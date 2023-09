Impfagenda 2030: Bill Gates‘ jüngster Plan, jeden Mann, jede Frau und jedes Kind auf der Erde zu impfen (Video)

Teile die Wahrheit!

Im April 2021 wurde eine von den Vereinten Nationen geleitete globale Impfstrategie ins Leben gerufen – die Immunisierungsagenda 2030 (IA2030). Es vereint WHO, UNICEF, GAVI, die Bill & Melinda Gates Foundation und andere Partner konzentrieren sich auf Impfungen während des gesamten Lebens, vom Säuglingsalter über die Jugend bis hin zum höheren Alter.

IA2030 legt eine übergreifende globale Vision und Strategie für Impfstoffe und Immunisierung für das Jahrzehnt 2021–2030 fest. Das erklärte Ziel ihrer beispiellosen Agenda ist es, bis zum Jahr 2030 jeden Mann, jede Frau und jedes Kind auf der Erde zu impfen.

„Die Covid-19-Pandemie hat die Welt an die Kraft von Impfstoffen erinnert, Krankheiten zu bekämpfen, Leben zu retten und eine gesündere, sicherere und wohlhabendere Zukunft zu schaffen“, behauptet die WHO und versucht, die IA2030-Strategie zu verkaufen. „Impfung … ist ein unbestreitbares Menschenrecht. Es ist auch eine der besten Gesundheitsinvestitionen, die man für Geld kaufen kann.“

Wird IA2030 von den Vereinten Nationen geleitet?

Nach Angaben der Vereinten Nationen („UN“) handelt es sich bei IA2030 um eine von den Vereinten Nationen geführte globale Impfstrategie . Aber was die Partnerschaften und die Finanzierung betrifft, sind wir anderer Meinung.

Im April hielt der Abgeordnete Andrew Bridgen während einer Debatte in der Westminster Hall eine Rede. „Der zweitgrößte Geldgeber nach Deutschland ist die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung, und ich denke, Gavi ist der fünfte. Wenn wir also diese zusammenzählen, sind sie die größten Geldgeber der WHO“, sagte er.

Bill und Melinda Gates gründeten 1994 ihre Stiftung . Seitdem sind Impfstoffe die größte Investition der Gates-Stiftung. 1999 gründete die Gates-Stiftung die Global Alliance for Vaccines and Immunization („GAVI“).

GAVI ist eine öffentlich-private Partnerschaft zwischen UN-Organisationen, Regierungen, der Impfstoffindustrie, dem Privatsektor und der Zivilgesellschaft. Zu den Partnern von GAVI gehören die Bill & Melinda Gates Foundation (der wichtigste Partner), die Weltgesundheitsorganisation („WHO“), das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen („UNICEF“) und die Weltbank.

Die Partner von IA2030 sind WHO, UNICEF, GAVI und die Bill & Melinda Gates Foundation. Mit Ausnahme der Weltbank sind die IA2030-Partner die Partner von GAVI. Und der Gründer und wichtigste Partner von GAVI ist Bill Gates. Wir können also davon ausgehen, dass IA2030 tatsächlich eine Gates-Initiative ist. (Renommierte Experten warnen vor Turbo-Krebs-Pandemie durch die mRNA-Impfung – sehr viele die dafür warben sind verstorben (Video))

Es ist nicht das erste Mal, dass Gates versucht, von der Impfung der Welt zu profitieren. Im Jahr 2012 übernahm Bill Gates auf der Weltgesundheitsversammlung die Leitung des Global Vaccine Action Plan („GVAP“) 2012–2020, des globalen Impfplans des sogenannten „Jahrzehnts der Impfstoffe“. Laut Dr. Astrid Stuckelberger ergab eine Bewertung des GVAP im Jahr 2016, dass der Plan, die Welt zu impfen, gescheitert war. „Sie waren sehr verärgert, weil sie nicht die ganze Welt geimpft haben“, sagte sie Anfang letzten Jahres zu Reiner Fuellmich .

WER lügt dich an?

300x250

Bevor wir zur IA2030 kommen, ist es wichtig, die Dokumente der WHO in einen Kontext zu stellen und die Integrität der Aussagen der WHO zu Impfstoffen sicherzustellen. Um zu verdeutlichen, dass die WHO der Öffentlichkeit gegenüber nicht ehrlich ist, finden Sie im Folgenden einen Vergleich der Aussagen eines hochrangigen WHO-Beamten in Werbematerialien mit den Aussagen auf einem WHO-Gipfel.

