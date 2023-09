Die USA stellen dieses Jahr allerlei verrückte neue Allzeitrekorde auf

Teile die Wahrheit!

Sie müssen zugeben, dass 2023 ein wirklich wildes Jahr war. Donald Trump wurde viermal angeklagt (ein neuer Rekord für alle, die im Weißen Haus waren), unser Stellvertreterkrieg mit Russland scheint mit jedem Monat intensiver zu werden, wirtschaftliche Turbulenzen waren ein ständiges Thema, und es scheint, als hätten wir fast jede Woche irgendwo in diesem Land eine größere Naturkatastrophe erlebt. Von Michael Snyder

In der Tat haben wir in den letzten drei Monaten bereits einen neuen Rekord für die meisten Milliarden-Dollar-Katastrophen in einem einzigen Kalenderjahr aufgestellt…

Von Stürmen bis hin zu Waldbränden – das Jahr war bereits ein Rekordjahr für Wetter- und Klimakatastrophen im ganzen Land, und wir haben noch fast vier Monate vor uns.

Wie die National Oceanic and Atmospheric Administration am Montag mitteilte, gab es in den USA bisher 23 Wetter- und Klimakatastrophen, die jeweils Schäden in Höhe von mindestens 1 Milliarde Dollar verursacht haben.

Damit wurde der Rekord von 22 im Jahr 2020 gebrochen.

Manche Leute denken, dass ich übertreibe, wenn ich über die alptraumhaften Katastrophen schreibe, die unseren Planeten eine nach der anderen heimsuchen.

Aber ich übertreibe überhaupt nicht.

Ich berichte nur über die Fakten.

Und jetzt könnte eine weitere Milliardenkatastrophe hinzukommen, denn es sieht so aus, als ob der Hurrikan Lee den Bundesstaat Maine treffen könnte…

Jüngste Prognosen zeigen, dass der sich verstärkende Hurrikan Lee auf Maine zusteuert und in den frühen Morgenstunden des Sonntags die Region Neuengland erreichen könnte.

Seit Mittwoch hat der Sturm auf den Bermudas eine Tropensturmwarnung ausgelöst und befindet sich nun weniger als 500 Meilen von dem Inselstaat entfernt. Nach Angaben des National Hurricane Center bringt er Windgeschwindigkeiten von 155 mph mit sich. (Globale Lieferkette vor dem Zusammenbruch? Verkehr auf dem Panamakanal ist fast zum Stillstand gekommen)

Der Sturm nimmt weiter zu, während er sich aus der Karibik herausbewegt. Seine Winde der Kategorie 3 sind bis zu 125 Meilen von seinem Zentrum entfernt zu spüren, und die Winde eines Tropensturms sind bis zu 240 Meilen entfernt zu spüren, was sich bis zum Wochenende auf 300 Meilen erhöhen dürfte.

Die Kfz-Versicherungsprämien sind auf ein neues Allzeithoch gestiegen, und im vergangenen Jahr war die Steigerungsrate die höchste seit 1976…

In den Vereinigten Staaten sind die Kosten für Kfz-Versicherungen im Vergleich zum Vorjahr um 19 % gestiegen, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Verbraucherpreisindex für August hervorgeht. Das ist der größte jährliche Anstieg seit 1976.

Doch in Florida, wo extreme Wetterereignisse immer häufiger auftreten und immer größere Zerstörungen anrichten, schlagen die Kosten noch stärker zu Buche. Das liegt daran, dass die Versicherungsgesellschaften infolge dieser Ereignisse mehr Schäden decken müssen, so dass sie höhere Verluste hinnehmen müssen. Um dies zu kompensieren, erhöhen sie die Tarife – oder ziehen sich in einigen Fällen aus Staaten zurück, die für extreme Wetterereignisse anfällig sind -, so Insurify, eine Website für Versicherungsvergleiche.

Wie ich gestern erörtert habe, sind die Lebenshaltungskosten unglaublich erdrückend geworden.

Aber sie wollen uns glauben machen, dass die Inflation unter Kontrolle ist.

Nein, das ist sie nicht.

Die Amerikaner verschulden sich zunehmend, nur um von Monat zu Monat über die Runden zu kommen, und das hat die Kreditkartenschulden und die Gesamtverschuldung der Haushalte auf ein neues Rekordniveau gebracht…

Nach einigen Maßstäben waren die Amerikaner noch nie so tief in den roten Zahlen.

Im zweiten Quartal 2023 überstieg die Gesamtsumme der Kreditkartenschulden zum ersten Mal die Marke von 1 Billion Dollar, was dazu beitrug, dass die Gesamtverschuldung der privaten Haushalte auf 17,06 Billionen Dollar anstieg, ebenfalls ein neuer Rekord, wie die New Yorker Federal Reserve mitteilte.

Natürlich stellt unsere Staatsverschuldung ständig neue Rekorde auf.

Gegenwärtig beläuft sie sich auf über 32 Billionen Dollar, und man warnt uns, dass die Zinszahlungen für diese Schulden bis zum Jahr 2032 eine schwindelerregende Höhe von 1,4 Billionen Dollar pro Jahr erreichen werden…

Der rasante Anstieg der Zinssätze im vergangenen Jahr könnte den Finanzen der US-Regierung einen gewissen Kollateralschaden zufügen, denn mit dem Anstieg der Zinssätze werden auch die Kreditkosten der Bundesregierung für ihre 32,68 Billionen Dollar Schulden steigen.

