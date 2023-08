Top-US-General trifft Papst um über die Zukunft des Krieges zu entscheiden und sich den Jesuiten zu unterwerfen!

Der Illuminati-Insider Leo Zagami berichtet: In meinem neuesten Buch „Confessions of an Illuminati Volume 9: Seven Steps to The Secrets of the New World Disorder from Transhumanism and Immortality to Gnostic Jesus, UFOs, and Insect Witchcraft“ schreibe ich:

„In diesem Kampf um Macht und Propaganda ist das Schicksal der ukrainischen oder russischen Bevölkerung insgesamt für die Illuminati-Elite von sehr geringem oder gar keinem Interesse, da dieser Krieg Teil ihrer globalen Great Reset-Agenda ist.“

In diesem Zusammenhang unternehmen die westlichen Massenmedien extreme Anstrengungen, ein deformiertes Bild des Konflikts in der Ukraine, von Russland, den Russen und ihrem Präsidenten Wladimir Putin zu verbreiten.

Sie scheinen verzweifelt daran zu arbeiten, uns davon zu überzeugen, dass die Entwicklung unserer Zeit von der Ukraine verlangt, sich in die von den USA und der NATO geschaffenen Rahmenbedingungen zu begeben.“

Nach Angaben der Vatikanpresse hatte General Milley am 21. August eine Audienz beim Papst. General Mark Milley, der ranghöchste Militäroffizier des Landes und wichtigster Militärberater von Präsident Biden, der auch der Mann hinter der katastrophalen Kapitulation vor den Taliban in Afghanistan ist, traf sich mit Papst Franziskus, um die Zukunft des Krieges in der Ukraine zu besprechen.

Die unmittelbare Frage, die sich die meisten von Ihnen stellen werden, ist, warum ein hochrangiger US-General den Papst treffen muss.

Nun, dieses Treffen zeigt einmal mehr, dass die Illuminaten immer ihre jesuitischen Oberherren besuchen müssen, bevor sie eine wichtige Entscheidung treffen, und dass General Milley den Krieg in der Ukraine trotz des massenhaften Todes und Leids im Regime vorantreiben möchte. (Was haben König Karl III., der Papst und die kanadischen Inuit gemeinsam? Treffen Sie die größten Landbesitzer der Welt)

Erst letzten Monat beschlossen General Milley und Joe Biden, Streubomben an die Ukraine zu liefern, auch wenn diese von über 100 Ländern der internationalen Gemeinschaft verboten sind.

Der Einsatz von Streubomben verstößt nicht gegen das Völkerrecht, der Einsatz gegen Zivilisten kann jedoch einen Verstoß darstellen.

Wie bei jedem Angriff muss bei der Feststellung eines Kriegsverbrechens geprüft werden, ob das Ziel legitim war und ob Vorkehrungen getroffen wurden, um zivile Opfer zu vermeiden.

Der Papst sei „offensichtlich sehr besorgt über die Hunderttausenden Menschen, die getötet und verwundet wurden, und über die unschuldigen Zivilisten, die ihr Leben verloren haben“, sagte Milley nach seiner Audienz beim Papst gegenüber Journalisten an Bord eines US-Militärflugzeugs. (Der Papst im Krankenhaus, die versteckte Numerologie und der Wetterkrieg in den USA)

„Er ist sehr daran interessiert, meine Ansichten über den Stand des Krieges und den Status des Krieges sowie die menschliche Tragödie, die sich in der Ukraine abspielt, zu hören“, sagte der General. Milley – der Vorsitzende des US-Generalstabs – hat eine zentrale Rolle bei den Bemühungen gespielt, der Ukraine Hilfe zu leisten, einschließlich militärischer Ausrüstung und Ausbildung, um die russischen Truppen zu bekämpfen, die im Februar 2022 einmarschierten.