Am 2. und 3. Dezember 2019 berief die WHO den Global Vaccine Safety Summit in Genf, Schweiz, ein. Ziel des Gipfels war es, „eine Bilanz der Errungenschaften“ des Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS) der WHO zu ziehen und auf die Fertigstellung der Global Vaccine Safety Blueprint 2.0-Strategie 2021-2030 der Agentur hinzuarbeiten.

Am 28. November 2019 versicherte die Kinderärztin Dr. Soumya Swaminathan, leitende Wissenschaftlerin der WHO, der Öffentlichkeit in einem Werbespot, dass „Impfstoffe sehr sicher sind“ und dass die Überwachung der Impfstoffsicherheit robust sei und dass sie durch die Untersuchung der Daten Probleme umgehend angehen könne. Sie würden „gründlich überwacht“.

Vier Tage später, beim WHO Global Vaccine Safety Summit, gab Dr. Swaminathan zu: „Wir haben in vielen Ländern wirklich keine sehr guten Sicherheitsüberwachungssysteme. Zu den Todesfällen können wir keine Antworten geben. Wir müssen Mechanismen einrichten, um zu überwachen, was vor sich geht. Bei vielen Medikamenten erfahren wir von unerwünschten Ereignissen erst, nachdem sie der Bevölkerung vorgestellt wurden.“

300x250 boxone

Und sie war nicht die Einzige, die auf dem Gipfel Bedenken hinsichtlich der Impfstoffsicherheit äußerte. Eine zusammenfassende Liste der Zitate von Teilnehmern des Gipfels im 56-minütigen Video unten, gekürzt von Highwire, finden Sie in der Beschreibung unter dem Video auf YouTube .

Wenn das obige Video von YouTube entfernt wird, können Sie die vollständige Show HIER auf der Website von The Highwire finden .

Weiterführende Literatur:

Wie haben die Mitgliedstaaten für IA2030 gestimmt?

Das haben sie nicht getan.

Im August 2020 billigte die 73. Weltgesundheitsversammlung („WHA“) im Rahmen des schriftlichen Schweigeverfahrens die neue globale Vision und übergreifende Strategie für Impfstoffe und Immunisierung: Immunisierungsagenda 2030 (IA2030).

Beim Verfahren der schriftlichen Schweigepflicht übermittelt der Generaldirektor den Mitgliedstaaten einen Vorschlag zur Prüfung und setzt dann eine Frist, innerhalb derer schriftliche Einwände einzureichen sind. In diesem Fall innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum der Absendung der Mitteilung des Generaldirektors.

„Wenn bis zum festgelegten Datum kein schriftlicher Einspruch eines Mitgliedstaats eingeht, gilt der betreffende Vorschlag als von der Gesundheitsversammlung rechtsgültig angenommen“, heißt es in den Regeln für das Verfahren der schriftlichen Schweigepflicht der WHA .

Während die Covid-19-Pandemie persönliche Treffen verhinderte, nutzten Nichtregierungsorganisationen praktischerweise die Situation aus und führten das „ Verfahren des Schweigens “ ein. Neben der WHO haben auch die UN-Generalversammlung und der UN-Wirtschafts- und Sozialrat diese Praxis übernommen .

Qui tacet Consentire Videtur – „Schweigen bedeutet Zustimmung.“ Demokratie vom Feinsten!

Was sind die Ziele der IA2030?

Zu den Zielen, die bis 2030 erreicht werden sollen, gehören :

Erreichen einer 90-prozentigen Abdeckung für lebenswichtige Impfungen im Kindes- und Jugendalter.

Halbierung der Zahl der Kinder, die keine Impfungen erhalten, was die WHO als „Nulldosis“-Kinder bezeichnet.

Abschluss von 500 nationalen oder subnationalen Einführungen neuer oder nicht ausreichend genutzter Impfstoffe – beispielsweise gegen Covid-19, Rotavirus oder humanes Papillomavirus (HPV)

Wie wird die WHO den Fortschritt messen?