Nach den jüngsten Schätzungen des Congressional Budget Office (CBO) werden die Zinszahlungen für die Staatsverschuldung in den nächsten drei Jahrzehnten der am schnellsten wachsende Teil des Bundeshaushalts sein.

Dank einer Kombination aus hoher Inflation, steigenden Zinssätzen und einem unaufhaltsamen Wachstum der Staatsverschuldung werden sich die Zinszahlungen voraussichtlich von fast 475 Milliarden Dollar im Haushaltsjahr 2022 auf atemberaubende 1,4 Billionen Dollar im Jahr 2032 verdreifachen.

Unsere Politiker in Washington machen einen großartigen Job, nicht wahr?

Aber obwohl unsere Bundesregierung so viel Geld ausgibt, wird die nationale Obdachlosenkrise immer schlimmer.

Wie ich gestern erwähnte, haben wir in diesem Jahr den größten Anstieg der Obdachlosigkeit aller Zeiten erlebt…

In den Vereinigten Staaten ist die Zahl der Obdachlosen, die auf der Straße leben, so stark angestiegen wie nie zuvor – vorläufige Zahlen zeigen einen Rekordanstieg von 11 Prozent innerhalb eines Jahres.

In den amerikanischen Städten gibt es fast 600.000 Obdachlose, und der Sprung von 2022 auf 2023 ist der höchste, seit die Regierung 2007 mit der Erfassung der Daten begonnen hat, berichtet das WSJ.

Orte wie Oakland und San Francisco in Kalifornien haben sich zu Brennpunkten der Obdachlosigkeit entwickelt, da die auf der Straße lebenden Menschen wie „Drogentouristen“ ankommen, die leichten Zugang zu Drogen haben.

In der Zwischenzeit steigt das Ausmaß der Gewalt immer weiter an.

Sehen Sie sich nur diese neuen Zahlen an, die gerade von der Bundesregierung veröffentlicht wurden…

Die Zahl der Schießereien an Schulen in den USA hat gerade einen neuen Rekordwert erreicht.

Wieder einmal.

Im Schuljahr 2021/22 gab es 188 Schießereien mit Todesopfern an öffentlichen und privaten Grundschulen, wie aus neuen Bundesdaten hervorgeht. Etwa zwei Drittel von ihnen führten zu Verletzungen. Siebenundfünfzig führten zu Todesfällen.

Es ist das zweite Jahr in Folge, in dem die Zahl der Schießereien mit Todesopfern an amerikanischen Schulen einen neuen Höchststand erreicht.

Auch die Abtreibungszahlen erreichen landesweit neue Rekorde.

In einigen Bundesstaaten, die an andere Staaten grenzen, die Abtreibungsbeschränkungen eingeführt haben, hat sich die Zahl der Abtreibungen sogar verdoppelt oder verdreifacht…

New Mexico, das an Oklahoma grenzt, und Wyoming, das an drei andere Bundesstaaten grenzt, verzeichneten den größten prozentualen Anstieg: In der ersten Hälfte des Jahres 2023 wurden mehr als dreimal so viele Abtreibungen vorgenommen wie im Jahr 2020.

Auch in Kansas und South Carolina verdoppelte sich die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in diesem Zeitraum.

Wir alle sollten zutiefst betrübt darüber sein, was mit diesem Land geschehen ist.

In der gegenwärtigen Situation ist buchstäblich alles erlaubt, und das gilt insbesondere für unsere Politiker.

Diese Woche haben wir erfahren, dass eine prominente demokratische Kandidatin für die Legislative in Virginia mit ihrem Ehemann im Internet gegen Geld sexuelle Handlungen vollzogen hat…

Die Washington Post berichtete am Montag, sie habe Videos gesehen, in denen Gibson die Zuschauer aufforderte, sie und ihren Ehemann mit „Trinkgeldern“ für die Ausführung bestimmter sexueller Handlungen zu bezahlen.

Gibson – die am Dienstag keine neuen öffentlichen Erklärungen abgab – befindet sich in einem hochkarätigen Wettbewerb mit dem Republikaner David Owen im House District 57, der im westlichen Henrico liegt und einen Teil von Goochland County umfasst.

Früher hätte dies jemanden sofort von einer Kandidatur disqualifiziert.

Aber einige Demokraten verteidigen sie schon jetzt…

Aber Staatssenatorin L. Louise Lucas, eine führende demokratische Gesetzgeberin in Virginia, kam schnell zu ihrer Verteidigung und rief die Wähler dazu auf, „dies zum größten Spendentag der (Gibsons) Kampagne zu machen“. Viele Wählerinnen retweeteten Lucas mit einem Link, um für Gibsons Kampagne zu spenden.

„Jeder, der sich das ansieht, weiß, dass es sich um einen Auftragsmord handelt“, sagte Amanda Linton, eine 45-jährige Verteidigungsunternehmerin, die 25 Dollar für Gibsons Kampagne spendete, nachdem sie von den Videos gelesen hatte. Linton sagte, sie plane, weitere 100 Dollar für Gibsons Kampagne zu spenden, obwohl sie nicht für sie stimmen kann, weil sie außerhalb ihres Wahlkreises lebt.

Wollen Sie mich auf den Arm nehmen?

So weit sind wir gesunken.

Wenn sie im Rennen bleibt, gibt es eine gute Chance, dass sie gewinnen könnte.

Amerika ist durch und durch verdorben, und wenn wir auf diesem Weg bleiben, wird es nicht gut für uns ausgehen.

Aber obwohl viele von uns schon seit Jahren Alarm schlagen, wollen die meisten Amerikaner immer noch nicht zuhören.

…

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 19.09.2023