Satanische Rituale: Apple stellt iPhone 15 vor

Hier sind wir wieder mit dem Apfel, der die verbotene Frucht aus dem Garten Eden symbolisiert. Wissen Sie, das von Elitefamilien kontrollierte Unternehmen, das seinen ersten beschissenen Verbrauchercomputer für symbolische 666,66 US-Dollar eingepreist hat, die Zahl des Biests ist. Von Joachim Bartoll

Diesmal ist es natürlich das iPhone 15, denn in 1+5 ist 6 und CNN musste einfach 6 Erkenntnisse aus der Apple-Veranstaltung auflisten. Ja, diese Sechser sind überall in dieser Geschichte.

Darüber hinaus wurde das Thema der Veranstaltung „Wunderlust“ genannt, was soviel wie „Lust“ bedeutet, eine weitere Sünde, genau wie das Beißen der verbotenen Frucht.

Diese satanischen Idioten wissen sicher, wie man ein Ritual zusammenstellt, während die zombifizierten iPhone-Benutzer alles hinunterschlucken, ohne zu merken, was zum Teufel sie eigentlich sehen und woran sie teilnehmen.

Was den Preis angeht, wird das iPhone Pro bei 999 US-Dollar beginnen, also bei umgedrehten 666 US-Dollar.

Eine der größten Änderungen war etwas so Dummes wie der Verzicht auf Apples eigenes Ladekabel zugunsten des Industriestandards USB-C. Dies geschieht natürlich, nachdem 11 Jahre lang die Kunden mit ihren eigenen nutzlosen proprietären Kabeln verspottet wurden, und am Tag des Ereignisses, dem 12. September, waren noch 110 Tage im Jahr übrig, wie in 11, wenn man die Nullen in der Numerologie weglässt .

Wie Sie wissen, ist 11 die erste Master-Nummer in der Freimaurerei, und außerdem wird das neue iPhone 15 am 22. September im Handel erhältlich sein , ebenso wie 22 , die zweite Master-Nummer.

Tim Cook, der derzeitige CEO von Apple, wurde am 1. November 1960 geboren. Diese Enthüllungsveranstaltung fand genau 50 Tage vor seinem nächsten Geburtstag statt. Apple hat seinen Sitz in Cupertino, Kalifornien, und wird von den Jesuiten kontrolliert. Und das ist ein satanisches Ritual.

Apfel = 50

Amerika = 50

Cupertino = 50

Satanisch = 50

Jesuiten = 50

In der Freimaurerei und im Satanismus sind die Dinge umgekehrt, also auf den Kopf gestellt. Das iPhone Pro startet wie bei 666 bei 999 US-Dollar. Auch dies ist ein satanisches Ritual, das anhand der Zahlen durchgeführt wird.

iPhone 15 Pro = 122

Satanisch = 122

Cupertino = 122

iPhone 15 Pro = 68

Das große Biest 666 = 68

Antichrist = 68

Morningstar = 68

Böser Geist = 68

Die Freimaurer = 68

Außerdem ist Tim Cook als „Tim Apple“ bekannt, nachdem eine andere satanische Marionette, Donald Trump, der sich mit Gematria auskennt, den Spitznamen im Jahr 2019 geprägt hat.

iPhone 15 Pro = 43

Tim Apple = 43

Luzifer = 43

Freimaurer

= 43 Wunderlust = 43

Freimaurer = 43

Natürlich ist „Tim Apple“ ein passender Spitzname für den angeblichen CEO von Satanic Apple.

Tim Apple = 38, 43, 38, 43, 32

Luzifer = 38, 43, 38, 43, 32

Das Ritual wurde von den Freimaurern von Apple Inc. geplant und durchgeführt und sie nannten das Ereignis „Wonderlust“.

Wunderlust = 43, 56, 56

Freimaurer = 43, 56, 56

Wie Sie sehen können, wird „Wonderlust“ umgekehrt auf die jesuitische Zahl 56 reduziert . Denken Sie daran, Steve Jobs starb im Alter von 56 Jahren , 56 Tage nach Steve Wozniaks Geburtstag.

Außerdem fand die Veranstaltung „Wonderlust“ genau 45 Wochen nach Timothy Cooks letztem Geburtstag statt. Die „große Enthüllung“ war außerdem die USB-C-Kompatibilität.

Wonderlust = 45

Timothy Cook = 45

USB-C = 45

Und wiederum ist „Wunderlust“ im Sinne von „Lust“ eine Sünde, genau wie das Beißen in die verbotene Frucht, die symbolisch für den Apfel steht.

Wunderlust = 151, 906

Verbotene Frucht = 151, 906

Mir geht die Zeit für heute Morgen davon, aber da haben Sie es. Alles, was sie tun, ist rituell und erfolgt nach Zahlen.

Am 9. Januar 2007 stellte Apple das monolithische iPhone vor, das „falsche Auge“.

Während der gedankengesteuerte Schauspieler Steve Jobs, der für die Rolle eines erfolgreichen, reichen, genialen Unternehmers und Gründers von Apple ausgebildet wurde, behauptete, dass das „i“ in „ „iPhone“ steht für „Internet“, viele ihrer verschiedenen Produkte hatten das gleiche „i“ wie iPod und iPad.

Das „i“ steht einfach für seine Aussprache, wie in „Auge“, das Auge des Horus, das Auge des Saturn, die Zirbeldrüse.

Und mit dem iPhone erhielten die Sklaven ihr eigenes persönliches Ortungs- und Gedankenkontrollgerät, um sie in einer künstlichen und falschen Realität zu halten, Gefangene der Illusion der Weltbühne.

Mir haben Apples heruntergekommene, überteuerte und beschissene Produkte nie gefallen, ich habe sie nie angerührt und werde es ganz sicher auch nie tun.

