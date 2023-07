Teile die Wahrheit!

Die russische Staatsduma hat das Einberufungsalter für Wehrpflichtige angehoben. Experten befürchten, dass Wladimir Putin eine weitere Mobilisierungswelle vorbereitet. Im Parlament ist bereits von einem „großen Krieg“ die Rede.

Seit 17 Monaten dauert der Krieg in der Ukraine an. Laut Berichten soll Wladimir Putin bereits mehr als 243.000 Soldaten an der Front verloren haben. Trotz enormer Verluste ist ein Ende nicht in Sicht.

Im Gegenteil: Angeblich plant der Kreml-Chef erneut eine riesige Mobilmachung. Dafür wurden bereits neue Militär-Gesetze verabschiedet. Sogar von einem „großen Krieg“ ist bereits die Rede.. (Westliche Militärs wussten, dass die Ukraine weder die Ausbildung noch die Waffen hatte um russische Streitkräfte zu vertreiben (Videos))

Einberufungsalter für Wehrpflichtige in Russland angehoben! Experten fürchten „großen Krieg“

Vor wenigen Tagen hat das russische Parlament, die Staatsduma, die Obergrenze für Einberufungen zum Militärdienst um drei Jahre auf 30 angehoben. Die Gesetzesänderung soll zum Jahreswechsel in Kraft treten. Bislang liegt die Obergrenze bei 27 Jahren.

Das Mindestalter soll hingegen bei 18 Jahren bleiben. Doch damit nicht genug:Wehrpflichtige Russen dürfen zudem das Land nach der Zustellung des Einberufungsbescheids nicht mehr verlassen.

Aufgrund früherer Gesetzesänderungen müssen die Bescheide dabei nicht mehr persönlich überreicht werden – es reicht, wenn die Person in einem Online-Register erfasst wird. Bei Nichterscheinen sollen russischen Wehrpflichtigen außerdem erhöhte Geldstrafen von bis zu 30.000 Rubel (rund 300 Euro) drohen.

„Dieses Gesetz wurde für einen großen Krieg, eine General-Mobilmachung geschrieben“, sagte Generaloberst Andrei Kartapolow in einer Rede im Parlament. „Es riecht nach einem großen Krieg.“

Im Herbst 2022 waren bei einer organisierten ersten Mobilisierungswelle tausende Männer ins Ausland geflohen. Andere Russen entgingen der Einberufung dadurch, dass sie nicht an ihrer Meldeanschrift wohnten, sodass der nur in Briefform gültige Einberufungsbescheid nicht zugestellt werden konnte. Dieses legale Schlupfloch hat die russische Führung im Frühjahr 2023 geschlossen. (Russlands Militär bekämpft westliche Waffen mit zunehmendem Erfolg – Biden provoziert Putin zum Marsch nach Westen (Video))

Russland leidet an „Soldaten-Knappheit“: Plant Wladimir Putin eine weitere Mobilisierungswelle?

Aufgrund der angeblich hohen Verluste in der Ukraine herrsche „Soldaten-Knappheit“ in Russland, sagte Experte Sergej Sumlenny, Chef des European Resilience Initiative Center, gegenüber der „Bild“.

Man versuche daher, alle möglichen unkonventionellen Quellen anzuzapfen. „Zum Beispiel gibt es Berichte, dass Bauarbeiter aus Zentralasien, die nach Mariupol geschickt worden waren, aber vor Ort zwangsrekrutiert wurden und an der Front landeten. Solche Fälle kommen nun öfter vor. So versteckt Putin seine Verluste“, sagte Sumlenny weiter.

Russland droht offenbar eine weitere Mobilisierungswelle. „Dass es im Herbst eine zweite Mobilisierungswelle geben wird, ist eine offensichtliche Tatsache“, heißt es auf dem russischen Telegram-Kanal „Romanov Light“.

Der Kanal rät den Russen, sich vorzubereiten und sich mit Ausrüstung, Schuhen und Medikamenten eindecken. Zudem sollten sie sich in militärischer Taktik und Erster Hilfe ausbilden. Die einberufenen Männer sollten nicht ahnungslos an die Front gehen, um nicht als Kanonenfutter zu enden.

Auch auf einem anderen Telegram-Kanal glaubt man an eine weitere Mobilisierungswelle. „Nicht umsonst beschließt unsere Staatsduma die Anhebung der Altersgrenze für die Mobilisierung von Offizieren der Reserve und verschärft die Sanktionen für Verstöße gegen die Wehrpflicht. Die maximale Stärke der Armee wurde erhöht, neue Divisionen werden gebildet“, ist bei „Zwei Majore“ zu lesen.

„Der Satz ‚Der Krieg wird lang sein‘ soll keine Panik auslösen, sondern jedem erklären, dass er lange dauern wird, wie auch immer er aussehen mag.“

Der Kreml-kritische Experte Michael Naki sieht drei Anzeichen für eine weitere Mobilmachung. Auf YouTube erklärt er, dass die Registrierungsstellen der russischen Armee seit Monaten neue Mitarbeiter einstellen.

Zudem wurde eine elektronische Datenbank mit allen Wehrtauglichen angelegt. Des Weiteren wurden die Strafen für Kriegsdienstverweigerer dramatisch erhöht.

