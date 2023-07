Propheten des 16. Jahrhundert erschüttern mit apokalyptischen Prophezeiungen die Welt

Teile die Wahrheit!

Die Kunst der Propheten ist, Ereignisse in ferner Zukunft vorherzusehen. Der französische Apotheker, Arzt und Astrologe Michel de Nostradame, besser bekannt als Nostradamus, ist bis heute einer der bekanntesten Verfasser von Prophezeiungen.

Ein weiterer weniger bekannter Seher des 16. Jahrhunderts ist der hinduistische Philosoph Achyutananda Das JI, dessen Prophezeiungen in vielen Punkten mit denen von Nostradamus übereinstimmen. Von Frank Schwede

Drei Jahre nach seiner zweiten Eheschließung, im Jahr 1550, begann Nostradamus mit der Herausgabe von jährlichen Almanachen, in denen er die ersten Prophezeiungen für das jeweilige Jahr verfasst hat.

Der Apotheker, Arzt und Astrologe hielt an der Veröffentlichung seiner Broschüren bis zu seinem Tod im Jahr 1505 fest. Zu seinen typischen Merkmalen gehören das fast vollständige Fehlen konkreter Zeitangaben und die metaphorische Sprache, die ohne Interpunktion auskam, was seine Prophezeiungen bis in unsere Zeit rätselhaft macht und deshalb viele Deutungen zulässt.

Interessant ist, dass ein Großteil seiner Verse enthalten Verweise auf astrologische Konstellationen, was aber nicht weiter wundern sollte, denn Nostradamus war immerhin auch Astrologe.

Forscher fanden außerdem heraus, dass viele seiner Prophezeiungen Paraphrasen historischer Texte sind, die beispielsweise aus De honesta disciplina des Petrus Crinitus, dem Liber prodigiorum des römischen Schriftstellers Iulius Obserquens, oder dem Mirabilis Liber von 1523, einem Briefkommentar, stammen.

Fakt ist, dass Nostradamus bis heute einer der bekanntesten Verfasser von Prophezeiungen ist, weshalb für viele Menschen seine Vorhersagen als Offenbarung der Zukunft schlechthin gelten.

Und dank der vielfachen Interpretationsmöglichkeiten seiner Quatrains lassen sich fast beliebig Übereinstimmungen zwischen Vorhersagen und Ereignissen finden. Der Philosoph Max Dessoir sagte einmal über Nostradamus:

„Das Wunder bei Nostradamus ist nicht sein Text, sondern die Auslegekunst seiner Erklärer.“

Insbesondere in schwierigen Zeiten von Krieg oder wirtschaftlicher Instabilität werden Prophezeiungen eine ganz besondere Bedeutung beigemessen. Auch für das Jahr 2023 gibt es vier Prophezeiungen von Nostradamus. (Biblische Prophezeiung: Das letzte Heilige Römische Reich)

Die überlieferten Prognosen stammen aus seinen prophetischen Gedichten, die aus Gruppen von je hundert zusammengefassten Vierzeilern bestehen. Ein Vers lautet:

Sieben Monate der große Krieg, tote Menschen durch böse Taten.

Alles eine Frage der Interpretation

Ist das ein Hinweis auf einen Dritten Weltkrieg? Nostradamus liefert für dieses Jahr auch Hinweise auf eine neue große Wirtschaftskrise, zahlreiche Terroranschläge und den Rücktritt von Papst Franziskus, an dessen Stelle ein bedrohlicher Führer als Oberhaupt der katholischen Kirche tritt.(Christliche Prophezeiung: Ende der Welt am 21. Mai 2024)

Zumindest ein Teil seiner Prophezeiungen sind bereits eingetroffen. Die Terrorwelle, die vor wenigen Wochen durch Frankreich zog und auch in der Wirtschaft kriselt es schon eine ganze Weile, auch wenn der ganz große Knall noch auf sich warten lässt.

Forscher sehen Nostradamus Prophezeiungen eher kritisch, halten die Verse für unklar, dass man vieles hineininterpretieren kann, wie bei Horoskopen. Häufig wird behauptet, dass er die Verse absichtlich durcheinandergebracht hat, weil er offenbar Angst hatte, aufgrund der prophetischen Fähigkeit verfolgt zu werden.

Es soll sogar einen mathematischen Schlüssel gebe, um Nostradamus Vorhersagen wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen, doch bis heute ist die Entschlüsselung des Codes niemanden gelungen.

