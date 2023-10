Der Erfinder und Physiker Nikola Tesla kannte das Geheimnis hinter den Zahlen 3, 6 und 9

Teile die Wahrheit!

Die Zahlen 3,6 und 9 sind magische Zahlen. Der serbisch-amerikanische Physiker und Erfinder Nikola Tesla bezeichnete diese Zahlen sogar als „heilig. In Wahrheit stehen sie für die Prinzipien, worauf die elementaren Gesetze von Wachstum und Zerfall im gesamten Universum gründen.

Und nimmt man sie aus der Zahlenreihe der einstelligen Ziffern heraus, bleiben sechs Zahlen übrig, aus denen sich die Gesetze der biologischen Zellteilung herleiten lassen. Von Frank Schwede

Nikola Tesla ist der wohl wichtigste Wissenschaftler und Erfinder der Neuzeit. Er wurde 1856 im kroatischen Smiljan geboren und starb im Jahr 1943 auf mysteriöse Weise in einem New Yorker Hotel.

Auf seinen Berechnungen und Experimenten gehen zahlreiche Erfindungen zurück. Auch die Zahlen 3,6 und 9 stehen in enger Verbindung mit dem Erfinder. Tesla sagte, dass diese Zahlen „heilig“ seien.

Der Physiker stützte diese These darauf, dass man diesen Zahlen auch im wahren Leben immer und überall wieder begegnet. Und weil Tesla ein abergläubischer Mensch war, hatte er das Gefühl, von dieser 3er-Folge umgeben zu sein. Egal, wohin er auch ging.

Tesla sagte, diese Zahlen seien ein Naturgesetz, das ihm überall hin folge. Er wählte Hotelzimmer mit einer Zahl, die durch 3 teilbar ist – und er ging immer dreimal um ein Haus herum, bevor er es betreten konnte.

War Nikola Tesla nur ein Neurotiker, ein Spinner mit Zwangsstörung – oder ist an seiner Masche des ewigen Wiederholens tatsächlich etwas dran? Die Wahrheit liegt wie immer viel tiefer. Tesla sagte:

„Wenn man die Großartigkeit der Drei, Sechs und Neun kennen würde, hätte man einen Schlüssel zum Universum.“

Um den tieferen Sinn hinter der Aussage des großartigen Erfinders besser verstehen zu können, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass weder die Numerologie noch die Mathematik von irgendjemand erfunden wurden. In Wahrheit sind sie die universelle Sprache und das universelle Gesetz.

Egal, wo auch immer wir uns im Universum befinden. Die Summe 1 + 2 ist überall 3. Ob auf der Erde, auf dem Mond, auf dem Mars oder einem anderen beliebigen Stern unserer oder einer anderen Galaxie. Alles im Universum unterliegt diesem Gesetz. Auch Pythagoras wusste bereits vor 2500 Jahren: „Die Welt ist Zahl“.

Tatsache ist, dass alle drei Zahlen arithmetisch auf dem Gesetz der Dreiheit basieren, was die folgenden Gleichungen beweisen können. 3 + 3 ergibt 6; 3 x 3 sind neun; 6 + 6 = 12; Quersumme 1+2 = 3; 6 * 6 = 36; Quersumme 3 + 6 = 9. (Testatika und weitere Freie-Energie-Geräte (Video))

Das Geheimnis der Heiligen Geometrie

Es wird aber noch viel seltsamer. Neben den mathematischen Gleichungen gibt es nämlich eine Reihe bestimmter Muster, die auf natürliche Weise im Universum auftreten. Es handelt sich um Muster, die uns nahezu täglich im Alltag begegnen; ob in Galaxien, in Sternenformationen, in der Evolution – sie tauchen in nahezu fast allen natürlichen Systemen auf: Der Goldene Schnitt und die Heilige Geometrie.

Viele kennen diese Begriffe, doch können die wenigsten etwas damit anfangen. Beginnen wir mit dem Goldenen Schnitt – was ist er und woran können wir ihn erkennen?

Einfach ausgedrückt ist der Goldene Schnitt ein mathematisches Teilungsverhältnis, das wir häufig auch in der Natur antreffen können. Der Goldene Schnitt spiegelt sich in den Naturerscheinungen auf unendliche Weise.

