Die schreckliche Geheimagenda der UN und der WHO: Totale Versklavung der Menschheit durch eine „globale Gesundheitsdiktatur“

Teile die Wahrheit!

Die offiziellen Abschlusserklärungen der UN und der WHO zum Abschluss der UN-Generalversammlung in New York über das hochrangige Treffen zur Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion sind wie folgt zusammengefasst:

Vereinte Nationen

Das hochrangige Treffen über Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion wird sich mit dem Thema befassen: „Schaffung und Aufrechterhaltung einer politischen Dynamik und Solidarität für Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion“. Plenarteil: Erklärungen der Mitgliedstaaten und der Mitglieder der Sonderorganisationen der Vereinten Nationen.Ausgegeben am 20. September 2023.

Erklärung der WHO zum hochrangigen Treffen über Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion:

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) begrüßt die heute von den führenden Politikern der Welt auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen gezeigte historische Verpflichtung, die internationale Zusammenarbeit, Koordinierung, Governance und Investitionen zu stärken, die erforderlich sind, um eine Wiederholung der verheerenden gesundheitlichen und sozioökonomischen Auswirkungen von COVID-19 zu verhindern, die Welt besser auf künftige Pandemien vorzubereiten und wieder auf den Weg zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu kommen.

„Der erste Gipfel der Staatsoberhäupter zum Thema Pandemieprävention, -vorsorge und -bekämpfung ist ein historischer Meilenstein in dem dringenden Bestreben, alle Menschen auf der Welt sicherer zu machen und besser vor den verheerenden Auswirkungen von Pandemien zu schützen“, sagte Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO-Generaldirektor.

„Ich begrüße diese Zusage der Staats- und Regierungschefs der Welt, die notwendige politische Unterstützung und Orientierung zu geben, damit die WHO, die Regierungen und alle Beteiligten die Gesundheit der Menschen schützen und konkrete Schritte unternehmen können, um in lokale Kapazitäten zu investieren, Gerechtigkeit zu gewährleisten und die globale gesundheitliche Notfallarchitektur zu unterstützen, die die Welt braucht.“

Die von Herrn Dennis Francis, dem Präsidenten der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen (2023), gebilligte politische Erklärung und das Ergebnis der Verhandlungen unter der kompetenten Führung der Botschafter Gilad Erdan aus Israel und Omar Hilale aus Marokko unterstrichen die zentrale Rolle der WHO als „leitende und koordinierende Autorität für internationale Gesundheit“ und die Notwendigkeit, „sich weiter für eine nachhaltige Finanzierung einzusetzen, die der WHO angemessene und vorhersehbare Mittel zur Verfügung stellt, die es ihr ermöglichen, über die Ressourcen zu verfügen, die sie zur Erfüllung ihrer Kernaufgaben benötigt.“

Weder die UN noch die WHO-Erklärung erwähnt die Anzahl der Staats- und Regierungschefs, die die entscheidenden WHO-Dokumente, die stark überarbeiteten (mehr als 90 Revisionspunkte) Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV), einschließlich des Pandemievertrags – der eigentlich kein Vertrag mehr ist, da geplant ist, ihn während der nächsten Weltgesundheitsversammlung (WHA) im Mai 2024 durchzupeitschen – genehmigt haben, wodurch die neuen IGV ohne Abstimmung in Kraft treten. Das vollständige Interview mit Dr. Astrid Stuckelberger finden Sie hier.

Da es keine offiziellen Berichte über diese „hinter verschlossenen Türen“ stattfindenden UN/WHO-Sitzungen gibt, können wir uns nur auf „Hörensagen“ verlassen, wonach es mehrere Mitgliedstaaten gab, die sich der Stimme enthielten, und andere, die Einwände gegen die überarbeiteten IHR hatten. Zu den Ablehnern gehörte offenbar auch die Russische Föderation. (Marburg-Pandemie durch Lipid-Nanopartikel, welches das Virus in geimpften Menschen freisetzen, wobei 5G als Auslöser dient (Video))

Das Interview von Mike Adams mit Dr. Astrid Stuckelberger (26. September 2023) über die kommende (geplante) Gesundheitsdiktatur durch die UN und die WHO stellt die offiziellen UN/WHO-Statements gegenüber.

