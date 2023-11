Das ganze System wankt: Es scheint, dass wir ein großes Problem mit den Banken haben

Teile die Wahrheit!

In den letzten Wochen gab es zahlreiche aufsehenerregende „Pannen“ bei Banken, Konten wurden ohne Vorwarnung in einem schwindelerregenden Tempo im ganzen Land geschlossen, und immer mehr Institute geraten in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten.

Eine Zeit lang habe ich einige dieser Berichte ignoriert, weil ich dachte, es handele sich um Einzelfälle. Aber wenn man einen Schritt zurücktritt und die Dinge aus einem größeren Blickwinkel betrachtet, scheint es wirklich so zu sein, dass wir ein großes Problem mit den Banken haben. Von Michael Snyder

Laut CNN waren am Freitag viele unserer größten Banken „von Verzögerungen bei der Einzahlung betroffen“…

Nach Angaben der Federal Reserve waren mehrere US-Banken am Freitag von Verzögerungen bei der Einzahlung von Geldern betroffen, die durch einen Fehler in einem Zahlungsverkehrsnetz verursacht wurden.

Bei der Clearingstelle, die das Automated Clearing House-System betreibt, mit dem sich die Banken gegenseitig elektronische Zahlungen übermitteln können, kam es zu einem Verarbeitungsfehler bei einer Reihe von Banktransaktionen. Die Banken übermitteln über das ACH-System alle Arten von Zahlungen, von der direkten Einzahlung von Gehaltsschecks bis hin zur Bezahlung von Hypotheken und Rechnungen von Versorgungsunternehmen.

Dies führte zu einer enormen Verzweiflung, weil die Gehaltsschecks auf den Konten vieler Menschen nicht auftauchten.

Und wenn man bedenkt, dass mehr als 60 Prozent der Menschen in diesem Land von einem Gehaltsscheck zum nächsten leben, ist das eine große Sache.

Unglaublicherweise versuchen einige Banken immer noch, das Problem zu lösen. Es folgt eine Nachricht, die die PNC Bank am Sonntag auf Twitter veröffentlichte…

Guten Morgen, Amy. Aufgrund einer branchenweiten Verzögerung bei ACH-Transaktionen des Bundes wurden einige ACH-Gutschriften und -Lastschriften, einschließlich einiger Direkteinzahlungen, nicht verarbeitet. Wir empfehlen Ihnen, sich für weitere Informationen an Ihren Arbeitgeber oder ACH-Anbieter zu wenden. Wir danken Ihnen.

In diesem Jahr gab es so viele „Pannen“ bei den Banken. (Staats- und Privatverschuldung in den USA auf Rekordniveau – die brisante Lage der Banken und die Angst vor Zahlungsausfällen)

Warum also passiert das jetzt?

Könnte dieser jüngste Vorfall durch einen Cyberangriff verursacht worden sein?

Ich wünschte, ich hätte Antworten auf diese Fragen.

In der Zwischenzeit schließen Banken überall in den USA plötzlich Tausende von Konten ohne jede Vorwarnung…

Die Gründe sind unterschiedlich, aber die Szene, die sich abspielt, ist fast immer die gleiche.

Bankkunden erhalten einen Brief, in dem ihnen mitgeteilt wird, dass ihr Institut alle Giro- und Sparkonten schließt. Auch ihre Debit- und Kreditkarten werden geschlossen. Die Erklärung, wenn es denn eine gibt, entbehrt in der Regel jeglicher nützlicher Details.

Können Sie sich vorstellen, wie Sie sich fühlen würden, wenn Ihre Karten plötzlich nicht mehr funktionieren würden und Sie keinen Zugriff auf Ihr Geld hätten?

Gegenwärtig erleben wir einen Tsunami von „De-Risking“ durch die Banken, wie wir ihn noch nie zuvor gesehen haben…

Vielleicht sehen die Kunden den Brief aber auch gar nicht oder bekommen ihn gar nicht erst. Stattdessen stellen sie fest, dass ihre Konten nicht mehr funktionieren, während sie im Lebensmittelgeschäft, am Mietwagenschalter oder bei A.T.M. sind. „Oh, nein, das tut uns leid“, sagen sie. „Wir werden alles tun, was wir können, um das Problem zu lösen.

Doch dann kommt die verräterische Pause und der Wechsel im Tonfall. „Gemäß Ihrer Kontovereinbarung können wir Ihr Konto jederzeit aus beliebigen Gründen schließen“, heißt es dann oft.

