Während beispielsweise das chinesische Werk ›Die Kunst des Krieges‹ so gut bekannt ist, dass immer wieder daraus zitiert wird, verhält es mit dem japanischen Buch ›Hagakure: Der Weg des Samurai‹ etwas anders.

Nur wenige kennen es, doch es ist ein wertvoller Leitfaden, der uns helfen kann, die Herausforderungen der modernen Welt mit Weisheit, Mut und Güte zu bewältigen.

In diesem Beitrag wird uns der bekannte Star-Hellseher und Lebensberater Emanuell Charis die Kernlehren von ›Hagakure‹ näherbringen und aufzeigen, wie wir diese anwenden können, um ein erfülltes und zufriedenes Leben zu führen.

Einführung in einen zeitlosen Klassiker



»Das Buch ›Hagakure: Der Weg des Samurai‹ ist ein zeitloser Klassiker der japanischen Literatur und bietet einen faszinierenden Einblick in die Philosophie und die Praktiken der Samurai«, berichtet Emanuell Charis.

»Es wurde um etwa 1710 von Yamamoto Tsunetomo verfasst und ist eine Zusammenstellung von Aphorismen, Anweisungen und Anekdoten, die den Leser auf eine Reise durch das Leben eines Samurai mitnehmen.«

Obwohl Hagakure in erster Linie für die Kriegerklasse der damaligen Zeit geschrieben wurde, bietet es auch für moderne Leser wertvolle Lektionen über Disziplin, Ehre, Loyalität und Selbstbeherrschung: »Die Lehren des Hagakure sind zeitlos und können uns inspirieren, motivieren und uns konkret helfen, unsere eigenen Herausforderungen im Leben zu meistern und zu einem besseren Verständnis von uns selbst und unserer Welt zu gelangen.«

Die Bedeutung von ›Hagakure‹ für die Samurai-Kultur



›Hagakure‹ bedeutet übersetzt ›Versteckt im Blätterdach‹ und ist ein Handbuch für die Samurai-Kultur, das auch heute noch bemerkenswert relevant ist. Den Kern bildet eine Sammlung von Weisheiten und Lehren, die den Samurai helfen sollten, stets ihre Ehre und Würde zu bewahren.

»Es betont die Wichtigkeit von Disziplin, Loyalität und Mut – allesamt Eigenschaften, die auch in der heutigen Welt von Bedeutung sind«, so Emanuell Charis.

Der bekannte Star-Hellseher hat bei seinen Nachforschungen festgestellt: Für viele Menschen ist ›Hagakure‹ ein wichtiger Leitfaden für das tägliche Leben geworden, der ihnen hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und ihr Leben mit Sinn und einem Ziel zu erfüllen. Durch seine zeitlosen Lehren hat Hagakure seinen Stellenwert als einer der wichtigsten Texte der Samurai-Kultur verdient und wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen.

Die Lehren von ›Hagakure‹ in der modernen Welt



»Eine der faszinierendsten Eigenschaften des ›Hagakure‹ ist seine Übertragbarkeit auf die moderne Welt«, sagt Charis. »Obwohl es vor Jahrhunderten von einem Samurai geschrieben wurde, sind viele seiner Lehren immer noch aktuell und können auf das heutige Leben angewendet werden.«

Zum Beispiel betont das Buch die Bedeutung von Disziplin, Selbstdisziplin und Selbstkontrolle, um ein erfülltes und erfolgreiches Leben zu führen. Diese Werte sind auch heute noch entscheidend, insbesondere in einer Welt, die von zahlreichen Ablenkungen und Versuchungen überschwemmt wird, sodass die Menschen täglicher Reizüberflutung ausgesetzt sind.

Darüber hinaus, so Charis weiter, rät das ›Hagakure‹ dazu, sich auf die Gegenwart zu konzentrieren und nicht zu sehr über die Zukunft oder die Vergangenheit nachzudenken: »Dieser Rat ist auch heute wichtig, da viele Menschen dazu neigen, sich Sorgen über Dinge zu machen, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen oder in der Vergangenheit passiert sind.«

Insgesamt zeigt das ›Hagakure‹, dass viele der Werte und Ideale des Samurai immer noch gültig sind und uns helfen können, ein besseres Leben in der modernen Welt zu führen.

Weitere Werte und Tugenden, die im Buch beschrieben werden, waren für die Samurai von großer Bedeutung, sind jedoch auch heute noch sehr wichtig. Zu diesen Werten und Tugenden zählen unter anderem Ehre, Respekt, Loyalität, Disziplin und Bescheidenheit. All dies wurde den Samurai bereits in jungen Jahren vermittelt und galt als Grundlage für ihr Handeln im späteren Leben.

»Auch wenn die Welt sich seit der Entstehung des ›Hagakure‹ stark verändert hat, können uns diese Werte auch heute noch als Orientierung für ein erfülltes und gutes Leben dienen.«

Die Praxis des ›Hagakure‹ in der heutigen Gesellschaft



Kann man die Lehren des ›Hagakure‹ tatsächlich übernehmen und heute noch praktzieren? Die Antwort von Lebensberater Emanuell Charis lautet eindeutig Ja: »In der heutigen Gesellschaft mag es auf den ersten Blick schwierig erscheinen, die Lehren des ›Hagakure« praktisch anzuwenden. Schließlich handelt es sich hierbei um einen Ratgeber für Samurai des feudalen Japan. Doch bei genauerer Betrachtung lassen sich durchaus Parallelen zur modernen Welt ziehen.«

So betont das ›Hagakure‹, wie schon erwähnt, beispielsweise die Wichtigkeit von Selbstbeherrschung und Selbstdisziplin – Eigenschaften, die auch heute noch in vielen Bereichen des Lebens von großer Wichtigkeit sind. Auch der Fokus auf Loyalität und Ehre kann als zeitlos betrachtet werden.