Ein weiterer großer Prophet des 16. Jahrhunderts ist der hinduistische Philosoph Achyutananda Das Ji. Der Inder war im Volksmund als Gopala Guru bekannt. Ihm wurde die Macht zugeschrieben, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu sehen.

Achyutananda Das Ji war ein ausgesprochen produktiver Autor und gehörte zur Gruppe der fünf Freunde (Panchasakha), die eine Revolution in der Spiritualität in Odisha anführten, indem sie Sanskrit-Texte für das einfache Volk in die Odia-Sprache übersetzten.

Die Prophezeiungen im Buch Bhavishya Malik, das vor rund fünfhundert Jahren in der Nähe von Jagannath in Orissa veröffentlicht wurde, wurden ursprünglich von Achyutananda ji auf Palmblätter geschrieben. Man sagt, er habe alle seine Prophezeiungen mithilfe seiner yogischen Fähigkeiten geschrieben.

Das Buch ist in Sanskrit verfasst, enthält über hunderttausend Verse und wurde in verschiedenen Sprachen übersetzt. Von Hindi bis Englisch. Bhavishya Malika ist in verschiedenen Abschnitten unterteilt, die sich jeweils auf ein bestimmtes Thema konzentrieren und auf den Lehren des Hundu-Gottes Vishnu beziehen.

Auffällig ist, dass viele Prophezeiungen von Achyutananda Das Ji mit denen von Nostradamus identisch sind. Schauen wir uns hier ein paar dieser identischen Prophezeiungen an:

Beide Propheten sagen Naturkatastrophen durch Meteoriten voraus:

Nostradamus

„Ein runder Berg mit einem Durchmesser von einer Meile wird aus dem Weltraum fallen und riesige Königreiche im Meerwasser versinken lassen. Dieses Unglück wird eintreten, wenn der Frieden durch Krankheiten und Überschwemmungen ersetzt wird.

Viele großartige Länder mit uralter Geschichte werden durch diesen Asteroiden gegründet. (1-69) Nach der Katastrophe wird es Ruhe geben. Bis zu diesem Frieden wird es 72 Stunden Dunkelheit auf dem Globus geben. Auf den Bergen wird Schnee fallen und die Kämpfe in vielen Ländern werden fast sofort aufhören. Dies ist auf ein natürliches Ereignis zurückzuführen.“

Heiliger Achyutananda Das Ji

„Es wird so aussehen, als würden zwei Sonnen am Himmel aufgehen. Es wird ein Himmelskörper sein, der in den Golf von Bengalen fällt und Odisha überschwemmt; der Meeresspiegel wird ansteigen und das Wasser wird die 22. Stufe des Jagannath-Tempels erreichen; dann würde die Gottheit des Herrn von seinen Anhängern nach Chhatiyabata transportiert werden.

Aufgrund von Naturkatastrophen auf dem Planeten wird es sieben Tage lang Dunkelheit auf der Welt geben. Auf der einen Seite wird es Naturkatastrophen geben, auf der anderen Seite eine große Schlacht. Der Dritte Weltkrieg beginnt, wenn Saturn in den Wassermann eintritt. Ein großer Teil Nordamerikas wird überschwemmt werden.

Auch den Aufstieg eines großen indischen Politikers sahen die Propheten:

Nostradamus

Dieser Politiker wird als „Varana“ oder „Sharan“ bekannt sein. Er wird die Luft nutzen, um den Wahnsinn eines Feindes zu stoppen und dabei sechs Menschen töten. Es wird im Meer geboren, von drei Seiten umgeben, was den Donnerstag zum Feiertag erklären wird. (Jahrhundert, Vers 27) Sein Ruf und seine Verehrung werden stärker werden, und niemand zu Lande oder zu Wasser wird es mit ihm aufnehmen können. (Formel Jahrhundert 1-50wf)

Heiliger Achyutananda Das Ji

Der letzte König von Indien wird ein mächtiger Hindu-Mönch sein, der ein Yogi war und keine Nachkommen hatte. Er wird über unglaubliche Führungsqualitäten verfügen und in der Lage sein, den Frieden durch Religion zu fördern. Gajapati Maharaj ist zu dieser Zeit der letzte König von Odisha. Lord Kalki wird in dieser Zeit eintreffen und Indien im Konflikt unterstützen.

