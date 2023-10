Entschlüsselung: Die Eliten, der Saturnkult und deren Medien trommeln „wir stehen am Abgrund“

In einer Erklärung sagte UN-Generalsekretär und Jesuit-Marionette António Guterres, „wir stehen am Rande des Abgrunds“ im Nahen Osten. Wie Sie wahrscheinlich inzwischen wissen, sind die Vereinten Nationen eine Organisation, die aus dem geplanten und inszenierten Ersten und Zweiten Weltkrieg hervorgegangen ist.

Sie wurde 1945 gegründet und dient auf der Weltbühne als Übergangsinstrument hin zu einer totalitären Weltregierung, ihrer Neuen Weltordnung. Es ist einfach eines von vielen Instrumenten, eines von vielen Gesichtern der verborgenen Elite, die die wahren Meister, die wahren Herrscher dieser Welt sind.

Wenn Sie meine Serie zur Weltgeschichte verfolgt haben, wussten Sie, dass die Blutlinien der Pharaonen nach dem Niedergang der ägyptischen Zivilisation ihr Weltreich durch das Römische Reich wieder aufbauten, das dann zum Heiligen Römischen Reich wurde.

Ein wenig vorwärts, und sie wurden zur Heiligen Römisch-Katholischen Kirche, die ihre Militäragenten, die Jesuiten, in alle nicht eroberten Länder schickte und diese langsam infiltrierte und übernahm. Das britische Empire und die Familie Colonna eroberten Amerika.

Die Jesuiten, die Skull and Bones-Freimaurer und das Britische Empire eroberten China und Indien und später ganz Asien. Und während sie alle Marionettenpräsidenten und Regierungen kontrollieren, sind ihre weltweiten Bühnenorganisationen wie das Weltwirtschaftsforum (WEF), die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Vereinten Nationen (UN) lediglich Fronten und Programme, um alle Grenzen zu beseitigen und das zu bringen Welt unter dem Stiefel einer Weltregierung, einer einzigen herrschenden Einheit, wie in ihrem Sonnengott Saturn, wie in dem Antichristen.

Das Ziel der Elitefamilien, des Saturnkultes, besteht darin, biblische Prophezeiungen zu erfüllen und „die ganze Welt zu täuschen“, wie es im Buch der Offenbarung beschrieben wird.

Aus diesem Grund ist alles Wichtige, was passiert, geplant, inszeniert und völlig gefälscht, wie im Coronavirus-Schwindel, im Scheinkrieg in der Ukraine und jetzt im größtenteils gefakten und inszenierten Krieg zwischen Israel und der Hamas , wie in Palästina. (Israel-Hamas-Psy-Op-Datums-Numerologie entschlüsselt (Video))

Da sie davon besessen sind, biblische Prophezeiungen wie das Buch der Offenbarung und das Kommen des Antichristen nachzustellen, verbergen sich in ihren inszenierten Geschichten viele Bezüge, die von ihren vollständig kontrollierten Mainstream-Medien (und auch von ihren alternativen Medien) als real dargestellt werden.

Und deshalb hat CNN das Zitat „Abyss“ („Abgrund“) überall auf der Titelseite angebracht. Wenn Sie meine Arbeit verfolgt haben, wissen Sie, dass der Abyss ursprünglich ein kabbalistisches Konzept ist, das die Kluft zwischen dem Realen und dem Unwirklichen darstellt – ähnlich wie im andauernden Israel-Hamas-Krieg, bei dem einige unschuldige und auch problematische Menschen getötet werden, aber alles der Welt wird präsentiert geskriptet, inszeniert und gefälscht; eine Illusion, etwas zwischen dem Realen und dem Unwirklichen, wie der Abgrund.

Auf dem kabbalistischen „Baum des Lebens“ wird der Abgrund (Da’ath/Pluto) als Leiter zu den höheren Dimensionen gesehen, als das Ding, das diesen 3D-Bereich mit dem Übernatürlichen, dem 4D und 5D, verbindet.

Außerdem lebten in mythologischen Geschichten die Reptilien, wie im Teufel , unter der Erde und versteckten sich angeblich unter dem Meer, der Wassertiefe (wie im Tier aus dem Meer in der Offenbarung).