Erst vor zwei Wochen schrieb die Washington Post: „Der US-Geheimdienst sagt, dass die Ukraine das Hauptziel der Offensive nicht erreichen wird“, und der General weiß, dass seine Mission und seine Karriere vorbei sein werden, sobald die Republikaner 2024 wieder im Weißen Haus sind.

„Der US-Geheimdienst geht davon aus, dass die Gegenoffensive der Ukraine die wichtige Stadt Melitopol im Südosten nicht erreichen wird“, sagten Personen, die mit der geheimen Prognose vertraut sind, gegenüber der Washington Post.

Sollte sich diese Feststellung als richtig erweisen, würde Kiew sein Hauptziel nicht erreichen im Rahmen des diesjährigen Vorstoßes die Landbrücke Russlands zur Krim zu durchtrennen.“

In der Zwischenzeit spielt Papst Franziskus weiterhin eine zwiespältige Rolle hinter den Kulissen, was durch die Lektüre von Band 9 meiner Bekenntnisse vollständig verstanden werden kann, wo Sie zum ersten Mal die geheime Geschichte der Geheimgesellschaften finden, die an der Gründung der Ukraine beteiligt waren, und ihre böses Erbe, das mit den Illuminaten verbunden ist.

Erst im Juli 2023 wurde berichtet:

Bill Clinton begleitet den Sabbatäer-Frankisten Alex Soros in den Vatikan, um den Segen des Jesuitenpapstes zu empfangen

Laut einem Exklusivinterview mit dem Wall Street Journal übergab der milliardenschwere Investor und Davos-Illuminati-Boss George Soros letzten Monat die Kontrolle über sein beeindruckendes 25-Milliarden-Dollar-Imperium an einen seiner Söhne, Alexander Soros .

Der 37-Jährige erlangte sofort Popularität in den linken Medien, nachdem er dem Wall Street Journal sagte , er sei „politischer“ als sein 92-jähriger Vater.

Alexander Soros versprach außerdem, dass die Stiftung unter seiner Führung das sogenannte Wahlrecht und die Abtreibung, die, wie wir alle wissen, im katholischen Glauben immer noch als schwere Sünde gilt, stärker unterstützen werde.

Die katholische Kirche in den Vereinigten Staaten war lange Zeit einer der größten Gegner der legalen Abtreibung und lehrte, dass das menschliche Leben heilig sei.

Daher hatte niemand erwartet, dass Alex Soros, der neue Chef der Open Society Foundations, am Mittwoch, dem 5. Juli 2023, von Papst Franziskus in einer Privataudienz in der Casa Santa Marta, der päpstlichen Residenz, empfangen würde.

Papst Franziskus traf sich mit dem ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton, und zu Clintons Delegation gehörten Soros und andere Mitglieder der amerikanischen demokratischen Elite.

Aber natürlich war Soros, ein junger sabbatianischer Frankist und aufstrebender Führer, da, um von seinem jesuitischen Oberherrn den Segen für seine Rolle als neuer Vorsitzender der Open Society Foundations zu erhalten.

Der philanthropische Riese, der immer unter der Aufsicht der Jesuiten gearbeitet hat und leider jahrelang die amerikanische Politik beeinflusst hat, sowie ein Instrument der CIA zur Organisation der sogenannten Farbrevolutionen und verschiedener Staatsstreiche auf der ganzen Welt.

Und selbst wenn Clinton in den letzten zwei Jahrzehnten einige ernsthafte gesundheitliche Probleme hatte, scheint er immer noch eine geheime Rolle in der Regierung des Weißen Hauses von Soros/Obama mit der Zombie-Marionette Joe Biden zu spielen.

Clinton begleitete Alex Soros nach einer gemeinsamen Reise nach Albanien in den Vatikan, wo er vom Premierminister eine öffentliche Dankesmedaille für seine Unterstützung Albaniens und der NATO-Intervention im Kosovo-Krieg erhielt.

Quellen: PublicDomain/leozagami.com am 28.08.2023