Einzelheiten dazu, wie die Ziele von IA2030 gemessen werden, finden Sie, indem Sie den Hyperlinks „Daten erkunden“ auf DIESER Webseite folgen. Nachfolgend finden Sie Auszüge einiger der von der WHO als „Impact Goal Indicators“ bezeichneten Indikatoren. Es gibt einen guten Hinweis darauf, welche Impfstoffe sie der Bevölkerung wann aufzwingen werden – wer vorgewarnt ist, muss gewappnet sein.

Wirkungsziel 1.1 : Modellierte Schätzungen prognostizieren die Anzahl der Leben, die von 2021 bis 2030 „gerettet“ werden, wenn die angestrebten Abdeckungsziele der IA2030 für von der WHO empfohlene Impfstoffe erreicht werden. Es sind Schätzungen für globale und regionale Todesfälle enthalten, die durch die Verabreichung von Impfstoffen gegen 14 Krankheiten verhindert wurden.

Der anfängliche Umfang konzentriert sich auf 14 Krankheitserreger, der erweitert wird, um die Schätzungen zur Mitte der IA2030 zu aktualisieren.

2021–2030: Hepatitis B, Hib, HPV, JE, Masern, MenA, Streptococcus pneumoniae, Rotavirus, Röteln, Gelbfieber, Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Tuberkulose (BCG)

Bis 2025: Polio, Typhus, Influenza, Cholera, multivalente Meningitis, Covid-19, Varizellen, Dengue-Fieber, Mumps, Tollwut, Hepatitis A, Hepatitis E und andere neue Impfstoffe.

Wirkungsziel 1: Krankheit verhindern, 1.1 Leben retten , IA2030 Scorecard – Global, Impfagenda 2030

Wirkungsziel 1.3 : Weltweit liegt das IA2030-Ziel bei 90 % der Abdeckung dieser vier Impfstoffe – DTP (Diphtherie-Tetanus-Pertussis), Masern, Pneumokokken-Erkrankung und HPV.

Wirkungsziel 2.2 : Ziel ist die Einführung von 500 Impfstoffen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen bis 2030, einschließlich aktueller neuer oder nicht ausreichend genutzter Impfstoffeinführungen (NUVI) sowie Impfstoffen, die im Laufe des Jahrzehnts empfohlen werden.

Einführungen sind definiert als die Aufnahme eines Impfstoffs in den nationalen Impfplan … Neue oder nicht ausreichend genutzte Impfstoffe werden als Impfstoffe definiert, die noch nicht in alle von der WHO empfohlenen Länder in die nationalen Impfpläne aufgenommen wurden.

In diesem Indikator enthaltene Impfstoffe, die von der WHO zur Verwendung in nationalen Impfplänen in allen Ländern empfohlen werden: HepB-Geburtsdosis, Hib, HPV, IPV2, MCV2, PCV, Rotavirus, Röteln, DTP-Booster (derzeit wird die vierte Dosis in jedem Alter gemeldet) und Covid-19 (vorläufige Empfehlung). In diesem Indikator enthaltene Impfstoffe, die von der WHO zur Verwendung in nationalen Impfplänen in Ländern in bestimmten geografischen Regionen, in einigen Hochrisikopopulationen oder in Impfprogrammen mit bestimmten Merkmalen empfohlen werden: YF, JE, MenA, multivariate Meningitis, Typhus, Cholera, Dengue-Fieber, Tollwut, HepA, Influenza, Varizellen und Mumps.

Wirkungsziel 2: Gerechtigkeit fördern, 2.2 Zugang zu allen Impfstoffen bereitstellen , IA2030 Scorecard – Global, Impfagenda 2030

Warum streben sie die Einführung so vieler Impfstoffe in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen („LMICs“) an? Die Europäische Impfagenda 2030 gibt einen Hinweis:

Impfungen haben eine hohe Kapitalrendite, insbesondere in LMICs. In einer aktuellen Studie über die Rendite von Impfungen in 94 LMICs wurde die Rendite jedes investierten Dollars zwischen 2021 und 2030 auf fast 20 US-Dollar geschätzt.

Europäische Impfagenda 2030 , 2021, S. 3

Was sagt IA2030?

