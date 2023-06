WEF-Berater: „nicht-organische Wesenheiten“ und „emotionslose Algorithmen“ werden bald die Erde dominieren (Video)

Ein in Israel geborenes Mitglied des Weltwirtschaftsforums (WEF) und leitender Berater von Klaus Schwab namens Yuval Noah Harari ist begierig darauf, dass die Welt von „nicht-organischen Einheiten“ und „emotionslosen Algorithmen“ übernommen wird. Keine Menschen mehr und jede Menge Roboter mit künstlicher Intelligenz (KI), die die Welt beherrschen.

In einem Interview erklärte Harari, dass die Erde in den nächsten Jahrzehnten von Wesen bevölkert oder sogar dominiert werden wird, die nicht organisch sind, das heißt, sie wurden nicht von Gott geschaffen.

„Sie atmen nicht; Sie haben keine Emotionen“, sagte Harari aufgeregt zu dem Interviewer.

„Das Potenzial der KI ist viel, viel größer als jede historische Revolution – es ist wirklich eine biologische Revolution“, fuhr er fort und behauptete, dass bisher alles Leben organisch sei – aber das werde bald nicht mehr der Fall sein.

„Das ist zumindest eine Vorstellung von anorganischen Lebensformen. Das ist das Größte, was seit über vier Milliarden Jahren auf der Erde passiert ist.“

Harari glaubt an die darwinistische Evolution, die seiner Meinung nach durch natürliche Auslese erfolgt sei. Aber mit KI gibt es ein „intelligentes Design“, das laut Harari sogar das übertrifft, was Gott, der Allmächtige, tun kann.

„Hier haben wir intelligentes Design – aber nicht das intelligente Design der Schöpfung, die in der Bibel steht, ein wirklich intelligentes Design“, stellte Harari arrogant fest.

„Wir entwerfen die KI, und dann wird die KI vielleicht die nächste Generation der KI entwerfen, es ist also ein völlig anderer Prozess.“ (Dr. John Coleman: Die transhumanistische Agenda ist satanisch (Video))

Homosexualität sei „natürlich“, weil sie sonst nicht möglich wäre, so Harari

Anhand des Beispiels, wie Bankkredite heute nicht von echten Menschen, sondern von Computeralgorithmen bearbeitet werden, erklärte Harari, dass die Zukunft des Planeten darin bestehen werde, dass Roboter und Computer alle Menschen ersetzen würden – seiner Ansicht nach eine neue Art der Evolution.

„Es ist sehr praktisch: Wenn Sie heute bei der Bank einen Kredit beantragen und die Bank im Grunde einen Algorithmus Ihr Schicksal bestimmen lässt, sagt der Algorithmus: ‚Nein, geben Sie dieser Dame keinen Kredit.‘ Und Sie fragen die Bank nach dem Grund, und sie sagen, sie wüssten es nicht; Der Algorithmus sagte nein“, sagte Harari.

„Selbst die Leute, die den Algorithmus entwickelt haben, verstehen die Entscheidung, die er trifft, nicht.“

In den letzten 20 Jahren, so Harari weiter, arbeiteten die klügsten Menschen der Welt an „dem Problem, wie man Menschen hackt und sie über Bildschirme und Smartphones kontrolliert.“

„Ich bin ihnen nicht gewachsen“, sagt er. „Wenn ich ihnen Zugang gebe, gewinnen sie.“

Es stellte sich heraus, dass Smartphones als Spionagegeräte konzipiert waren, um Menschen 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche zu überwachen, ohne dass tatsächlich menschliche Agenten der Regierung erforderlich waren, um die Menschen im Auge zu behalten.

Harari sprach alles darüber und nutzte den KGB als Beispiel aus der Vergangenheit, wie die Dinge vor dem Zeitalter von Computern, KI und Smartphones erledigt werden mussten. (Transhumanismus-Pläne der Globalisten: Nutzlose Esser werden sich abschlachten)

Zum Thema Homosexualität und andere LGBT-Lebensweisen glaubt Harari, dass sie alle in jeder Form natürlich sind, denn wenn sie es nicht wären, wären solche Handlungen und Verhaltensweisen gar nicht möglich.

„Wenn Homosexualität gegen die Natur wäre, könnte sie einfach nicht existieren“, argumentiert Harari.