Übereinstimmungen sind auch den Prophezeiungen zum Dritten Weltkrieg zu erkennen:

Nostradamus

Mit allen Waffen und Unterlagen in einem U-Boot wird der Mann die italienische Küste erreichen und den Krieg beginnen. Sein Konvoi wird aus der Ferne an der italienischen Küste eintreffen. (11-5) Während die dritte Schlacht im Gange ist, wird China in Asien einen Chemieangriff starten, der zu Chaos und Todesfällen führt, was noch nie zuvor vorgekommen ist. (vi-51)

Der Globus wird in den letzten Phasen unter Shanis später Rückkehr leiden und das Imperium wird in die Hände eines dunklen Landes fallen. (1111-92) Am 27. Oktober 2025 wird Widder, der König von Asien, auch Kaiser von Miss und bringt die dritte Art von Klima unter seine Kontrolle. Christen werden infolge von Kriegen sterben, verlieren und sich schämen. (3/77 Jahrhundert)

Heiliger Achyutananda Da Ji

Während des Dritten Weltkriegs, der sechs Jahre und sechs Monate dauern wird, wird China zusammen mit dreizehn muslimischen Nationen Indien angreifen. Indien wird sich in den nächsten dreizehn Monaten an dem Kampf beteiligen, und es wird der Kampf Indiens sein. Indien wird triumphieren und nicht nur seine Feinde für alle Zeiten vernichten, sondern auch zum Weltguru werden.

Es wird viele Epidemien geben, behaupten beide Propheten übereinstimmend:

Nostradamus

„Religion Watega wird Menschen schwarz, weiß und rot machen und zwischen beiden trinken und für ihre Rechte kämpfen. Blutvergießen, Seuchen, Hunger, Dürre, Konflikte und Hunger werden die Menschheit töten“ (Vi-10/L)

Übrigens wird von Nostradamus die Pest häufig erwähnt.

Heiliger Achyutananda Das Ji

Am Ende von Achyutanand Das Kalyug wird die lebensspende Sonne zur lebenspendenden Sonne. Der Kalpavriksha, der heilige Banyanbaum des Jahannath-Tempels, wird durch den Zyklonsturm in Odisha einstürzen und Tausende von Menschen werden dadurch sterben.“

Hierzu sei noch erwähnt, dass ein Taifun namens Fani im Mai 2019 Ohinsa traf und tatsächlich wurde dabei der Banyanbau entwurzelt.

Die Propheten sahen außerdem, dass der hinduistische Sanatana-Dharma einmal die Religion der Welt werden wird:

Nostradamus

„Eine Religion, die nach den Ozeanen benannt ist, wird sich schneller entwickeln und den Menschen Angst einjagen als diejenigen, die sich auf den Mond verlassen, zwei Männer, die durch A und A verletzt wurden. (X-96)

Ein Anführer aus Südindien wird aufstehen, um den gesamten Globus zu vereinen. Russland wird in dieser Zeit den Kommunismus aufgeben und den Hinduismus willkommen heißen. Nach einer langen Ära des Kommunismus und des Hasses werden alle Religionen und Kasten die gleiche Weltanschauung übernehmen.“ (6-10) 1

Heiliger Achyutananda Das Ji

„China wird in mehrere Fragmente zerfallen. Der Name Pakistans gerät in Vergessenheit und die mit Pakistan kämpfenden Mächte werden schwach und erbärmlich. Russland wird zum Hinduismus konvertieren. Für Europa zu kämpfen wird sinnlos sein. Die Bevölkerung wird unbedeutend sein. Danach wird es eine hundertjährige Ruhepause geben.“

Das Fazit dieser Geschichte könnte lauten: dass die Prophezeiungen von Achyutananda Das Ji und Nostradamus besonders in dieser Zeit einen faszinierenden Reiz haben, weil sie auf geradezu frappierende Weise unser aktuelles Weltgeschehen abbilden, wenn auch vielleicht nicht eins zu eins, dennoch ist eine Tatsache nicht von der Hand zu weisen, dass Krieg, Terror und Epidemien das Leben der Menschen auf der gesamten Erde bestimmen.

Auch wenn vieles davon vielleicht inszeniert wird, sind es tiefgreifende Einschnitte im Leben von Millionen von Bürgern.

Ob Nostradamus im Westen oder Achyutananda Das Ji im Osten tatsächlich all die Ereignisse als Bilder deutlich vor ihrem geistigen Auge sahen, sei einmal dahingestellt.

Interessant ist hier nur die Tatsache, dass zwei Propheten aus demselben Jahrhundert nahezu identische Visionen der Zukunft hatten.

Auch wenn die Interpretationen ihrer Vorhersagen unterschiedlich ausfallen mögen, so regen sie den Betrachter zumindest zum Nachdenken an.

