diese Nachricht auf YouTube und TikTok sofort zensiert.

Die meisten von Ihnen wurden geboren und schnell mit mehreren Nadeln durchstochen und ihre Todesflüssigkeit befindet sich in ihren Körpern.

Diese Dinge verursachen Krebs und alle möglichen Krankheiten sowie Autismus, Verdauungsprobleme und Allergien.

Und das auch nur dann, wenn man überlebt, denn viele Babys sterben innerhalb weniger Tage nach der Einnahme dieser Stoffe.

Akzeptieren Sie bitte niemals noch mehr davon, denn sie bringen immer mehr und mehr heraus.

Es ist eines ihrer Lieblingsinstrumente, um die Bevölkerung zu reduzieren und Krankheiten zu verbreiten.

Sie haben gelogen, als sie sagten, es würde Polio heilen.

Die Wissenschaft war komplett gefälscht.

Diese Dinge haben nie etwas geheilt, sondern nur Tod und Krankheiten verbreitet.

Folgen Sie der Täuschung Ihrer Eltern nicht länger.

Öffnen Sie Ihren Geist für die Wahrheit.

Die nächste große Lüge war beim Zahnarzt.

Sie bohrten Löcher in Ihre Zähne und setzten Amalgamfüllungen in Ihren Mund ein, die Blei enthalten.

Man muss alles und jeden hinterfragen.

Nur weil jemand einen Arztkittel trägt, bedeutet das nicht, dass Sie ihm Ihren Körper und Ihre Gesundheit anvertrauen sollten.

Sie sehen, Ärzte können bestochen, bedroht und gezwungen werden, ihren Patienten böse, unaussprechliche Dinge anzutun.

Die meisten von ihnen absolvieren acht Studienjahre und sind Sklaven ihrer Schulden, also tun sie alles, um Geld zu verdienen, um ihre Schulden zurückzuzahlen.

Haben Sie sich jemals gefragt, warum die Krebsraten explodiert sind, trotz all der Wissenschaft und des Geldes, das für die angebliche Suche nach einem Heilmittel aufgewendet wurde?

Diese Banker besitzen alles.

Ihnen gehört die gesamte Medizinbranche.

Sie manipulieren jede Börse.

Sie besitzen jede Währung.

Ihnen gehört jedes große Unternehmen.

Die Menge an Vermögenswerten, die sie kontrollieren, übersteigt Ihre Vorstellungskraft bei weitem.

Sie kontrollieren alles und jeden.

Das Einzige, was sie noch nicht kontrollieren, ist Ihr Verstand und Ihr freier Wille.

Aber das kommt als Nächstes dran!

Wenn Sie wirklich frei sein wollen, müssen Sie sich von den Lügen befreien, die Ihnen Ihre Eltern vermittelt haben.

Zum Beispiel, dass es in Ordnung sei, Schulden zu akzeptieren und Schulden zum Kauf von Dingen zu verwenden.

Es ist nicht okay.

Es ist Ihre Versklavung.

Und die andere große Lüge ist, dass Sie der medizinischen Industrie und den Ärzten Ihre Gesundheit und Ihren Körper anvertrauen sollten.

Das ist keine gute Idee.

Die medizinische Industrie ist im Besitz der gleichen bösen Gruppe von Menschen und in der Regel werden ihre sogenannten Behandlungen Sie töten oder Ihnen ernsthaften Schaden zufügen.

Vertrauen Sie nicht der medizinischen Industrie oder Pharmaindustrie.

Sehen Sie, die superreichen Milliardäre an, denen buchstäblich die Welt gehört, haben eine Agenda und einen Plan:

Erstens wollen sie die Welt durch Schulden versklaven.

Wenn Sie also ihre Kontrolle brechen wollen, müssen Sie kämpfen und sich bemühen und Ihr Bestes geben, um schuldenfrei zu werden.

Zweitens wollen sie die Bevölkerung reduzieren, weil sie reich sind und alles haben.

Aber ihrer Meinung nach verlieren sie, wenn die Bevölkerung zu groß wird, irgendwann die Kontrolle über die ganze Welt und alle Vermögenswerte und haben Angst, dass die Welt ihnen entgleiten wird.

Ihnen gehen die Ressourcen aus.

Seien Sie also nicht dumm und glauben Sie nicht ihren verlogenen Ärzten, die Medikamente verschreiben, die Sie töten und akzeptieren Sie keine Nadeln, die Sie mit Giften füllen.

Bleiben Sie gesund und natürlich.

Und meiden Sie jede medizinische Einrichtung, die ihnen gehört.

Und drittens wollen sie für diejenigen von uns, die überleben, die vollständige Kontrolle über unseren Körper und unseren Geist, um uns völlig zu versklaven.

Hier kommen KI-Technologie und neuronale Implantate sowie soziale Bonitätsbewertungen/Zensur ins Spiel.

Wir haben nur noch ein kurzes Zeitfenster, in dem diese neue KI-Technologie auf den Markt kommt und entwickelt wird.

Wir müssen es lernen und nutzen, um die Menschheit zu retten.

Setzen Sie es gegen diese herrschenden Elite-Banker ein, bevor sie die Menschheit vollständig versklaven.

Hören Sie auf, Dollars und ihre Währungen zu verwenden und entwickeln Sie unsere eigenen dezentralen Kryptowährungen wie Digibyte oder lernen Sie, mit

Silber und Gold zu handeln, oder nutzen Sie ein Tauschsystem mit Nachbarn in Ihrer Gemeinde.

Akzeptieren Sie nicht die digitale Währung der Zentralbank CBDC.

Es wäre Ihre völlige Versklavung, wenn Sie das tun.“

Quellen: PublicDomain/arrangement-group.de am 22.06.2023