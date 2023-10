Polizei: Immer mehr Bombendrohungen, Gewalt in Deutschland – Migranten: CSU-Landrat droht Eigentümern mit Beschlagnahme

Seitdem die Hamas ihren grausamen Terrorangriff auf Israel verübt hat und Israel militärisch reagiert, gibt es in Europa und auch in Deutschland sehr viel mehr Bombenwarnungen und Bombendrohungen.

Nachdem in Frankreich bereits der Louvre, Versailles und sechs Flughäfen wegen Bombendrohungen zeitweise geräumt werden mussten, gibt es auch in Deutschland immer mehr solcher Vorfälle. Die Polizei registriert immer mehr Bombendrohungen und Bombenwarnungen [siehe Bericht »n-tv«].

Dabei handelt es sich vermutlich auch um viele Trittbrettfahrer und Fake-Warnungen, um Panik zu schüren. In Deutschland waren in den letzten tagen besonders Schulen betroffen. Es ist in vielen Fällen noch unklar, wer im Einzelnen dahinter steckt. Klar ist, dass solche Vorfälle zur Verunsicherung in der Bevölkerung beitragen.

Aus Sicherheitskreisen hieß es gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass es möglicherweise darum gehen könnte, das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung zu schwächen und Unmut gegen Israel zu schüren, berichtet »n-tv«.

Thüringen: Gymnasiast zusammengeschlagen, weil er Muslime beleidigte

Die Gewalt an Deutschlands Schulen nimmt zu. Opfer sind oft »Almans«, deutsche Schüler. In Thüringen wurde jetzt ein Gymnasiast zusammengeschlagen, weil er Muslime kritisierte.

Wie die BILD-Zeitung berichtete, wurde wurde am Tilesius-Gymnasium Mühlhausen am 18. Oktober gegen 11:30 Uhr ein deutscher Gymnasiast von muslimischen Mitschülern zusammengeschlagen, weil sie sich von ihm beleidigt gefühlt haben.

Ein muslimischer Schüler (14) ging dann auf den Deutschen los, schlug ihm ins Gesicht, trat ihn und rief: »Du hast Muslim beleidigt!« und »Hurensohn!«. Der Fall ging im Internat viral, weil der mit dem Handy gefilmt wurde. (Deutsche werden fremd im eigenen Land – während der Mob tobt: Faeser macht Malle-Badeurlaub)

Es ist nicht das erste Mal, dass Schüler mit Migrationshintergrund aus muslimischen Ländern Gewaltakte gegen ihre deutschen Mitschüler verüben und dies auch noch filmen und ins Internet stellen, so als seien sie stolz drauf [ siehe Bericht mit zahlreichen Beispielen in der BILD-Zeitung HIER ].

Durch den Terrorangriff der Hamas und der militärischen Reaktion Israels ist auch in Europa die Stimmung aufgeheizt und die Sicherheitslage angespannt.

Hat Berlin schon vor dem Islam und dessen Terroranhängern kapituliert?

Eine berechtigte Frage nach dem „Massengebet“ von Dutzenden Islamisten samt Gebets-Teppichen in der deutschen Hauptstadt direkt vor dem Brandenburger Tor.(Deutschland am Ende: Was passiert, wenn eine Regierung nicht mehr ihr eigenes Volk schützt?)

Faktisch ist das eine nicht angemeldete Demonstration zur Unterstützung des Antisemitismus in Deutschland und der Hamas gewesen, wenige Meter entfernt von dem Ort, an dem Tage zuvor muslimische Terrorsympathisanten Polizisten attackiert hatten. Aber Berlins Polizei schaut nur zu. Berlin bekommt die widerlichen Aktionen der arabisch-muslimischen Terrorunterstützer nicht unter Kontrolle.

Neben den gewalttätigen Ausschreitungen gibt es auch Demonstrationen, oftmals als „Massengebete“ getarnt, die die klare Botschaft vermitteln: Wir Moslems sind die Stärkeren, und uns gehört die Zukunft in Deutschland.

