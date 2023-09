Teile die Wahrheit!

Nach Angaben russischer Medien haben Moskaus Truppen einen Leopard-Panzer mit Bundeswehr-Besatzung im Gebiet Saporoschje außer Gefecht gesetzt. Die russischen Kämpfer rufen westliche Ausbilder auf, auf Kampf gegen die Russen zu verzichten.

Wie die Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf den Kommandeur mit Rufnamen „Legenda“ einer russischen Aufklärungsgruppe berichtet, hätten Aufklärer der russischen Streitkräfte einen an die Ukraine übergebenen Leopard-Panzer mit einer ausschließlich deutschen Besatzung aus Bundeswehrsoldaten im Frontabschnitt Saporoschje zerstört.

Gegenüber der Nachrichtenagentur erzählte der Kommandeur, dass die russischen Soldaten, nachdem sie eine weitere Attacke der ukrainischen Armee gestoppt und unter anderem einen Leopard-Panzer mit Panzerabwehrlenkwaffen zerstört hatten, zu dem verbrannten Fahrzeug vorgerückt seien. Weiter hieß es:

„Und wir entdeckten, dass der Panzerfahrer schwer verwundet war, und die anderen waren tot. Als der Panzerfahrer zu sich kam und uns sah, rief er: ‚Nicht schießen‘. Ich kann gut Deutsch, ich war in der Schule ein ausgezeichneter Schüler.“

„Legenda“ betonte, dass der Panzerfahrer des getroffenen Panzers mehrmals gesagt habe, dass er kein Söldner, sondern ein Bundeswehrsoldat ist und die gesamte Besatzung zur selben Kompanie gehöre.

Der russische Aufklärer präzisierte, dass der deutsche Soldat, während er Erste Hilfe erhielt, seine Brigade und deren Standort genannt habe. Er schlussfolgerte:

„Das Ergebnis wird dasselbe sein: Deutsche Panzer werden brennen und amerikanische Panzer werden auch brennen, selbst wenn sie von Amis gefahren werden.“

Wie der Kommandeur hinzufügte, habe der Arzt des Aufklärungsteams mitgeteilt, dass der Panzerfahrer viel Blut verloren hat und die Wunde schwer sei. Er werde nur noch ein paar Minuten am Leben sein. „Legenda“ weiter:

„Ich sagte dem Deutschen, dass die Wunde zu schwer ist und er keine Überlebenschance habe. Er sagte, dass er sein Kind und seine Frau sehr liebt und es bereue, sich bereit erklärt zu haben, hierherzukommen.“ (Ukraine-Abenteuer: Mussten die USA ihre Pläne ändern?)

Anschließend hätten die Russen begonnen, den Deutschen für die Evakuierung vorzubereiten, aber er sei ohnmächtig geworden und einige Minuten später gestorben, so der russische Kommandeur. Er appellierte an die westlichen Ausbilder, nachzudenken, bevor sie die Soldaten in das Gefecht mit den Russen schicken:

„Sie sollten mit dem Kopf denken – an ihre Kinder, ihre Frauen – bevor sie gegen die Russen kämpfen.“

Moskau hatte im Frühling 2022 eine Mitteilung an die NATO-Länder geschickt, in der es um die Lieferung von Militärgütern an die Ukraine ging. Russland hatte wiederholt darauf hingewiesen, dass jede Lieferung, die Waffen für Kiew enthält, ein legitimes Ziel für die russische Armee darstelle.

cott Ritter prognostiziert russischen Angriff auf ukrainische Entscheidungszentren wegen ATACMS-Lieferung

Der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter und UN-Inspektor Scott Ritter hat auf dem YouTube-Kanal Dialogue works zum Ausdruck gebracht, die Weitergabe von taktischen ATACMS-Raketen an die Ukraine werde dazu führen, dass Russland ernsthaftere Angriffe auf Entscheidungszentren und militärische Infrastruktureinrichtungen in der Ukraine durchführt. Ritter wörtlich:

„Ihre Verlegung wird den Schaden für die Ukraine wahrscheinlich vergrößern, da Russland Entscheidungszentren und andere kritische Infrastrukturen angreifen wird.“

Zugleich wies Ritter darauf hin, mögliche ATACMS-Lieferungen würden den Ausgang des Krieges nicht ändern. Die Ukraine werde ihn trotzdem verlieren. Der Experte unterstrich:

„Wenn die Ukraine Angriffe auf Russlands Hauptgebiet starte, würden mehr wichtige ukrainische Ziele angegriffen und der Schaden wird größer sein.“

Medien: Biden beschließt, ATACMS-Raketen mit Streumunition nach Kiew zu schicken

US-Präsident Joe Biden habe beschlossen, der Ukraine ATACMS-Raketen mit Streumunition zu schicken, wie die Financial Times unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet. In dem Artikel heißt es:

„Washington wird eine Version der Raketen (ATACMS) schicken, die mit Streumunition statt mit einem einzelnen Sprengkopf ausgestattet ist.“

Den Gesprächspartnern der Zeitung zufolge wird Washington Kiew in naher Zukunft eine kleine Lieferung von Raketen zukommen lassen. Nach Angaben der Financial Times haben die US-Behörden diese Entscheidung vor dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij getroffen. Allerdings zog die Regierung Biden es vor, sie nicht öffentlich bekannt zu geben. Eine der Quellen sagte der Zeitung:

„Dies geschah, um Russland nicht zu alarmieren.“

ATACMS ist ein von Lockheed Martin entwickelter operativ-taktischer ballistischer Flugkörper. Die Rakete kann von Mehrfachstart-Raketensystemen, einschließlich der M142 HIMARS, abgeschossen werden. Sie hat eine maximale Reichweite von 300 Kilometern.

Ukrainischer Angriff auf Stab der Schwarzmeerflotte in Sewastopol: Was bislang bekannt ist

Quellen: PublicDomain/de.rt.com am 23.09.2023