300x250

Es gibt nichts Konstruktives, nichts, worauf sich die Welt freuen könnte, was bei diesen geheimen Treffen, Debatten herauskam. Geheimnisvoll, wie ein Todeskult, der einen weltweiten Völkermord als Teil der „neuen“ WHO / UN-Agenda plant.

Stellen Sie sich vor, wo die Welt geblieben ist? Und wohin uns die vollständige UN-Agenda 2030 führen soll?

Mit einem korrumpierten UN-System, mit einer Weltgesundheitsorganisation, die sich nicht mehr um die Gesundheit und Krankheit der Bevölkerung kümmert, sondern den Tod fördert.

Und das auf weltweiter Basis. Alle Regierungen – mehr als 190 nationale Regierungen – wurden kooptiert, korrumpiert, genötigt und regelrecht bedroht, wenn sie nicht mitmachen und das Volk belügen, das sie angeblich gewählt hat, und wenn sie nicht das Vertrauen und die (Steuer-)Gelder verraten, die dieses Volk ihnen anvertraut hat – Gelder des Volkes, mit denen auch die meist großzügigen Gehälter der Regierungsbürokraten bezahlt werden.

300x250 boxone

Hier einige der wichtigsten Punkte, die Dr. Astrid Stuckelberger im BOMBSHELL-Interview angesprochen hat. Dr. Stuckelberger ist seit dem Ausbruch dieser kriminellen Seuche ein Leuchtturm der Wahrheit, weil sie sich mutig zu Wort gemeldet hat. Als Reaktion darauf hat die Universität Genf alle ihre Lehrveranstaltungen gestrichen und ihr den Lehrauftrag entzogen.

Auch sonst wird sie bedroht und genötigt, oft zensiert – vergeblich: Astrid meldet sich immer wieder zu Wort, um die Wahrheit so weit wie möglich zu verbreiten – damit die Menschen endlich aufwachen – aufstehen – und aufhören zu gehorchen. Nicht zu gehorchen ist das Recht eines jeden.

Hier sind einige der Höhepunkte von Dr. Stuckelbergers Interview:

Während die WHO in früheren Zeiten der Organisation für den Schutz des Lebens älterer Menschen und von Kindern stand, fördert sie heute den Selbstmord älterer Menschen und die Zwangsimpfung von Kindern.

Die WHO entlässt Mitarbeiter – Wissenschaftler, Ärzte und Forscher, die ethische und echte Experten sind, und ersetzt sie durch Leute, die keine Experten sind, unethisch und korrupt.

Die WHO-Programme für Lebensmittel, Ernährung oder sanitäre Grundversorgung haben sich in Programme verwandelt, die größtenteils die Ausrottung der Menschen auf dem Planeten Erde beaufsichtigen, anstatt die Gesundheit der Menschen zu fördern.

In den 1990er Jahren warnte die WHO noch vor den Gefahren von 5G-Mikrowellen, den negativen Auswirkungen des Haltens des Telefons an das Ohr… wie es sich auf das Gehirn auswirkt – heute nicht mehr. Diese Warnungen wurden von der Website der WHO entfernt. Dies ist Teil der beschleunigten Eliminierung von Menschen im Alter und der Verdummung der Gehirne von Kindern und jungen Erwachsenen.

Die WHO warnte auch vor der Gefahr, 5G-Antennen auf Schulgebäuden zu bauen, da die Auswirkungen auf das menschliche Gehirn und die Entwicklung des menschlichen Gehirns verheerend sind – auch diese Warnung ist von der WHO-Website verschwunden.

