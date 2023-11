Bill Gates wurde bei der Planung eines „Massenunfallereignis“ erwischt, das Millionen Menschen töten kann

Teile die Wahrheit!

Bill Gates plant, Millionen junger Menschen durch einen gefährlichen neuen Impfstoff zu töten, den er in mehreren Ländern der Dritten Welt einführen will.

Gates finanziert eine Kampagne, um 80 Millionen jungen Mädchen eine experimentelle Impfung gegen das humane Papillomavirus (HPV) zu injizieren.

Das Programm wird von zwei Organisationen des Microsoft-Mitbegründers finanziert – der Bill & Melinda Gates Foundation und Gavi, der Vaccine Alliance.

Während Gavi mehr als 600 Millionen US-Dollar an Investitionen in die Kampagne ankündigte , prahlte er damit, dass die Initiative „ über 1,4 Millionen künftige Todesfälle “ verhindern werde.

Health Policy Watch berichtet: Gavi behauptet, dass die 600 Millionen US-Dollar von Gates‘ Organisationen dazu beitragen werden, sein Ziel zu erreichen, bis 2025 86 Millionen Mädchen in „Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen“ zu impfen.

Wie wir bereits bei von Gates finanzierten Projekten gesehen haben, bezieht sich die Ausrichtung auf Menschen in „Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen“ normalerweise darauf, dass verarmte Bürger von Ländern der Dritten Welt als Versuchskaninchen missbraucht werden, bevor der Plan weltweit eingeführt wird.

Die Gates Foundation ist Mitbegründerin von Gavi und eines ihrer vier ständigen Vorstandsmitglieder.

UNICEF (Internationales Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen), die Weltbank und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) – deren zweitgrößter Geldgeber Gates ist – haben die anderen ständigen Sitze inne.

Auch die Clinton Health Access Initiative von Bill und Hillary Clinton sitzt im Vorstand.

James Lyons-Weiler, Ph.D., ein Kritiker der weltweiten HPV-Impfkampagne, schlug vor, dass Massenimpfungen bei jungen Mädchen eine verheerende Anzahl schwerwiegender Nebenwirkungen verursachen würden.

Die Impfungen werden eingeführt, obwohl es noch keine Studien gibt, die belegen, dass der HPV-Impfstoff Krebs verhindert.

Trotz des Mangels an wissenschaftlichen Beweisen behaupten Impfstoffhersteller und Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens immer noch, die Impfungen seien „sicher und wirksam“.

Lyons-Weiler, Leiter des Instituts für reines und angewandtes Wissen, sagte gegenüber The Defender:

Im Jahr 2009 wurde uns mitgeteilt, dass die Rate schwerer unerwünschter Ereignisse (SAE) bei HPV-Impfstoffen 6,5 % betrug.

Eine von uns in Science, Public Health Policy & The Law veröffentlichte Studie zeigte jedoch, dass das Nebenwirkungsprofil des HPV-Impfstoffs weitaus schlimmer ist als berichtet.

Die Freisetzung dieses Impfstoffs bei Millionen von Mädchen und jungen Frauen wird zu einem Massenunfallereignis führen, das diese Länder jetzt nicht haben und auch nicht brauchen.

Pro Million geimpfter Frauen werden 65.000 SAE auftreten, und die behaupteten Nettovorteile des Impfstoffs sind einfach nicht vorhanden.

Anfang dieses Monats war Nigeria das jüngste Land in Afrika, das HPV-Impfstoffe förderte. (In Kenia ist eine seltsame Krankheit ausgebrochen: Verursacht der C19-Impfstoff schwere Symptome die einer Zombie-Apokalypse-Lähmung ähneln?)

Das Land hat den Impfstoff in sein Routineimpfprogramm aufgenommen.

Die Regierung kündigte außerdem eine erste Initiative zur Impfung von 7,7 Millionen Mädchen an.

Der Plan wird die bisher größte Anzahl von Menschen in einer einzigen Runde der HPV-Impfung in Afrika erreichen.

Gavi sagte, Nigerias Initiative werde mit einer fünftägigen Massenimpfaktion in Schulen und Gemeinden in 16 der 36 Bundesstaaten Nigerias und im Bundeshauptstadtterritorium beginnen.