Diese Situationen bezeichnen die Banken als „Ausstieg“ oder „De-Risking“.

Für mich ist dies einer der alarmierendsten Finanztrends, die ich seit Langem gesehen habe.

Zu allem Überfluss ist die Citizens Bank in Iowa bereits die sechste US-Bank, die in diesem Jahr in Konkurs geht. Das Folgende stammt aus einer Pressemitteilung der FDIC…

Die Citizens Bank, Sac City, Iowa, wurde heute von der Iowa Division of Banking geschlossen, die die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) zum Insolvenzverwalter ernannte. Um die Einleger zu schützen, hat die FDIC mit der Iowa Trust & Savings Bank, Emmetsburg, Iowa, einen Kauf- und Übernahmevertrag geschlossen, um alle Einlagen der Citizens Bank zu übernehmen.

Die beiden Filialen der Citizens Bank werden am Montag als Filialen der Iowa Trust & Savings Bank zu den üblichen Geschäftszeiten wiedereröffnet. Heute Abend und über das Wochenende können die Kunden der Citizens Bank auf ihr Geld zugreifen, indem sie Schecks ausstellen oder Geldautomaten und Debitkarten benutzen. Auf die Bank gezogene Schecks werden weiterhin bearbeitet. Darlehenskunden sollten ihre Zahlungen wie gewohnt leisten.

Die Einleger der Citizens Bank werden zu Einlegern der Iowa Trust & Savings Bank, so dass die Kunden ihre Bankverbindung nicht ändern müssen, um ihren Einlagenversicherungsschutz zu behalten. Die Kunden der Citizens Bank sollten weiterhin ihre bisherige Zweigstelle nutzen, bis sie von der Iowa Trust & Savings Bank die Mitteilung erhalten, dass sie die Systemumstellung abgeschlossen hat, damit ihre Zweigstellen auch ihre Konten bearbeiten können.

Zum 30. September 2023 verfügte die Citizens Bank über eine Bilanzsumme von rund 66 Mio. USD und Einlagen in Höhe von 59 Mio. USD. Zusätzlich zur Übernahme aller Einlagen erklärte sich die Iowa Trust & Savings Bank bereit, im Wesentlichen alle Vermögenswerte der gescheiterten Bank zu erwerben.

Die US-Banken sitzen auf einem absolut kolossalen Berg von nicht realisierten Verlusten.

Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis noch mehr scheitern.

Und auch andere Arten von Finanzinstituten stehen auf wackligen Beinen.

So hat das größte börsennotierte Maklerunternehmen des Landes damit begonnen, eine große Zahl von Mitarbeitern zu entlassen…

Charles Schwab hat am Montag damit begonnen, unternehmensweit Mitarbeiter zu entlassen.

Schwab, der größte börsennotierte US-Broker, gab in einer internen Mitteilung, die das Wall Street Journal einsehen konnte, nicht bekannt, wie viele Mitarbeiter betroffen waren. Einige der verbleibenden Mitarbeiter werden der Mitteilung zufolge neue Stellen oder Manager erhalten.

Natürlich nehmen die Entlassungen von Küste zu Küste an Fahrt auf.

Laut Zero Hedge ist die Zahl der beschäftigten Amerikaner im letzten Monat um 348.000 gesunken…

Ja, die Lohnsumme mag immer noch positiv sein, aber die tatsächliche Veränderung der monatlichen Beschäftigung ist es nicht. Tatsächlich ist die Zahl der amerikanischen Arbeitgeber im Oktober um 348.000 zurückgegangen (laut Haushaltsumfrage).

Dies war der zweite negative Wert in diesem Jahr und der siebte negative Beschäftigungsmonat seit dem Kovid-Crash. Ironischerweise gab es seither nur einen einzigen negativen Beschäftigungsmonat, was insofern Sinn ergibt, als die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft weitaus ungenauer ist und aufgrund ihrer marktbeeinflussenden Eigenschaften viel stärker manipuliert wird.

Der Einbruch der Beschäftigung in Verbindung mit dem sprunghaften Anstieg der Arbeitslosenzahlen (um 146 000) ist auch der Grund für den unerwarteten Anstieg der Arbeitslosenquote.

Überall um uns herum bricht wirtschaftlicher Aufruhr aus, und noch viel mehr Chaos ist im Anmarsch.