Um das Jahr 2000 kam der private Sektor mit seinen Lobbys zum Tragen – und Bill Gates setzte seinen Fuß in die Tür der WHO. Im Jahr 2012 war er buchstäblich für die Impfprogramme der WHO verantwortlich.

Heute hat die WHO allein das Monopol auf alles, was mit Gesundheit zu tun hat – es ist ein tyrannisches Diktat – und wird von einer strengen Zensur begleitet, einschließlich der Bestrafung derjenigen, die sich nicht an das Mandat halten. UN-Generalsekretär António Guterres macht es der WHO gleich, indem er die Zensur [Verbot von „Fake News“] und die Digitalisierung von Gesundheitsinformationen fördert – mit einem Monopol für die WHO.

Aber die WHO allein kann die Welt nicht kontrollieren, da die Gesundheitsminister, in der Regel die Vertreter der Länder in der Weltgesundheitsversammlung, mit einigen Diktaten nicht einverstanden sind und auf ihre Regierungen hören müssen [von denen die meisten allerdings korrumpiert sind], brauchen sie ein übergeordnetes Gremium, um die vollständige Einhaltung zu gewährleisten: die Vereinten Nationen.

Daher werden die Vereinten Nationen das allgemeine Recht beanspruchen, die Zensur zu kontrollieren, ebenso wie das Diktat über die Gesundheit, d.h. Impfungen / Immunisierungsprogramme, die an die WHO delegiert werden – ohne Fragen zu stellen, alles mit dem Ziel, die Weltbevölkerung massiv zu reduzieren, ein Ziel, das seit den 1970er Jahren auf dem politischen Reißbrett steht.

Siehe den Kissinger-Bericht, der 1974 veröffentlicht wurde, also im Jahr nach dem von den USA unterstützten Militärputsch in Chile (11. September 1973).

Die WHO ist die Tür zu den sensibelsten und verletzlichsten Punkten in unserem Leben: Leben und Tod, Gesundheit und Krankheit. Sie ist der Zugang zu ihrer – der Bestie – Biotech-Neurowaffe, dem sogenannten Injektionsimpfstoff, und sie will unzählige neue Arten von Impfstoffen auf den Markt bringen, Milliarden, die in den kommenden Jahren verabreicht werden sollen – ein immerwährendes Programm, das in die UN-Agenda 2030 einfließt, um die „17 nachhaltigen Entwicklungsziele“ (SDG) zu erreichen.

Der erste Absatz der Vorbereitungen zur Pandemieprävention bezieht sich auf die ständige und wiederholte Gefahr von Kovid und Kovid-bezogenen Pandemien … die eine ewige Angst auslösen, da Kovid in den Gehirnen der Menschen als DIE potenziell tödliche Pandemie und Gefahr verankert ist.

Sie erzeugen ständige Angst mit etwas, das es gar nicht gibt, das nie wissenschaftlich analysiert wurde, nie in Labors isoliert wurde, auch nicht mit den Instrumenten der WHO – es geht immer um Infektionen, weil man sie (die Viren) nicht sehen kann, und die Menschen wissen es nicht.

Die WHO ist zusammen mit den (gekauften) Medien eine psychologische Terrororganisation.

Unter der neuen Erklärung wird die WHO zu einem permanenten Mechanismus der Angstkampagne, mit der übergreifenden weltweiten tyrannischen Autorität, „präventive“ Quarantäne zu fordern, sogar gegen die Politik einzelner souveräner Länder, und sie setzen sie durch, verstärkt durch Polizei und Militär – denen die Regierungen der Länder gehorchen müssen, unter Androhung.

Aber, so Astrid, „die Bestie verliert an Macht, weil wir bewusster werden, aufwachen und uns wehren.

Die überarbeitete IHR und die Pandemie-Konvention – ja, es ist kein Vertrag, denn sie wird angenommen, nicht einmal abgestimmt.

