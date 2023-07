mRNA-COVID-19-Impfstoffe sollten als Gentherapieprodukte gekennzeichnet werden: Von Experten begutachtetes Papier

Nachdem die Pandemie nun vorbei ist, fordern Forscher die Aufsichtsbehörden auf, die Sicherheitsprobleme im Zusammenhang mit der schnellen Zulassung von COVID-19-Impfstoffen zu berücksichtigen – und Boten-RNA-Impfstoffe (mRNA) korrekt als Gentherapieprodukte (GTPs) zu klassifizieren, um Pharmaunternehmen bei der Umgehung regulatorischer Standards zu hindern.

Laut einem am 22. Juni im International Journal of Molecular Sciences veröffentlichten Artikel handelt es sich bei COVID-19-mRNA-Impfstoffen aufgrund ihrer Art und Wirkung um Gentherapieprodukte, die unterschiedlichen regulatorischen Standards entsprechen sollten.

Dennoch haben US-amerikanische und europäische Regulierungsbehörden COVID-19-mRNA-Impfstoffe nicht als Gentherapieprodukte eingestuft, was es ermöglicht hat, sie als Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten zu regulieren, anstatt der strengeren Regulierung von GTPs zu unterliegen.

Da die aktuellen Regulierungsrichtlinien entweder keine Anwendung finden, RNA-Therapeutika nicht erwähnen oder es keine allgemein akzeptierte Definition für diese Produkte gibt, haben die Regulierungsbehörden ein modifiziertes und beschleunigtes Zulassungsverfahren für COVID-19-Impfstoffe in Form einer „rollenden Überprüfung“ eingeführt.

Eine fortlaufende Überprüfung ist ein regulatorisches Instrument, das typischerweise während eines Notfalls im Bereich der öffentlichen Gesundheit eingesetzt wird, um die Bewertung von Daten für Arzneimittel oder Impfstoffe zu beschleunigen.

Es ermöglicht die Überprüfung von Daten, sobald sie verfügbar sind – ohne das vollständige Datenpaket oder spezifische Kontrollen.

Dieser Prozess führte zu einer breiten und kontinuierlichen Bioverteilung von mRNA-COVID-19-Impfstoffen, die nicht gründlich untersucht wurden und zu Tests mit nicht konformen Ergebnissen hinsichtlich Reinheit, Qualität und Chargenhomogenität führten.

Hersteller planen nun, klassische Impfstoffe nach dem gleichen Verfahren durch mRNA-Impfstoffe zu ersetzen – zunächst bei Grippeimpfstoffen. (Forscherin findet unsterbliche Parasiten, Nanobots und Graphen in COVID-19-Impfstoffen (Video))

Impfstoffe mit mRNA-Technologie sind Gentherapien

Die Centers for Disease Control and Prevention definieren derzeit einen „ Impfstoff “ als ein Präparat, das zur Stimulierung der körpereigenen Immunantwort gegen Krankheiten eingesetzt wird. (So entfernen Sie Graphen-Nanobots, die von COVID-Geimpften auf Ungeimpfte übertragen werden, aus dem Körper)

Allerdings wurde die Definition der Behörde im Jahr 2021 geändert, da sie befürchtete, dass sie nicht auf COVID-19-Impfstoffe anwendbar sei.

300x250

Ein Impfstoff muss ein Antigen enthalten, um die natürliche Immunantwort des Körpers auszulösen. Die mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna enthalten keine Antigene .

Der Wirkstoff, der in diesen Impfstoffen zur Auslösung einer Immunantwort verwendet wird, ist die mRNA – eine Form von Nukleinsäure und dem genetischen Material des SARS-CoV-2-Virus , die dem Körper Anweisungen zur Produktion von Antigenen – Spike-Proteinen – gibt.

Mit anderen Worten: Die mRNA ist nicht die Substanz, die eine aktive Immunisierung auslöst. Stattdessen muss die mRNA von den Zellen der geimpften Person in Protein übersetzt werden und das Immunsystem dieser Person muss eigene Antigene produzieren, um eine Immunantwort auszulösen.

Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) gibt an, dass die Gentherapie darauf abzielt, „die Expression eines Gens zu modifizieren oder zu manipulieren oder die biologischen Eigenschaften lebender Zellen für therapeutische Zwecke zu verändern“.

300x250 boxone

Modernas Einreichung für das zweite Quartal 2020 bei der Securities and Exchange Commission bestätigte, dass mRNA „von der FDA als Gentherapieprodukt angesehen wird“.

Darüber hinaus erklärte BioNTech-Gründer Ugur Sahin in einem Artikel aus dem Jahr 2014: „Man würde erwarten, dass ein mRNA-Medikament als Biologikum, Gentherapie oder somatische Zelltherapie klassifiziert wird.“

Nach Angaben der FDA sind mRNA-Impfstoffe mit dem TypIA von Prodrugs vergleichbar – Substanzen, die nach der Verabreichung im Körper in pharmakologisch aktive Arzneimittel umgewandelt werden.

Diese „Prodrug-Eigenschaft“ könnte darauf hindeuten, dass zusätzlich zu den für Impfstoffe erforderlichen Kontrollen zusätzliche Kontrollen durchgeführt werden sollten. (Impfbanane, mRNA-Salat & mehr: Unbewusste Zwangsimpfung durch Nahrungsmittel?! (Video))

Allerdings haben weder die FDA noch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) auf diese Qualifikationen für mRNA-COVID-19-Impfstoffe verwiesen.

„Bei einem herkömmlichen Impfstoff hat man das Antigen und injiziert es einer Person, und das ist das, worauf das Immunsystem schaut und sagt: ‚Ah ha‘, wir müssen Antikörper, T-Zellen und andere Komponenten des Immunsystems herstellen, für das was injiziert wird“, sagte Dr. David Wiseman, ein Forscher mit einem Hintergrund in Pharmazie, Pharmakologie und experimenteller Pathologie, in einem Interview mit The Epoch Times.

„Die Hauptreaktion eines mRNA-Impfstoffs besteht darin, dass er dem Körper Anweisungen gibt, wie er das gewünschte Antigen herstellen soll. Es ähnelt also einem Prodrug, das im Körper über Stoffwechsel und Enzyme in die gewünschte Arzneimittelwirkung umgewandelt wird.

Die Substanz, die Sie injizieren, führt nicht die endgültige Wirkung aus; es führt zu dem Punkt, das die letzte Aktion ausführt. Bei einem Prodrug wird das von Ihnen injizierte Molekül nicht in das endgültige Molekül des Antigens umgewandelt, sondern es liefert lediglich Anweisungen, da es sich um eine Gentherapie handelt.“

Wiseman sagte, dass die Leitlinien und Vorschriften der FDA und der EMA, die sich mit Gentherapie befassen, alle Gentherapien „mehr oder weniger“ auf die gleiche Weise definieren.

Allerdings hat die FDA vor einigen Jahren aus unbekannten Gründen beschlossen, Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten aus ihren verschiedenen Leitlinien auszuschließen, darunter auch Impfstoffe, die mit Gentherapietechnologie hergestellt werden. Den Impfstoffen wurden im Wesentlichen „eigene Regeln“ gegeben.

Allerdings kann die FDA „alles, was sie will, aus den regulatorischen Leitlinien ändern oder ausschließen, aber die biologische Definition des Produkts ändert sich dadurch nicht“, sagte Wiseman.

„Da die COVID-19-Impfstoffe von Pfizer und Moderna der Definition einer Gentherapie entsprechen, sollten sie gemäß den Gentherapie-Richtlinien gehandhabt werden.“

Wichtige Studien zu mRNA-COVID-19-Impfstoffen wurden umgangen

Da mRNA-COVID-19-Impfstoffe nicht als Gentherapie eingestuft wurden, wurden dem Papier zufolge die für GTPs erforderlichen Tests für Folgendes nicht durchgeführt:

Gentoxizität.

Genomintegration.

Keimbahnübertragung.

