Wird die nächste Virus-PsyOp Flugzeuge wegen des bevorstehenden elektromagnetischen Impulses am Boden halten?

Wenn meine Einschätzung des Drehbuchs richtig ist, werden wir ab dem 4. Juli 2023 einen großen globalen Schock in Bezug auf die Entlarvung von Kindesmissbrauchsnetzwerken des „Tiefen Staates“ erleben, denn an diesem Tag wird der Film Sound of Freedom in die Kinos kommen.

Dieser Film wird jeden glauben lassen, dass es sich um eine „wahre Geschichte“ handelt, wie in diesem Artikel belegt wird. Nun, da Erdogan „wiedergewählt“ wurde (wiedergewählt in Anführungszeichen, denn die Illusion von Wahlen ist nur dazu da, die Menschen glauben zu machen, dass es die Demokratie wirklich gibt), kann der Angriff auf den Tiefen Staat (ganz nach Drehbuch) auch aus dieser Ecke beginnen. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Das bedeutet, dass die Reaktionsphase im Spiel Problem. Reaktion, Lösung im Juli beginnen kann und der Deep State dann irgendwann Mitte Juli/August die Alien-Invasion inszenieren wird.

Dies bedarf einiger Erklärungen, wenn Sie neu auf dieser Website sind. Es hat alles mit der Plasmakuppeltheorie zu tun, bei der es bald ein großes Plasmaphänomen am Himmel geben wird.(Die Simulation: Warum erfährt der belebte Mensch mehr Widerstand als der Nicht-Spieler-Charakter?)

Nach der Plasmakuppeltheorie gibt es nämlich zwei mal 88 Plasmakuppeln, die beide von einer großen Plasmakuppel überragt werden. Da die Erde, wie wir sie zu kennen glauben, eine dieser Plasmakuppeln ist, wird man in einer Gruppe von 88 Systemen 87 kreisförmige Reflexionen von diesen anderen Systemen sehen, die von der Erde aus durch den Himmel kreisen (als Ergebnis der Reflexion in der neuen großen Plasmakuppel, die in Betrieb genommen wird).

Dies wird von gewaltigen Nordlichteffekten begleitet sein, denn das kreisende Plasma ist eine Folge des sich aufbauenden elektromagnetischen Ringfeldes zugunsten der neuen größeren Plasmakuppel. Ich habe dies in diesem Artikel ausführlich erklärt.(Kann man unter der Plasmakugel noch aufwachen und überleben, wenn man ohnehin geimpft ist)

Im selben Artikel erkläre ich, warum es wahrscheinlich Teil des Drehbuchs ist, dass dieser Deep State (der demnächst entlarvt wird) diesen Moment nutzen wird, um eine Invasion von Außerirdischen zu inszenieren.

Mit anderen Worten: Die kreisenden Reflexionen werden als Projekt Blue Beam (Area 51) des Deep State verkauft. Die Geschichte wird sein, dass sie versuchen, ihre Existenzberechtigung zu bewahren, indem sie eine außerirdische Invasion inszenieren, um einen Machtverlust zu vermeiden.

Die Geschichte wird auch sein, dass es den „Guten“ gelingt, sie daran zu hindern, indem sie die Projektion eliminieren. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die große Plasmakuppel irgendwann fertiggestellt ist und die 88 kleineren Kuppeln abgeschaltet werden können, wodurch die Reflexionen beseitigt werden.

Da all dies wahrscheinlich bald geschehen wird und wir in dieser Zeit mit einer gigantischen elektromagnetischen Überlastung konfrontiert sein werden (wegen des elektromagnetischen Ringfelds, das für die Inbetriebnahme der neuen, größeren Plasmakuppel benötigt wird), muss ein Vorwand gefunden werden, um den gesamten Flugverkehr weltweit einzustellen. Alle Flugzeuge müssen am Boden bleiben, um Massenabstürze zu verhindern.

Es scheint, dass dies nicht nur auf die angekündigten Streiks und gestrichenen Flüge zurückzuführen ist, sondern vor allem auf einen weiteren Virenschwindel. Die Annullierung von Flügen könnte bereits jetzt ein Versuch sein, die Menschen zu entmutigen.

Viel wahrscheinlicher ist jedoch, dass es eine weitere Runde von Viren geben wird. Kein echter Virus, denn das ist die große Lüge, die den Massen während der vorherigen PsyOp (psychologische Operation) unter die Nase gerieben wurde, bei der die kontrollierten alternativen Medien (kontrollierte Opposition) benutzt wurden, um die Ansteckungslüge und damit den Glauben an ansteckende Viren aufrechtzuerhalten.

Nein, es wird eine weitere PsyOp sein, aber möglicherweise von größerem Ausmaß.

Mit einer Bevölkerung, die größtenteils mit dem CRISPR-Enzym (plus Graphenoxid) injiziert wurde, kann man massenhaft Menschen auf Abruf krank machen.

Man kann sie aus dem Gebüsch werfen. Das wird Auswirkungen haben und viele dazu bringen, doch noch an den Viruswahnsinn zu glauben.

Warum denke ich, dass dies kommen wird? Nun, es sickern bereits Berichte aus China ein. NBC News hat am 25. Mai berichtet, dass in China eine Coronavirus-Welle mit 65 Millionen Infektionen pro Woche bevorsteht.

Die niederländischen Medien haben eine Weile geschwiegen, weil das Pandemiegesetz gerade erst durch den Senat geschleust wurde, so dass man nicht den Eindruck erwecken sollte, dass dies verdächtig gut getimt ist.

Außerdem zeichnet sich ein Vertrag mit der WHO ab, nach dem die Länder die Kontrolle über Abriegelungen und andere drakonische Terroranschläge auf die Bevölkerung in die Hände von Bill Gates (dem größten Geldgeber der WHO) legen werden.

Wir werden also wahrscheinlich von Mitte Juni bis Anfang Juli Zeuge einer weiteren Virus-PsyOp, die dann das perfekte Alibi für ein weltweites Flugverbot sein wird.

Es hängt alles zusammen, und erst wenn Sie durchschauen, dass dies alles mit den Plasmakuppeln und dem Drehbuch zu tun hat, das benötigt wird, um die Inbetriebnahme dieser Plasmakuppeln hinter politischen Ereignissen und Virus-Hoaxes zu vertuschen, werden Sie verstehen, wie alle Punkte in diesem Bild zusammenhängen.

Deshalb ist es umso wichtiger, dass Sie sich jetzt mit dieser Theorie befassen, damit Sie das Gesamtbild verstehen und nicht auf die kommenden psychologischen Operationen hereinfallen.

Es mag auf den ersten Blick weit hergeholt erscheinen, aber wenn Sie die folgende Rezension eines amerikanischen Lesers lesen, werden Sie Ihre Skepsis vielleicht ablegen. Warten Sie nicht auf den richtigen Moment, sondern vertiefen Sie sich jetzt.

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 02.06.2023