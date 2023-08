Massiver internationaler Pädophilenring gesprengt

98 Personen in den USA und Australien wurden im Zusammenhang mit einem riesigen internationalen Pädophilenring festgenommen, der an einem ausgeklügelten Online-Netzwerk für Kindesmissbrauch im Darknet beteiligt ist.

Die Festnahmen erfolgten nach der tödlichen Schießerei auf zwei FBI-Agenten, die letztlich zur Aufdeckung eines internationalen Pädophilenrings führte.

NBC News berichtete, dass die australische Bundespolizei (AFP) mitgeteilt habe, dass 19 Männer wegen der Verbreitung von Material über Kindesmissbrauch im Internet in Gewahrsam genommen worden seien.

Dies geschah, nachdem 13 Kinder durch eine gemeinsame Operation mit dem FBI, die als Operation Bakis bezeichnet wird, vor Schaden gerettet wurden.

Die jüngste Entwicklung hat dazu geführt, dass insgesamt 98 Personen festgenommen wurden, wobei mindestens 79 Festnahmen vom FBI durchgeführt wurden.

Die gemeinsame Untersuchung wurde eingeleitet, nachdem im Jahr 2021 zwei FBI-Agenten erschossen wurden, als sie den mutmaßlichen Pädophilenring untersuchten.

Die Agenten vollstreckten nach Angaben der australischen Behörde einen Durchsuchungsbefehl in Sunrise, Florida, gegen einen Mann, der verdächtigt wird, Material über Kindesmissbrauch zu besitzen .

Die koordinierte Untersuchung wurde offiziell im Jahr 2022 eingeleitet, nachdem das FBI dem Australian Centre to Counter Child Exploitation Informationen über australische Personen übermittelt hatte, die verdächtigt wurden, an einem „Peer-to-Peer-Netzwerk beteiligt zu sein, das angeblich Kindesmissbrauchsmaterial im Dark Web verbreitet“.

Dem Bericht zufolge sind die australischen Verdächtigen zwischen 31 und 81 Jahre alt. Bisher wurden nur zwei Personen verurteilt.

„Mitglieder nutzten Software, um anonym Dateien auszutauschen, in Message Boards zu chatten und auf Websites innerhalb des Netzwerks zuzugreifen“, sagte die australische Agentur. Einige Personen wurden auch beschuldigt, ihr eigenes Material über Kindesmissbrauch produziert zu haben, um es mit anderen im Netzwerk zu teilen.

Helen Schneider, Kommandeurin der australischen Bundespolizei, sagte: „Das Anschauen, Verbreiten oder Produzieren von Material über Kindesmissbrauch ist ein schreckliches Verbrechen, und die Anstrengungen, die diese mutmaßlichen Täter unternommen haben, um der Entdeckung zu entgehen, machen sie besonders gefährlich – je länger sie der Entdeckung entgehen, desto länger können den Kreislauf des Missbrauchs aufrechterhalten.“

„Der Erfolg der Operation Bakis zeigt die Bedeutung von Partnerschaften für die Strafverfolgung, auf nationaler Ebene hier in Australien, aber auch auf internationaler Ebene.“ (Sound of Freedom: Ballard prangert Mikrochips bei Kindern an – YouTube schützt den Sexhandel mit Kindern, Pädophilen und Pädophilen indem es zensiert (Video))

Das steckt hinter den Verschwörungstheorien im Film «Sound of Freedom»

Kaum jemand hat damit gerechnet, dass «Sound of Freedom» dieses Jahr die Kino-Charts stürmen wird. Seit drei Wochen läuft der Thriller in den USA im Kino – und hat schon mehr Geld eingespielt als Wes Andersons «Asteroid City». Zurzeit läuft der Film nur in den USA im Kino.

Im Mittelpunkt des Filmes – der teilweise über Crowdfunding finanziert wurde – steht der ehemalige US-Regierungsmitarbeiter Tim Ballard, der entführte Kinder im kolumbianischen Dschungel rettet.