IA2030 stellt sich eine Welt vor, in der jeder, überall und in jedem Alter, in vollem Umfang von Impfungen profitiert

Impfungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) … Impfungen sind entscheidend für SDG3 – um ein gesundes Leben zu gewährleisten und das Wohlbefinden aller Menschen jeden Alters zu fördern. Da Gesundheit für die Entwicklung von so grundlegender Bedeutung ist, wird IA2030 auch – entweder direkt oder indirekt – zu 13 der anderen SDGs beitragen.

Impfagenda 2030: Eine globale Strategie, um niemanden zurückzulassen , Weltgesundheitsorganisation

Im Folgenden finden Sie Auszüge aus der Impfagenda 2030 vom 1. April 2020. Zur leichteren Bezugnahme sind die Seitenzahlen, auf denen der Text im 60-seitigen Dokument erscheint, am Ende des Absatzes in eckigen Klammern angegeben.

Lehren aus dem Global Vaccine Action Plan : Der Global Vaccine Action Plan (GVAP) war die globale Impfstrategie des „Jahrzehnts der Impfstoffe“ (2011–2020). GVAP wurde im Rahmen umfassender globaler Konsultationen entwickelt und vereinte bestehende Ziele zur Ausrottung und Eliminierung von Krankheiten sowie die Festlegung neuer globaler Ziele, die das gesamte Funktionsspektrum von Impfprogrammen abdeckten. Die Überprüfung der Erfahrungen mit GVAP im Jahr 2019 ergab wichtige Lehren für das Jahrzehnt bis 2030. [S. 18]

Lebensverlaufansatz . Die wachsende Zahl neuer Impfstoffe, die nach der Kindheit verabreicht werden, öffnet Grenzen für nationale Impfprogramme und erfordert neue Verabreichungsmethoden. Darüber hinaus sollten Auffrischungsdosen zum lebenslangen Schutz vor Diphtherie, Keuchhusten und Tetanus eingeführt werden. IA2030 legt einen stärkeren Fokus auf die Ausweitung des Nutzens der Impfung über den gesamten Lebensverlauf. [S. 25]

Partnerschaften über die Gesundheit hinaus stärken. Die Zukunft der Immunisierung wird zunehmend auf der Integration und Zusammenarbeit mit Interessengruppen innerhalb und außerhalb des Gesundheitswesens basieren. IA2030 schlägt eine engere Zusammenarbeit mit bestehenden und neuen Partnern vor. Eine solche verstärkte Zusammenarbeit wird für beide Seiten von Vorteil sein, da sie den Nutzen der Impfung erweitert und gleichzeitig anderen hilft, ihre Ziele zu erreichen. [S. 25]

Beschleunigung der Innovation. Eine flexiblere und robustere Forschungsagenda bietet neue Möglichkeiten zur Bewältigung künftiger Herausforderungen. IA2030 konzentriert sich nicht nur auf die Entwicklung neuer Impfstoffe, sondern auch auf die Beschleunigung von Innovationen, um die Programmleistung, Überwachung und Qualität zu verbessern und den Zugang zu Daten zu verbessern, wobei Lehren aus anderen Sektoren herangezogen werden. [S. 26]

Strategische Priorität 3 : Jeder ist durch vollständige Impfung geschützt, unabhängig von Standort, Alter, sozioökonomischem Status oder geschlechtsspezifischen Barrieren. [S. 36]

Strategische Priorität 4 : Alle Menschen profitieren während des gesamten Lebens von den empfohlenen Impfungen. [S. 38]

Strategische Priorität 4. Schwerpunktbereiche. Verfolgung des Impfstatus : Institutsrichtlinien zur Überwachung der Durchimpfungsrate in verschiedenen Altersstufen und zur Erleichterung der Verabreichung von Impfstoffen im gesamten Lebensverlauf. [S. 38]

Strategische Priorität 4. Anwendung der Grundprinzipien. Menschenzentriert: Die lebenslange Impfung ist in andere Gesundheitsdienste für verschiedene Altersgruppen integriert. [S. 39]

Strategische Priorität 4. Anwendung der Grundprinzipien. Datengestützt : Es werden Umsetzungs- sowie Sozial- und Verhaltensforschung durchgeführt, um Belege für die wirksame Bereitstellung integrierter, koordinierter Pakete von Impfdiensten zu generieren und neue Kontaktpunkte für Impfungen im gesamten Lebensverlauf zu identifizieren. [S. 39]

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 16.09.2023