Phase 2 der Kampagne wird im Mai 2024 im Rest des Landes starten.

UNICEF, Gavi, die WHO und andere „ungenannte Partner“ leisten finanzielle Unterstützung, damit das nigerianische Bundesgesundheitsministerium die Impfstoffe im ganzen Land kostenlos anbieten kann.

Gavi kofinanziert den Kauf von Impfstoffen und leistet technische Unterstützung.

Im Rahmen des Programms finanzierte die WHO die Ausbildung von Arbeitnehmern und die Einrichtung von Impfstellen.

UNICEF stellt 15 Millionen Impfstoffe, Infrastruktur für die Kühllagerung und logistische Unterstützung bereit.

Die Organisation der Vereinten Nationen schaltet außerdem Radio- und Fernsehwerbung „in mehreren Landessprachen, um Fehlinformationen und Gerüchte zu zerstreuen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Partner schulten über 35.000 Gesundheitspersonal für die Verabreichung der Impfstoffe an 4.163 Standorten in den 16 Bundesstaaten, die an der ersten Phase der Einführung teilnahmen.

Sie schworen, „sicherzustellen, dass kein berechtigtes Mädchen zurückgelassen wird“.

Mobile Impfeinheiten werden in abgelegene Gemeinden geschickt.

„Gavi-unterstützte Impfstoffeinführungen“ für den HPV-Impfstoff seien durch weltweite Lieferengpässe behindert worden, heißt es in der Pressemitteilung.

Diese Versorgungsprobleme werden jedoch „dank jahrelanger Marktgestaltungsbemühungen zur Entwicklung eines robusteren Impfstoffmarktes“ überwunden.

Der HPV-Gardasil-Impfstoffhersteller Merck hat stark in die Gestaltung des Marktes investiert, seit die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) das Medikament im Jahr 2006 zugelassen hat.

Letzte Woche gab der Pharmariese bekannt, dass sein Gardasil-Umsatz im dritten Quartal 2023 um 13 % auf 2,6 Milliarden US-Dollar gestiegen ist.

Merck ist einer der wichtigsten Partner von Gavi bei der Verteilung von Impfstoffen in „Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen“ weltweit.

Die Einführung des Impfstoffs in Nigeria folgt auf eine ähnliche, von Gavi geleitete nationale HPV-Kampagne, die im August in Indonesien gestartet wurde .

Das Programm, das auch von UNICEF, der WHO und der Clinton Health Access Initiative unterstützt wird, zielt darauf ab, die HPV-Impfung in den Routineplan Indonesiens aufzunehmen.

Ziel der Initiative ist es, dort 90 % der Mädchen zu impfen.

Auch Bangladesch startete im Oktober eine ähnliche landesweite Einführung des HPV-Impfstoffs.

Das Land strebt eine 100-prozentige Abdeckung an.

Sambia startete unterdessen im September die gleiche Initiative und impfte innerhalb von sechs Tagen 1,42 Millionen Mädchen im Alter von 9 bis 14 Jahren.

Sierra Leone hat den Impfstoff im Oktober in sein Routineimpfprogramm aufgenommen und Eritrea startete im November 2022 ein landesweites Impfprogramm.

Diese Programme sind Teil eines Programms für 2020, das von der Weltgesundheitsversammlung der WHO initiiert wurde, um Gebärmutterhalskrebs als öffentliches Gesundheitsproblem weltweit auszurotten.

Während sich die globalistischen Organisationen als unabhängig präsentieren, sind Gavi, die WHO und UNICEF auf verschiedene Weise miteinander verbunden.

Gavi ist eine öffentlich-private Partnerschaft, die 1999 auf einem Treffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) ins Leben gerufen wurde.

Nach eigenen Angaben hat Gavi seitdem eine Milliarde Kinder geimpft , indem es „innovative Finanzmittel und die neueste Technologie“ eingesetzt hat.

Gavi wird seit langem dafür kritisiert, dass es zu viel Wert auf neuartige Impfstoffe legt, die von seinen Pharmapartnern entwickelt werden, anstatt sicherzustellen, dass eine Grundimpfung durchgeführt wird, dass es weitgehend „von oben nach unten“ vorgeht und dass es Big Pharma durch fragwürdige Verträge und Anreize subventioniert.