„Dinge, die gegen die Natur sind, fahren zum Beispiel schneller als mit Lichtgeschwindigkeit. Man braucht keine menschlichen Regeln gegen sie, sie können einfach nicht passieren – es ist unmöglich.“

Dank Impfstoffen sind Menschen jetzt hackbare Tiere

Harari, Professor an der Hebräischen Universität Jerusalem, sagte in einem Interview: „Menschen sind jetzt hackbare Tiere. Die Vorstellung, dass Menschen diese Seele oder diesen Geist haben, dass sie einen freien Willen haben und niemand weiß, was in mir vorgeht – was auch immer ich also wähle, ob bei der Wahl oder im Supermarkt, ist das mein freier Wille? Das ist vorbei.“

„Heute verfügen wir über die Technologie, um Menschen im großen Stil zu hacken. Alles wird digitalisiert [und] überwacht.“

In einem separaten Vortrag erklärte Harari, wie Menschen durch die Gleichung B*C*D=AHH gehackt werden können. „Biologisches Wissen, multipliziert mit Rechenleistung, multipliziert mit Daten – entspricht der Fähigkeit, Menschen zu hacken (AHH)“, sagte der Intellektuelle.

„Wenn Sie genug Biologie kennen und über genügend Rechenleistung und Daten verfügen, können Sie meinen Körper, mein Gehirn und mein Leben hacken. Du kannst mich besser verstehen, als ich mich selbst verstehe. Sie können meinen Persönlichkeitstyp, meine politischen Ansichten und meine tiefsten Ängste und Hoffnungen kennenlernen. Und das kannst du nicht nur mir antun, sondern jedem.“

Harari fuhr fort: „In der Vergangenheit wollten es viele Tyrannen und Regierungen tun. Aber niemand verstand die Biologie gut genug und niemand hatte genug Rechenleistung und Daten, um Millionen von Menschen zu hacken.

Weder die Gestapo noch der KGB konnten es schaffen. Aber bald werden zumindest einige Unternehmen und Regierungen in der Lage sein, systematisch alle Menschen zu hacken.

„Wir Menschen sollten uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir keine mysteriösen Seelen mehr sind. Wir sind jetzt hackbare Tiere. Ein System, das uns besser versteht als wir uns selbst, kann unsere Gefühle und Entscheidungen vorhersagen [und] manipulieren und letztendlich für uns [entscheiden].

Durch das Hacken von Organismen könnten Eliten die Macht erlangen, die Zukunft des Lebens selbst neu zu gestalten. Denn wenn man etwas hacken kann, kann man es normalerweise auch entwickeln.“

COVID-19-Impfstoffe machen „hackbare Menschen“ zur Realität

Harari wies auch darauf hin, dass die aktuelle Wuhan-Coronavirus-Pandemie (COVID-19) eine Chance biete, hackbare Menschen der Realität näher zu bringen.

Während des Interviews sagte er: „Es wird oft gesagt, dass man niemals zulassen sollte, dass eine gute Krise ungenutzt bleibt, denn eine Krise ist eine Gelegenheit, auch ‚gute‘ Reformen durchzuführen, denen die Menschen in normalen Zeiten niemals zustimmen würden.“ Aber in einer Krise haben wir keine Chance – also lasst es uns tun.“

Der israelische Wissenschaftler brandmarkte COVID-19-Impfstoffe als Mittel zur Einleitung einer neuen Ära der „Überwachung unter der Haut“.

„Der Impfstoff wird uns natürlich helfen. Dadurch werden Dinge leichter zu bewältigen sein, beispielsweise die Überwachung. „Die Menschen könnten in hundert Jahren zurückblicken und die [COVID-19]-Pandemie als den Moment identifizieren, in dem ein Überwachungsregime an die Macht kam – insbesondere die Überwachung unter der Haut“, sagte Harari.

„Diese Fähigkeit, Menschen zu hacken, unter die Haut zu gehen, biometrische Daten zu sammeln, sie zu analysieren und Menschen besser zu verstehen, als sie sich selbst verstehen … ist das wichtigste Ereignis des 21. Jahrhunderts.“

Der Gründer der ReAwaken America Tour und Brighteon.TV -Moderator Clay Clark ging in der Folge seiner Sendung „Thrive Time Show“ vom 1. Februar näher auf die Rolle der COVID-19-Impfstoffe bei der Förderung hackbarer Menschen ein .

Basierend auf den Enthüllungen von Dr. Vladimir „Zev“ Zelenko wies Clark auf die Forschung der National Institutes of Health aus dem Jahr 2008 zur Blockierung des VMAT2-Gens hin.

Dieses Gen, auch „Gott-Gen“ genannt, ist für die Beeinflussung der Spiritualität verantwortlich. Elf Jahre später, im Jahr 2019, kam es zu einem Höhepunkt, als ein chinesischer Forscher die Messenger-RNA-Technologie nutzte, um die CRISPR-Genbearbeitung durchzuführen.

Video:

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 20.06.2023