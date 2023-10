WEF-Globalisten sagen, dass die Umsetzung von Richtlinien bei einer Weltbevölkerung von 500 Millionen viel einfacher wäre

Teile die Wahrheit!

Jane Goodall, eine Ikone der Primatenforschung , sagte während ihrer Rede auf dem Weltwirtschaftsforum, wie in diesem 16-sekündigen Twitter/X- Clip zu sehen ist: „Wir können uns nicht vor dem Wachstum der menschlichen Bevölkerung verstecken … all diese Probleme, über die wir sprechen, wären kein Problem, wenn die Bevölkerung wieder so groß wäre wie vor 500 Jahren. “

Wie diese Geschichte vom 1. Oktober bei Lew Rockwell auf Goodalls Bemerkungen hinweist, bedeutet das, dass Goodall Bemerkungen machte, die Sie selbst auf der WEF-Veranstaltung der Globalisten hören können, dass ihre Pläne viel einfacher umzusetzen wären, wenn der Planet eine Bevölkerung von über 90% weniger hätte, als er es in unserer heutigen Zeit tut.

Und mit Schätzungen, dass unsere heutige Bevölkerung ca. 8 Milliarden beträgt, während Schätzungen zufolge die Bevölkerung der Erde vor 500 Jahren ca. 435 Millionen betrug, was bedeutet, dass über 90% von uns „gehen“ müssten, damit Goodall und die Globalisten ihren Willen bekommen, ist es kein Wunder, dass wir ihre Eile zur „Entvölkerung“ sehen.

Und unheimlicherweise ist die geschätzte Bevölkerung von 435 Millionen Menschen, auf die Goodall anspielt, eine Bevölkerungszahl, die es „den Globalisten viel leichter machen würde, ihre Ziele zu erreichen„, alarmierend nahe an den bevorzugten Zahlen einer Weltbevölkerung von 500 Millionen, die jahrelang als „Richtlinie #1″ auf den Georgia Guidestones geschrieben wurde, bevor sie am 6. Juli 2022 auf mysteriöse Weise zerstört wurden.

Ist es also nur ein Zufall, dass Goodall sich auf eine Weltbevölkerung bezieht, wie sie vor 500 Jahren war, was es den Globalisten viel leichter machte, ihre „globalistischen Ziele“ zu erreichen, und diese Zahl war auch die gleiche wie das, was auf den „Georgia Guidestones“ geschrieben stand, die lange Zeit als Denkmal für Satanismus und Globalismus bekannt waren?

Wie wir im nächsten Abschnitt dieser Geschichte weiter unten untersuchen werden, gibt es keine „bloßen Zufälle„, wenn es um die Entvölkerungsagenda geht, die die Globalisten durchgeführt haben. Und wir stimmen der Quintessenz dieser Lew Rockwell-Geschichte zu, die unten zu sehen ist. (Abtreibungen – Teil eines Bevölkerungsreduktionsprogramms (Video))

Jane Goodall, bekannt für ihre Studie über Primaten, glaubt, dass die Welt ohne 90 % der menschlichen Bevölkerung besser dran wäre.(Das WEF fordert eine „dringende“ Reduzierung der menschlichen Bevölkerung um 86 Prozent bis 2030 (Video))

Ich schlage vor, dass sie zuerst geht. Gefolgt von Schwab, Soros, Gates, Bloomberg, Kissinger, Kerry, Biden, Fauci, Collins, Clinton usw. und die Liste geht weiter …

Bereits am 30. September berichteten wir, dass das „globalistische Sprachrohr der Mainstream-Medien“ die Amerikaner mental auf die „nächste Welle des Todes“ vorbereitet, die über das Land hereinrollen würde, indem sie über eine „tickende Zeitbombe“ von Krebserkrankungen berichteten, die sich im ganzen Land aufbauten, und diese „Welle“ den Amerikanern zuschrieben, die während der „Scamdemie“ Krebsvorsorgetests aufgeschoben hatten, ohne jemals die durch Impfungen verursachten „Turbo-Krebserkrankungen“ zu erwähnen, die landesweit explodieren.

Und jetzt bekommen wir die nächste Geschichte, die sie vorantreiben, um zu versuchen, den globalen Völkermord „wegzuerklären“, in dieser Geschichte bei The Sun mit dem Titel „ERSCHRECKENDER FUND: Erkältung kann eine tödliche Blutgerinnungsstörung auslösen, Wissenschaftler entdecken zum ersten Mal“.

Mit der „Kill-Shot-Impfung“, die von Ärzten und Menschen auf der ganzen Welt treffend den Spitznamen „Gerinnungsimpfung“ erhalten hat, für all die Todesfälle, die sie in den letzten Jahren aufgrund von Blutgerinnungsstörungen verursacht hat, die Schlaganfälle und Herzinfarkte und viele andere unerwartete Todesfälle verursacht haben, oft bei ziemlich jungen Menschen.

Aber die globalistische Regierung, die darauf bedacht ist, den schrecklichsten Völkermord durchzuführen, mit dem sie davonkommen kann, bevor „die Massen“ es herausfinden um „Jagd auf sie zu machen und sie für Völkermord zur Rechenschaft zu ziehen“, weil das Rechtssystem das niemals tun wird, überrascht es uns nicht, dass sie jetzt versuchen, diese „mörderischen Blutgerinnsel“ „wegzuerklären“, die durch „die Biowaffe“ verursacht wurden.