Ich hoffe also, dass Sie sich auf sehr harte wirtschaftliche Zeiten eingestellt haben, denn das Tempo des Wandels wird sich fortan nur noch beschleunigen.

Das gesamte Bankensystem wankt

Warum beeilen sich große Banken plötzlich, so viele lokale Filialen im ganzen Land zu schließen? Wie ich in früheren Artikeln dargelegt habe, sitzen US-Banken derzeit auf nicht realisierten Verlusten in Höhe von Hunderten Milliarden Dollar.

Wenn Finanzinstitute in Schwierigkeiten geraten, gehen sie sehr knapp mit ihrem Geld um und beginnen, Kosten zu senken. Unsere Banken haben nicht nur Mitarbeiter entlassen, sondern auch Kosten gesenkt, indem sie lokale Filialen dauerhaft geschlossen haben.

Beispielsweise hat die sechstgrößte Bank der Vereinigten Staaten zwischen dem 12. und 18. November einen Antrag auf Schließung von 19 weiteren lokalen Filialen gestellt …

Amerikas sechstgrößte Bank, PNC, hat die Schließung von 19 weiteren Filialen im ganzen Land bestätigt, nachdem Anfang des Jahres unglaubliche 203 Filialen geschlossen wurden. Diese Entscheidung steht im Einklang mit der Umstellung der Bank auf digitales Banking und gibt Anlass zur Sorge bei Kunden, die traditionelle Bankmethoden bevorzugen.

Die Schließungen sind für Februar 2024 geplant und betreffen vor allem Pennsylvania , wo sich die meisten zur Schließung vorgesehenen Filialen befinden. Allerdings werden auch mehrere Filialen in anderen Bundesstaaten, darunter Illinois , Texas , Alabama, New Jersey, Ohio, Florida und Indiana, ihre Türen schließen, sodass Kunden in diesen Regionen nur eingeschränkten Zugang zu persönlichen Bankdienstleistungen haben, so berichtete The Sun.

Natürlich hat PNC jede Menge Gesellschaft.

In genau derselben Woche unternahmen mehrere andere bekannte Banken ähnliche Schritte …

JPMorgan Chase folgte dicht dahinter mit 18 Einreichungen – drei in Ohio, jeweils zwei in Connecticut und South Carolina und jeweils eine in 11 Bundesstaaten, darunter New York, Illinois, Florida und Massachusetts.

Die Citizens Bank belegte mit acht Anträgen auf Filialschließung den dritten Platz – sechs in New York und je einen in Massachusetts und Delaware. Die in Minneapolis ansässige US-Bank beantragte sieben Schließungen – drei in Tennessee und jeweils eine in Missouri, Wisconsin, Ohio und Illinois.

Die Bank of America reichte fünf Einreichungen ein – zwei in New York und jeweils eine in Texas, Massachusetts und Kalifornien.

Die Citibank beantragte die Schließung von zwei Filialen, und Sterling, Bremer, First National Bank of Hughes Springs, Windsor FS&LA und Aroostook County FS&LA reichten jeweils einen Antrag ein.

Insgesamt beantragten die Banken die Schließung von 64 Filialen.

Lesen Sie den letzten Satz noch einmal.

In nur einer Woche beschlossen US-Banken, insgesamt 64 Filialen zu schließen.

Das ist atemberaubend.

Was wir gerade erleben, ist ein Tsunami an Filialschließungen.

Leider kommen unsere Banken noch mehr in Schwierigkeiten, weil die Immobilienbranche derzeit völlig durcheinander ist.

Die Verkäufe bestehender Häuser sind auf ein bedrückend niedriges Niveau gefallen, und wir haben gerade erfahren, dass die Verkäufe neuer Häuser in den USA letzten Monat um 5,6 Prozent zurückgegangen sind …

Die Verkäufe neuer Häuser in den Vereinigten Staaten gingen im Oktober zurück, da die typischen Hypothekenzinsen in diesem Jahr ihren Höchststand erreichten.

Laut einem gemeinsamen Bericht des US-amerikanischen Ministeriums für Wohnungsbau und Stadtentwicklung und des Census Bureau sanken die Verkäufe neu gebauter Häuser im Oktober um 5,6 % auf eine saisonbereinigte Jahresrate von 679.000, verglichen mit einer revidierten Rate von 719.000 im September.