Gavi besteht jedoch darauf, dass seine Bemühungen ausschließlich darauf abzielen, „das Leben von Kindern zu retten“, so die Wissenschaftlerin Anne-Emanuelle Birn, Sc.D.

Die Gates-Stiftung ist maßgeblich an der Regie von Gavi beteiligt.

Obwohl es sich um eine „öffentlich-private Partnerschaft“ handelt, umfasst die private Spenderliste mehr als 50 Einzelunternehmen, die meisten von ihnen haben Gavi jedoch nur zwischen 200.000 und einigen Millionen Dollar gespendet.

Die Gates-Stiftung hat bisher 4,1 Milliarden US-Dollar gespendet .

Zusätzlich zu den Sitzen der Gates-Stiftung, der WHO, von UNICEF und der Clinton Health Access Initiative gehören zu den Vorstandsmitgliedern auch Vertreter von Geberländern – von denen die USA der größte Geber sind – und von Ländern, auf die Gavis Interventionen abzielen.

Zu den Branchenvertretern gehören Andrew Otoo , promovierter Pharmazeut, der früher bei Pfizer arbeitete und jetzt Merck vertritt, und Sai Prasad von Bharat Biotech.

Im Vorstand sitzen außerdem mehrere „unabhängige Personen“ aus dem globalen Finanz- und Regierungsbereich sowie ein Vertreter zivilgesellschaftlicher Organisationen.

Gavi vertreibt den HPV-Impfstoff in Afrika seit 2011, als das Unternehmen Ruandas Programm finanzierte und als erstes afrikanisches Land ein nationales HPV-Impfstoffprogramm für Mädchen unter 15 Jahren einführte.

Heute gibt es eine 90-prozentige Deckung für Mädchen in Ruanda.

Obwohl Gavis Logo und nicht das der Gates-Stiftung in der HPV-Werbeliteratur und in Pressemitteilungen erscheint, haben Forscher argumentiert, dass Gates‘ beträchtliche Finanzierung für Gavi und die WHO sowie die Forschungsstipendien der Stiftung ihr übergroße Macht verleihen, globale und lokale Gesundheitsprioritäten voranzutreiben.

Im September vergab die Gates-Stiftung einen fünfmonatigen Zuschuss von fast 2 Millionen US-Dollar an die Sydani Group in Nigeria , die technische Unterstützung für Phase 1 der nigerianischen Impfstoffeinführung bereitstellt.

Die Stiftung finanzierte auch die HPV-Studien in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen wie Indien und Kenia, die Massenimpfungen rechtfertigen und zur Abgabe von Dosisempfehlungen dienen, die teilweise in einem Skandal endeten .

Die Kampagne zur Ausrottung von Gebärmutterhalskrebs erinnert an die frühere Kampagne der Gates-Stiftung zur Ausrottung von Polio, die ebenfalls von der WHO initiiert und von Gavi, UNICEF und anderen unterstützt wurde.

Diese Kampagne scheiterte schließlich und führte auch zu „einem massiven Ausbruch von durch Impfstoffe verursachten Infektionen“, der „weite Teile Afrikas erfasst“, berichtete das BMJ .

Bis Ende 2020 finanzierte Gavi die Einführung des HPV-Impfstoffs in 13 afrikanischen Ländern .

Jetzt steht es hinter der neuen Rollout-Runde.

„Ich bin zutiefst beunruhigt über die anhaltenden Angriffe von Big Pharma/GAVI/WHO auf afrikanische Menschen, die mit offensichtlich unnötigen, gefährlichen und teuren Injektionen einhergehen“, sagte Shabnam Palesa Mohamed von Children’s Health Defense Africa gegenüber The Defender.

„Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir unsere Bemühungen verstärken, in Afrika das Bewusstsein für die Verbrechen der Big Pharma und die Einwilligung nach Aufklärung zu schärfen.“

Es gebe jedoch großen Widerstand der afrikanischen Bevölkerung gegen dieses Programm, fügte sie hinzu.