Wo wir gerade fragen: Wann war das letzte Mal, dass DU dich daran erinnern kannst, dass IRGENDJEMAND nach einer Erkältung tödliche Blutgerinnsel entwickelt hat? Aus der Geschichte von The Sun:

WIR alle wissen, wie elend eine Erkältung sein kann.

Aber jetzt warnen Wissenschaftler davor, dass Ihr saisonaler Schnupfen eine tödliche Komplikation auslösen könnte.

Wissenschaftler der University of North Carolina haben erstmals einen Zusammenhang zwischen einer lebensbedrohlichen Blutgerinnungsstörung und einer Adenovirus-Infektion gefunden.

Das Adenovirus ist eines der häufigsten Atemwegsviren, das sowohl Erwachsene als auch Kinder befällt und Erkältungs- und grippeähnliche Symptome verursacht.

Trotz der Tatsache, dass es die Erkältung anscheinend schon seit Ewigkeiten gibt und noch nie zuvor eine tödliche Blutgerinnungskrankheit bei jemandem verursacht hat, den ich je gekannt habe, schieben die verrückten Globalisten jetzt die Erkältung als Ursache für „tödliche Blutgerinnsel“ an.

Und während all diese „erstaunlichen“ neuen „medizinischen Erkenntnisse“ passieren, erfahren wir, dass die beiden Menschen, die den COVID-Impfstoff entwickelt haben, den Friedensnobelpreis für Physiologie und Medizin gewonnen haben, wie in diesem BBC-Beitrag berichtet wird.

Okay. Und wie wir in dieser Geschichte erfahren werden, hatten die sogenannten „Verschwörungstheoretiker“ wieder einmal recht!

WEF-Wissenschaftler sagt, dass eine „starke globale Diktatur“ die Welt um 86 % entvölkern muss

Ein hochrangiger Wissenschaftler des Weltwirtschaftsforums (WEF) hat eine Reduzierung der Weltbevölkerung um 86 Prozent gefordert, damit die globalistische Elite „Unsterblichkeit“ anstreben und einen „höheren Lebensstandard“ genießen kann.

Der Aufruf stammt von Dennis Meadows, einem linksextremen amerikanischen Wissenschaftler, der argumentiert, dass das Entvölkerungsziel langsam und „friedlich“ erreicht werden kann.

Meadows ist einer der Hauptautoren des berüchtigten Entvölkerungshandbuchs „ Die Grenzen des Wachstums “ des Club of Rome , das als einer der einflussreichsten Texte von Klaus Schwab gilt.

Laut Meadows muss die überwiegende Mehrheit der Weltbevölkerung entvölkert werden, damit die Überlebenden „Freiheit“ und einen „hohen Lebensstandard“ haben können.

Er besteht jedoch darauf, dass eine „wohlwollende“ globale Diktatur die Massenentvölkerung „friedlich“ bewerkstelligen kann.

In einem Interview im Jahr 2017 behauptete Meadows, dass die Ermordung von 86 % der Weltbevölkerung nun „unvermeidlich“ sei.

„Wir könnten wahrscheinlich acht oder neun Milliarden haben“, sagt er über die wachsende Weltbevölkerung.

„Wenn wir eine sehr starke Diktatur haben, die klug ist … und [die Menschen] einen niedrigen Lebensstandard haben“, erklärt Meadows, wie die Agenda zur Bevölkerungsreduzierung in Gang gesetzt werden könnte.

„Aber wir wollen Freiheit und einen hohen Lebensstandard haben, also werden wir eine Milliarde Menschen haben.Und jetzt sind wir bei sieben, also müssen wir wieder runter .

Ich hoffe, dass dies langsam, relativ langsam, und auf eine Art und Weise erfolgen kann, die relativ gleichberechtigt ist, wissen Sie, so dass die Menschen diese Erfahrung teilen.“

Wie wir berichteten, ist es kein Zufall, dass Meadows‘ Worte die Worte im Bericht von 1995 mit dem Titel „United Nations Agenda 2030: Global Biodiversity Assessment“ widerspiegeln.

In dem Bericht, der erstmals auf der UN- Konferenz zum Klimawandel COP1 vorgestellt wurde, heißt es:

Eine „Agrarwelt“, in der die meisten Menschen Bauern sind, sollte in der Lage sein, 5 bis 7 Milliarden Menschen zu ernähren …

Im Gegensatz dazu würde eine vernünftige Schätzung für eine industrialisierte Weltgesellschaft beim gegenwärtigen materiellen Lebensstandard Nordamerikas bei einer Milliarde liegen.

Was die Befürworter dieser Ideologie offenbar nicht erwähnen, ist, dass laut Worldometer die Weltbevölkerung derzeit über 8 Milliarden beträgt.

Im Jahr 1972 veröffentlichte der Club of Rome in „ Die Grenzen des Wachstums “ die Ergebnisse computersimulierter Prognosen, die von einem Team von Statistikern des Massachusetts Institute of Technology (MIT) berechnet wurden.

Es war der Höhepunkt einer zweijährigen Studie, die vom MIT-Team unter der nominellen Leitung von Jay Forrester und Dennis Meadows durchgeführt wurde.

„Die Grenzen des Wachstums“ ist wohl das einflussreichste Buch zum Thema „Nachhaltigkeit“.

Es wurde zur Blaupause der neuen antihumanistischen Bewegung , aus der die heutige Agenda des Green New Deal hervorging .

Die Ideologie ist der Kern der Agenden „Great Reset“ und „Vierte Industrielle Revolution“ des WEF-Gründers und Vorsitzenden Klaus Schwab.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com/thepeoplesvoice.tv am 12.10.2023