Die Videos von der Landnahme des politischen Islam gehen um die Welt – in symbolhaften Bildern der Islamisten vor dem Wahrzeichen Berlins und Deutschlands, dem Brandenburger Tor, ungestört von der deutschen Staatsmacht.

Das ist eine Provokation unserer Demokratie und unseres Rechtsstaats. Diese islamistische Machtdemonstration zeigt, wie weit wir schon sind auf dem Weg der Islamisierung Deutschlands. Als AfD-Bundestagsfraktion werden wir die Bekämpfung des politischen Islam in Zukunft noch stärker forcieren.

Importierter islamistischer Terror in Duisburg: Schwer bewaffnet stürmte heute Nachmittag ein Spezialeinsatzkommando der Polizei ein Mehrfamilienhaus mitten in der Duisburger Innenstadt. Polizisten überwältigten eben den Terrorverdächtigen und offiziellen „Hochrisiko-Gefährder“ Tarik S., als IS-Terrorist bereits verurteilt, der einen islamistischen Terroranschlag gegen eine jüdische Veranstaltung verüben wollte.

Stoppt den islamistischen Terrorismus in Deutschland und Europa! In Deutschland und Europa herrscht wieder erhöhte Terrorgefahr. Immer mehr Politiker und Experten sehen die Massenmigration aus islamischen Ländern und die fehlende Integration in die europäische Gesellschaft als großen Fehler, dessen Folgen nun zutage treten.

Henry Kissinger sagte dieser Tage angesichts Tausender Moslems in zahlreichen deutschen Städten, die die Ermordung von Juden öffentlich feiern: «Es war ein schwerer Fehler, so viele Menschen mit völlig unterschiedlichen kulturellen und religiösen Vorstellungen ins Land zu lassen.» Als AfD haben wir stets vor dieser Gefahr gewarnt, wurden dafür von den Altparteien regelmäßig aufs Übelste diffamiert.

Wenn wir jetzt die Islamisierung nicht stoppen und rückgängig machen, werden solche abstoßende Szenen wie die ungestörte islamistische Machdemonstration von Terroranhängern vor dem Brandenburger Tor am vergangenen Sonntag demnächst überall in Deutschland zum Alltag gehören.

Die Islamisierung unseres Landes beenden und wieder rückgängig machen – das geht nur mit der AfD.

Sogar mit „physischer Gewalt“ will CDU-Spahn jetzt plötzlich die irreguläre Migration stoppen. Panik bei der CDU – und: AfD wirkt. Im Sommer waren solche Statements von AfD-Kandidaten fürs EU-Parlament für Haldenwang noch ein „Indiz für Rechtsextremismus“, jetzt sind sie in der „Mitte der Gesellschaft“ angelangt:

Dort, wo die AfD schon ist. Wo wir sind, ist vorn, für Deutschland, für die ganz große Mehrheit der Deutschen, die das sofortige Ende der illegalen Einwanderung fordern.

Faesers Urlaubsbilder aus Mallorca sorgen für maximales Unverständnis im politischen Berlin. Während in Deutschland Hamas-Unterstützer täglich für Terror und Mord an Juden demonstrieren und gleichzeitig die Ostseeküste von einer schweren Sturmflut heimgesucht wird, badet die zuständige SPD-Bundesinnenministerin Faeser ganz entspannt auf Mallorca, nachdem sie zuvor in Frankfurt über die Buchmesse spazieren ging und sich in Wiesbaden zu Sondierungsgesprächen mit der CDU traf.

Bei Faeser steht das ICH im Vordergrund, nicht Deutschland. Verantwortung sieht anders aus. Kompetenz auch. Dier SPD-Frau schadet Deutschland.

Weil die Schweizer nicht das wählten, was sich die Focus-Redaktion erwünschte, sondern konservativ und patriotisch und die Grünen abstraften, werden sie für „hässlich“ erklärt, und die Wahlsiegerin SVP tatsächlich zu „rechtsextrem“. Schade, denn einst war der «Focus unter Helmut Markwort mal ein bürgerliches Blatt», stellt Reitschuster fest.

