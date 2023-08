Künstliche Viren, Klima und CERNs Portal zu den Dimensionen

Klima:

Kanadische Waldbrände tragen inzwischen zu 30 % der globalen Umweltverschmutzung und Erwärmung bei. Jedes Jahr brennen 70.000 bis 100.000 Waldbrände – die überwiegende Mehrheit ist von Menschen verursacht oder Brandstiftung, die etwa 90 % ausmacht.

Täglich brechen mehr als 40 bis 50 Vulkane aus. Jeden Tag gibt es weltweit etwa 55 Erdbeben. Bei jeder Militärübung werden Bomben in unseren Ozeanen, in der Atmosphäre und im Untergrund gezündet.

Jedes Aluminiumpartikel, das von globalistischen Experten in unseren Himmel geworfen wird, tötet Pflanzen und Tiere wie ein Gift. Dennoch sind fossile Brennstoffe die Schuldigen am Klimawandel/der Erwärmung.

Die Temperatur hat sich gestern, während des chilenischen Winters, auf über 37 Grad erhöht.

KRANKHEITEN UND VIREN:

In Fresno, Kalifornien, wurde ein chinesisches Biolabor entdeckt. Nach Angaben der CDC wurden dort über 800 Chemikalien und die Produktion von 20 Viren gefunden, darunter CoVid, Hep B und C, Streptokokken, Lungenentzündung, Herpes 1 und 5, Röteln und Chlamydien.

Das Labor erhielt von Gouverneur Newsom eine Steuererleichterung in Höhe von 360.000 Dollar. Ziel ist es, Mäuse mit den Viren zu infizieren und sie dann in Städten auszusetzen.(Das HAARP-Netzwerk: Die geheimen Wettermacher)

Wie viele dieser „natürlichen Viren“ haben nichts mit der Natur zu tun? Wir wissen, dass HIV ein Betrug ist, dass Aids ein Betrug ist, dass Grippeviren ein Betrug sind, auch jene, die Hühner infizieren, weil sie „Enten“ sind, vielleicht sind die Außerirdischen in Wirklichkeit viel höher entwickelte Menschen, die auf der Erde leben?(Insider warnen: HAARP wird „biblische Katastrophen“ schaffen, um eine „neue Weltordnung“ einzuleiten (Video))

Vielleicht gibt es mehr als eine humanoide Spezies auf der Erde?

Denn die Lügen scheinen jeden Tag aufgedeckt zu werden, nicht nur alle zehn Jahre. Entschlüsseln.

Stranden Wale massenhaft, weil ihr Sonar durch Windturbinen oder militärische Übungen beschädigt wurde? Sterben Rasenflächen durch Chemikalien im Regen?

Warum gibt es so viel weniger Eichhörnchen und Hasen?

Die wichtigste Frage ist: TUN SIE ES ZWECKMÄSSIG?

Denn wenn das Kartell den Planeten zerstört, zerstört es sich selbst. Vielleicht zwingen die Außerirdischen sie, die Erde zu zerstören. Aber wer weiß das schon?

Wir wissen es noch nicht. Einmal werden wir es herausfinden. Es scheint sauberer zu sein, einfach alle Binsenweisheiten aufzudecken, einschließlich der Marionettenmeister.

CERN:

„Der große Haldron-Beschleuniger schleudert Ausbrüche von 200.000 Milliarden Protonen mit einer Geschwindigkeit von 11.000 Mal pro Sekunde um einen 27 km langen Ring.

Die Protonenstrahlen rasen in entgegengesetzten Richtungen um den Ring, bis sie mit einer solchen Kraft zusammenstoßen, dass sie unzählige subatomare Teilchen erzeugen – darunter auch das Higgs-Boson. Eine Reihe gigantischer Detektoren wertet dann einige der Daten von 40 Millionen Kollisionen pro Sekunde aus.

