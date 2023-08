Gefahr! KI greift Menschheit an – eine schleichende Machtübernahme

Wissenschaftler warnen: Die Künstliche Intelligenz ist für die Menschheit die größte Gefahr. COMPACT-Spezial „Transhumanismus” legt den Finger in die Wunde und klärt schonungslos auf, wie uns die KI bedroht. Hier mehr erfahren.

Ist es mit der menschlichen Zivilisation bald vorbei? Kurz vor seinem Tode 2018 hatte der Astrophysiker Stephen Hawkins bereits prognostiziert: „Wenn die Künstliche Intelligenz erst vollständig entwickelt ist, dann könnte das das Ende der Menschheit bedeuten.”Von Sven Eggers

Denn, so das Genie: „Die Künstliche Intelligenz würde gleichsam sich selbst (…) immer schneller verändern und entwickeln. Die Menschen wären durch die langsame biologische Evolution begrenzt, sie könnten nicht mithalten und würden ersetzt.”

Die größte Gefahr

Führende Wissenschaftler teilen diese Sorge. In einer Untersuchung („Forecasting Existential Risks Evidence from a Long-Run Forecasting Tournament”) ging es zuletzt um die Wahrscheinlichkeit eines bevorstehenden Untergangs der menschlichen Zivilisation.

Verschiedene Expertengruppen haben an der Studie mitgewirkt, gestaltet als eine Art Diskussionswettbewerb. Unterschiedliche Forscher hatten Kollegen von ihrer Sicht der Dinge zu überzeugen.

Die Welt fasst zusammen:

„In einem Punkt sind sich alle Prognostiker einig: In den nächsten Jahrzehnten droht der Menschheit durch nichts so große Gefahr wie durch intelligente Maschinen und Software, die sich gegen ihre Schöpfer wenden.” (Dr. John Coleman: Die transhumanistische Agenda ist satanisch (Video))

Bemerkenswert: Wissenschaftlicher, die sich auch im Alltag regelmäßig mit Künstlicher Intelligenz befassen, sähen die Gefahr als deutlich größer an als Theoretiker aus anderen Wissenschaftsfeldern.

Killer der Menschheit

Letztlich geht es um die Machtübernahme der Künstlichen Intelligenz: Hoch entwickelte Computersysteme, die das Internet und damit die gesamte Technik auf dem Planeten beherrschen und auch Roboter und Drohnen könnten sich gegen den für sie gefährlichen Homo sapiens wenden.

Die wissenschaftliche Sorge vor der Künstlichen Intelligenz als Killer der Menschheit überbietet alle anderen Szenarien, darunter eine Pandemie, ein von Menschen erzeugter Erreger, Atomkrieg, Klimawandel oder Naturkatastrophen.

Im Mai 2023 sprach die Welt mit Daniel Privitera von der Universität Oxford, Gründer des Zentrums für KI-Risiken und Auswirkungen. Der warnte ausdrücklich:

„Selbst Angestellte führender KI-Unternehmen (…) haben Angst (…) Nicht wenige von ihnen halten es für möglich, dass die Weiterentwicklung von KI noch in den 2020er Jahren zum Ende der Menschheit führt.”

Das Wissenschaftsportal Forschung und Wissen berichtete im September 2022:

„Eine Studie, an der auch der leitende Wissenschaftler von Google Deepmind beteiligt war, kam zu dem Ergebnis, dass eine Künstliche Intelligenz wahrscheinlich die Menschheit auslöschen wird.”

Die Studie der Universität Oxford wurde im Al Magazine, dem Organ der durchaus KI-freundlichen Association for the Advancement of Artificial Intelligence vollständig publiziert.

In COMPACT-Spezial „Transhumanismus" wird beispielhaft Folgendes aufgegriffen:

„Immer mehr Infrastruktur wird über KI gesteuert. Versorgungssysteme wie Wasser und Energie, auch die Just-in-time-Belieferung von Supermärkten sind unter Kontrolle perfekt programmierter Maschinen.

Die Politiker treiben die Vernetzung zunächst lokaler oder regionaler Netze über die Ländergrenzen hinaus voran. Besonders gefährlich übrigens: die Smart Meter, elektronische Zähler für den Stromverbrauch in Haushalten und Unternehmen.

