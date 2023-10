Täuschung und Numerologie: Der Tiefe Staat, White Hats und der Q/QAnon-Bullshit

Teile die Wahrheit!

Nur ein geringes Bewusstsein reicht nicht aus!

Manche Menschen sind sich langsam der Realität unserer Welt bewusst werden, wie sie von der Spitze der Machtpyramide, die manchmal als „die 13 Familien“ bezeichnet wird (eigentlich Familien aus dem Babylonischen/Römischen Reich), und ihren Parasiten in ihrer Geiselhaft gehalten werden. Von Joachim Bartoll

Geheimgesellschaften (die Kabalen) und dass ALLES, was uns beigebracht wurde, ist eine Lüge, denn das Erwachen kann verschiedene Wege nehmen. Einige führen in die dunklen Tunnel der kontrollierten Opposition (Torwächter) und ihre Pläne sollen Sie daran hindern, weiter in den Kaninchenbau vorzudringen.

In dieser kleinen Schimpftirade werde ich einige davon kurz ansprechen, um Ihnen die Navigation zu erleichtern. Beginnen wir mit „Politik…“

Menschen, die diejenigen nennen, die wirklich an der Macht sind und die Fäden in der Hand haben, nennen sie der „The Deep State“ („Tiefe Staat“).

So etwas wie „The Deep State“ gibt es nicht, das ist nur ein albernes Schlagwort, das von der CIA und Q-Tards geprägt wurde. Ursprünglich tauchte es als Abkürzung für Bürokraten auf, die Trump untergraben wollten – was lustig ist, da Politik reines Theater ist (wir werden gleich darauf eingehen).

Mit anderen Worten: Verwenden Sie diese Terminologie nicht, wenn Sie ernst genommen werden möchten. Es ist eine Instant-Ohrfeige.

Diejenigen, die wirklich an der Macht sind, sind die Menschen aus verborgenen alten Blutlinien (Familien) von Königen und Königinnen, die bis ins Babylonische/Römische Reich zurückreichen, die mächtigen italienischen Familien, gefolgt vom Schwarzen Papst und seinem Jesuitenorden, gefolgt von Kriegstreibern, religiösen (satanischen) Ordensleute, Selfmade-Milliardäre und Bankster, und sie alle agieren in Geheimgesellschaften oder „Kabalen“ – und arbeiten auf eine Eine-Welt-Regierung, auch bekannt als die Neue Weltordnung, hin.

Es gibt das Komitee der 300 (300 der mächtigsten Männer und Frauen der Welt) und die Denkfabrik Club of Rome, gegründet von den Jesuiten, auch bekannt als Gesellschaft Jesu (ein Orden innerhalb der katholischen Kirche), und noch einige andere untergeordnete Organisationen wie die Freimaurer (ursprünglich vom Orden der Illuminaten unterwandert, gegründet vom Jesuitenpriester Adam Weishaupt) und in einen okkulten Orden umgewandelt, und alle Regierungsinstitutionen, die von diesen Freimaurern unterwandert sind; insbesondere die Polizei, das Militär und seine Zweige, die NATO, die UN, das GATT, die Zentralbanken, die FED, das IRS, der militärische Informationskomplex, das medizinische Establishment, multinationale Konzerne und Organisationen und so weiter.

Und wir haben auch die Bilderberg-Gruppe, die jährliche Treffen für Politiker, Manager und Politiker auf niedriger Ebene veranstaltet. und Geschäftsleute, die den Menschen „Gesichter“ sind.

Hier erfahren sie einfach, was die Agenda für die kommenden Jahre ist. Wir werden in anderen Beiträgen näher darauf eingehen.

Und wenn Sie sich ansehen, wie die alten Blutlinien und ihre „Schutzschildfamilien“ die Welt finanziell infiltriert haben, müssen Sie sich nur die Investment- und Versicherungsunternehmen ansehen. Unternehmen wie Vanguard, BlackRock, State Street, Berkshire Hathaway, Morgan Stanley, JPMorgan Chase und mehr.

