Ist es ein neuer Plan von Kreml-Chef Wladimir Putin im Ukraine-Krieg? Die russischen Einheiten sollen einem Bericht zufolge bei Charkiw eine „große Front“ hochziehen. Von 100.000 Soldaten und 900 Panzern ist die Rede.

Ist das Wladimir Putins Reaktion auf die Ukraine-Angriffe, die zuletzt zur Beschädigung von Russlands Brücke zur Krim geführt haben? Wohl kaum. Die Vorbereitung einer solchen Offensive braucht Wochen, wenn nicht Monate Vorbereitung.

Das ukrainische Militär berichtet derzeit von intensiven russischen Angriffen im Osten des Landes. Die Lage sei schwierig, teilte der Kommandeur des Heeres, Generaloberst Olexander Syrskyj, jüngst mit.

Im Raum Kupjansk im Gebiet Charkiw habe die russische Armee eine Offensive begonnen, um die ukrainischen Linien zu durchbrechen. Unabhängig überprüfbar waren die Militärangaben nicht.

Das ukrainische Verteidigungsministerium teilt diese Einschätzung. Die Truppen von Wladimir Putin würden bei Kupjansk eine „große Front“ hochziehen.

Beim Kurznachrichtendienst Twitter heißt es in einem Post (siehe Tweet weiter unten) von „OSINTdefender“, dass „ukrainische Beamte sowie die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maliar berichten, dass sie [die Putin-Soldaten, Red.] begonnen haben, eine große Aufstockung der russischen Streitkräfte in der Region Charkiw in der Nähe der Stadt Kupjansk zu beobachten.“

Wladimir Putin soll neue Front mit 100.000 Soldaten aufziehen

Die von der Ukraine genannten Zahlen klingen gigantisch. Der Putin-Nachschub soll sich demnach auf etwa 100.000 Truppen sowie 900 Panzer, 555 Artilleriegeschütze und 370 Mehrfachraketenwerfer belaufen. Unabhängig überprüfen lassen sich auch diese Angaben nicht. (Russland: Wir haben keine andere Wahl, als Kampfjets in der Ukraine als nukleare Bedrohung zu behandeln (Video))

Dem Post zufolge wird auch von der Stationierung „russischer Unterstützungseinheiten, darunter Flugzeuge und Hubschrauber, an der Frontlinie in der Region“ berichtet.

Laut Ukraine-Offiziellen soll es sich dabei um die Vorbereitung einer von Wladimir Putin und seinen Militärs geplanten Großoffensive auf die Stadt Charkiw handeln. Mit dieser soll versucht werden, die ukrainischen Streitkräfte von ihrer Gegenoffensive im Süden „abzulenken“.

US-Außenministerium dementiert Beteiligung am Angriff auf die Krim-Brücke

Das US-Außenministerium weist Beteiligung am Angriff auf die Krim-Brücke zurück. Matthew Miller, Pressesprecher des Ministeriums, erklärte gegenüber Journalisten, dass solche Behauptungen komplett unwahr seien. Beim regelmäßigen Briefing sagte Miller sinngemäß:

„Dies entspricht in keiner Weise der Wirklichkeit.“

Am Montag hatte der russische Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, den USA die Deckung ukrainischer Radikaler vorgeworfen. Deshalb sei es Antonow zufolge möglich, über Washingtons Beteiligung an den Verbrechen Kiews zu sprechen.(Einheiten der US-Armee erhalten „Warnbefehle“ für den Einsatz: „UKRAINE“ – Große Strahlungsspitze in der Ostukraine!)

Pentagon: Ukrainische Gegenoffensive wird einen hohen Preis verlangen

Die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte wird langsam fortgehen und einen hohen Preis verlangen. Dies hat Mark Milley, General der US-Armee und Vorsitzender des Komitees der Stabschefs, am Dienstag erklärt. Während einer Pressekonferenz im Pentagon erklärte er wörtlich:

„Diese Offensive wird langsam sein. Sie wird schwierig sein. Und sie wird einen hohen Preis haben.“

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums unternimmt die ukrainische Armee seit dem 4. Juni erfolglose Offensivaktionen. Dem Verteidigungsminister Sergei Schoigu zufolge beliefen sich die ukrainischen Verluste, Stand 11. Juli, auf mehr als 26.000 Soldaten.

Ukrainischer General: Es ist unmöglich, bei der Gegenoffensive schnelle Ergebnisse zu erzielen

Der Befehlshaber der Bodentruppen der ukrainischen Streitkräfte, Alexander Syrski, hat eingeräumt, dass die ukrainische Armee nicht in der Lage ist, schnelle Ergebnisse bei ihrer Gegenoffensive zu erzielen. In einem Interview mit BBC sagte er:

„Wir würden sehr gerne schnelle Ergebnisse erzielen. Aber in Wirklichkeit ist das fast unmöglich.“

Syrski zufolge geht der Vormarsch der ukrainischen Truppen „wirklich nicht so schnell, wie wir es uns wünschen“. Der General sagte auch, dass die US-Streumunition, die bereits in der Ukraine eingetroffen ist, „innerhalb weniger Tage einsatzbereit sein wird“.

Frontbericht des russischen Verteidigungsministeriums

Im Laufe des Tages setzten die ukrainischen Streitkräfte ihre Offensivversuche in den Richtungen Donezk, Krasny Liman und Süd-Donezk fort.

Am Frontabschnitt Kupjansk setzten russische Einheiten ihre erfolgreichen Offensivoperationen fort. Darüber hinaus wurden ukrainische Truppen in den Gegenden der Siedlungen Kalinowo, Berestowoje, Kislowka und Tabajewka im Gebiet Charkow sowie Nowoselowskoje in der Volksrepublik Lugansk angegriffen. Die Verluste Kiews beliefen sich binnen des Tages auf bis zu 65 Soldaten, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Fahrzeuge sowie eine Radarstation vom Typ AN/TPQ-50.