Inmitten dieses Kaleidoskops der Realität behauptet das CERN, dass es seit 2016 Portale in andere Dimensionen geöffnet hat. Das CERN stellt Behauptungen über seinen Teilchenbeschleuniger auf, aber seine wahren Ambitionen und Experimente werden ohne jegliche Aufsicht durchgeführt.

Stephen Hawking war kein Fan des CERN. Er sagte, das CERN sei grob fahrlässig und könne leicht dazu führen, dass die Erde versehentlich von einem Schwarzen Loch verschlungen wird.

Dieses Bild zeigt, wie sich die Aktivitäten des CERN auf die Atmosphäre auswirken. Ein von einem Touristen aufgenommenes Video zeigt die Bildung eines dünnen Wirbels, kurz nachdem der Haldron-Beschleuniger den Teilchenbeschleuniger gestartet hat. Es scheint ein Schiff/UFO zu zeigen, das in den zentralen Punkt des Wirbels fährt, bevor es verschwindet:

Es wird ziemlich offensichtlich, dass das CERN unsere Atmosphäre, unsere Neigung, unsere Achse, unser Klima und unsere Präsenz im Universum beeinflusst. Und die Wissenschaftsexperten machen sich keine Gedanken über die Folgen.

Elon Musk erklärte, das CERN sei dämonisch.

Der Mandela-Effekt besagt, dass eine große Anzahl von Menschen die gleiche falsche Erinnerung haben kann. Einige postulieren, dass es sich dabei um eine Art Massenhypnose handelt.

Andere postulieren, dass es eine unendliche Anzahl von Paralleluniversen gibt, in denen Menschen versehentlich durch dieses Portal gegangen sind und auf einem Parallelplaneten gelandet sind, auf dem die Ereignisse zwar die gleichen, aber nicht die gleichen sind.

Dies wäre eine Erklärung für falsche Erinnerungen, die von verschiedenen Gruppen geteilt werden.

Das CERN hat erklärt, dass diese Paralleluniversen in Wirklichkeit alternative Dimensionen sind, die – unendlich sind.

Vielleicht sind Kerry, Soros und Gates durch ein Portal, in dem es keinen Gott gibt, in unsere Dimension gelangt, in der es Gott gibt. Das CERN behauptet bereits, dass dies nicht nur möglich ist, sondern dass sie Beweise für seine Existenz haben.

Es entspricht dem Konzept der Matrix, über das Jon Rappoport ausführlich geschrieben hat, und der Wahrnehmung, dass wir in einem „Konzept“ und nicht in einer Realität leben.

Nur haben wir jetzt ein Portal, das das beweist – das CERN.

Natürlich würde die Durchquerung von Paralleluniversen durch Portale zu einer ständigen Störung des Universums als Ganzes führen, was seine Stabilität beeinträchtigen und Störungen des Klimas, des Sonars und sogar des Verhaltens verursachen könnte.

Wie die atmosphärischen Bilder von Teilchenkollisionen am CERN zeigen. An einem bestimmten Punkt würden einige Dimensionen sterben, während andere gleichzeitig entstehen.

Jede Parallele besteht aus Energie – die menschliche Konstante ist die Differenz, wenn wir umgekehrt reagieren.

Die Konstante ist das Ereignis, das Resultat die Variable. Eine unendliche Anzahl von Variablen unterstützt die „Theorie“ der unendlichen Paralleluniversen.

Diese Informationen werden zwar von Wissenschaftlern bestätigt, sind aber – wie alle Binsenweisheiten und allgemeines Wissen – bereits alt, wenn man sich ihrer Existenz bewusst wird.

Daher ist das, was heute Realität ist, bereits unendlich viel älter als das, was uns erzählt wird… Das heißt, der Klimawandel ist relativ zu dem, was vor Millionen von Jahren war… wie das Universum.

Und was wir sehen, liegt Milliarden von Lichtjahren zurück – genau wie unsere „Gegenwart“.

…

Quellen: PublicDomain/helenaglass.net am 12.08.2023