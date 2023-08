Der Westen und die khasarische Mafia stehen kurz davor in den Abgrund zu stürzen (Videos)

Teile die Wahrheit!

Der von der khasarischen Mafia (KM) kontrollierte Westen ist dabei, über eine Klippe zu stürzen, trotz der verzweifelten Versuche seiner Führung, uns mit Feuer, Pest, Krieg, außerirdischer Invasion usw. wieder zur Unterwerfung zu zwingen.

Interessant ist, dass der Zusammenbruch auch die Regierung von Xi Jinping umfassen könnte in China und nicht nur im Westen. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

Deshalb fliehen die Zionisten aus Israel und 11.000 chinesische Millionäre aus China.

Das andere Anzeichen dafür, dass wir auf ein weltveränderndes Ereignis – einschließlich eines Weltkriegs – zusteuern, ist ein Zusammenbruch der militärischen Kommunikation zwischen dem Westen und seinen „Gegnern“.

Laut US-Beamten lehnt China „jegliche Telefonanrufe aus Washington zu verteidigungsbezogenen Themen ab“. (Russland wird mit dem US-Regime keinen Frieden aushandeln: „Plan war das khazarische Reich wiederherzustellen und Russland zu zerstören“)

Das Gleiche gilt für Russland, sodass die Situation „potenziell gefährlich wird“, warnen die Beamten.

Russland hat den Einsatz erhöht, indem es seinen Verbündeten Nicaragua dazu gebracht hat, die Jesuiten rauszuwerfen und ihre Vermögenswerte zu beschlagnahmen.

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2023-08/nicaragua-bans-jesuits-and-confiscates-all-their-assets.html

300x250

Daraufhin erlaubte der Präsident Nicaraguas, Daniel Ortega, russische Militärstützpunkte und die Stationierung von Marschflugkörpern im „Hinterhofland“ der USA.

https://avia-pro.net/news/nikaragua-odobrila-razmeshchenie-rossiyskih-voennyh-baz-i-krylatyh-raket-na-svoey-territorii

Um Russlands Aufmerksamkeit zu erregen, hat der MI6 offenbar Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin getötet. Der ehemalige britische Geheimdienstoffizier Christopher Steele (bekannt als Trump-Anti-Trump-Dossier „Russland-Dossier“) behauptet, sein Flugzeug sei von einer Bombe in einer „Weinkiste“ in die Luft gesprengt worden.

300x250 boxone

Die ausdrückliche Erwähnung einer „Weinkiste“ lässt es fast so erscheinen, als würde Steele damit prahlen, ihn getötet zu haben.

Da Steeles „Dossier“ dazu gedacht war, Hillary Clinton Rockefeller in ihrem Wahlkampf gegen US-Präsident Donald Trump zu helfen, können Sie die wahre Hand hinter diesem Mord erraten.

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/prigozhin-plane-wagner-putin-crash-b2398565.html

Unsere eigenen MI6-Quellen deuteten an, dass ihre Agentur dafür verantwortlich sei, und teilten dies auch den Russen mit, um die Verhandlungen über die Ukraine usw. wieder aufzunehmen.

Dieser Versuch, das Attentat als Mittel zur Öffnung eines Hinterkanals zu nutzen, scheiterte, sagen sowohl russische FSB- als auch MI6-Quellen. Stattdessen eröffnen die Russen strafrechtliche Ermittlungen im Mordfall Prigoschin.

Der Vorschlag des US-Militärs, in diesem Monat (August) Verhandlungen mit Russland in Malta aufzunehmen, wurde laut MI6-Quellen ebenfalls von den Russen zurückgewiesen.

Eine weitere Ablehnung des Westens kam letzte Woche, als China laut CIA-Quellen ein Veto gegen die Teilnahme des französischen Präsidenten Emmanuel Macron am BRICS-Gipfel in Südafrika einlegte.

Quellen russischer und asiatischer Geheimgesellschaften erklären, dass die derzeitige westliche KM-Führung so viele Verträge und Versprechen gebrochen hat, dass Verhandlungen mit ihnen zwecklos sind.

