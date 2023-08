Die apokalyptische Prophezeiung der drei Tage Finsternis und was sie wirklich zu bedeuten hat (Video)

Propheten und Hellseher sehen seit Jahrhunderten eine dreitägige Finsternis für unsere Zeit vorher. Sogar der berühmteste Seher Bayerns, Alois Irlmaier, sagte drei Tage Finsternis voraus. Die Bibel und der Koran enthalten ebenfalls entsprechende Hinweise. Bis heute ist aber nicht geklärt, was sich die Menschen darunter vorzustellen haben. Von Frank Schwede

Er ist schon mehr als 60 Jahre tot. Aber noch immer sorgen die Prophezeiungen von Bayerns bekanntestem Hellseher, Alois Irlmaier (1894-1959), bei vielen Menschen für Erstaunen – vor allem aber für Diskussion.

Vieles, was der Brunnenbauer und Rutengänger vorhersah, ist bereits eingetreten. Die Flüchtlingskrise, die Veränderung des Klimas und nicht zuletzt der Glaubensabfall. Auch drei Tage Finsternis sagte Irlmaier voraus – doch wann sie kommen, das wusste auch der Seher aus Freilassing nicht.

Irlmaier spricht von Zweidrittel der Menschheit, die dieses Ereignis nicht überleben werden. Das soll nicht weiter überraschen, denn die meisten Menschen werden nicht wissen was geschieht, wenn es passiert, wenn die Sonne eines Morgens nicht aufgeht und es stattdessen stockfinstere Nacht bleibt.

Sie werden wie gewohnt Haus und Wohnung verlassen und eiskalt in die Falle tappen, wenn die Erde plötzlich bebt und giftiger Staub die Luft in einen tödlichen Cocktail verwandelt. Irlmaier schreibt:

„Finster wird es werden, an einem Tag untern Krieg, in einer eiskalten Nacht, dann bricht ein Hagelschlag aus mit Blitz und Donner und ein Erdbeben schüttelt die Erde, dann geh nicht hinaus aus dem Haus, die Lichter brennen nicht, außer Kerzenlicht. Der Strom hört auf, wer den Staub einschnauft, kriegt ein Krampf und stirbt.

Mach die Fenster nicht auf, häng sie mit schwarzem Papier zu. Alle offenen Wasser werden giftig und alle offenen Speisen, die nicht in verschlossenen Dosen sind. Auch keine Speisen in Gläsern, die halten es nicht ab. Draußen geht der Staubtod um, es sterben sehr viele Menschen. Der Wind treibt die Todeswolke nach Osten, nach 72 Stunden ist alles vorbei.“

Auch im Lied der Linde werden drei Tage Finsternis erwähnt. Die Liedzeilen wurden im Jahr 1850 als Gedicht in der hohlen Rinde einer tausendjährigen Linde im fränkischen Staffelstein gefunden.

Der Dichter ist bis heute unbekannt. Viele vermuten, dass auch er ein Prophet war, weil in den Textzeilen Vorhersagen über die Zukunft Deutschlands bis in unsere heutige Zeit und sogar darüber hinaus gemacht wurden.

In dem Gedicht ist von Krieg, Migration, Inflation, Polsprung, Deutschlands Wiederauferstehung, dem Kaiserreich und jenen drei Tage Finsternis die Rede. In den entsprechenden Zeilen heißt es:

„Winter kommt, drei Tage Finsternis. Blitz und Donner und der Erde Riss, Bett daheim, verlasse nicht das Haus! Auch am Fenster schaue nicht den Graus!

Eine Kerze gibt die ganze Zeit allein, wofern sie brennen will, dir Schein. Gift´ger Odem dringt aus Staubesnacht, Schwarze Seuche, schlimmste Menschenschlacht.

300x250

Gleiches allen Erdgebor´nen droht, doch die Guten sterben sel´gen Tod. Viel Getreue bleiben wunderbar, frei von Atemkrampf und Pestgefahr.“

Laut Liedzeilen könnte das Ereignis im Spätherbst stattfinden. Ähnliche Hinweise liefert neben Alois Irlmaier auch der italienische Geistliche Pater Pio (1887-1968). (Propheten des 16. Jahrhundert erschüttern mit apokalyptischen Prophezeiungen die Welt)

Er schrieb:

300x250 boxone

„Aus den Wolken werden Orkane von Feuerströmen sich auf die Erde verbreiten. Sturm und Unwetter, Donnerschläge und Erdbeben werden unaufhörlich einander folgen, unaufhörlich wird der Feuerregen niedergehen. Es wird in einer sehr kalten Nacht beginnen. Donner und Erdbeben werden zwei Tage lang die Erde erschüttern.