Nach dem Krieg der Götter, auch bekannt als: dem Kampf der Titanen oder der „ Gigantomachie “, und der darauffolgenden Flut über der Erde, sollen die Titanen oder gefallenen Engel im Abgrund wohnen.

Den Abgrund zu überqueren, um Kontakt mit höheren Wesen wie Dämonen oder dem Draco aufzunehmen, ist ein wichtiges Konzept in allen Geheimgesellschaften und einige der tiefgreifendsten Rituale dabei stammen aus Aleister Crowleys und seiner satanischen Religion Thelema .

Im Fall von Crowley nahm er angeblich Kontakt mit „Aiwass“ auf, der Crowley einen Text namens „Das Buch des Gesetzes“ oder „Liber AL vel Legis“ diktierte, der zum Grundstein seiner Thelema-Religion wurde.

Der Abgrund ist natürlich auch ein Thema im Buch der Offenbarung, da alles miteinander verbunden und wiederholt ist. Es gibt 7 Bibelverse über den Abgrund, und die katholische Bibel hat 73 Bücher, wobei das letzte, das 73. , das prophetische Buch, die Apokalypse des Johannes oder das Buch der Offenbarung ist, in dem der Abgrund besprochen wird.

Denken Sie daran, dass das Buch der Offenbarung die Endzeit beschreibt, wie das Ende des Fischezeitalters und den Übergang zum Wassermannzeitalter. Es enthält 22 Kapitel, wie in der Baumeisternummer und wie die 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets, entsprechend den 22 Karten des Tarot.

Es wurde in der Zeit geschrieben, als die katholische Kirche an Macht gewonnen hatte und Elitefamilien wie die Medici (später verbunden mit der Orsini- und Borgia-Blutlinie, die den Jesuitenorden gründeten) alte hermetische Texte mit astrologischer Symbolik erfanden.

Natürlich ist die Zahl 73 für den Is-Ra-El-Konflikt von Bedeutung, da Theodor Herzl, der Gründer der Zionistischen Organisation, die die jüdische Einwanderung nach Palästina zur Bildung eines jüdischen Staates förderte, am 3. Juli 1904 starb, genau wie im Jahr 7/3 , oder 73 .

Natürlich reduziert sich sein Name in der Gematrie auf 73 , genau wie „David Ben-Gurion“, der wichtigste nationale Gründer des Staates Israel und der erste Premierminister Israels, der ebenfalls im Jahr 1973 starb .

Außerdem war der vorherige Krieg, der letzte Krieg, in dem Israel vor diesem inszenierten Israel-Hamas-Krieg den Krieg erklärte, der Jom-Kippur-Krieg im Jahr 1973 . Und denken Sie daran: Am 14. Mai 2021, am 73. Geburtstag Israels , bombardierten sie Gaza.

Theodor Herzl = 73, 73

David Ben-Gurion = 73, 73

Aleister Crowley = 73

Der böse Geist = 73 (mit dem sie durch den Abgrund Kontakt aufnehmen wollen)

Ritualopfer = 73 (Teil des Kriegsrituals und um durch den Abgrund zu gehen )

Gaza = 73 (wo der inszenierte Konflikt stattfindet)

Opfer = 73 (wieder)

Und Sie haben auch Jeremia, Kapitel 7, Vers 3, wie in 7:3 oder 73 .

„ Yahweh Sabaoth, der Gott Israels, sagt dies: Ändere dein Verhalten und deine Taten, und ich werde dich an diesem Ort bleiben lassen “, und bezieht sich dabei auf Jerusalem und das alte Judäa sowie auf Palästina und Israel.

Alles ist geskriptet. Und alles geht auf die Elitefamilien, den Saturnkult und ihre Besessenheit zurück, biblische Prophezeiungen nachzubilden und die Illusion, die Ihnen durch die Medien als Realität präsentiert wird, in die richtige Richtung zu lenken.

Und in gewisser Weise führt ihr Weg durch den Abgrund, das Endziel eines kollektiven Schwarmgeistes in den höheren Dimensionen.

…

