In der Rente ausgewandert nach Bulgarien: „In Deutschland blieb uns nichts zum Leben“

„In Deutschland fühlte ich mich von der Gesellschaft ausgegrenzt. Das Leben war einfach zu teuer. Hier in Bulgarien bin ich endlich wieder Mensch.“

Das sagt Carola Leue (62, EU-Rentnerin) aus Kamen (NRW). Noch bis vor wenigen Monaten blieben Carola von ihrer 1070-Euro-Rente, die sie seit 2014 wegen Burn-out und kaputter Wirbelsäule bezieht, gerade mal 180 Euro zum Leben. Bruder Oliver, der als Bergbauer 30 Jahre geschuftet hat und deshalb früher in Rente gehen durfte, musste sie unterstützen.

Das Geschwisterpaar recherchierte im Internet über die Möglichkeiten auszuwandern und stieß auf die Internetseite „rentnerglück.de“ von Yordan Milanov (45).

Geht das so einfach: weg aus Kälte und Geldnot, auswandern in ein besseres Leben?

Die Geschwister flogen im November 2022 für drei Tage nach Lozen in Ostbulgarien. Und waren sofort begeistert. Schnell wurden sie sich mit Vermieter Yordan Milanov einig.

Der Bulgare ist in Deutschland aufgewachsen, arbeitete lange als Tierarzt am Flughafen München. Jetzt möchte er sein Heimatdorf Lozen im Osten von Bulgarien wiederbeleben und baut kleine Häuser (zwischen 50 und 80 Quadratmeter) mit eigenem Garten und Gemeinschaftspool. Und das für eine Kaltmiete von 540 Euro.

Milanov hat insgesamt zwölf Häuser auf einer rund 25 000 Quadratmeter großen Fläche von Nachbarn aufgekauft, sechs mittlerweile renoviert. Bis Oktober sollen zwei weitere fertig werden.

Alle sechs Häuser sind bereits vermietet, vorwiegend an deutsche Rentner. Weitere Häuser sollen folgen! Milanov: „Ich möchte mein Heimatdorf wiederbeleben. Vielleicht entsteht ja ein kleines Deutschland hier in Ostbulgarien.“

Damit den deutschen Rentnern das Leben leichter fällt, unterstützt Milanov sie beim Umgang mit den Behörden sowie bei Arztbesuchen.

Seit April wohnen Carola und Oliver Leue jetzt in Lozen. Carola zu BILD: „Hier bekommen wir für 17 Euro ein tolles Essen im Restaurant. Das ist einfach eine ganz andere Lebensqualität.“

Das Geschwisterpaar ist eines von vier deutschen Paaren, die es seit Oktober 2022 nach Bulgarien gezogen hat. Und weder Carola und Oliver noch Birgit aus Liechtenstein und ihr an Depressionen erkrankter Partner Markus aus Schnelldorf (Bayern) bereuen ihre Entscheidung. „Wir sind hier zu einer wunderbaren Gemeinschaft zusammengewachsen, unterstützen uns gegenseitig“, sagt Carola.

Yordan Milanov (45, 2. v. links) unterstützt seine Mieter Markus Hufnagel (48), Carola Leue (62), Birgit Beck (58) und Oliver Leue (61)

Ein Rentner-Dasein in Osteuropa. Ist das der neue Trend? Nein! Laut der Deutschen Rentenversicherung wohnen deutsche Rentner noch immer am liebsten in Österreich (27 630), der Schweiz (26 028) und Spanien (22 094). Bulgarien (1194) folgt auf Rang 21, noch hinter Rumänien (1255).

Ab ins Ausland: Das ist zu tun!

► Krankenversicherung: Deutsche Kasse benachrichtigen, damit die medizinische Versorgung gewährleistet bleibt.

► Führerschein: Innerhalb der EU wird der deutsche Führerschein anerkannt. Im nicht-europäischen Ausland brauchen Sie eventuell einen internationalen.

► Rente: Damit die Zahlungen problemlos weiter eingehen, müssen Sie die Deutsche Rentenversicherung informieren.

► Visum: Dringend überprüfen: Welche Einreisebestimmungen gelten in Ihrem Traumland?

► Dokumente: Lassen Sie wichtige Unterlagen (z. B. Geburts- und Heiratsurkunde) übersetzen und beglaubigen.

► Versicherungen: Prüfen Sie Haftpflicht, Hausrat & Co., ob diese auch im Ausland gelten. Nicht vergessen: Neue Adresse mitteilen.

► Kündigungen: Beenden Sie Ihre Verträge mit deutschen Energie-Versorgern sowie laufende Abos und Mitgliedschaften. Tipp: Prüfen Sie Daueraufträge, um keine Kündigung zu vergessen.

► Post: Richten Sie einen Nachsendeauftrag bei der Post ein – zumindest für die ersten Monate.