Dieses wird beweisen, dass Gott über allem steht. Sie, die auf Mich hoffen, und an Mich glauben, haben nichts zu befürchten, weil ich sie nicht verlasse werde… Damit ihr euch auf dieses Ereignis vorbereiten könnt, gebe ich euch folgendes Zeichen.

Die Nacht ist sehr kalt, der Wind braust und nach einiger Zeit wird der Donner einsetzen. Dann verschließt alle Türen und Fenster und sprecht mit niemandem außerhalb des Hauses. Kniet euch nieder im Geiste vor dem Kreuz und bereut alle eure Sünden. Bittet Gott und Mich um meinen Schutz.

Während die Erde bebt, schaut nicht hinaus, denn der Zorn Gottes mit Furcht und Zittern betrachtet werden. Wer diesen Ratschlag nicht nachkommt, wird augenblicklich zugrunde gehen… In der dritten Nacht wird Erdbeben und Feuer aufhören und am folgenden Tag wird die Sonne wieder scheinen… Ein Drittel der Menschheit wird umkommen.“ (Biblische Prophezeiung: Das letzte Heilige Römische Reich)

Kriege und Naturkatastrophen als große Reinigung?

Pio hat behauptet, dass er die Eingebung von Jesus Christus persönlich erhalten hat, der gesagt haben soll, dass das sündhafte und ungläubige Leben der Menschen Schuld sei an der Strafe Gottes.

Das Ereignis erinnert sofort an die in der Bibel beschriebene Sintflut, eine Naturkatastrophe, die Gott als große Reinigung über die gesamte Erde gebracht hat und die ebenfalls alles Leben ausgelöscht hat.

Dennoch ist nicht ganz klar, ob es sich um ein Naturereignis oder um einen großen Krieg handelt – den nämlich sah die italienische Ordensschwester Elena Ailello:

„Die Welt wird durch einen schrecklichen Krieg erschüttert werden. Tödlichste Waffen werden Völker und Nationen vernichten. Wolken mit Feuerschein werden schließlich am Himmel erscheinen und ein Feuersturm wird auf die ganze Erde losschlagen. Die schreckliche, in der ganzen Geschichte der Menschheit nie vorher gesehene Geißel wird siebzig Stunden dauern.

Die Gottlosen werden zu Staub gemacht werden und viele werden in der Verstocktheit ihrer Sünden verlorengehen. Dann wird man die Macht des Lichtes über die Macht der Finsternis sehen.

Und wenn die Menschen in diesen Geißeln den Ruf der Göttlichen Barmherzigkeit nicht erkennen und durch ein wahnhaft christliches Leben nicht zu Gott zurückkehren wollen, wird weiterer Krieg kommen von Ost nach West, und Russland wird mit seinen Waffen gegen Amerika kämpfen und Europa überrollen, und vor allem der Rhein wird voller Leiden sein.“

Anna Maria Taigi aus Rom sah im Jahr 1837 sogar zwei Strafgerichte:

„Gott wird zwei Strafgerichte verhängen: eines geht von der Erde aus, nämlich Kriege, Revolutionen und andere Übel, das andere Strafgericht, geht vom Himmel aus. Es wird über die ganze Erde eine dichte Finsternis kommen, die drei Tage und drei Nächte dauern wird.

Diese Finsternis wird es ganz unmöglich machen, irgendetwas zu sehen. Ferner wird die Finsternis mit Verpestung der Luft verbunden sein, die zwar nicht ausschließlich, aber hauptsächlich die Feinde der Religion hinwegraffen wird. Solange die Finsternis dauert, wird es unmöglich sein, Licht zu machen.

Nur geweihte Kerzen werden sich anzünden lassen und Licht spenden. Wer während dieser Finsternis aus Neugierde das Fenster öffnet und hinausschaut oder aus dem Hause geht, wird auf der Stelle tot hinfallen. In diesen drei Tagen sollen die Leute in ihren Häuser bleiben, den Rosenkranz beten und Gott um Erbarmen anflehen.“

Marie Julie Jahenny de la Faudais Prophezeiung fällt ähnlich düster aus. Sie schrieb im Jahr 1891:

„Es wird eine dreitägige Finsternis in der Natur eintreten, während drei Nächte und zwei Tage wird eine ununterbrochene Nacht sein. Die geweihten Kerzen von Wachs werden allein noch Licht spenden. Eine einzige Kerze wird für drei Tage reichen.