„Afrikanische Länder spielten eine wichtige Rolle bei der Ablehnung der meisten dystopischen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften auf der Weltgesundheitsversammlung 75 der WHO im vergangenen Jahr.“

Laut Gavi ereignen sich fast 80–90 Prozent der etwa 300.000 Todesfälle pro Jahr durch Gebärmutterhalskrebs – die vierthäufigste Krebserkrankung bei Frauen – in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, und die Mehrheit davon tritt in Afrika südlich der Sahara auf.

Laut Muhammad Ali Pate, dem koordinierenden Minister für Gesundheit und Soziales, sterben in Nigeria jedes Jahr etwa 8.000 nigerianische Frauen an Gebärmutterhalskrebs.

Die höheren Raten sind größtenteils auf die geringe Screening-Abdeckung für Gebärmutterhalskrebs und die begrenzten Behandlungsmöglichkeiten in der Region zurückzuführen, obwohl die tatsächlichen Zahlen von Land zu Land stark variieren.

Das HPV-Virus kann zu Gebärmutterhalskrebs führen, die überwiegende Mehrheit der Infektionen heilt jedoch von selbst aus.

Es gibt mehr als 150 HPV-Stämme.

Hochrisiko-HPV-Typen können Anomalien der Gebärmutterhalszellen verursachen, die Vorläufer von Krebs sind, obwohl eine HPV-Infektion nicht der einzige Risikofaktor für Gebärmutterhalskrebs ist.

Es wurde festgestellt, dass ein regelmäßiges Pap-Screening die Inzidenz und Mortalität von Gebärmutterhalskrebs bei Frauen um mindestens 80 % senkt.

Aber Gavi argumentiert: „Gebärmutterhalskrebs lässt sich fast vollständig durch Impfungen verhindern, was bedeutet, dass neben dem Screening zur Früherkennung die Einführung des HPV-Impfstoffs von entscheidender Bedeutung für die Vorbeugung von Infektionen ist.“

Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens wie Dr. Diane Harper von der Abteilung für Familienmedizin der University of Michigan feiern Gavis Strategie.

Harper sagte gegenüber The Defender: „Nigeria macht große Fortschritte bei der Eliminierung des Risikos von Gebärmutterhalskrebs in seiner Bevölkerung, indem es seine Mädchen impft.“

Lyons-Weiler war anderer Meinung:

„Erstens haben die Studien nie gezeigt, dass HPV-Impfstoffe die Häufigkeit von Gebärmutterhalskrebs verringern.

Stattdessen zeigten sie, dass die HPV-Impfstoffe die Prävalenz zervikaler intraepithelialer Neoplasien reduzieren, einer Vorerkrankung, die manchmal mit Gebärmutterhalskrebs in Verbindung gebracht wird und mit HPV-Impfstoffen in Zusammenhang steht, die auf HPVs abzielen.

Der zweite wichtige Punkt, der direkt mit dem ersten zusammenhängt, ist, dass die biomedizinische Forschungsliteratur mit Studien gefüllt ist, die zeigen, dass HPV-Impfprogramme tatsächlich dazu geführt haben, dass die zuvor häufigsten HPV-Typen durch seltenere HPV-Typen ersetzt wurden, die auch Krebs verursachen.

Dies wird als HPV-Typ-Ersatz bezeichnet.

„Seltenere Arten von HPVs können seltener vorkommen, weil sie tödlicher sind.

Das bedeutet also, dass HPV-Impfprogramme selbst in vollständig geimpften Bevölkerungsgruppen zu einem Anstieg der Gebärmutterhalskrebsraten führen sollten, was zu aggressiveren Krebserkrankungen in einem früheren Alter führt.“

Die Untersuchung der Wirksamkeit von HPV-Impfstoffen zur Eliminierung von Gebärmutterhalskrebs ist aufgrund der langen Zeitspanne zwischen Infektionen, der Entwicklung von Krebs ( mittlere Zeit 23,5 Jahre ), dem Fehlen einer angemessenen Einwilligung nach Aufklärung, der Komplexität zwischen HPV-Infektion und Gebärmutterhalskrebs und den negativen Auswirkungen von schwierig das Sexualverhalten von Mädchen, was das Risiko für Gebärmutterhalskrebs erhöhen kann.