Allerdings haben westliche White Hats die Russen gewarnt, dass die KM auch in ihrem Russland sehr stark ist und auf einen umfassenden Atomkrieg drängt.

Insbesondere der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, ist ein KM-Agent, der auf den Dritten Weltkrieg drängt und neutralisiert werden muss.

https://tass.com/politics/1665763

Fotos von ihm, wie er vor Putin steht und dabei ein satanisches Handzeichen zeigt, wurden aus dem Internet entfernt, aber nicht aus unserer Erinnerung.

https://www.presstv.ir/Detail/2023/08/24/709524/Israelis-European-passports-visas

Um die Pläne für ein nukleares Armageddon zu stoppen, arbeiten die White Hats mit ihren russischen Kollegen zusammen, um die KM und ihr Federal Reserve Board zu stürzen.

Es gibt viele Anzeichen dafür, dass dies geschieht. Das offensichtlichste Zeichen ist die extreme Isolation, in der sich die derzeitige westliche Führung befindet. Derzeit sind sie auf der Weltbühne mit 195 Nationen zehn zu eins in der Unterzahl.

Ein Beweis dafür sei, dass laut dem ukrainischen Präsidenten Andrej Jermak nur 13 Länder einer G7-Erklärung zu langfristigen Sicherheitsgarantien für die Ukraine beigetreten seien. Dies sind: Belgien, die Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Griechenland, Island, Irland, Lettland, die Niederlande, Norwegen, Portugal, Rumänien, Spanien und Schweden. Nur eines dieser Länder, Rumänien, hat Grenzen zur Ukraine.

https://tass.com/world/1665873

Interessant ist, dass Polen nicht einbezogen wurde. Die Flagge der Ukraine ist aus dem Logo der polnischen Presseagentur, des Parlaments und der Zentralbank verschwunden. Nach Angaben des polnischen Geheimdienstes hatten sie es bis vor Kurzem alle zur Schau gestellt. Die Polen sagen, sie planen, die Ukraine mit Russland und seinen anderen Nachbarn aufzuteilen.

https://kresy.pl/wydarzenia/flaga-ukrainy-znika-z-logo-polskiej-agencja-prasowej/

Mittlerweile sei die Sanktionspolitik der Europäischen Union gegen Russland auf der Weltbühne zum Gespött geworden, warnt der ungarische Außenminister Peter Szijjarto, dass Europa sich im Namen der Unterstützung der Ukraine „selbst zerstört“.

https://www.presstv.ir/Detail/2023/08/27/709701/World-laughing-EU-sanctions-policy-against-Russia-Hungary

Im Gegensatz dazu wurden beim BRICS-Gipfel letzte Woche in Südafrika Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate als Vollmitglieder aufgenommen. Ihr erstes Treffen wird am 1. Januar 2024 stattfinden.

„Wir leben bereits in einer postamerikanischen, postwestlichen Welt. „Eine wirklich multipolare, bei der die Gruppe der BRICS-Staaten größer ist als die Gruppe der G7-Staaten“, gibt der „gemäßigte“ westliche Establishment Geoffrey Sachs zu.

Zusammen mit den großen Ölexportländern kontrollieren die BRICS-11 (wie sie jetzt vorläufig genannt werden) etwa 80 % des weltweiten Ölmarktes. Dies gibt ihnen die Möglichkeit, den Petrodollar durch ihre eigene Währung zu ersetzen.

Allerdings offenbarte das BRICS-Treffen auch ein interessantes Ungleichgewicht zwischen China und den anderen BRICS-Staaten. Laut CIA-Quellen drängt der chinesische Staatschef Xi Jinping insgeheim auf die Vorherrschaft Chinas, während der Rest der BRICS-Staaten eine multipolare Welt wünscht.