Diese Unternehmen halten die Mehrheitsanteile in allen Branchen und allen großen Unternehmen auf der ganzen Welt. Und sie besitzen auch Anteile aneinander. Und an der Spitze dieser Pyramide stehen Vanguard und BlackRock, die große Anteile an allen anderen Unternehmen unter ihnen halten und alle Anteile an allen Branchen und Unternehmen auf der Welt besitzen.

Und von diesen beiden ist Vanguard abgeschirmt und zeigt ihre Aktionäre nicht. Bei etwas Recherche entdeckt man jedoch Namen wie Rothschild, Rockefeller, DuPont und so weiter. Sie verstecken sich in Vanguard und ihnen gehört alles!

Wenn wir tatsächlich einen „Deep State“ identifizieren würden, wären es einfach die Freimaurer innerhalb des Regierungs- und Militärkomplexes, die den Befehlen der Jesuiten gemäß den Anweisungen der 13 Familien innerhalb von Vanguard und ihren aktuellen Zielen folgen.

Und nein, kleine Schweden, eure böse Elitefamilie Wallenberg hat überhaupt keine wirkliche Macht und kein Mitspracherecht. Sie sind einfach Teil der europäischen Einrichtung der Trilateralen Kommission und unterstehen den italienischen Agnelli- und Colonna-Familien, sind also Marionetten der Jesuiten in der katholischen Kirche.

Marcus Wallenberg war ein Malteserritter, ein Beschützer des Vatikans und seines Jesuitenordens. Sie mögen zwar in ihrem Geschäftsfeld einflussreich sein, aber sie befinden sich immer noch weit unten in der Nahrungskette und befolgen wie die anderen auch Befehle.

Es wird immer noch über Politik und Links und Rechts diskutiert.



Politik ist Theater für die schlafenden Massen, genau wie Sport, Fernsehsendungen, Nachrichten, Musik und Filme. Politiker und die meisten Präsidenten sind Marionetten, die von den Jesuiten durch die Freimaurer und ihre Untergebenen kontrolliert werden, um dem Volk durch „Abstimmung“ ein Gefühl der Kontrolle zu geben.

Wenn Sie Ihre Zeit damit verschwenden, sich um Präsidenten oder politische Parteien zu streiten, spielen Sie ihnen direkt in die Karten.

Es geht um „Teile und herrsche“. Die Aufspaltung der Bevölkerung in Gruppen, die sich nicht mögen, genauso wie bei albernem Unsinn wie Rassismus, Sport, Klima-Hoaxes, politischer Korrektheit und so weiter.

F*ck oder „QAnon“

Muss ich das überhaupt erwähnen? Es sollte für jeden offensichtlich sein, der mehr als 15 Minuten recherchiert hat. Q (oder QAnon, wie die Medien die Q-Bewegung nennen, da Q’tards sich selbst als „Anons“ bezeichnen) und auch „Anynomous“ sind beides der alte kommunistische Spionageabwehr-„Operation Trust“ in neuer Verpackung.

Bei beiden handelt es sich um Psy-Ops der CIA, um den Menschen den Glauben an das Bestiensystem, die Regierung, aufrechtzuerhalten, ähnlich wie bei der Tea Party.

Sie verteilen winzige Krümel, wie in Truther-Hühnerfutter, an diejenigen, die auf Diät sind, und sagen ihnen einfach, sie sollen „dem Plan vertrauen“. Klar, wie lange schon? 4 Jahre, 5 Jahre, 6?

Es ist einfach eine clevere Möglichkeit, diejenigen zu bewältigen, die nicht den Antrieb oder die Kapazität haben, eigene Nachforschungen anzustellen. – „Hören Sie zu, Sklaven, tun Sie nichts, lehnen Sie sich einfach zurück und nehmen Sie es ernst – vertrauen Sie dem Plan.“

Q wurde zu Beginn der Trump-Administration mit dem alleinigen Zweck eingeführt, Millionen von ernährungsbewussten (aber größtenteils zurückgebliebenen) Wahrheitssuchern während des Ausbruchs des Coronavirus, dem jüngsten „Ereignis vom 11. September“ der Kabale, in die Irre zu führen.

Daher treibt Q derzeit seine verlegenen Anhänger dazu, zu glauben, dass der Coronavirus-Fallout ein Vorwand sei, um prominente Pädophile zu verhaften, als ob das irgendeinen Sinn ergeben würde. So dumm ist das!