Das ist die Auferlegung durch die UNO – gesponsert oder aufgezwungen von den USA. Die IHR/Pandemiekonvention wird von der WHA im Mai 2024 ohne Abstimmung angenommen werden. Und während dieser UNGA 2023 bitten die WHO und ihre öffentlichen (vor allem das Weiße Haus) und privaten (vor allem die Pharmaindustrie) Sponsoren um den Segen der UN; und „sie“ haben den Segen der UN erhalten.

Australien bildet bereits seine Polizei und sein Militär aus, um die vorgeschriebenen Impfungen durchzusetzen – indem es die Türen von Familienhäusern aufbricht und sicherstellt, dass die Schulen die Vaxx-Bestimmungen einhalten.

Sie wollen sich der Kinder entledigen, um die Welt zu entvölkern – und natürlich der älteren Menschen, die nicht zur Wirtschaft beitragen, sondern das Geld des Staates [zu dem sie beigetragen haben] zum Leben im Ruhestand (Pensionen) verwenden – die Klaus Schwabs israelischer Berater, Yuval Noah Hariri, als „nutzlose Esser“ bezeichnet.

Aus diesem Grund hat der ehemalige Präsident Trump bereits gesagt, dass er im Falle seiner Wiederwahl zum Präsidenten das Homeschooling propagieren würde.

Die WHO wird von McKinsey Consulting geleitet – Dr. Stuckelberger hat den Vertrag gesehen – und von den gekauften Medien.

Sie, „die Bestie“, wird einen öffentlichen Notstand erfinden, entweder einen „natürlichen“ oder einen plötzlichen Ausbruch einer Monsterepidemie, um Angst zu verbreiten und die Menschen einzuschließen.

Sie sind dabei, einen Plan auszuarbeiten, um die Menschen einzuschließen, sie wollen die Vaxx zurück – es ist bereits in den Medien zu sehen.

[In Indien wurde bereits eine neue Pandemie ausgerufen, und es herrscht Maskenpflicht. In Indien ist ein Ausbruch des Nipah-Virus (NiV) bestätigt worden. Sechs Fälle von Nipah, darunter zwei Todesfälle, wurden gemeldet – siehe Video unten (Anmerkung von PK)]

Drei große Medienkonzerne kontrollieren die Welt:

AP = Amerikanische Presse;

AFP = französische Presse; und

Reuters.

Sie werden für ihre Lügen bezahlt. Man kann ihnen nicht glauben, aber sie verbreiten ihre Nachrichten an alle lokalen Mainstream-Medien, die fast wortwörtlich über das Geschehen berichten müssen.

Wir müssen unsere eigenen Gegenmedien schaffen – so wie Sie es tun, indem Sie sich auf Mike Adams und andere beziehen, um die Wahrheit zu verbreiten und die Menschen wissen zu lassen, was vor sich geht.

Sie – „die Bestie“ – tun alles, was sie können, mit der Hilfe der Regierungen, die nicht mehr IHRE Regierungen sind. Die heutigen Regierungen auf der ganzen Welt werden dazu gezwungen, das zu tun, was „die Bestie“ von ihnen will, entweder indem sie sie kaufen oder indem sie ihnen drohen.

Sie werden alles erfinden, um das Niveau der Angst aufrechtzuerhalten, selbst die Pest ist eine Möglichkeit.

Alles, was sie tun müssen, ist eine gefälschte Krankheit in einer Stadt zu erzeugen und sie dann zu einer Pandemie zu erklären – und alles, was mit der Pandemie einhergeht – Abriegelungen, Einschlagen von Türen für Zwangsimpfungen auch in Schulen, eine auf Angst basierende Tyrannei – wo die Menschen gehorchen werden…. Aber werden sie das?

Dann werden sie ihre eigentliche Waffe einsetzen, entweder durch Impfung oder in den Krankenhäusern, wie in New York, wo sie die Menschen inkubierten… bis sie starben.

