Wurde mit einer Drohne Geheimtechnologie der US Space Force oder ein Mutterschiff über Wuppertal gefilmt?

Wer bitte schön hat je von einem quadratischen UFO gehört? Laut Augenzeugenberichten sind sie extrem groß und haben eine langsame Reisegeschwindigkeit.

Beobachtet werden sie seit mehr als zehn Jahren vor allem in den USA. Kommen sie aus dem All, oder handelt es sich um irdische Geheimtechnologie? UFO-Forscher Michael Müller hat auf Telegramm eine Aufnahmen von so einem Quadrat veröffentlicht, das vor wenigen Wochen über der nordrheinwestfälischen Stadt Wuppertal beobachtet wurde. Von Frank Schwede

Gefilmt wurde das riesige Objekt in der ersten Juniwoche 2023 an zwei verschiedenen Tagen von einer Drohnenkamera in den späten Abendstunden über der nordrhein-westfälischen Stadt Wuppertal.

Die Drohne flog laut Angabe des Betreibers in circa 120 Meter Höhe. Erst nach Sichtung der Aufnahme fiel dem Drohnenpilot das seltsame Objekt auf.

Gegenüber UFO Forscher Michael Müller äußerte er die Vermutung, dass es sich bei dem Objekt um ein riesiges Raumschiff, ein sogenanntes Mutterschiff handeln könnte, dass in ein Portal verschwand.

Ein Bekannter des Piloten will außerdem in der Nacht drei Detonationen gehört haben, ob es einen Zusammenhang gibt, kann weder bestätigt noch ausgeschlossen werden.

Das Objekt sieht aus wie eine quadratische Plattform. Am oberen Rand ist ein seltsames Licht in Regenbogenfarben zu sehen. Sollte es sich tatsächlich um ein physisches Objekt handeln, könnte es rund fünfzig Meter groß sein.

Quadratische Raumschiffe sind nichts Außergewöhnliches. In den Vereinigten Staaten werden sie seit mehr als zehn Jahren genauso häufig beobachtet wie dreieckige Plattformen der TR-3-Klasse.

Ob es sich aber bei dem Objekt in Wuppertal tatsächlich um einen festen Gegenstand handelt, oder nur um einen Bildfehler, ist es selbst nach einer Bildbearbeitung durch Michael Müller nur schwer zu beurteilen, zumal es offenbar keine weiteren Augenzeugen gibt und auch meine Recherche im Internet kein Treffer ergab. (Neue militärische UFO-Videos und Zeugenaussagen weisen darauf hin, dass die Erde von fortschrittlichen fremden Intelligenzen überwacht wird! (Video))

Der Begriff Mutterschiff taucht im Internet häufig auf und bezieht sich in der Regel auf außerirdische Schiffe, die zum Teil die Größe einer Kleinstadt haben.(Enthüllt: Sechs Whistleblower sagen aus, dass sie in militärischen Programmen UFO-Wracks erforscht haben! (Videos))

Bislang liegen keine Beweise vor, dass es diese Schiffe tatsächlich gibt. Auch wenn sie oft in Berichten im Zusammenhang mit der „Galaktischen Föderation“ erwähnt werden, sind sie bis heute ein Mythos.

300x250

300x250 boxone

Viele Berichte über quadratische UFOs

Vor wenigen Jahren postete ein gewisser Havion Hill aus dem US Bundesstaat North Carolina auf Facebook eine Aufnahme, die ebenfalls eine rechteckige Plattform am Nachthimmel zeigt.

Entstanden ist sie während eines Sturms über der Kleinstadt Charlotte. Das Rechteck mit einer Lichterreihe an den Seiten zeichnet sich gut vom schwarzen Nachthimmel ab. Viele UFO-Enthusiasten glauben an fortschrittliche Technologie.

Andere Experten vermuten, dass es sich lediglich um ein Spiegelbild eines Smartphones handelt, zumal Hill zugegeben hat, dass Objekt aus dem Inneren seines Fahrzeugs durch das Glas aufgenommen zu haben. Lokalreportern sagte er:

„Ich fuhr nach Hause und telefonierte mit meiner Frau. Als ich den Tornado sah, machte ich ein Foto, um es ihr später zu zeigen. Dann habe ich es geschafft, dieses Wunder zu sehen. Was ist das?“

Als der Himmel wieder klar war, war das vermeintliche Schiff weg. Auch Hill denkt, dass es sich um geheime Militärtechnologie handelt. Ein Objekt in ähnlicher Form wurde über dem Antelope Valley in der südkalifornischen Wüste in der Nähe der Edwards Air Force Base gesichtet.