China hat auch öffentlich und wiederholt darauf gedrängt, dass alle Länder den privaten Vereinten Nationen gehorchen und deren Agenda 2030 folgen.

https://english.news.cn/20230823/54dbd48e5e4f40f7bc2f15a1a7a3ab59/c.html

Die anderen BRICS-Staaten wollen jedoch eine Reform der Welthandelsorganisation, der BIZ, der Weltbank, des IWF und der Vereinten Nationen usw. Sie wollen insbesondere eine stärkere Vertretung im Sicherheitsrat, wo China der einzige nichteuropäische ständige Vertreter ist. nach russischen und anderen Quellen. https://tass.com/world/1664911

Die Tatsache, dass die BRICS es versäumten, eine mit Spannung erwartete goldgedeckte Währung anzukündigen, spiegelte diese geheime Spaltung mit China wider. Dies gilt insbesondere für Indien und Russland, die sich stark für eine Entdollarisierung einsetzen.

Der Grund, warum China dagegen sein Veto eingelegt hat, liegt darin, dass es eine geheime Beziehung zum Federal Reserve Board bezüglich des US-Dollars unterhält.

Nach Angaben des MI6 und der japanischen kaiserlichen Familie wurde der Kommunistischen Partei Chinas von den Eigentümern der FRB die Kontrolle über den US-Dollar und sogar über die USA selbst angeboten. Ihnen zufolge ist der US-Dollar bereits eine mit Vermögenswerten unterlegte BRICS-Währung, die hauptsächlich von China und in geringerem Maße von Taiwan und Japan kontrolliert wird.

Die KM haben China die Kontrolle über den Dollar und die Welt im Gegenzug für Schutz angeboten. Mit den verschiedenen Bestechungsgeldern, die Joe Biden von China entgegennahm, wollten die KM den Chinesen zeigen, dass sie sogar die US-Präsidentschaft kaufen können, so die asiatischen Geheimbundquellen.

Der entlassene ukrainische Staatsanwalt Viktor Shokin bestätigt, dass Joe und Hunter Biden Bestechungsgelder angenommen haben – und hinter seiner Absetzung stecken: „Ist das nicht allein Korruption?“, sagt er in der Vorschau auf ein brisantes Interview.

Übrigens, ein weiterer Beweis dafür, dass der gesamte Ukraine-Krieg ein massives Bestechungs- und Geldwäschesystem ist, ist, dass die Schwiegermutter des ukrainischen Diktators Vladimir Zelensky 4.800.000 $ für eine Villa neben einer Villa im Besitz von Angelina Jolie in El Gouna, Ägypten, ausgegeben hat.

I like how people just say things now pic.twitter.com/nYU61COJb1 — Mira of Kyiv 🇺🇦 (@reshetz) August 26, 2023

Die Beweise dafür, dass Biden und andere Bestechungsgelder von China selbst angenommen haben und die Bioterrorismus-Forschung in China finanzieren, sind ebenfalls überwältigend. Sie hätten das nicht ohne hochrangige chinesische Absprachen tun können.

Ein weiteres Zeichen für geheime Absprachen ist, dass Xi Jinping die totalitären Ziele des Weltwirtschaftsforums durch eine Kombination aus einer gefälschten Pandemie, sozialen Kreditpunkten und einer digitalen Zentralbankwährung übernommen hat. „Ohne einen digitalen Ausweis kann man in China nicht einmal Lebensmittel kaufen. Dies wird zu 100 % an die EU und die USA gehen, denn die USA haben China die Technologie dafür zur Verfügung gestellt. China wurde als Testgebiet ausgewählt. Das Zeichen des Tieres ist kein physischer Gegenstand, sondern ein System“, warnt eine Mossad-Quelle.

Damit hat sich Xi viele Feinde in China und anderswo gemacht, sagen asiatische Geheimdienstquellen.

Ein Zeichen dafür ist, dass Xi seine Rede auf dem BRICS-Gipfel in letzter Minute absagte und sie stattdessen vom chinesischen Handelsminister Wang Wentao verlesen ließ. Chinesische Geheimdienstquellen erklären, sie hätten glaubwürdige Berichte erhalten, dass Xi mit einer elektromagnetischen Waffe getötet worden wäre, wenn er wie geplant zum Verlesen der Rede erschienen wäre. Ein weiteres Anzeichen für eine Intrige war die Festnahme von Xis Leibwächter in Südafrika, als Xi gerade einen öffentlichen Raum betrat.

