Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch der Organisation „Russland – Land der Möglichkeiten“ im Kreml abgehalten.

Dabei hat er sich mit der unabhängigen französischen Journalistin Christelle Neant unterhalten, welche sich seit dem Jahr 2016 im Donbass aufhält.

Putin ist der Meinung, dass Menschen wie Neant eine „sehr wichtige Arbeit leisten – und zwar nicht nur im Interesse des Donbass, sondern im Interesse Ihres Landes. Denn Sie versuchen aufzuzeigen, dass die von den herrschenden Eliten dieser Länder verfolgte Politik falsch ist und der eigenen Bevölkerung schadet“.

Auszug und Übersetzung aus der Seite des Kremls:

Alexei Komissarov: Sie sagten, es gäbe viele Menschen, deren Leben sich durch diese Plattform verändert habe, aber einige Leute hätten schon früher damit begonnen, Dinge zu ändern.

Ich möchte einer ungewöhnlichen Teilnehmerin das Wort erteilen – Christelle Neant. Christelle ist ihr Vorname und Neant ist ihr Familienname. Christelle kommt aus Frankreich, kam aber 2016 zur DVR. Kürzlich nahm sie an unserem New Media Workshop-Projekt teil, das von Senezh Workshop Management geleitet wird.

Ich denke, es wäre besser, wenn Christelle ihre Geschichte selbst erzählen würde. Sie hat ein interessantes Schicksal und eine interessante Geschichte. (Pulverfass Europa: Polen verlegt Truppen an die weißrussische Grenze – Putin verspricht, belarussische Verbündete zu schützen, sagt, dass Polen ukrainisches Territorium annektieren will)

Christelle Neant: Guten Tag allerseits! Guten Tag, Herr Präsident!

Wie gesagt, vor sieben Jahren habe ich beschlossen, in den Donbass zu kommen, um als Kriegsberichterstatter zu arbeiten. Ich wollte die Wahrheit vermitteln. Ich wollte, dass die Stimme des Donbass-Volkes das französischsprachige Publikum erreicht.

Zuerst arbeitete ich bei DONi (Donetsk International News Agency) in Donezk. Leider wurde es 2018 geschlossen und ich beschloss, dass ich eine Plattform brauchte, um meine Artikel und Videos zu veröffentlichen.

Ich habe meine eigene Website „Donbass Insider“ erstellt. Als ich für DONi gearbeitet habe, hatten wir ein komplettes Team, aber jetzt bin ich fast allein. Ich sah, dass ich nicht alles selbst machen konnte, dass das nicht effizient war. (Ukraine: Die falsche Gegenoffensive – tausende deutsche und polnische Söldner eliminiert (Video))

Ich bin in dieser Situation nicht allein. Fast alle westlichen Medien, die trotz der Risiken und Bedrohungen die Wahrheit sagen, sind unabhängige Journalisten, die selbstständig arbeiten.

Ich sah, dass das nicht effizient war. Wir alle haben daran gearbeitet, uns einen guten Ruf aufzubauen, und Tatsache ist, dass wir immer die Wahrheit sagen. Wir haben sehr enge Beziehungen zu unserem Publikum aufgebaut. Sie wissen, dass sie die Wahrheit lesen, wenn sie unsere Artikel lesen oder unsere Videoberichte ansehen. Sie erwarten keine Propaganda.

Manchmal haben wir bei kleinen Projekten zusammengearbeitet, aber das ist schon einige Zeit her. Ich dachte, wir sollten alle westlichen Journalisten in einem Team vereinen, um effektiver zu sein.

Letztes Jahr war ich im New Media Workshop. Ich habe gelernt, wie man ein Projekt erstellt, wie man ein effizientes Team aufbaut und wie man eine Präsentation vorbereitet. Unsere Kollegen aus Russland – ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten haben mein Projekt mit Begeisterung unterstützt und mir bei der Vorbereitung all dieser Präsentationen geholfen.

Wenn Sie dieses Projekt unterstützen, werden wir weiterhin gemeinsam mit unseren Kollegen aus der New Media Workshop und aus dem Projekt „Russland – Land der Möglichkeiten“ daran arbeiten, alle Journalisten in einem Team zu vereinen. Wir wollen, dass diese Menschen, die jetzt wie getrennte Finger sind, zu einer Faust werden, die im Kampf gegen westliche Propaganda wirksamer ist.