Insertionsmutagenese.

Tumorigenität.

Embryo-/fetale und perinatale Toxizität.

Langfristiger Ausdruck.

Wiederholte Toxizität.

Ausscheidung in die Umwelt, beispielsweise über die Samenflüssigkeit oder die Muttermilch.

„Die langfristige Sicherheitsüberwachung von GTPs ist über mehrere Jahre hinweg erforderlich, während sie bei Impfstoffen im Allgemeinen nur über einige Wochen durchgeführt wird“, schrieb Dr. Helene Banoun vom französischen Institut für Gesundheit und medizinische Forschung in dem Artikel. „Angesichts der Persistenz des Arzneimittels und des exprimierten Proteins sollte dies nicht akzeptabel sein.“

Darüber hinaus könnten bekannte Ergebnisse von Krebstherapien, die Gentherapietechnologie und mRNA-Impfstoffe nutzen, dazu führen, dass wir Sicherheits- und Wirksamkeitsprobleme vorhersehen, fügte sie hinzu.

In der EU müssen gentherapeutische Arzneimittel „Tests oder Studien zur Bewertung des Risikos der Genomintegration und Keimbahnübertragung, auch wenn diese Integration unwahrscheinlich ist“, sowie Tests und klinischen Studien zur Bewertung des Risikos einer „Insertionsmutagenese“ unterzogen werden, bzgl. Tumorentstehung, embryonale/fetale und perinatale Toxizität und Langzeitexpression.“

Die EMA verlangt „umfangreiche Studien sowohl zur Nukleinsäure als auch zum Vektorpartikel-/Abgabesystem, einschließlich Bioverteilung, Dosisstudie, potenzieller Zieltoxizität, Identifizierung des Zielorgans zur Erzielung biologischer Aktivität und Toxizität im Zusammenhang mit der Expression strukturell veränderter Proteine.“

Es ist notwendig, darauf zu bestehen, dass pharmakokinetische Studien durchgeführt werden, um festzustellen, wie der Körper während der gesamten Expositionsdauer mit der verabreichten Substanz interagiert – auch wenn diese für Impfstoffe im Allgemeinen nicht erforderlich sind, es sei denn, es gibt eine neue Formulierung oder ein Impfstoff enthält neuartige Adjuvanzien oder Hilfsstoffe (inaktiv), Stoffe wie Konservierungsstoffe.

Für GTPs sind auch Ausscheidungsstudien erforderlich, um die Ausscheidung und Verbreitung im Körper zu bestimmen, und Bioverteilungsstudien sind erforderlich, um zu beurteilen, wohin injizierte Verbindungen – wie Lipid-Nanopartikel , das zur Abgabe von mRNA verwendete Abgabesystem – im Körper wandern und in welchem Gewebe oder Organen sie sich ansammeln.

Nach der Prüfung der COVID-19-Impfstoffdokumente von Pfizer und Moderna, die Anwalt Aaron Siri im Rahmen des Freedom of Information Act erhalten hatte, stellte Wiseman fest, dass viele Studien in nichtklinischen Zusammenfassungen aufgeführt waren, die durchgeführt hätten werden sollen, aber nicht durchgeführt wurden.

„Mehrere Studien hätten durchgeführt werden sollen, wurden aber nicht durchgeführt, weil sie unter die Schirmherrschaft von Impfstoffen fielen. Aber wenn man die Richtlinien liest, bedeutet das nicht, dass diese Studien unnötig sind, sondern nur, dass die Umstände sie für unnötig halten könnten“, sagte Wiseman.

„Wir brauchen Gesetze für Produkte, die besagen, dass man sie nicht einfach von den Vorschriften ausschließen kann, weil man Lust dazu hat – denn es handelt sich immer noch um Gentherapien“, sagte er.

„Wir kapern die Maschinen unseres Körpers, um unkontrolliert Spike-Proteine ​​zu produzieren.

Auf undefinierte Weise – es gibt zu viele Dinge, von denen wir nichts wissen.“

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/theepochtimes.com am 03.07.2023