Die Tatsache, dass die Japaner „radioaktives Fukushima-Wasser“ in den Ozean kippen und Xi darauf wütend reagiert, ist ebenfalls ein Schachzug gegen die KKW. Das abgeleitete Wasser ist nach Angaben des japanischen Militärgeheimdienstes in Wirklichkeit nicht radioaktiv. Indem sie das Wasser loswerden, unterbrechen die Japaner die Zahlungen in Milliardenhöhe an die KM. Dies ist Teil einer laufenden Kampagne der Japaner, Taiwaner und Koreaner, um die KM aus Ostasien zu vertreiben, sagen die japanischen Quellen.

Auf einer tieferen Ebene sind die Drohungen gegen Xi und die Ermordung des Leiters von Wagner nur einige der vielen Zeichen der Verzweiflung der KM.

Die größte Quelle ihrer Verzweiflung bleibt der anhaltende Zusammenbruch der USA.

Das ist inzwischen allgemein bekannt. Colonel Douglas MacGregor diskutierte dies beispielsweise mit Tucker Carlson. Beide sind relative Neulinge in der Anti-KM-Bewegung (obwohl sie die KM nie ausdrücklich erwähnen), aber sie haben zusammen mit Robert F. Kennedy Jr. und anderen begonnen, mit dem Finger auf die „Oligarchen“ zu zeigen, die die USA regieren.

RFK Jr. pfeift auf BlackRock, Vanguard und State Street – die sich, wie wir wissen, gegenseitig besitzen -, die Einzelpersonen in ganz Amerika um Häuser überbieten. Man muss nur herausfinden, wem sie gehören, und man wird die Rockefellers und andere KM-„Oligarchen“ finden.

Wir stehen am Rande eines nationalen „Come to Jesus“-Moments, wir wollen ein Mitspracherecht bei dem, was unsere Regierung tut, und das haben wir wirklich nicht. Wir werden über die Kante und in den Abgrund gestoßen werden“, warnt MacGregor.

Der Oberst, der sich als starker, Putin-ähnlicher Führer für eine wiederhergestellte Republik der Vereinigten Staaten erweisen könnte, fasst einige der aktuellen Probleme der Amerikaner zusammen:

Der Krieg in der Ukraine hat jedem erwachsenen, arbeitenden Amerikaner etwa 240.000 Dollar Schulden aufgebürdet [zusätzlich zu den 600.000 Dollar, die jeder Mann, jede Frau und jedes Kind in den USA bereits schuldet].

Der Durchschnittsamerikaner verdient 31.000 Dollar im Jahr und gibt etwa 16.600 Dollar9 im Jahr [an Steuern] aus.

Ein durchschnittlicher Amerikaner, der sein ganzes Leben lang arbeitet, erhält, wenn er Glück hat, 1400 Dollar pro Monat an Sozialversicherung. Illegale Einwanderer, die hierher kommen, erhalten 2200 Dollar pro Monat.

http://futuredefensevisions.blogspot.com/

Wie wir bereits in früheren Berichten erwähnt haben, sind die Hypothekenzahlungen für das durchschnittliche amerikanische Haus höher als das gesamte Gehalt des Durchschnittsamerikaners.

Diese finanziellen Ungerechtigkeiten führen zu einem Zusammenbruch der sozialen Ordnung in den USA. Hier einige aktuelle Beispiele:

Die Kaufhäuser von Macy’s erlitten im zweiten Quartal einen Verlust von 84 Millionen Dollar aufgrund von Zahlungsrückständen bei Kreditkarten.

https://www.retaildive.com/news/macys-Q2-loss-small-format-expansion/691472/

Mobs überfallen und plündern weiterhin hochwertige Einzelhändler im ganzen Land.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12436929/Nordstrom-Rack-store-robbed-california-flash-rob.html

Reiche Leute ziehen sich zurück und lassen ihre Uhren und ihren Schmuck zu Hause, da sie zunehmend zur Zielscheibe der ärmeren Amerikaner werden. Im vergangenen Jahr wurden zum Beispiel hochwertige Uhren im Wert von 1,4 Milliarden Dollar gestohlen.

https://www.zerohedge.com/markets/watch-out-rolex-theft-soars-across-western-cities

Die Wut ist verständlich, denn jeder dritte private Mieter musste sich im letzten Monat Geld leihen, um die Miete zu bezahlen, und das in einem Land, in dem die Vorstandsvorsitzenden 400 Mal mehr verdienen als Vollzeitbeschäftigte.