Der Gardasil-Impfstoff wurde jedoch mit unzähligen unerwünschten Ereignissen in Verbindung gebracht.

Zu den charakteristischen Auswirkungen, die nach der HPV-Impfung beobachtet werden, gehören die dauerhafte Beeinträchtigung von Autoimmunerkrankungen und neurologischen Erkrankungen wie das posturale orthostatische Tachykardie-Syndrom (POTS), Fibromyalgie und myalgische Enzephalomyelitis/chronisches Müdigkeitssyndrom .

Weltweit gibt es Tausende von Berichten über unerwünschte Ereignisse.

Von Experten begutachtete wissenschaftliche Literatur aus den USA, Australien, Dänemark, Schweden, Frankreich und Japan sowie von öffentlichen Gesundheitsbehörden in jedem dieser Länder veröffentlichte Statistiken belegen plausible Zusammenhänge zwischen HPV-Impfung und Autoimmunerkrankungen .

Merck führt eine Datenbank über solche gemeldeten unerwünschten Ereignisse, veröffentlicht diese Informationen jedoch nicht.

Ein Bezirksrichter in North Carolina ordnete an, dass Merck alle seine Gardasil-Datenbanken zu unerwünschten Ereignissen an Kläger übergeben muss, die den Pharmariesen wegen angeblich durch den Impfstoff verursachter Verletzungen verklagen.

Das bundesstaatliche Entschädigungsprogramm für Impfschäden hat mehr als 70 Millionen US-Dollar an Personen ausgezahlt, die wegen Verletzungen Ansprüche in Bezug auf Gardasil geltend machen.

Derzeit sind vor Bundesgerichten in den USA etwa 80 Verfahren gegen Merck wegen Impfverletzungen anhängig

Michael Baum, Senior Partner bei Wisner Baum und Anwalt, der impfgeschädigte Kläger in mehreren Klagen gegen Merck vertritt, sagte gegenüber The Defender, dass die Daten zu HPV-Impfschäden in den USA ernsthafte Bedenken hinsichtlich des Massenimpfprogramms Nigerias aufkommen lassen:

„US-Daten machen deutlich, dass die Impfung von Millionen nigerianischer Mädchen mit Gardasil zu einer erschreckenden Anzahl schwerwiegender unerwünschter Ereignisse, einschließlich des Todes, führen wird.

Vor COVID gab es in den USA mehr Berichte über unerwünschte Ereignisse als bei Gardasil als bei jedem anderen Impfstoff.

Wir wissen, dass es gefährlich ist, und darüber hinaus wurde seine Wirksamkeit bei der Vorbeugung von Gebärmutterhalskrebs nie wirklich nachgewiesen.

Es gibt keine einzige Studie, die zeigt, dass Gardasil Gebärmutterhalskrebs verhindern kann, da die Studien von Merck nicht darauf ausgelegt waren, diese Behauptung zu belegen. Dennoch vermarktet Merck Gardasil weltweit als „Impfstoff gegen Gebärmutterhalskrebs“.

Wenn das Unternehmen daran interessiert wäre, diese Behauptung zu untermauern, hätte es inzwischen Langzeitstudien durchgeführt.

Aber das ist nicht der Fall. Ich glaube, die traurige Wahrheit ist, dass sich Merck mehr um den Profit als um die Menschen kümmert.“

Laut einem Artikel im British Journal of Clinical Pharmacology weisen die meisten „Länder mit niedrigem bis mittlerem Einkommen“ sehr niedrige Melderaten für unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit Impfstoffen oder anderen pharmazeutischen Produkten auf.

Dieser Mangel an Berichterstattung macht es schwierig zu wissen, wie viele unerwünschte Ereignisse mit den bisherigen Rollouts in Zusammenhang standen.

Lyons-Weiler warnt davor, dass die jetzt in die Impfung gesteckten Mittel stattdessen in die Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs fließen sollten, die für die meisten Menschen eine kurative Diagnose darstellt.