Tritt hier ein Fehler auf oder werden Daten falsch ausgelesen, könnte die KI zum angeblichen Systemschutz einen Blackout herbeiführen – nachzulesen im gleichnamigen Roman von Marc Elsberg.”

Die globalen Eliten werden KI sicher für eines ihrer wichtigsten Ziele nutzen, den Kampf gegen den sogenannten Klimawandel. Was aber, wenn die Maschinenintelligenz zum Ergebnis kommt, dieses Problem sei nur dadurch zu lösen, dass man dessen Verursacher ausschlachtet, die Menschen?

Eine schleichende Machtübernahme

Langsam wird es auch den Mainstream-Medien mulmig. Von Karel Meissner

Der aktuelle Spiegel vermutet sogar „das Ende der Wahrheit“ sei gekommen: „Wenn Maschinen lügen lernen“ lautet die Schlagzeile:

„Die Ex-Kanzlerin beim Baden, Kriegsreden von Präsidenten, Pop-Hits von Verstorbenen: Künstliche Intelligenz erschafft neue Realitäten. Was passiert, wenn wir sie nicht mehr von der echten Welt unterscheiden können?“

Zwar ließe sich einwenden, dass die Lügenpresse schon lange Schluss gemacht hat mit der Wahrheit. Aber: die KI kriegt es halt viel besser hin, ist geschickter als durchschnittliche Zombie-Journalisten.

„Kann man der KI vertrauen?“

– fragte zudem die Welt. Ein wenig naiv in Anbetracht der Schreckensszenarien, vor denen Futristen wie Yuval N. Harari oder der Unternehmer Elon Musk seit Jahren warnen. Zur Beantwortung der Frage schauen das Journalisten-Trio der KI-Trainerin Alexandra Ebert über die Schulter. Die arbeitet für die Wiener Firma „Mostly AI“.

Von Goldgräberstimmung berauscht, trainiert sie Computerprogramme, gigantische Datenmengen verschiedenster Bereiche miteinander zu kombinieren und auszuwerten.

Derzeit kombiniert besagte Ebert Geburtstage, Einkommen und Arbeitsstunden von US-Bürgern mit Daten der letzten Volkszählung. Zweck dieser Sammelwut: Den Bürger transparenter zu machen.

Denn bei den Kunden von „Mostly KI“ handelt es sich um Großbanken und Versicherungen. Die gieren nach solchen Informationen, um „Kreditrisiken oder Prämien für Policen zu berechnen.“ Dass die KI jemals die Herrschaft über die Erde übernimmt, hält Ebert für überzogen:

„Wir neigen dazu, eine Maschine für schlau zu halten, wenn sie sich menschenähnlich verhält“.

Andererseits räumt sie ein – und ihr Unternehmen ist Beweis dafür – hat unsere „Zivilisation den Punkt erreicht, an dem Maschinen von Maschinen lernen.“ Mehr noch: Die KI kann Fragende bereits nachweislich täuschen… Aber egal. Ebert ist sich jedenfalls sicher: Selbstständig denkende Computer sind Hollywood, aber keine Realität.

Anders schätzt Unternehmer und Milliardär James Howard Goodnight die Lage ein. Der achtzigjährige KI-Veteran hält es für möglich, „dass die Menschheit eine allwissende KI erschafft. Eine Denkinstanz, die ihr helfen wird, ihre großen Probleme zu lösen.

Umweltverschmutzung, Wassermangel, den steigenden Bedarf an Nahrungsmitteln.“ Klar, die KI wird alles wertneutral aufzeigen, ohne die Interessen ihrer Programmierer zu berücksichtigen.

Vergleicht man die Aussagen der „Mostly KI“-Trainerin (die die Gefahren der KI herunterspielt) oder von Goodnight (an die Problemlösungs-Kapazität glaubt) wird deutlich:

Die Künstliche Intelligenz wäre in jedem Falle eine Wunderwaffe für Machthaber. Gegen die Bevölkerung. Man macht sie transparent, täuscht sie, verplant sie. Weshalb die globale Politik auch nichts unternimmt, um sie einzuschränken.

Quellen: PublicDomain/compact-online.de am 05.08.2023