Auch die Preise für Neubauten sinken …

So sank der Durchschnittspreis neuer Einfamilienhäuser, die im Oktober verkauft wurden, gegenüber September um 3,1 % auf 409.300 US-Dollar (rote Linie), den niedrigsten Stand seit August 2021, und lag damit um 17,6 % unter dem Vorjahreswert, der den Höchststand erreicht hatte Daten vom Census Bureau heute. Der gleitende Dreimonatsdurchschnitt liegt um fast 12 % unter seinem Höchststand im Dezember letzten Jahres (grün).

Hierbei handelt es sich um Vertragspreise, in denen die Kosten für Hypothekenrückkäufe und andere Anreize wie kostenlose Upgrades nicht enthalten sind. Sie spiegeln jedoch die niedrigeren Preise aufgrund der geringeren Stellfläche und der „De-Amenitisierung“ wider.

Unterdessen verschärft sich die Krise im Gewerbeimmobilienbereich immer weiter.

Schauen Sie sich einfach diese neuen Zahlen an , die vor einigen Tagen von Trepp veröffentlicht wurden …

Das Volumen der als überfällig eingestuften CMBS-Kredite stieg in den zehn Monaten bis Oktober um 49,4 % auf 27,91 Milliarden US-Dollar. Dieses Volumen entspricht 5,07 % des von Trepp erfassten Universums von 601,98 Milliarden US-Dollar. Im Gegensatz dazu beliefen sich die Zahlungsausfälle Ende letzten Jahres auf 3,03 % des damals bestehenden Gesamtvolumens von 616,15 Milliarden US-Dollar.

Wow.

Es stellt sich heraus, dass Bürogebäude der Hauptgrund dafür sind , dass die Zahlungsausfälle so rasant ansteigen …

Treiber des Anstiegs war der Bürosektor, der im Zehnmonatszeitraum bis Oktober einen Anstieg des Zahlungsausfallvolumens um 261 % verzeichnete. Ende Oktober waren insgesamt 199 Kredite mit einem Saldo von 9,59 Milliarden US-Dollar bzw. 5,91 % aller CMBS-Bürokredite mit ihren Zahlungen mindestens 30 Tage im Verzug. Ende letzten Jahres waren 115 Kredite mit einem Saldo von 2,65 Milliarden US-Dollar oder 1,63 % der Bürokredite in Zahlungsverzug.

Es ist unwahrscheinlich, dass sich die Aussichten des Sektors verbessern, da die Büroauslastung in den meisten wichtigen Märkten des Landes zurückgegangen ist. Dies ist auf einen erheblichen Rückgang der Nachfrage seitens Büromietern zurückzuführen.

Das alles erinnert mich so sehr an das, was wir 2008 erlebt haben.

Wenn die Immobilienbranche in schwere Zeiten gerät, steht meist eine Finanzkrise unmittelbar bevor.

Es versteht sich von selbst, dass derzeit nicht nur US-Banken in Schwierigkeiten stecken.

Großbanken auf der ganzen Welt trifft es wirklich hart, und dazu gehört auch die Metro Bank in Großbritannien …

Die Aktionäre der Metro Bank haben einen mehrere Millionen Pfund schweren Rettungsvertrag unterstützt, der die Zukunft der Bank sichern soll.

Bei der Abstimmung ging es um ein Paket, das die Bank letzten Monat vereinbart hatte, um zusätzliche Mittel von Investoren zu beschaffen und Schulden zu refinanzieren. Der Aktienkurs von Metro war im September eingebrochen, nachdem berichtet wurde, dass das Unternehmen zur Stützung seiner Finanzen Bargeld beschaffen müsse.

In den kommenden Tagen werden wir von noch viel mehr Banken hören, die ihre Finanzen „absichern“ müssen.

Und es ist unvermeidlich, dass noch mehr Banken scheitern werden.

In letzter Zeit haben mir viele Leute Fragen zu ihren Banken gestellt, und ich habe ihnen das Gleiche gesagt, was ich jedem erzähle.

Es ist niemals ratsam, alle Eier in einen Korb zu legen.

Wir befinden uns in einer Zeit, die extrem chaotisch sein wird, und deshalb möchten Sie nicht Ihr gesamtes Vermögen an einem einzigen Ort haben.

Was wir bisher gesehen haben, ist nur der Anfang. Unsere Banken werden in den kommenden Tagen in noch größere Schwierigkeiten geraten, und das sind wirklich schlechte Nachrichten für uns alle.

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 29.11.2023