Nahezu jeder empfindet den Goldenen Schnitt als ein ästhetisches Ideal. Viele großartige Künstler und Architekten haben sich in ihren Werken nach dieser universellen Maßeinheit gerichtet.

Mathematisch klingt das so: Der Goldene Schnitt ist, wenn wir eine Linie in zwei Teile teilen: der längere Teil (a) geteilt durch den kürzeren Teil (b) gleich der Summe von (a) + (b) geteilt durch (a), was beides 1,618 ergibt.

In der Welt der schönen Künste und des Designs geht bei dem Goldenen Schnitt vor allem darum, so viel Ästhetik wie möglich einzubringen, um harmonische Proportionen zu erlangen.

Seit Jahrtausenden finden wir den Goldenen Schnitt in zig Meisterwerken. Von den Pyramiden von Gizeh bis zum Parthenon in Athen und Mona Lisa, bis in die Moderne zum Pepsi- und X (Twitter)-Logo.

Auch die Heilige Geometrie hat Jahrtausende alte Wurzeln und stammt ursprünglich aus der Welt der antiken Mathematik. Sie umfasst nicht nur besondere geometrische Formen, sondern gibt den Proportionen zudem eine symbolische Bedeutung.

Die Heilige Geometrie ist eine Weisheitslehre und wurde von auserwählten Gelehrten weitergegeben. Man kennt sie in allen Kulturkreisen der Erde. Bekannt geworden ist die Heilige Geometrie vor allem durch die Darstellungsformen Blume des Lebens und eben der Goldene Schnitt.

Ein weiteres wichtiges System, dem auch die Natur unterliegt, ist das „Binärsystem der Potenzen von 2“, bei dem das Muster bei 1 beginnt und sich durch Verdoppelung der Zahlen fortsetzt.

Interessant ist hierbei, dass sich auch Zellen und Embryonen nach diesem heiligen Muster entwickeln: 1,2,4,8,16,32,64,128,256 – und so weiter. Gerne wird dieses Muster auch die Blaupause Gottes genannt, demnach könnte man die Mathematik auch als Daumenabdruck Gottes bezeichnen.

Auch in der Vortex-Mathematik, die auf den Wissenschaftler Marko Rodin zurückgeht, gibt es ein Muster, das sich selbst wiederholt: 1,2,4,8,7,5 – und so weiter. Und wie man unschwer erkennen kann, ist die Zahlenfolge 3,6 und 9 nicht in diesem Muster enthalten.

Rodin hat vermutet, dass diese Zahlen einen Vektor von der dritten in die vierte Dimension darstellen, den er als „Flussfeld“ bezeichnet hat. Bei diesem Feld soll es sich laut Rodins Vermutung um eine höher dimensionale Energie handeln, die den Energiekreislauf der anderen sechs Punkte beeinflusst.

Randy Powell, ein Schüler von Rodin, hat behauptet, dass dies der geheime Schlüssel zur Freien Energie sei. Interessant daran ist, dass sich auch Nikola Tesla mit Freier Energie beschäftigt hat.

1 ergibt verdoppelt 2; 2 verdoppelt ergibt 4; 4 verdoppelt ist 8; 8 verdoppelt ist 16, was 1 + 6 bedeutet und gleich 7 ist; 16 verdoppelt ist 32, was 3 + 2 gleich 5 ergibt (7 lässt sich verdoppeln, was 14 ergibt, was 5 ergibt); 32 verdoppelt ist 64 (5 verdoppelt ist 10), was insgesamt 1 ergibt. Wenn wir nach dem Prinzip fortfahren, folgen wir wieder demselben Muster: 1,2,4,8,7,5,1,2…

Und wenn wir bei 1 beginnen, erhalten wir in umgekehrter Reihenfolge immer noch das gleiche Muster: Weil: die Hälfte von 1 ist 0,5 (0 + 5) gleich 5. Die Hälfte von 5 ist 2,5 (2 + 5) gleich 7 – und so weiter.

Wie man sieht, tauchen 3,6 und 9 hier nicht auf. Es scheint so, als liegt diese Zahlenfolge jenseits dieses Musters. Allerdings passiert etwas Merkwürdiges, wenn man anfängt, die Zahlen zu verdoppeln.