Migranten: CSU-Landrat droht Eigentümern mit Beschlagnahme

Im oberbayerischen Landkreis Starnberg sind alle Plätze in den Migranten-Unterkünften belegt. Landrat Stefan Frey (CSU) hat nun angekündigt, Immobilien notfalls zu beschlagnahmen, falls die Eigentümer sich weigern, sie für Asylbewerber zur Verfügung zu stellen.

Konkret gehe es um drei Objekte, die noch nicht belegt sind. Dabei handele es sich um Aus- und Fortbildungsstätten. Diese seien für 70 bis 100 Zuwanderer geeignet. Betrieben werden sie laut Frey von öffentlichen Trägern.

CSU-Landrat: „Ich muß alle Mittel ausschöpfen“

„Wir haben zur Zeit rund 2.600 Geflüchtete. Dazu kommen rund 1.800 Menschen aus der Ukraine. Wir haben sie in elf Gemeinschaftsunterkünften und rund 80 dezentralen Unterkünften untergebracht – das sind Wohnungen, Pensionen, Gewerbehallen. Alles, was geht“, sagte er der Bild.

Jetzt werde es „echt eng“. Zwar lasse er aktuell zwei neue Unterkünfte bauen. Aber die seien erst im Frühjahr fertig. Er wolle die Migranten aber sicher über den Winter bringen. Daher verhandele er mit den Betreibern der Weiterbildungsstätten. Wörtlich sagte er: „Aber wenn es nicht klappt, müssen wir das per Bescheid machen – also beschlagnahmen.“

Er sehe das „nüchtern“: Jeden Tag kämen 100 bis 200 Menschen nach Oberbayern, die eine Unterkunft brauchen: „Ich muß alle Mittel ausschöpfen.“

Erst kürzlich hatte der nordrhein-westfälische CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak verkündet, daß in seinem Wahlkreis Iserlohn bereits private Wohnungen für die Unterbringung von Migranten beschlagnahmt werden.

Ziemiak: Wohnungen werden für Migranten beschlagnahmt

Der Generalsekretär der nordrhein-westfälischen CDU, Paul Ziemiak, hat im ZDF erklärt, daß Eigentümern bereits Wohnungen weggenommen werden, um dort Migranten unterzubringen. In der Talkshow „Markus Lanz“ sagte der Funktionär, in seinem Wahlkreis Iserlohn „beschlagnahmen wir Wohnungen. Wir sind dort am Ende der Kapazität“.

Als Beispiel nannte er Nachrodt-Wiblingwerde: „Eine Stadt aus meinem Wahlkreis mit einer super-engagierten Bürgermeisterin, mit einer Gemeinde, die sich engagiert für Flüchtlinge.“ Die Stadt, so der Bundestagsabgeordnete, „beschlagnahmt Wohnungen, um Wohnraum zu schaffen, damit die Menschen nicht auf der Straße sind“

Bürgermeisterin von Nachrodt-Wiblingwerde ist die parteilose Birgit Tupat. Ihr erster stellvertretender Bürgermeister ist der CDU-Politiker Michael Schlieck. Die Stadt hat knapp 7.000 Einwohner.

Ziemiak: „Beschlagnahmt, um dort Menschen unterzubringen“

Auf die Nachfrage von Lanz, wem die Wohnungen gehören, bekräftige Ziemiak: „Von den Eigentümern. Die Wohnungen werden beschlagnahmt.“ Als der Moderator weiter insistierte, sagte der CDU-Politiker: „Die stehen leer, und die werden beschlagnahmt, damit dort Menschen untergebracht werden.“

Markus Lanz fragte noch einmal nach: „Woher wissen Sie, daß die leer stehen?“ Und Ziemiak antwortete: „Das macht die Gemeinde. Die weiß ja, wo Wohnungen sind.“

…

Quellen: PublicDomain/freiewelt.net am 27.10.2023