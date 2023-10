Tricks und Täuschungen? Kriegsfilm Israel auf der Netzhaut, Kriegsfilm Ukraine auf der Netzhaut (Video)

Abgesehen von der Frage, wie konnte ein Land, das über Bewegungssensoren an allen Zäunen um den Gazastreifen verfügt, ein Land, das ein Iron-Dome-Raketenabwehrsystem hat und ein Land, das den Gazastreifen rund um die Uhr mit Wachtürmen bewacht, von einem Überraschungsangriff der Hamas so überwältigt werden? Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Weil der Iran die Sensoren in den Zäunen gehackt hatte? Weil der Iran das Iron-Dome-System durch Hacken außer Gefecht gesetzt hat?

Weil die Damen und Herren auf den Wachtürmen mit Schlafmitteln betäubt worden waren? Israel ist die Nr. 1 in der Welt, wenn es um Software-Sicherheit und Hacking-Technologie geht. Hier geht es um viel mehr.

Und abgesehen davon, wie die Bilder in Israel entstanden sind, muss man sich auch über das Timing wundern. Schauen Sie sich das Video unten an und achten Sie nicht auf den Text, sondern auf die Haltung der Beine und fragen Sie sich, ob das, was Sie sehen, anatomisch möglich ist; es sei denn, Sie brechen die Beine.

Außerdem sehen wir natürlich extrem dramatische Bilder aus Israel, aber genau das ist die Absicht bei einer Falschen Flagge. Es mag schwer zu durchschauen sein, aber bei einer Falschen Flagge kann man Armeeeinheiten einsetzen, um das Spiel zu spielen, und da jeder in Israel wehrpflichtig ist, hat man eine ganze Nation, die man durch Gehirnwäsche mittels vorgetäuschter Raketenangriffe und vorgetäuschter Raketeneinschläge leicht mobilisieren kann.

Ist das eine große Aufgabe und erfordert sie groß angelegte Tricks und Täuschungen? Ja, aber mit den heutigen KI-Filmtechniken kommt man sehr weit, und mit der Kooperation einiger weniger Eliteeinheiten kann man einen Angriff recht glaubwürdig gestalten.

Will ich damit sagen, dass der Hamas-Angriff auf Israel nicht stattgefunden hat? Ich will damit sagen, dass es sehr schwierig ist, sich blind auf Bilder in den Nachrichten oder in den sozialen Medien zu verlassen, denn wo wir denken, dass Handyvideos echt sein müssen, kann KI-Software auch hier sehr leicht eine große Rolle spielen. (Leichtgläubige „Wahrheitsgläubige“ glauben immer noch, dass der Russland-Ukraine-Krieg real ist)

Was ich anspreche, ist die Möglichkeit einer gut getimten Falschen Flagge, die zwei Zwecken dienen könnte: Erstens, um vom Kriegsfilm in der Ukraine abzulenken, und zweitens, um ein Alibi für die Räumung des Tempelbergs von der Al-Aqsa-Moschee zu schaffen, damit der Wiederaufbau des Salomonischen Tempels beginnen kann – siehe unten.

Der Kriegsfilm in der Ukraine hat es den Regierungen nun ermöglicht, der Bevölkerung Dutzende von Milliarden zu stehlen. Das Geld war nötig, denn eine Kugel ist heutzutage aus 24-karätigem Gold und Panzer sind mit reinsten Diamanten ausgekleidet, während ein durchschnittliches Flugzeug das nötige Silber und Gold enthält, mit einem Armani-Steuerknüppel und einem Luis Vuitton-Helm für den Piloten.

Und was ist mit Raketen! Die sind teuer! Das ist nicht ein Stahlrohr mit Sprengstoff. Nein, das ist Hightech mit Chips, die in Handarbeit von Kindern reicher arabischer Scheichs hergestellt werden. Und die haben hohe Gehälter.

Machen Sie keinen Fehler: Krieg ist teuer. Heutzutage kostet er nicht nur Millionen. Nein, dafür braucht man jetzt wirklich Hunderte von Milliarden! Oder ist das eine kreative Art, den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen?

Man kann es drehen und wenden, wie man will: Europa sind die Waffen ausgegangen, berichtet der niederländische NATO-Spitzenmann Rob Bauer (der übrigens nicht mit dem Volkssänger Frans Bauer verwandt ist). Tut mir leid, Ukraine!

Das ist natürlich strategisch sehr klug. In den Medien wird einfach berichtet, dass die Waffen ausgegangen sind. Wenn es wirklich zu einem Krieg gegen die Supermacht Russland kommen sollte, ist das strategisch eine sehr günstige Botschaft.

„Hey, Wladimir Putin! Unsere Waffen gehen zur Neige! Wir müssen anfangen, mehr zu produzieren, aber im Moment möchten wir dich wissen lassen, dass uns die Waffen ausgehen!„

Hinzu kommt, dass der US-Kongress kurzzeitig weitere Gelder für die Ukraine gestoppt hat und der ehemalige EU-Präsident Jean-Claude Juncker die Ukraine nun für zu korrupt für einen EU-Beitritt erklärt hat.

Mit anderen Worten: Der Film über den Krieg in der Ukraine, wie man die Massen finanziell schröpfen kann, ist vorbei, und so muss die Angstpropaganda auf einen drohenden Weltkrieg im Nahen Osten verlagert werden.

Diese Angst kann nun schön geschürt werden, indem man das Bild auf die Netzhaut bringt, dass der Iran hinter den Hamas-Anschlägen stecken könnte.

Wenn Sie mich fragen, wird ein solcher Dritter Weltkrieg erst in der Endphase des Drehbuchs stattfinden, nach dem Phönix-Moment, und diese Situation unter Falscher Flagge in Israel ist nur ein Versuch, den Tempelberg zu räumen und den Weg für den Wiederaufbau des salomonischen Tempels frei zu machen.

Gibt es bereits Berichte, dass an die Ukraine gelieferte Waffen in die Hände der Hamas gelangt sind? Dann wird das Ganze zu einem interessanten Thema. Dann könnte dieser neue Kriegsfilm auch zum Drehbuch der Säuberung des Tiefen Staates beitragen, bei all seiner Korruption.

Wir werden sehen, wie es sich in den kommenden Tagen entwickelt.

Israel – Gaza-Krieg, Alibi für die Sprengung der Al-Aqsa-Moschee und des Felsendoms, um Platz für den antichristlichen Tempel zu schaffen?

Video:

Just so we understand what we’re up against. Just so we all understand who the left is continually boosting at the expense of our #1 ally abroad. One day this savagery will come here because not only are we allowing it but we are encouraging it &funding it pic.twitter.com/0wU7jTQ38e

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) October 7, 2023