In einer Welt, in der moralische Werte oft relativiert werden, kann das ›Hagakure‹ als Orientierungshilfe dienen und uns daran erinnern, dass unsere Handlungen Konsequenzen haben und dass wir für unser Tun Verantwortung tragen.

Zitate aus dem ›Hagakure‹



Yamamoto Tsunetomo, der Autor des ›Hagakure‹, war selbst ein Samurai. Das, wovon er sprach und worüber er schrieb, praktizierte und lebte er selbst. Seine Worte sind voller Weisheit und Einsicht in die menschliche Natur und beschäftigen sich mit Themen wie Ehre, Tod und Loyalität. Tsunetomos Ansatz zur Loyalität war jedoch anders als bei den meisten Menschen.

Er glaubte, dass es wichtiger sei, seinem Herrn zu folgen, als seine eigene Familie zu schützen. Dies mag für viele schwer nachvollziehbar sein, aber es zeigt auch die Intensität der damals üblichen Beziehung zwischen Samurai und ihren Herren.

»Übertragen wir Tsunetomos Worte auf das Leben in der modernen Welt und befassen wir uns mit der Erforschung ihrer Symbolik, zeigen sie auf, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren und uns nicht von unwichtigen Dingen ablenken lassen sollten«, erklärt Emanuell Charis.

»Die Lehren des ›Hagakure‹ sind eine wahre Fundgrube, wenn wir uns vornehmen, unsere eigenen Werte und Prioritäten zu definieren.«

Um all dies zu verdeutlichen, hier einige Zitate aus dem ›Hagakure‹, die, wie wir sehen werden, nichts von ihrer Bedeutung und Aktualität eingebüßt haben:

»Wer zielstrebig ist, der ist unaufhaltsam.«

»Jemand, der nur wenig weiß, tut so, als ob er etwas wüsste. Das ist eine Frage der Unerfahrenheit. Wenn jemand etwas gut weiß, sieht man das nicht an seinem Verhalten.«

»Da alles in dieser Welt nur Schein ist, ist der Tod die einzige Aufrichtigkeit.«

»Um einer Person eine Meinung zu offenbaren, muss man zuerst gut beurteilen, ob diese Person bereit ist, sie anzunehmen oder nicht.«

»Wenn man ohne Kraft beginnt, werden sieben von zehn Handlungen nicht zu Ende gebracht.«

»Wenn jemand Schande über einen Anderen bringt, wie kann er erwarten, dass er diesen zu einem besseren Menschen macht?«

»Wenn dir jemand seine Meinung mitteilt, solltest du sie mit tiefer Dankbarkeit empfangen, auch wenn sie wertlos ist.«

»Es ist natürlich, dass jemand tiefe und versteckte Dinge nicht verstehen kann. Die Dinge, die leicht zu verstehen sind, sind eher oberflächlich.«

»Eine Person, die besonnen spricht, ist in guten Zeiten nützlich und wird in schlechten Zeiten Ärger vermeiden.«

»Wenn all deine Entscheidungen auf deiner eigenen Weisheit basieren, tendierst du zur Eigennützigkeit und begehst Fehler, weil du dich auf dem rechten Pfad verirrst.«

»Über die Dinge vorher nachzudenken und sie dann leicht zu erledigen, wenn die Zeit gekommen ist, das ist, worum es geht.«

Fazit: Warum ›Hagakure: Der Weg des Samurai‹ empfehlenswert ist



»Das Buch mag aus einer völlig anderen Zeit stammen, doch seine Botschaften sind nach wie vor bedeutungsvoll und können auch heute noch dazu beitragen, ein erfülltes und sinnvolles Leben zu führen«, resümiert Star-Hellseher Emanuell Charis. »Deshalb ist die Lektüre von ›Hagakure: Der Weg des Samurai‹ für jeden empfehlenswert.

Obwohl sich das Buch hauptsächlich an Samurai richtet, bietet es den Lesern eine Fülle an wertvollen Einsichten und Weisheiten, die auch in der modernen Welt und im Alltag anwendbar sind.

Es enthält Lektionen über Disziplin, Selbstbeherrschung und Ehrlichkeit, die erheblich dazu beitragen können, ein erfüllenderes Leben zu führen und persönliches Wachstum zu fördern. Darüber hinaus bietet das Buch auch einen Einblick in die japanische Kultur und Geschichte, was für viele Leser interessant sein dürfte.

»Insgesamt ist ›Hagakure: Der Weg des Samurai‹ ein zeitloses Werk, das auch nach Jahrhunderten noch jedem empfohlen werden kann, der nach einem tieferen Verständnis von sich selbst und der Welt um ihn herum sucht«, so Emanuell Charis abschließend.