Eine Engländerin glaubt ein quadratisches Objekt mit einem roten Licht an der Seite am 23. März 1988 in den West Midlands vor ihrem Haus gesehen zu haben. „Sehr klar, keine Wolken, steht auf dem Formular der Royal Air Force, die den Vorfall seinerzeit untersucht hat.

Das Objekt näherte sich laut Augenzeugin ihrem Haus im Sinkflug. Oben habe sich eine Kuppel mit einem Fenster befunden. Das UFO sei auf und ab, vor und zurück geflogen.

Die Frau will sogar Personen im Inneren des Objekts beobachtet haben. „Es waren drei Personen, zwei saßen, eine stand. Alle schienen weiße Anzüge zu tragen“, gab die Britin zu Protokoll.

Nachdem die Augenzeugin in ihr Haus gelaufen war und durch das Fenster auf den Hof schaute, entfernte sich das Objekt völlig geräuschlos. Drei Lichtergruppen aus je vier Lampen seien auf der Rückseite des Objekts zu erkennen gewesen. Bekannt wurde die Sichtung im Jahr 2006, als die britische Regierung ihren ersten UFO-Bericht veröffentlichte.

Auch Pop-Star Robbie Williams behauptet über einem Hotel in Beverly Hills ein quadratisches UFO gesehen zu haben. Der Musiker, der sich neben seiner Musik auch mit der UFO-Forschung beschäftigt, sagt:

„Ich lag nachts draußen auf meiner Sonnenliege und über mir war ein quadratisches Objekt, das still über meinen Kopf hinweg glitt und davon schoss.“

Nuklearrakete durch Geheimtechnologie zerstört?

Dem umstrittene Exopolitiker und UFO-Forscher Michael Salla liegen seit einigen Jahren ebenfalls Berichte über rechteckige UFOs vor. Auch Salla geht davon aus, dass es sich um Geheimtechnologie handelt, möglicherweise aus den geheimen Weltraumprogrammen.

2019 behauptete der Exopolitiker, dass diese Technologie ein Jahr zuvor die Welt vor einem Nuklearanschlag bewahrt hat.

In den deutschen Medien war nur sehr wenig zu erfahren, was am 13. Januar 2018 auf der Pazifik-Inselgruppe Hawaii geschehen sein soll.

In US Medien war die Rede von einem Raketen-Fehlalarm. Salla hat später über seinen Kanal verbreitet, dass es sich in Wahrheit um den Start einer ballistischen Nuklearrakete gehandelt hat, die bereits kurz nach ihrem Start in der Luft zerstört wurde – angeblich von einer quadratischen Plattform aus.

Ein Tourist, der auf der Insel Maui zu diesem Zeitpunkt Landschaftsfotos schoss, entdeckte ein Jahr später auf seinen Fotos einen seltsamen Schatten über den Wolken, den er sich nicht erklären konnte.

Anhand einer Ausschnittvergrößerung versuchte er herauszufinden, was es mit dem Schatten auf sich hat. Er sah, dass es sich um ein Rechteck handelt, das nur schemenhaft am Himmel zu erkennen ist. Gegenüber Salla sagte der Tourist:

„Während ich den Berg Haleakala in Maui hochfuhr, machte ich dieses Foto und bemerkte erst viel später etwas, als ich meine Urlaubsfotos durchging. Ich habe das Objekt nicht direkt gesehen, es befand sich über der Wolkenlinie.“

Über einen Informanten erhielt der Exopolitiker wenig später eine Reihe von Aufnahmen, die das rechteckige Objekt über der MacDill Air Force Base zeigt, dem Hauptquartier des US Special Operations Command.

Salla hält es für möglich, dass diese neuartige Waffenplattform in der oberen Atmosphäre und in der Erdumlaufbahn eingesetzt wird – und er glaubt noch immer, dass die Plattform in Verbindung mit dem vereitelten Raketenangriff steht, der offensichtlich Nordkorea in die Schuhe geschoben werden sollte, um den Dritten Weltkrieg zu starten.

Möglicherweise sind die rechteckigen Plattformen Teil der Space Force, über die bis heute nur sehr wenig bekannt ist. Ob es sich auch bei dem Objekt in Wuppertal um eine dieser Plattformen handelt, sofern es sie tatsächlich gibt, wird wohl noch eine Weile ein Geheimnis bleiben.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Geschichte der unterirdischen Anlagen, Tunnel und Städte: von Amerika nach Ägypten über Österreich bis nach Asien“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 30.06.2023