Q’tards glauben auch, dass John F. Kennedy aus der Blutlinie Christi stammt und noch am Leben ist, indem er sich als Q ausgibt, und dass Donald Trump sein Agent ist.

Und die Familie Trump unternimmt nichts, um sich von Q zu distanzieren, da sie Teil dieser Psyop ist. Höchstwahrscheinlich handelt es sich bei dem Mann, der mit Unterstützung der CIA „Q“ und „Qpatriot“ ausgibt, um Marcus Goldfinch vom ehemaligen „MGTV“ und jetzigen „George News“.

Dies wurde vor einigen Jahren von „Tim Ozman“, dem Namen hinter Infinite Plane Media (ehemals IPS), enthüllt. Es besteht auch die Wahrscheinlichkeit, dass das ursprüngliche „Q“ Mike Flynn ist, der Meister der psychologischen Operationen und Propaganda.

Also nein, „Q“ gibt es schon seit mehr als 40 Jahren nicht mehr, wie manche Q’tards glauben. Das ist es, was einige Q-Agenten erfunden haben, während sie ihre eigene Geschichte schreiben, um die CIA-Bewegung mit der jesuitischen Kennedy-Familie in Verbindung zu bringen und sie mächtiger und „rechtsgerichteter“ erscheinen zu lassen.

Es ist sogar noch offensichtlicher, dass Q eine kontrollierte Opposition und Teil einer Spionageabwehragenda ist, da sie davon sprechen, dass Politik real ist, dass die Linke und die Rechte real sind, dass Demokraten die Ausgeburt Satans sind – und natürlich ihr Superagent Jesuit und Israeli Marionette Donald Trump und seine „Trockenlegung des Sumpfes“ – der dümmste Satz der Geschichte.

Sie sind alle Teil des verdammten Sumpfes! Und ja, Donald Trump ist eine Marionette der Jesuiten und ein großer Unterstützer des zionistischen Staates Israel, genau wie Barack Obama ihre Marionette war. Und George Bush vor ihnen ist ein hochrangiges Mitglied der Freimaurergruppe Skull and Bones. Und weiter geht es – alle kontrolliert. Allesamt Schauspieler.

Es gibt auch einen Grund, warum die Medien Q als QAnon bezeichnen, und der liegt in den Zahlen. Offenbarung der Methode.

Und vergessen Sie nicht, dass QAnon seine Symbolik von den Jesuiten erhält, durch die Marionetten der kontrollierten Opposition Anonymous. Anonymous verwendet die Guy-Fawkes-Maske und Guy Fawkes war Jesuit. Außerdem kommen wir gleich zu den „White Hats“ …

Q könnte auch eine Anspielung auf den Quetzalcoatl-Orden sein, umgangssprachlich „Q“ genannt, eine freimaurerische Einladungsorganisation aus Mexiko-Stadt, die 1945 von Arthur J. gegründet wurde.

Man muss Freimaurer und Shriner sein, um einer zu werden. Eine Mitgliedschaft ist nur auf Einladung möglich. Dieser Freimaurerorden steht hinter der „Q Foundation for Kids“, die sich auf „Spenden“ für Krankenhaustransporte (!) und Krankenhäuser für Kinder konzentriert.

Man muss kein Genie sein, um herauszufinden, was das eigentlich bedeutet (Kinderhandel). Mit anderen Worten, es ist ein sehr kluges Spiel, wenn sie sagen, sie würden „Kinder in „Tunneln“ retten“, obwohl sie in Wirklichkeit das Gegenteil tun. Und so präsentieren sie sich als Satanisten; in Gegensätzen, rückwärts, invertiert.

Q ist also einfach ein Psy-Op, eine gefälschte Agenda für eine neue Weltordnung, auch bekannt als „Das große Erwachen“, die parallel zu dem läuft, was wirklich vor sich geht. Sie nutzen diese falschen Idole wie Donald Trump und Wladimir Putin.

Sie spielen mit Emotionen und falschen Informationen wie Massenverhaftungen und Hinrichtungen von Weltführern wegen Kinderhandels. Und anderen dummen Mist, wie die Zerstörung unterirdischer Tunnel und Bunker, DUMBs.