Selbst Geschäfte, die sich an den Durchschnittsarbeiter und Menschen mit geringem Einkommen richten, werden angegriffen. So meldeten Dick’s Sporting Goods und Dollar Tree in jüngster Zeit einen starken Anstieg der Ladendiebstähle.

https://www.zerohedge.com/markets/dicks-shrinkage-slams-stock

https://www.zerohedge.com/markets/dollar-tree-tumble-mounting-shrink-erodes-margins-forecasts-fall-short-estimates

Die so genannte Biden-Regierung versuchte, die Massen mit der größten Erhöhung der Ausgaben für Lebensmittelmarken in der Geschichte zu beruhigen. Das Ergebnis dieser Gelddruckerei für die Armen war jedoch ein Anstieg der Lebensmittelpreise um 15 %.

https://www.zerohedge.com/markets/bidenomics-fail-food-stamp-bonanza-sends-grocery-bills-soaring-15-study-finds

Sie haben auch die Preise für Benzin und andere Energieträger in die Höhe getrieben. Das Ergebnis: „Momentan liegen die Preise für Lkw-Fahrer 15 bis 25 Prozent unter ihren Kosten. Das kann nicht ewig so weitergehen“, sagt John Stenderup, Vizepräsident für Vertrieb und Marketing bei Vektor Logistics.

https://theproducenews.com/headlines/truck-rates-abysmal-some-lanes-active

Die Probleme sind so groß, dass das gesamte Finanzsystem kurz vor dem Zusammenbruch steht.

Wie der Goldbug King World News erklärt, ist das Bankensystem nicht in der Lage, dies zu bewältigen:

Mit Wirkung vom 15. März 2020 hat die Federal Reserve die Mindestreserveanforderungen für Einlageninstitute (Banken) auf NULL gesenkt. Die Null-Reserve-Anforderung hat es der gesamten Geldmenge ermöglicht, einen Hyper-Ballon zu bilden.

https://kingworldnews.com/central-banks-are-fostering-an-extinction-level-event/

Der Zusammenbruch des Finanzsystems geht einher mit einem Einbruch der Unterstützung für öffentliche Einrichtungen:

Der U.S. Supreme Court: 27 Prozent

Banken: 26 Prozent

Die öffentlichen Schulen: 26 Prozent

Das Präsidentenamt: 26 Prozent

Große Technologieunternehmen: 26 Prozent

Organisierte Arbeiterschaft: 25 Prozent

Zeitungen: 18 Prozent

Das Strafrechtssystem: 17 Prozent

Fernsehnachrichten: 14 Prozent

Großunternehmen: 14 Prozent

Kongress: 8 Prozent

https://www.shtfplan.com/headline-news/americans-have-no-faith-in-our-major-institutions-is-the-collapse-of-civilization-inevitable

Die KM ist sich dieses bevorstehenden Zusammenbruchs bewusst. Als Zeichen dafür, dass dies direkt nach dem Ende des Geschäftsjahres der US-Gesellschaft am 30. September geschehen könnte, wird die FEMA in Zusammenarbeit mit der Federal Communications Commission (FCC) in diesem Herbst einen landesweiten Test des Emergency Alert System (EAS) und der Wireless Emergency Alerts (WEA) durchführen. Die Nachrichten werden an alle Fernsehgeräte, Radios und Mobiltelefone gesendet.

Es gibt auch Anzeichen dafür, dass die KM sich darauf vorbereitet, die Pandemie- und Impfstoffsperrkampagne in diesem Herbst wieder aufzunehmen. Die entsprechenden Corona-Varianten wurden bereits zur Verfügung gestellt.

https://tkp.at/2023/08/23/naechste-c19-impfkampage-nimmt-fahrt-auf-eris-oder-pirola-aus-dem-biolabor/

„Es wird immer wieder neue Varianten geben, und wir werden immer wieder neue Impfstoffe haben“, sagt Kanadas neuer liberaler Gesundheitsminister Mark Holland. Er rät den Menschen, die Auffrischungsimpfungen einzuhalten, die derzeit etwa alle sechs Monate mit einer mRNA-Impfung empfohlen werden.