„Das Fundament für eine neue Mobilmachung wurde ein ganzes Jahr lang vorbereitet. Das einzige, was Putin davon abhält, ist die Angst vor der Empörung in der Bevölkerung“, erklärt Naki.

Auf einer Sitzung des russischen Sicherheitsrates am Freitag sagte Putin, dass die ukrainischen Streitkräfte „infolge der Selbstmordattentate“ erhebliche Verluste erlitten und „Zehntausende“ Soldaten getötet hätten.

Er betonte, dass es für das Kiewer Regime trotz der „ständigen Razzien und der totalen Mobilisierung“ in der gesamten Ukraine „immer schwieriger wird, neue Verstärkungen an die Front zu treiben“.

Der russische Präsident erklärte, weder die Lieferung von Waffen noch die Anwesenheit ausländischer Söldner und Berater hätten Kiew geholfen.

„Weder die kolossalen Ressourcen, die in das Kiewer Regime gepumpt wurden, noch die Lieferung westlicher Waffen, Panzer, Artillerie, gepanzerter Fahrzeuge und Raketen halfen. Die Lieferung Tausender ausländischer Söldner und Berater, die am aktivsten bei Durchbruchversuchen eingesetzt wurden, hat der Armee auch nicht geholfen“, sagte Putin.

Seiner Meinung nach mangelt es dem Westen bereits an „ukrainischem Kanonenfutter“, weshalb die westlichen Staats- und Regierungschefs darüber nachdenken, Litauer und Polen bei Feindseligkeiten einzusetzen.

Die vielgepriesene Gegenoffensive der Ukraine startete am 4. Juni nach monatelangen Verzögerungen wegen mangelnder Militärlieferungen westlicher Geber.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass die ukrainischen Truppen es weiterhin versuchten, es ihnen aber nicht gelang, vorzurücken. Auch mehrere westliche Medien wiesen auf die wenig beeindruckenden Ergebnisse der Kiewer Gegenoffensive hin, während der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj selbst zugab, dass die Fortschritte „langsamer als gewünscht“ seien.

Russland testet erbeutete ukrainische Militärausrüstung, Ergebnisse veröffentlicht

Teile der von der NATO bereitgestellten militärischen Ausrüstung der Ukraine wurden zuvor von russischen Streitkräften im Zuge der seit Anfang Juni laufenden gescheiterten Gegenoffensive Kiews erbeutet.

Westliche Militärausrüstung, die in die Ukraine geliefert wird, weist laut einer gut informierten Quelle gegenüber Sputnik eine ganze Reihe von Mängeln auf.

Die Quelle verwies auf russische Verteidigungsexperten, die erbeutete Teile ukrainischer Militärausrüstung untersuchten, die zuvor im Zuge der russischen Sondermilitäroperation in der Ukraine beschlagnahmt worden waren.

Dazu gehören die in Deutschland hergestellten Panzer Leopard 2 , die US-amerikanischen Bradley-Infanterie-Kampffahrzeuge und der französische leichte Panzer AMX-10RC.

Die Quelle sagte, dass die erbeutete westliche Ausrüstung von einem breiten Pool von Spezialisten verschiedener Unternehmen des russischen militärisch-industriellen Komplexes untersucht werde. Dem Insider zufolge endeten die Tests der erbeuteten NATO-Ausrüstung mit vorläufigen Ergebnissen, die „im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprechen“.

„Insbesondere die Tests haben gezeigt, dass westliche Militärausrüstung über ein akzeptables Maß an Panzerungsschutz verfügt, andererseits weist diese Ausrüstung jedoch eine äußerst mittelmäßige Mobilität und Manövrierfähigkeit auf, insbesondere beim Fahren auf schlechten Straßen“, betonte die Quelle.

Ein weiterer Schwachpunkt westlicher Militärausrüstung sei „ein sehr kompliziertes Design, das mit der Reparierbarkeit und Wartung dieser Hardware zusammenhängt“, fügte der Insider hinzu.

„Die Wartbarkeit ist extrem gering und die Wartung ist sehr ressourcenintensiv“, sagte die Quelle und bezog sich dabei auf das, was sie als „irrationales“ Design einiger westlicher Militärausrüstung bezeichneten.

Die Äußerungen erfolgten, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstag über das Scheitern der angeblichen zweiten Stufe der Gegenoffensive der Ukraine gesprochen hatte .

„Der Feind war nicht in allen Richtungen des Feuergefechts erfolgreich. Alle Gegenangriffsversuche wurden gestoppt und der Feind wurde unter schweren Verlusten zurückgedrängt“, sagte Putin am Rande des Russland-Afrika-Gipfels in St. Petersburg Anfang dieser Woche.

Die USA und ihre NATO-Verbündeten erhöhten ihre Militärlieferungen an Kiew, kurz nachdem Russland seine militärische Sonderoperation in der Ukraine gestartet hatte. Moskau hat Länder, die Waffen in die Ukraine liefern, wiederholt gewarnt, dass der Kreml diese Militärlieferungen als legitime Ziele ansieht.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow betonte seinerseits, dass die Bewaffnung und Ausbildung von Ukrainern durch NATO-Verbündete einer direkten Beteiligung am Ukraine-Konflikt gleichkäme.

…