In den Häusern der Gottlosen und der Gotteslästerer werden die bösen Geister in den abscheulichsten Gestalten erscheinen. Sie werden in den Lüften die schrecklichsten Gotteslästerungen hören lassen. Die Blitze werden in eure Wohnungen eindringen, aber sie werden das Licht der geweihten Kerze nicht auslöschen, weder der Wind noch der Sturm noch die Erdbeben werden sie auslöschen.

Wolken, rot wie Blut, werden am Himmel vorüberziehen, das Krachen des Donners wird die Erde erschüttern, unheilbringende Blitze werden die Straßen durchzucken und dies zu einer Zeit, zu der sie sonst nie vorkommen. Die Erde wird bis in ihre Grundfeste erschüttert werden. Das Meer wir schäumende Wogen über das Festland schleudern.“

Kein Goldenes Zeitalter nach der Zerstörung

Am Ende dieser apokalyptischen Prophezeiungen ergeben sich eine wichtige Frage: Kann man diese drei Tage Finsternis überhaupt überleben und vor allem, will man das auch, weil die Erde völlig zerstört sein wird und es wird Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhundert dauern, bis sie wieder aufgebaut ist?

Da klingen die Worte, dass nach 70 Stunden mit dem ersten Sonnenstrahl alles wieder gut ist und das Goldene Zeitalter gekommen ist, geradezu grotesk, denn die Erde wird nach so einem Ereignis eine völlig andere sein. Selbst diejenigen, diese Tage überleben, werden sterben, weil es keine Nahrung mehr geben wird.

Auch Nostradamus beschreibt dieses Ereignis, doch er sieht weit mehr als nur eine Finsternis. Er sieht eine Polumkehrung auf die Menschheit zukommen.

Nord- und Südpol werden die Plätze tauschen. Ein Ereignis, mit dem die Menschheit überraschend und plötzlich konfrontiert werden wird und das eine ungeheure Auswirkung auf den gesamten Planeten und die auf ihm lebende Menschheit haben wird.

Einem kleinen Kreis von Wissenschaftlern ist der Polsprung durchaus längst bekannt, weil er in einem regelmäßigen Abstand von wenigen hunderttausend Jahren geschieht.

Vieles spricht mittlerweile sogar dafür, dass auch die Sintflut von einem Polsprung herrührte, der die Erde für lange Zeit unbewohnbar gemacht hat. Erst nach einer Rekonvaleszenzeit konnte wieder neues Leben auf der Erde entstehen. (Der kommende Polsprung: Mensch und Natur spielen verrückt (Video))

Allerdings stellt sich hier die Frage, warum sich die Erde während eines Kataklysmus drei Tage lang verfinstern soll. Sicherlich würden sich bei einem plötzlichen verrutschen der Erdkruste weite Teile der Erde plötzlich auf der Nachtseite wiederfinden, während sich andere Teil auf der Sonnenseite befinden würden.

Dass die drei Tagen Finsternis ein Hinweis auf einen Polsprung sein könnte, geht aus der Prophezeiung von Garciilaso de la Vega (1501-1536) hervor:

„Die große Erschütterung und die drei finsteren Tage. Die Erdachse verschiebt sich, und die Sonne ändert ihren Himmelslauf. Riesige Wasser bedrohen die Küste, im Innern aber herrscht tödliche Dürre, Neue Wüsten entstehen und auch die alten Wüsten wachsen weiter… Vulkane tun im Boden sich auf und Asche bedeckt das zerschundene Land. Und blutig rot schaut böse der Mond, und die Gestirne halten ihren Schein zurück.“

Bei dem von Alois Irlmaier beschriebenen giftigen Staub handelt es sich sehr wahrscheinlich um Vulkanasche, die nach dem Ausbruch eine Supervulkans weite Teile Europas bedeckt. Der feine Staub würde sich nach dem Einatmen mit der Feuchtigkeit der Lunge zu einer Art Zement verbinden. Das ist absolut tödlich.

Doch diese Theorie hat zwei Schönheitsfehler: nicht alle Menschen in Europa wären betroffen, sondern nur die in unmittelbarer Umgebung des Vulkans, wo die Aschekonzentration am höchsten ist – und die durch die Asche ausgelöste Finsternis würde nicht nur drei Tagen anhalten, sondern wesentlich länger dauern.

Was interessant ist, ist die Tatsache, dass die drei Tage Finsternis auch im „Hadith“ beschrieben werden. Das ist ein Buch aus dem arabischen Raum, in dem die Überlieferungen, Handlungen und Taten Mohammeds zu finden sind.

Das Buch stammt aus der Zeit um 800 n. Chr. Die Finsternis wird dort in einem Textabschnitt unter dem Titel „Das Tor der Reue“ erwähnt. Unter anderem heißt es in dem Abschnitt, dass nach den drei Tagen die Sonne im Westen aufgehen wird, was möglicherweise ein Hinweis auf einen Polsprung ist.