Die KM hofft auch immer noch, die endgültige Fassung des WHO-Pandemievertrags bis Mai 2024 durchzusetzen. Dies würde den Terroristen und Kriegsverbrecher Tedros Ghebreyesus von der WHO zum absoluten Führer in der internationalen Gesundheitspolitik machen. Tedros arbeitet für KM-Führer wie Klaus Schwab und Bill Gates. Sie wollen einen globalen Gesundheitsnotstand oder eine „unmittelbare potenzielle Bedrohung“ nutzen, um z. B. Zwangsmedikation, Zwangsimpfungen, obligatorische Testzertifikate, Reisebeschränkungen usw. durchzusetzen.

Die Brände, die überall auf der Welt gelegt werden, machen es wahrscheinlich, dass der „Klimawandel“ ein alternativer Notfall ist, den sie für den Fall vorschieben, dass die neue Pandemie ausbleibt.

Dies war sicherlich der Grund für die jüngsten Angriffe auf Hawaii, die Kanarischen Inseln, Kanada und anderswo mit Satellitenwaffen und Brandstiftung.

Tatsache ist jedoch, dass die Brände in den USA seit einem Jahrzehnt am geringsten waren. Haben Sie das irgendwo gelesen? Ja, Kanada hat viel mehr gebrannt (es wird ständig darüber berichtet), aber in den USA, Europa, Afrika und Asien brannte die Welt insgesamt weniger.

Diese Brände sind oft eine Rechtfertigung für eine Geldbeschaffung. So übernachten beispielsweise FEMA-Beamte in Maui in Luxushotels für 1.000 Dollar pro Nacht, während die Regierung den Einwohnern von Hawaii, deren Leben gerade in Flammen aufgegangen ist, eine „einmalige“ Zahlung von 700 Dollar gewährt.

Es gibt Anzeichen dafür, dass die Brände in Kanada auch Teil einer Art von Geld- und Ressourcenraub sind. Die Zwangsevakuierung von Städten im Norden Kanadas in der Nähe großer Diamantenminen (Yellowknife) könnte ebenfalls eine Form des Ressourcenabbaus sein.

Ein Beispiel: Die Brände in Shuswap BC wurden von den kanadischen Behörden absichtlich mit geplanter Zündung entfacht!

Dies alles bedeutet, dass, wenn in diesem Herbst der Notstand ausgerufen wird, unbedingt darauf geachtet werden muss, dass er von den Weißhelmen und nicht von der KM ausgerufen wird.

Die weit verbreitete öffentliche Abneigung gegen die derzeitige KM-Führung bedeutet, dass jeder Schritt der Weißhelme eine breite öffentliche Unterstützung haben wird.

Das jüngste Beispiel: Beobachten Sie, wie die Menschen auf den falschen Biden reagieren, wenn er Maui und Lake Tahoe besucht.

Wenn die WhiteHats schließlich eine juristische Rechtfertigung für die Beseitigung KM-kontrollierter Regierungen suchen, sollten sie beachten, dass kein einziges Gericht in der westlichen Welt bereit ist, die von Dr. Reiner Fuellmich aufgedeckten COVID 19 „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ zu untersuchen.

https://www.globalresearch.ca/not-a-single-court-in-the-western-world-is-willing-to-examine-the-covid-19-evidence-crimes-against-humanity-revealed-by-dr-reiner-fuellmich/5829809

Wenn die Regierung von Kriminellen übernommen wird, ist es die Pflicht des Militärs und der Polizeibehörden, einzugreifen und die Ordnung wiederherzustellen. Die Alternative wäre entweder Anarchie oder eine totalitäre Diktatur.

In diesem Herbst werden sich die WhiteHats gegen die KM stark machen. Wir bitten die Leser, das Gleiche zu tun.

…

Quellen: PublicDomain/telegra.ph am 31.08.2023