Nahe des Dorfes Kotljarowka in der Region Charkow wurde ein Munitionsdepot der ukrainischen Territorialverteidigung zerstört.

In Richtung Donezk wurden zwölf ukrainische Angriffe nahe der Siedlungen Perwomaiskoje, Wesjoloje, Krasnogorowka, Marjinka und Kleschtschejewka in der Donezker Volksrepublik erfolgreich abgewehrt.

Darüber hinaus wurden bei Stupotschki, Konstantinowka und Krasnoje in der Volksrepublik Donezk Ansammlungen von ukrainischem Militärpersonal und -ausrüstung angegriffen. Ein ukrainisches Munitionsdepot wurde in der Nähe der Ortschaft Krasnogorowka zerstört.

Im Verlauf der Kampfhandlungen erlitt die ukrainische Seite in dieser Richtung Verluste von bis zu 400 Soldaten, zwei gepanzerten Kampffahrzeugen, drei Kleinlastwagen sowie ein Artilleriesystem M777, drei Selbstfahrlafetten vom Typ Krab, eine Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika, zwei Haubitzen Msta-B sowie Geschütze D-20 und D-30.

Am Frontabschnitt Krasny Liman wehrten russische Einheiten zwei ukrainische Angriffe bei den Städten Tscherwonaja Dibrowa und Makejewka in der Volksrepublik Lugansk ab. In den Gebieten der Ortschaften Terny in der Volksrepublik Donezk, Tscherwonaja Dibrowa, Kowaljewka und Karmasinowka in der Volksrepublik Lugansk wurden ukrainische Truppen angegriffen.

Aktionen einer ukrainischen Sabotage- und Aufklärungsgruppe wurden nahe der Ortschaft Kusmino in der Volksrepublik Lugansk unterdrückt. Im Laufe des Tages wurden in diesem Abschnitt der Front bis zu 100 ukrainische Soldaten getötet. Zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Fahrzeuge, eine Selbstfahrlafette des Typs Krab und zwei Haubitzen vom Typ D-30 wurden zerstört.

In Richtung Süd-Donezk wurden ukrainische Einheiten in den Siedlungen Uroschainoje in der Volksrepublik Donezk und Prijutnoje im Gebiet Saporoschje angegriffen. Drei ukrainische Angriffe wurden bei den Siedlungen Wladimirowka und Uroschainoje in der Volksrepublik Donezk abgewehrt.

Am Frontabschnitt Saporoschje wurden ebenfalls drei ukrainische Angriffe nahe der Ortschaft Nowodanilowka in der Region Saporoschje abgewehrt. Bei den Ortschaften Malaja Tokmatschka und Orechow im Gebiet Saporoschje wurden Ansammlungen ukrainischer Truppen angegriffen. Darüber hinaus wurden drei ukrainische Munitionsdepots bei Malaja Tokmatschka und Uspenowka in der Region Saporoschje zerstört.

Die Verluste der ukrainischen Truppen beliefen sich dort im Laufe des Tages auf über 200 Soldaten, einen Panzer, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, vier Kleinlastwagen, eine Haubitze vom Typ Msta-B und ein Geschütz D-44.

Im Gebiet Cherson wurden im Laufe des Tages bis zu 50 ukrainische Soldaten getötet. Vier Kleinlastwagen, zwei Haubitzen vom Typ Msta-B und eine Selbstfahrlafette des Typs Akazija wurden zerstört.

Im Laufe des Tages find die russische Luftabwehr entlang der Front drei HIMARS-Raketen und 43 Drohnen ab.

Donald Trump will Ukraine-Krieg in 24 Stunden beenden: Das ist sein Plan

In der Sendung „Sunday Morning News“ bei Fox News wurde Donald Trump von Moderatorin Maria Bartiromo auf sein Zitat zum Ukraine-Krieg angesprochen. Der ehemalige US-Präsident bekräftigte erneut, er würde innerhalb nur weniger Stunden für Frieden sorgen.

Er sagte: „Ich kenne Selenskyj sehr gut, ich fühlte, dass er sehr ehrenhaft ist. Denn als sie ihm nach den perfekten Telefonat, dass ich gemacht habe, fragten, wusste er nicht einmal wovon sie sprachen“. Damit spielte Trump auf ein Telefonat aus dem Jahr 2019 an, bei dem er vom Ukraine-Präsidenten Ermittlungen gefordert haben soll, die seinem damaligen Widersacher Joe Biden schadeten.

Donald Trump will Deal zwischen Selenskyj und Putin an einem Tag abschließen

Bartiromo unterbrach Trump daraufhin: „Nun, das wird nicht ausreichen, damit Putin die Bombardierung der Ukraine einstellt.“ Der Republikaner entgegnete: „Nein, nein, nein. Nein, das habe ich nicht gesagt. Was ich sage ist, dass ich Selenskyj sehr gut kenne, und ich kenne Putin sehr gut, sogar noch besser. Und ich hatte ein gutes Verhältnis, ein sehr gutes, zu beiden. Ich würde Selenskyj sagen: Das war’s. Ihr müsst einen Deal machen.

Ich würde Putin sagen: Wenn ihr keinen Deal macht, werden wir ihnen [den Ukrainern, Anm. d. Red.] eine Menge geben. Wir werden ihnen mehr geben, als sie jemals bekommen haben, wenn es sein muss. Ich werde den Deal an einem Tag abschließen, an einem Tag“.