3 verdoppelt ergibt 6; 6 verdoppelt ist 12, was 3 ergeben würde – auch in diesem Muster wird die 9 nicht erwähnt. Es ist, als ob auch die 9 alleine jenseits dieses Musters liegt. Fängt man aber an, die 9 zu verdoppeln, ergibt das immer wieder 9: 18,36,72,144,288, 575 – und so weiter.

Das Symbol der Erleuchtung

Werfen wir noch einmal einen Blick auf den Goldenen Schnitt und stellen uns dabei die Pyramiden von Gizeh vor. Wir sehen nicht nur die drei Pyramiden, die alle versetzt nebeneinander stehen.

Die Pyramiden symbolisieren die Position der Sterne im Gürtel des Orion. Außerdem sehen wir eine Gruppe von drei kleineren Pyramiden, unmittelbar neben den drei großen.

Es gibt eine ganze Reihe von Hinweisen, dass auch die Natur die Drei- und Sechsfachsymmetrie verwendet, einschließlich der sechseckigen Form bei der Honigwabe.

Diese Formen werden von der Natur geschaffen – seit Jahrmillionen und die alten Baumeister ahmten die Formen der Natur beim Bau in Gestalt der heiligen Architektur nach.

Ist es also möglich, dass die mysteriöse Zahl Drei etwas ganz besonderes ist? Und ist es möglich, dass Nikola Tesla diesem Geheimnis auf der Spur war und hat er dieses Wissen ganz bewusst eingesetzt hat, um die Grenzen von Wissenschaft und Technik zu expandieren?

Eine interessante Frage. Nehmen wir einmal an, es gibt zwei Gegensätze, beispielsweise hell und dunkel: Ying und Yang. Hell und Dunkel sind so gegensätzlich wie der Nord- und Südpol eines Magneten.

Eine Seite ist 1,2 und 4; die andere Seite ist 8,7 und 5. Wie bei der Elektrizität ist alles im Universum ein Strom zwischen diesen beiden polaren Seiten – wie ein schwingendes Pendel: 1,2,4,8,7,5,1,2…

Stellen wir uns das schwingende Pendel vor – so können wir vom Symbol der Unendlichkeit sprechen.

Allerdings werden die beiden Seiten von 3 und 6 beherrscht; 3 beherrscht 1,2 und 4, während 6,8,7 und 5 beherrscht. Wenn wir uns das Muster genauer betrachten, wird es sogar noch verblüffender:

1 und 2 ist gleich 3; 2 und 4 ist gleich 6; 4 und 8 ist gleich 3; 8 und 7 ist gleich 6; 7 und 5 ist gleich 3; 5 und 1 ist gleich 6; 1 und 2 ist gleich 3… Das gleiche Muster auf einer höheren Skala ist 3,6,3,6,3,6…

Selbst die beiden Seiten, 3 und 6, werden jetzt von der 9 beherrscht, was uns etwas Spektakuläres zeigt. Betrachten wir das Muster von 3 und 6 etwas genauer, können wir erkennen, dass 3 und 6 gleich 9 ist, 6 und 3 gleich 9, alle Zahlen zusammen ergeben 9, in beiden Richtungen, einschließlich und ausschließlich 3 und 6.

Das heißt, die 9 ist die Einheit beider Seiten – somit ist die 9 das Universum selbst. Die Schwingung, die Energie und auch die Frequenz. 3,6 und 9. Nikola Tesla hatte also recht als er sagte:

„Wenn du die Geheimnisse des Universums finden willst, denke in Begriffen von Energie, Frequenz und Schwingung.“

Stellen wir uns einmal vor, was die Menschheit erreichen könnte, wenn sie dieses heilige Wissen in der wissenschaftlichen Praxis anwenden würde. Auch auf diese Frage kannte Nikola Tesla bereits die Antwort:

„An jenem Tag, an dem die Wissenschaft beginnt, nicht-physikalische Phänomene zu studieren, wird sie in einem Jahr mehr Fortschritte machen als in allen vorangegangenen Jahrhunderten ihrer Existenz.“