So locken sie dich an, indem sie falsche Helden spielen. Und dieser Psy-Op ist notwendig, um diejenigen, die aufwachen, in die Irre zu führen und sie in den reinen Unsinn gefälschter Ereignisse zu locken, damit die echte Neue Weltordnung eingeführt werden kann, ohne dass die Leute es merken.

Q ist auch das perfekte Werkzeug, um jeden, der als „Verschwörungstheoretiker“ oder „Rechter“ gilt, als Extremisten-Verrückte abzustempeln. Daher wird jeder, der versucht, Lügen aufzudecken, als psychisch krank und als Gefahr für die Gesellschaft abgestempelt.

Außerdem sind all die albernen „Q-Drops“ eine Ablenkung. Zum Beispiel die durchgesickerten Hillary-E-Mails, die durchgesickerten John Gruden-E-Mails, die durchgesickerten Hunter Biden-E-Mails, die durchgesickerten Podesta-E-Mails, die durchgesickerten Ghislaine-E-Mails und so weiter.

Keiner dieser Menschen ist real. Es sind Rollen auf der Weltbühne, die von Schauspielern gespielt werden. Es ist das gleiche, sich wiederholende Drehbuch, um die Massen zu unterhalten. All dies, einschließlich der „Q-Drops“, ist einfach reineres Hühnerfutter.

Deshalb ist es so wichtig, die wahren Lügen aufzudecken, etwa dass es keine Viren und ansteckenden Krankheiten gibt, dass Regierungen und Politik Theater sind, dass das Banken- und Wirtschaftssystem nur ein Spiel ist, das sie nach Belieben kontrollieren, und dass es bei den meisten Schießereien so ist inszeniert wurde und niemand starb, und dass wir so viele Menschen wie möglich aufwecken müssen.

Wir müssen aufhören, an ihren Spielen teilzunehmen. Wir brauchen sie nicht! Wir brauchen keine Führer oder ihre Gesetze oder ihre Regierung. Allerdings brauchen sie uns, um ihre Neue Weltordnung zu verwirklichen.

Die Leute müssen einfach aufhören, ihre Spiele zu spielen und sich vom Bestiensystem, von der Sklavenmatrix, entfernen. Deshalb kämpfen wir, deshalb versuchen wir, die Menschen aufzuwecken.

Sonst wird es nur noch schlimmer.

Und was einige Gematria betrifft, ihre eigene Sprache, die sie für ihre Rituale, False Flags, Psy-Ops und erfundenen Nachrichten verwenden:

Q = 17. Buchstabe

Moderne Freimaurerei, gegründet 1717

Q’Anon = 74, 25, 201, 666

74, da 47 die symbolische Zahl der Freimaurer ist. Event 201, die Pandemiesimulation, fand am 18. Oktober 2019 statt, dem Tag, an dem das Jahr noch 74 Tage übrig bleibt.

Freimaurer = 74

Okkult = 74

Jüdisch = 74

Trump = 25

Vatikan = 25

Der Jesuitenorden = 201

Orden der Illuminaten = 201

Saturnanbetung = 201

Sechsundsechzig = 201

Und 666 sollte keiner Erklärung bedürfen.

Auch der Begriff „White Hats“ stammt aus der Freimaurerei! So nennen sie hochrangige Mitglieder der Freimaurerei, da sie anstelle der violetten Hüte „weiße Hüte“ tragen dürfen.

Wenn Sie also glauben, dass „White Hats“ Kinder retten und was auch immer, dann haben Sie sich zum Narren gehalten. Sie machen sich über Ihre Unwissenheit und Ihren Mangel an Wissen und Verständnis lustig.

Und ihre Gematria-Sprache sagt Ihnen alles, was Sie wissen müssen, denn White Hats summiert sich auf 113, die Zahl für Unehrlichkeit, und passt perfekt zu „Unehrlichkeit“.

Die Farbe Weiß ist den Hüten vorbehalten, die nur von Brüdern getragen werden, die den 33. Grad erhalten haben.

Mit mittelschwerer posttraumatischer Belastungsstörung und Tastaturkampfmüdigkeit aufgrund eines Krieges, von dem sie glauben, dass sie ihn gewonnen haben, der aber nie stattgefunden hat.