Alle diese Journalisten kommen aus dem Westen, und wir wissen, wie westliche Propaganda funktioniert und wie man ihr am besten entgegenwirkt.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Wladimir Putin: Christelle, wissen Sie, es gibt Menschen wie Sie, aber sie sind selten. Es gibt mehr als acht Milliarden Menschen auf der Erde und es ist immer noch selten, Menschen wie Sie zu treffen …

Christelle Neant: Danke.

Wladimir Putin: …die in der Lage sind, sich aus ihrer gewohnten komfortablen Umgebung zu lösen und zu arbeiten, zu leben und mit ihrem Leben die Richtigkeit ihrer Überzeugungen zu bekräftigen, ihren Überzeugungen zu folgen und sich der Gefahr auszusetzen. Es ist eine seltene Sache.

Natürlich wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Wir werden alles tun, um Ihr Projekt zu unterstützen. Sie haben gesagt: „Wir sagen immer die Wahrheit.“ Dies ist wahrscheinlich die schärfste Waffe gegen Lügen und von diesen Lügen durchtränkte Propaganda.

Christelle Neant: Deshalb haben sie solche Angst vor uns und versuchen ständig, uns zu diskreditieren.

Wladimir Putin: Ja, ich glaube, das stimmt. Aus diesem Grund haben sie praktisch überall unsere einzige Informationsquelle für das westliche Publikum geschlossen: Russia Today. Sie sperren es überall oder stellen Hindernisse auf; Sie haben Angst vor der Wahrheit, auch vor denen Ihrer Kollegen aus westlichen Ländern, die für Russia Today arbeiten.

Übrigens werde ich Ihre Kollegen aus der Mediengemeinschaft bitten, Ihnen bei der Erweiterung Ihrer Möglichkeiten zu helfen, darunter Russia Today und Sputnik. Ich glaube, Russia Today gibt es in sechs Sprachen, darunter auch Französisch. Ich glaube, Sputnik hat mehr als 30 Sprachen. Das ist der Maßstab.

Und natürlich unterstützen wir Sie gerne bei Ihrem Projekt.

Christelle Neant: Danke.

Wladimir Putin: Vielen Dank.

Ich möchte Ihnen nur viel Erfolg wünschen, denn erstens haben wir viele Freunde in europäischen Ländern, darunter auch in Frankreich. Ich kenne das persönlich.

Ich weiß, dass die Leute mit uns denken. Sie versuchen einfach, ihnen keine Gelegenheit zum Nachdenken zu geben – andere denken für sie und drängen ihnen ihre Stereotypen auf.

Christelle Neant: Ja. Kürzlich habe ich mit einem meiner Kollegen, Laurent Briar, den ich in das Team einladen möchte, eine Analyse der Propaganda in Frankreich durchgeführt, und wir waren schockiert.

Wir haben Artikel, mehrere Zeitungen und die Medien in Frankreich analysiert; und es ist wirklich eine riesige Propagandamaschine, in der ständig dieselben Worte, Pläne und Ideen wiederholt werden. Das ist so, wie es von Goebbels kam.

Wladimir Putin: Sie wissen, dass die Feindseligkeiten im Donbass nicht im Februar 2022 begannen, sondern viel früher, in den Jahren 2014–2015. In welchem ​​Jahr bist du dorthin gekommen?

Christelle Neant: Anfang 2016.

Wladimir Putin: Sie haben bereits gesehen, dass die Kämpfe weitergingen, dass der Krieg bereits begonnen hatte.

Christelle Neant: Ja.

Wladimir Putin: Menschen in europäischen Ländern und in den Vereinigten Staaten, die das verstehen, wollen nicht, dass sich die Entwicklung in diese Richtung bewegt. Aber ich glaube, dass die herrschenden Eliten ihre Position und ihr Machtmonopol usurpiert und missbraucht haben.

Und Menschen wie Sie erfüllen meiner Meinung nach eine sehr wichtige Aufgabe, und zwar nicht nur im Interesse des Donbass, sondern auch im Interesse ihres Landes, denn sie versuchen zu zeigen, dass die von den herrschenden Eliten dieser Länder verfolgte Politik falsch ist und ihrem eigenen Volk schadet.

Vielen Dank. Wir werden unser Bestes geben, um Sie zu unterstützen.

Christelle Neant: Danke.

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 27.07.2023