Der Film wurde ursprünglich von 20th Century Fox produziert. Als die Firma von Disney gekauft wurde, wurde das Projekt allerdings gestrichen. Später hat das unabhängige Angel Studios aus Utah den Film aufgegriffen.

«Sound of Freedom» steht aber in der Kritik. Das steckt dahinter:

«Sound of Freedom» basiert auf dem Leben von Tim Ballard, der vor etwa 10 Jahren das Heimatschutzministerium verliess, eine Taskforce gründete und mit der örtlichen Polizei zusammenarbeitete, um Kinderhändler in anderen Ländern zu fassen. Oft wurden diese Rettungsmissionen auf spektakulären Videoaufnahmen festgehalten.

Ballard ging undercover und hatte nur eine Aufgabe: Kinderhändler aufzuspüren. 2014 bat ihn die kolumbianische Behörde, einem Hinweis nachzugehen, dass Kinder als Sexsklaven verkauft werden.

«Innerhalb einer halben Stunde kommt dieser Mensch auf mich zu und fragt mich, warum ich hier bin, was ich will, und innerhalb weniger Minuten erzählt er mir, dass er hier Kinder im Alter von 11 Jahren habe», sagt Ballard gegenüber «CBS News».

Ballard leitet jetzt die Operation Underground Railroad (OUR), eine gemeinnützige Gruppe, die Kinder aus dem Menschenhandel rettet. Nach diesem ersten Treffen baten die Kolumbianer ihn, eine verdeckte Operation zu starten.

Über Monate hinweg wurde geplant, dann ging plötzlich alles schnell. Innert 24 Stunden nach der Landung der Agenten trafen die mutmasslichen Menschenhändler auf der Insel ein und der letzte Deal mit dem Undercover-Team begann.

54 Jungen und Mädchen im Alter von 11 bis 18 Jahren wurden zu einer Veranstaltung, die als Sexparty angepriesen wurde, hereingelassen. 25 kolumbianische Spezialeinheiten stürmten die Party und verhafteten fünf Verdächtige – vier Männer und eine ehemalige Schönheitskönigin – die alle des Kinderhandels beschuldigt wurden.

In dem Film werden zwei Geschwister zu einem harmlos klingenden Fotoshooting in Honduras gelockt, nur um dann von Kidnappern entführt und im kolumbianischen Dschungel gefangen gehalten zu werden.

Caviezels Version von Ballard verbringt einen Grossteil des Films damit, durch kriminelle Verstecke zu schleichen, um die Kinder zu finden, sein Leben zu riskieren und schliesslich die Menschenhändler zu verprügeln.

Der echte Tim Ballard hat nicht behauptet, so etwas zu tun, aber der Film endet mit einer Montage von Ausschnitten aus verdeckten Operationen, die seine Gruppe, die Operation Underground Railroad, tatsächlich in dem Land durchgeführt hat.

«Als Tim Kolumbien verliess, hatten er und sein Team über 120 Opfer gerettet und mehr als ein Dutzend Menschenhändler verhaftet», steht auf der Leinwand.

Sensations-Vorwürfe

Viele haben Ballards Arbeit gelobt, darunter Donald Trump. Dieser berief Ballard 2019 in einen Beratungsausschuss des Aussenministeriums zum Thema Menschenhandel, dem Ballard bis zur Auflösung im darauffolgenden Jahr angehörte. Trump war kürzlich auch zu Gast beim Podcast von Ballard, in dem sie über «Sound of Freedom» sprachen.

Doch nicht alle sind von Ballards Arbeit überzeugt. Laut Erin Albright, einer Anwältin und langjährigen Beraterin von Task Forces zur Bekämpfung des Menschenhandels, stehen Ballard und seine Gruppe jedoch nicht wirklich im Mittelpunkt des internationalen Kampfes gegen den Menschenhandel. «Die Mehrheit der [Anti-Menschenhandels-]Branche betrachtet sie als Randgruppe», zitiert «Vanity Fair» Albright. «Sie gehen mit Sensationsmeldungen hausieren und sammeln damit Geld.»