Oder mit 5G. 5G kann in die Gehirne der Menschen gelenkt werden, um sie zu lähmen, oder sie zu programmieren, à la Klaus Schwabs Transhumanismus, digitalisierte, robotisierte, gehorchende Transhumane.

Mit 5G können sie machen, was sie wollen; 5G wird nicht nur von den endlosen Antennen auf der ganzen Welt ausgestrahlt, sondern auch von Straßenlaternen oder anderen Gegenständen, von denen Sie es am wenigsten erwarten und die Sie nicht kennen; möglicherweise auch über Ihren Fernseher.

„Impfung“ – Menschen werden mit einer binären Waffe geimpft, die durch Fernsignalisierung aktiviert werden kann… durch 5G, vielleicht bald auch 6G.

Ermöglicht wird dies durch Graphenoxid in den Körpern der Menschen [die geimpft wurden] – die mit den falschen Covid-Vaxen geimpft wurden, von denen einige Graphenoxid enthielten, eine hochgradig elektromagnetisch empfindliche Substanz, die auf die 5G-Mikrowellen reagieren wird.

Pfizers Bio-n-Tech Vaxx = Bio-Nano-Tech oder Bio-Neuro-Tech… und mRNA – ein Computerprogramm – „Mode“-RNA – werden die Menschen höchst anfällig für 5G machen. Als Menschen sind wir bio-elektromagnetisch, Elektro-Enzephalogramm – was unsere Gehirne anfällig für 5G-Manipulationen macht.

Astrid Stuckelberger: „Das Hacken des Verstandes steht im Mittelpunkt des Geschehens.„

Das „Havanna-Syndrom“ ist eine der Gehirnmanipulationen, die erstmals 2016 in den Botschaften der USA und Kanadas in Havanna, Kuba, auftraten. Seitdem ist das Syndrom an vielen anderen Orten aufgetreten – in Peking, Moskau, Serbien…

Wir Menschen senden Wellen aus – „Liebeswellen“ ebenso wie „Wutwellen“ – unsere Stimmungen werden in elektromagnetischen Wellen ausgedrückt.

Die kontrollierte Opposition spricht über Viren, Covid, mRNA, PCR-Tests, die Impfung, dass alles zurückkommen kann… das ist ihr Plan – der Plan der Bestie, die Aufrechterhaltung eines absoluten Betrugs.

Mike Adams:

„Wir erleben hier die völlige Pervertierung der Wissenschaft, die die Glaubwürdigkeit von Wissenschaft und Medizin zerstören wird. – Es gibt kein Isolat von SARS-Covid-2, hat es nie gegeben – es ist ein totaler Betrug.“

„Während die nächste Plandemie ausgerollt wird – und immer mehr Menschen diesem Betrug zum Opfer fallen – findet vor unseren Augen ein Genozid statt.“

Wir, das Volk, können das nicht zulassen; wir müssen diesen Krieg gewinnen.

Dies sind die paraphrasierten letzten Worte von Astrid Stuckelberger –

„Wir werden jetzt eine harte Zeit erleben, das kann 6 Monate oder ein Jahr dauern… wer weiß. Also, passen Sie gut auf sich auf. Wenn du dich auskennst, bist du besser auf das vorbereitet, was kommen könnte – und kümmere dich um die Älteren und die Kinder. Ich mache mir Sorgen um die Kinder. Sie werden es auf die Kinder abgesehen haben…“

„Es gibt bereits eine Warnung: in Norwegen müssen alle jungen Leute geimpft werden… Nehmt keinen Impfstoff, sie versuchen, euch alle möglichen gängigen Impfstoffe zu verkaufen – nehmt sie nicht, sie sind alle gefälschte mRNA-Impfstoffe….“

Zum Schluss ein positives Fazit: „Ich denke, wir sind geschützt für das, was wir sind …“

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/globalresearch.ca am 08.10.2023