„Früherkennung ist von entscheidender Bedeutung, und eine Verzögerung des Screenings, weil man sich aufgrund des irreführenden Narrativs über HPV-Impfstoffe zum Schutz vor Gebärmutterhalskrebs geschützt fühlt, wird zu einer Zunahme der Fälle von Krebs im Spätstadium und zu Todesfällen führen“, sagte er.

Harper unterstützte auch Screenings, unterstützte aber auch nachdrücklich die Impfungen.

„Es geht nicht darum, nur in Impfungen oder nur in Screenings zu investieren“, stellt Harper fest.

„Beides ist notwendig. Es werden Kompromisse bei der Höhe der jedem einzelnen zugeteilten begrenzten Mittel notwendig sein, aber beides ist notwendig.“

Kim Mack Rosenberg, amtierender General Counsel von CHD und Co-Autor von „The HPV Vaccine on Trial“, äußerte ernsthafte Bedenken hinsichtlich des Plans:

„Nachdem ich die HPV-Impfstoffe mehrere Jahre lang eingehend untersucht habe, bin ich zutiefst besorgt über die Massenimpfkampagne in Nigeria. Anstatt Millionen von Mädchen zu impfen, sollten Schritte unternommen werden, um Risikofaktoren zu reduzieren, die zu Gebärmutterhalskrebs beitragen können, darunter Frühschwangerschaften und Mehrlingsschwangerschaften, schlechte Ernährung und schlechter Ernährungszustand, fehlender Zugang zu sauberen Brennstoffen zum Kochen und andere.

Darüber hinaus gab es so viele Innovationen bei der Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs, die es Ärzten und anderen nun auch in ländlichen Gebieten einfacher machen, Vorsorgeuntersuchungen durchzuführen.“

In den USA sieht der vom CDC derzeit empfohlene HPV-Impfplan zwei Dosen des Gardasil 9-Impfstoffs von Merck für Kinder im Alter von 9 bis 14 Jahren und drei Dosen für Kinder ab 15 Jahren vor.

Gardasil 9, das vor 9 HPV-Stämmen schützt, ist der einzige in den USA vertriebene HPV-Impfstoff

Nigerias Impfstoff-Beratungsausschuss empfahl im Jahr 2021 den quadrivalenten HPV-Impfstoff von Gardasil für den Einsatz in Nigeria, der vor vier Stämmen schützt.

Als der Impfstoff zum ersten Mal auf den Markt kam, empfahl die WHO eine Drei-Dosen-Impfung jeder Version des Impfstoffs – 2014 änderte sie ihre Empfehlung jedoch auf zwei Dosen als Teil der Routineimpfung.

Letztes Jahr gab die WHO bekannt, dass „ein Einzeldosis-Impfstoff gegen das humane Papillomavirus (HPV) einen soliden Schutz gegen HPV bietet“ und änderte ihre Empfehlungen erneut in „einen oder zwei Dosenimpfstoff“ für Mädchen und Frauen ab 9 Jahren zu „Beweisen, die in den letzten Jahren aufgetaucht sind“, jedoch ohne Zitate.

In den meisten Pressemitteilungen wurde die Einzeldosis-Empfehlung jedoch als „weniger kostspielig, weniger ressourcenintensiv und einfacher zu verabreichen“ gepriesen und prognostiziert, dass sie eine „bahnbrechende Wirkung“ haben würde, und fügte hinzu: „Eine Einzeldosis-Empfehlung hat das Potenzial dazu. “uns schneller zu unserem Ziel zu bringen , bis 2030 90 Prozent der Mädchen im Alter von 15 Jahren geimpft zu haben.“

Lyons-Weiler sagte, die Formulierungen zur Dosierung seien „völlig irreführend“, da die Umstellung auf „eine oder zwei Dosen“ nicht wirklich eine Abkehr vom empfohlenen Zwei-Dosen-Schema bedeute, könnte es aber einfacher machen, Skeptiker für das Programm zu gewinnen.

Fazit:

Es gibt so viele Menschen, die wegen der Erzwingung von Impf-Experimenten verurteilt werden müssen.

Massenmord muss bestraft werden, sonst sind wir dran.

Wer ist noch dumm genug, irgendeinen weiteren Impfstoff zu nehmen?

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 10.11.2023