Andere werfen OUR vor, die Komplexität des Sexhandels zu verzerren, den Opfern trotz ihrer dramatischen Videos kaum zu helfen und sogar Kinder in Gefahr zu bringen, um sie zu produzieren.

10’000 Kinder sollen jährlich zum Zwecke des sexuellen Missbrauchs in die Vereinigten Staaten geschmuggelt werden, behauptet Ballard. Diese Behauptung machte auch Trump in einer Rede zur Lage der Nation im Jahr 2019. Doch für diese Behauptung fand Glenn Kessler, Faktenprüfer der Washington Post, keine Beweise.

In Utah ermittelte die Staatsanwaltschaft von Davis County zweieinhalb Jahre lang gegen die Operation Underground Railroad wegen angeblichen Kommunikationsbetrugs, Zeugenbeeinflussung und Nötigung. Die Ermittlungen wurden im Mai ohne Anklage abgeschlossen.

Hat der Hauptdarsteller Verbindungen zu QAnon?

Einige Kritiker beschuldigen die Filmemacher, die Wahrheit über die Ausbeutung von Kindern zu verdrehen und QAnon-Verschwörungstheoretiker zu unterstützen.

Eine dieser Verschwörungstheorien behauptet, dass reiche Leute Kinder foltern, um ihr Adrenalin zu «ernten», das angeblich Verjüngungseigenschaften hat. Dies ist das Fundament der QAnon-Bewegung #SaveTheChildren, die sich mehr mit erfundenen Geschichten wie dieser beschäftigt als mit der tatsächlichen Rettung von Kindern, die Opfer von Menschenhandel sind. („Adrenochromierung“ unserer Kinder: Es wird keine Gnade für die Elite-Pädophilen-Herrscher unserer Welt geben (Video))

Der Film zeigt allerdings nichts, was dieser Verschwörungstheorie ähnelt, schreibt «The Washington Post». Die Bösewichte des Films sind gewöhnliche Kriminelle, nicht die schattenhafte Gruppe von Okkultisten, die sich die QAnon-Anhänger vorstellen.

Dennoch wurde der Film in den Foren von QAnon beworben, und einige werfen ihm vor, der Bewegung in die Hände zu spielen. („Die Adrenochrom-Verschwörung!“ Fake News und Fakten!)

Das liegt zum Teil daran, dass Ballard und der Schauspieler, der ihn im Film darstellt, Caviezel, beide ihre Unterstützung für einige der Behauptungen der QAnon-Bewegung zum Ausdruck gebracht haben.

Ballard vertrat 2020 eine Theorie, die besagte, dass der Online-Möbelhändler Wayfair Kinder verkaufe und sie manchmal in überteuerte Lagerschränke packe. Doch für diese Theorie gibt es keine Beweise und solche Aussagen behindern Ermittlungen gegen Menschenschmuggel mehr, als dass sie helfen.

Caviezel sprach 2021 an einer QAnon-Konferenz in Las Vegas und griff einen der Hauptslogans von QAnon auf, «Der Sturm ist über uns», der sich auf den Kampf der Bewegung gegen die imaginäre pädophile Geheimgesellschaft bezieht.

Das Studio äusserte sich zu den Vorwürfen und Geesey, der Geschäftsführer von Angel Studios, sagte, dass jeder, der behauptet, dass «Sound of Freedom» Verschwörungstheorien fördert, den Film nicht gesehen hat.

Regisseur Alejandro Monteverde hätte nie gedacht, dass sein Film so erfolgreich sein würde – oder so kontrovers. «Ich beabsichtigte nie, einen Film zu machen, der Tim Ballard verherrlicht. Es war ein Film, der die Aufmerksamkeit auf das Problem lenken sollte», sagt er.

«Ich dachte immer, dass dieser Film die Menschen zusammenbringen würde. Stattdessen, so scheint es, zeigt ‹Sound of Freedom› Gräben auf, die einfach nicht zu überwinden sind.»

Während der Mainstream und andere alternativen Medien schwiegen, berichteten wir bereits 2021 in unserem Buch „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ über die Arbeit von Tim Ballard.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 09.08.2023