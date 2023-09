Der spirituelle Guru Sadhguru drängt auf die verrückte Entvölkerungsagenda des WEF (Video)

Teile die Wahrheit!

Der „Agenda-Mitwirkende“ und falsche spirituelle Guru des Weltwirtschaftsforums (WEF), Sadhguru, plädierte offen für die Entvölkerung des Planeten und fügte hinzu, dass die Menschen Hunde statt Kinder haben sollten.

„Ich war auf einer Konferenz und sagte: ‚Solange man den menschlichen Fußabdruck auf dem Planeten nicht verringert, gibt es für nichts eine Lösung.‘ Dann stellten sie mir eine brillante Frage: „Wie reduziert man den menschlichen Fußabdruck?“ Ich sagte: „Man muss die Anzahl der Füße reduzieren.“ Das ist der einzige Weg‘.“

Probleme mit der Entvölkerung

Dieser angebliche „spirituelle Guru“ ist meiner Meinung nach eine Fälschung. Welche spirituelle Person würde sich für eine Bevölkerungsreduzierung einsetzen?

Darüber hinaus ist die Entvölkerung eine Verletzung der Menschenrechte. Von wem glaubt er, dass er die Entvölkerung vermutet? Und WIE genau schlägt er vor, „die Anzahl der Füße zu reduzieren“?

Schließlich ist eine Entvölkerungsagenda unmoralisch. Wer entscheidet, wessen Leben wichtiger und lebenswerter ist, während andere dem Untergang geweiht sind?

Ich weiß nicht, warum ein spiritueller Guru die Entvölkerung befürworten würde, aber seine Verbindung und Loyalität zur globalistischen Organisation WEF ist, gelinde gesagt, sehr verdächtig. (Klaus Schwab begrüßt die Ankunft der „Neuen Weltordnung“, während das WEF die Kontrolle über Nationen übernimmt (Video))

Das WEF wurde 1971 von Klaus Schwab gegründet und ist der selbsternannte Leiter dieser globalistischen Organisation.

Auf der Internetseite des Gurus könne Sie Folgendes lesen:

Menschliche Bevölkerung: Das grundlegende Problem

In einem Land mit über 1,2 Milliarden Einwohnern haben viele noch immer keinen Zugang zu den grundlegenden Infrastrukturen des täglichen Lebens. Sadhguru sagt, es sei an der Zeit, in die notwendige Infrastruktur zu investieren und vor allem zusammenzuarbeiten, um die menschliche Bevölkerung bewusst zu verwalten und zu reduzieren.

Frage an den Guru:

F: Ich bin früher mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Früher saß ich am liebsten auf dem Fensterplatz. Aber wenn wir in Mumbai auf dem Fensterplatz sitzen und nach draußen schauen, können wir die Strecke sehen, auf der morgens Toilettenaktivitäten stattfinden.

Aber selbst in den Slumgebieten können wir dort Parabolantennen sehen, aber es gibt keine richtigen Toiletten und ähnliches. Die Menschen verfügen über Reichtum, nutzen ihn jedoch nicht für den richtigen Zweck. Wie können wir den Menschen Disziplin bringen?

Sadhguru: Ich glaube nicht, dass es eine Frage der Disziplin ist. Es geht darum, die nötige Infrastruktur für 1,2 Milliarden Menschen bereitstellen zu können. Ich denke, es ist eine Frage der ungezügelten Reproduktion. Es ist einfach unmöglich, einer so großen Bevölkerung , die ohne Grund immer weiter wächst, etwas zu bieten .

Ich möchte, dass Sie das verstehen. Als Nation Indiens haben wir weder genug Land, Wasser, Landschaft – obwohl es, wie Sie sagen, malerische Badezimmer haben – noch nicht einmal ein Stück Himmel für 1,2 Milliarden Menschen. Unsere derzeitige Bevölkerung ist die Essenz aller Probleme, die wir auf dem Planeten haben. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts betrug die menschliche Bevölkerung etwa 1,6 Milliarden Menschen.

Heute sind wir über 7,2 Milliarden Menschen. In 100 Jahren sind wir mehr als viermal gewachsen. Es ist eine unverantwortliche Reproduktion. Nur weil unser Ernährungssystem, unser Überlebensprozess und andere Dinge besser organisiert sind und es unserer medizinischen Wissenschaft besser geht als je zuvor, heißt das nicht, dass Sie sich zu Tode reproduzieren müssen. Nicht nur der Tod, sondern die Vernichtung.

Heute reden die Menschen über ökologische Probleme und die Rettung des Planeten. Sie müssen nichts tun, um den Planeten zu retten. Alles, was wir brauchen, ist, dass jede Regierung, jede Institution, wer auch immer an der Spitze steht: Wenn wir das Ziel haben, die menschliche Bevölkerung in den nächsten 50 bis 60 Jahren um etwa 30 bis 40 % zu reduzieren, was leicht zu erreichen ist, sind alle Ihre Probleme vorbei.

Wir alle können gut leben. Zumindest die nächste Generation kann gut leben.

Fragen der Infrastruktur

Derzeit gibt es in unserem Land mit 1,2 Milliarden Menschen nicht genügend Infrastruktur. Irgendwo muss man dem Ruf der Natur folgen. Wenn Sie auf einem Bauernhof leben würden, könnten Sie sich auf Ihrem Feld darum kümmern. Das ist gut für den Hof. Es ist organisch. Aber das funktioniert in einer Stadt nicht.

Anstatt es mit Abscheu zu betrachten, müssen wir die notwendige Infrastruktur aufbauen. Die Menschen müssen in Toiletten investieren. Und vor allem müssen wir schauen, wie wir unsere Bevölkerung reduzieren können.

Bis 2050 werden nach Schätzungen der Vereinten Nationen 9,6 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Ich möchte, dass Sie wissen, dass es Ihnen mit 9,6 Milliarden Menschen nicht gut gehen wird, selbst wenn Ihr Aktienmarkt auf 40.000 ansteigt.

Sie sagen, dass jeder Bürger auf diesem Planeten im Jahr 2050 mit 40 % weniger Ressourcen leben wird als heute. Wenn ich Ressourcen sage, meine ich Nahrung, Wasser, Luft – 40 % weniger.

Ich kann mir den Gesundheitszustand und das Wohlbefinden Ihrer Enkel vorstellen. Es spielt keine Rolle, wie viel Reichtum Sie haben, es wird kein Wohlbefinden geben.

Ich denke, alle verantwortungsbewussten Menschen in der Gesellschaft müssen aufstehen und darüber sprechen, denn es ist katastrophal, sich endlos zu reproduzieren. Es ist nicht notwendig, dass jeder Kinder hat.

Werden wir unsere Bevölkerung an die Ressourcen anpassen, die wir haben? Dies ist etwas, was jeder Mensch tun kann, wenn er die nötige Bildung und das nötige Bewusstsein in sein Leben bringt.

Quellen: PublicDomain/in5d.com am 17.09.2023