Die Finsternis wurde aber nicht nur von Hellsehern des christlichen Abendlandes vorhergesagt, sondern auch von nordamerikanischen Indianer und Mongolen.

Es sind aber vor allem viele Christen, die daran glauben, dass Gott am Tag X, dem Tag des Herrn, sein Königreich vollenden wird, dass wieder überall auf der Welt Gottes Gerechtigkeit herrscht.

Zu dieser Zeit wird die alte Welt durch eine neue ersetzt, die vielfach als das Goldene Zeitalter bezeichnet wird – jedoch kann das unmöglich durch Naturkatastrophen oder einem Kataklysmus geschehen.

Also gibt es nur eine logische Theorie, dass die Finsternis als eine Art Metapher symbolisch zu betrachten ist.

Es werden viele falsche Propheten kommen

Die Vorstellung, dass Gott am jüngsten Tag ein großes Gericht halten wird, versetzt viele Menschen seit altersher in Angst und Schrecken. Es waren in der Antike und Mittelalter aber nicht nur Kirchenvertreter, die davon berichtet haben, sondern auch viele Propheten und Seher, die noch heute gerne und viel zitiert werden.

Es hat sicherlich einen Grund, dass Jesus vor den falschen Propheten gewarnt hat, die im Laufe der Geschichte auftreten werden. In einer langen Rede zum Kommen des Reichs Gottes sprach Jesus:

„Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen; man wird auch nicht sagen: Siehe hier! Denn sehet, das Reich Gottes ist mitten unter euch.“

Jesus sprach zu seinen Jüngern:

Es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohns, und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen: Sie, da! oder: Siehe, hier! Geht nicht hin und lauft nicht hinterher!“ (Lukas 17, 20-30)

Wie eingangs bereits erwähnt, werden auch in der Bibel die drei Tage Finsternis bei den zehn Plagen erwähnt, die Gott über Ägypten kommen lässt, weil der Pharao die Israeliten nicht ziehen lässt. Im zweiten Buch Moses (10, 21-23) heißt es:

„Der Herr sprach zu Mose: Strecke deine Hand aus gen Himmel, dass eine Finsternis über das Land Ägypten komme, sodass man die Finsternis greifen möge. Und Mose streckte seine Hand aus gen Himmel, da entstand im ganzen Lande Ägypten eine dichte Finsternis drei Tage lang.“

Vielleicht haben die Propheten ja nur die Bibel gelesen und dazu ein bisschen ihre Fantasie spielen lassen, um ähnliche Maßnahmen vorzuschlagen, wie sie auch in der Bibel bei der zehnten ägyptischen Plage erwähnt werden: Daheim bleiben, die Eingänge verschließen und warten, bis der Todesengel vorbei geht. (2. Moses 11-12).

Wer sich nicht von falschen Propheten verunsichern lassen will, sollte den Rat des Prediger Kohelet beherzigen. Er schreibt:

„Wer auf den Wind achtet, der sät nicht, und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Gleichwie du nicht weißt, welchen Weg der Wind nimmt und wie die Gebeine im Mutterleibe bereitet werden, so kannst du auch Gottes Tun nicht wissen, der alles wirkt.“ (Prediger 11, 4-5)

Das Fazit dieser Geschichte könnte lauten, dass die drei Tage Finsternis eher symbolisch zu betrachten sind, dass Gott während dieser drei Tage eine intensive innere Reinigung der Herzen und der gesamten Welt vornehmen wird, woraus tatsächlich eine „Neue Welt“ hervorgehen wird, in der Gott wieder das Sagen hat – vorausgesetzt, die Menschen sind dazu bereit.

Möglicherweise ist dieser Punkt in ein oder zwei Jahren erreicht, vielleicht auch früher, das hängt im Wesentlichen mit der weiteren gesellschaftlichen Entwicklung zusammen.

Satan und seinen Anhängern wird an diesen drei symbolischen Tagen der Garaus gemacht. Es ist wichtig, Fenster und Türen geschlossen zu halten, um in die innere Ruhe und Einkehr zu finden.

Die Luft ist verpestet und giftig, weil während der großen Reinigung viele Irrlichter und Anhänger Satans mit viel Schwefel im Atmen unterwegs sein werden, um so viele Zweifler wie möglich zu bekehren und zur Umkehr zu zwingen

Die drei Tage Finsternis dienen der inneren Einkehr, der Reinigung des Geistes und um dem Wiedererlangen des Vertrauens zu Gott, was ein Großteil der Menschen verloren hat.

…

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 07.08.2023