Die Website rentnerglück.de schreibt über das Projekt:

Häuser und Ausstattung

Frisch renovierte Häuser!

Jedes Haus ist Möbliert und hat einen eigenen Garten mit einer Fläche von 1000 bis 2000 m². Auch für die Bewohner mit einem grünen Daumen ist genug Platz.

Jedes Haus besteht aus einem Schlafzimmer, sowie einer großen Wohnküche, einem Flur und einem Bad.

Die Anzahl der Häuser ist momentan begrenzt!

Alle Häuser befinden sich in der Natur mit schöner Aussicht.

Die Häuser, welche von mir verwaltet werden, sind ca. 50 bis 100m voneinander entfernt.

Freizeit und reisen

Unsere Freizeit werden wir gemeinsam in einem modernen, frisch gebauten Haus in Ruhe genießen können.

Der große (türkis-blaue) Pool ist für jeden frei und kostenlos nutzbar.

Die Donau ist 60 km von uns entfernt.

Gemeinsam reisen wir auch an Goldstrand und nach Varna(an der Küste vom Schwarzen Meer), was in ca. 1,5 Stunden erreichbar ist.

Sofia ist auch nur 2 Stunden von uns entfernt!

Bukarest in Rumänien ist in einer Stunde zu erreichen.

Griechenland und die Türkei kann man in ca. 3,5 Stunden erreichen.

Die berühmteste und meist besuchteste historische Stadt Bulgariens ist Veliko Tarnovo und sie ist nur ca. 40 km von uns entfernt.

Also ich verspreche Ihnen, langweilig wird es nicht!

Keiner von Ihnen muss sich allein und einsam fühlen!

“Wir sind jetzt seit 7 Monate in Bulgarien/Lozen. Unsere Erwartungen wurden bei weitem übertroffen. Es ist kaum zu beschreiben. Wer die Natur und die Ruhe liebt ist hier richtig. Haben einen sehr sehr netten Vermieter und die Gemeinschaft ist super. Liebe und nette Leute. Haben uns entschieden für immer hier zu bleiben. Ein Traum ist endlich wahr geworden. Vielen herzlichen Dank lieber Jordan, dein Projekt dies hier aufzubauen ist fantastisch. Danke das wir ein Teil davon sein dürfen. Hoffe es kommen noch ganz viele Menschen dazu um dies hier zu erleben und glücklich werden. Danke Markus und Birgit ❤️”

Carola und Oliver

Wir (Bruder 61 / Schwester 62) sind durch Zufall auf diese Seite gestoßen. Wollten unseren Lebensabend immer im Ausland genießen. Eigentlich Holland, aber viel zu teuer! Haben uns im Nov. 2022 für 3 Tage dieses Projekt hier angesehen und wollten es wagen. Sind Mitte April 2023 mit Umzugswagen und gemischten Gefühlen hier angekommen. Schon nach 1 Woche waren wir uns sicher, dies ist genau das richtige für uns und unsere Hunde! Nette Mitbewohner, sehr freundliche Dorfbewohner, Ruhe und Natur pur – und vor allen Dingen ein kompetenter Vermieter/ Freund. Bei allen Behördengängen hat er uns tagelang begleitet und unterstützt. Lieben Dank 😘

Jeden Morgen sagen wir: Another Day in Paradise 💖

Ilona und Peter.

“Wie waren seit längerem auf der Suche nach einem neuen Zuhause. In einem Land in dem das Leben noch lebenswert ist und man durch den Staat nicht an jeder Ecke abgezockt wird. Unsere Auswahl fiel auf Bulgarien. Internetsuche an und die Homepage von rentnerglück.de gefunden. Am selben Tag angerufen. Wir hatten ein längeres sehr nettes Gepräch in dem uns das Vorhaben in Lozen beschrieben wurde. Uns wurde ebenfalls ein Probewohnen angeboten um Menschen,Volk,Umfeld kennenzulernen. Allerdings haben wir darauf verzichtet. Haben unsere nötigsten sieben Sachen eingepackt inkl. 3 Katzen und einem Bernhardiner. Wir sind nach gut 30 Der Std Fahrt früh morgen angekommen. Ein nagelneues kleines Häuschen mit eingezäumten großen Grundstück erwartete uns . Glück und Zufriedenheit verdränlten den deutschen Stress sehr schnell. Sind jetzt 8 Monate hier und haben ein sehr nettes Volk und liebe Mitbewohner kennen gelernt. Sprachlich kommt man auch klar und wenn es mit Händen und Füßen ist. Ansonsten ist der Projektleiter Yordan eine ausgesprochen sehr nette und hilfsbereite Person. So etwas habe ich für uns im ehemaligen Deutschland nicht kennen gelernt. Es gibt hier keinen Lärm und die Welt dreht sich etwas langsamer. Für uns und unser Getier genau das Richtige.”

Quellen: PublicDomain/ASV am 27.09.2023