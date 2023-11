Top-Analyst glaubt das ein Viertel der Weltbevölkerung in diesem Zyklus sterben wird

Teile die Wahrheit!

Charles Nenner ist seit 30 Jahren Analyst für Geopolitik und Finanzzyklen. In einem Interview mit Greg Hunter auf USAWatchdog warnt Nenner vor einem großen Krieg. Mit Blick auf den Nahe Osten ist seinen Worten nach die Schwelle bereits erreicht.

Der Analyst glaubt, dass ein Viertel der Weltbevölkerung sterben könnte und er ist sich sicher, dass die USA diesen Krieg braucht, um sich weiter in der Welt beweisen zu können. Von Frank Schwede

Charles Nenner wird von Forbes als führender Analyst beschrieben. Nenner, der eigentlich Arzt ist, liefert seit mehr als 30 Jahren Analysen. Und seit 15 Jahren unter anderem auch für Goldman Sachs.

In einem Interview mit Greg Hunter auf USAWatchdog sieht Nenner die Welt kurz vor dem Beginn eines alle 120 Jahre stattfindenden Kriegszyklus stehen. Mit Blick auf die dramatische Entwicklung im Nahe Osten könnten sich seine schlimmen Befürchtungen in den kommenden Monaten bestätigen.

Laut Nenner gilt dieser Zyklus für alle großen Kriege. Auch für den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Diese beiden Kriege waren laut Nenner Teil eines großen Zyklus. Und die Geschichte wiederholt sich gerade, so Nenner.

Zu bedenken gilt nach Worten des Experten vor allem die Tatsache, dass mittlerweile viele Länder über ein riesiges Atomwaffenarsenal verfügen, was zur Folgen hätte, dass rund ein Viertel der Weltbevölkerung diesen Krieg nicht überleben wird. Das wären etwa zwei Millionen Menschen. Nenner sagt

„Wenn sie Zyklen zu Kriegsspielen und Kriegszyklen machen, können sie in etwa berechnen, wie viele Menschen in einem solchen Krieg sterben werden. Wir haben das in der Vergangenheit besprochen – und jetzt sieht es wirklich hässlich aus. Wir reden hier über wirklich viele Menschen. Es passieren so viele schlimme Dinge auf der Welt. Deshalb möchte ich ihnen diese Zahl eigentlich nicht nennen.“

Nenner glaubt, dass dieser Krieg die Zahl der Todesopfer aus den beiden vorangegangenen Weltkriegen weit übertreffen wird. Deshalb ist sich der Analyst sicher, dass dieser Krieg die letzten großen Kriege weit in den Schatten stellt.

Allerdings räumt Nenner ein, dass dies Szenario nicht im aktuellen Nahost-Konflikt geschehen muss, weil es sich ja um einem Kriegszyklus handelt, der noch viele Jahre andauern kann. Nenner:

„Das wird vielleicht auch nicht im nächsten Krieg sein, denn das wird noch viele Jahre andauern.“

Nenner sieht in der Entwicklung im Nahen Osten einen Flächenbrand, der sich von Gaza aus auf andere Gebiete ausweiten könnte. Ähnlich sehen das auch Militärexperten. Nenner fürchtet:

„Was ich jetzt sehe ist, dass die Chinesen in den Nahen Osten gehen und die Vereinigten Staaten Israel helfen, wenn sie das nicht täten, würde niemand mehr den Vereinigten Staaten vertrauen.“ (Dokument von 1991 beschreibt, was die Neue Weltordnung ausmacht; Allen Nationen werden „jährliche Quoten für die Bevölkerungsreduzierung“ zugeteilt)

300x250

Geht in Gaza um etwas ganz anderes?

Auch US Militärexperte Douglas Macgregor warnt, dass sich der Gaza-Konflikt zu einem globalen Krieg ausweiten könnte, sollten sich die USA an der Seite Israels am Krieg beteiligen. Mcgregor:

„Dann wird es für Russland und die Türkei sehr schwierig sein, nicht auch in diesen Kampf gegen uns einzutreten, weil sie die Art der kollektiven Bestrafung, die Israel für Gaza plant, nicht tolerieren werden.“

300x250 boxone

In dem Krieg in Gaza könnte es in Wirklichkeit nicht nur um die Zerstörung der Hamas und Palästinas gehen, auch der Iran könnte eine wichtige Rolle spielen, was nach Worten Mcgregors ein gefährliches Spiel wäre. Er sagt:

„Wenn Israel in den Gazastreifen einmarschiert, die Hisbollah im Norden angreift und damit einen US-Angriff auf den Iran auslöst, werden wir die USA in einen direkten Kampf mit Russland geraten. Weil Russland wird nicht tatenlos zusehen, wie der Iran durch unsere Luft- und Seemacht zerstört wird.“

Bereits schon zu Beginn des Gaza-Kriegs wurden Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer verlegt, die auf den Starschuss zum großen Krieg warten. Viele Experten halten die Zeit um Weihnachten für sehr wahrscheinlich.

Klar ist, die USA befinden sich in einer Zwickmühle. Einerseits ist die Haushaltskasse leer, andererseits kann die Regierung nicht so einfach dastehen und nichts tun, ohne dabei ihr Gesicht und ihr längst ramponiertes Ansehen in der Welt zu verlieren.

Nenner glaubt, dass die Kriegsschauplätze Ukraine und Gaza von einem ganz anderen Ereignis ablenken, nämlich von der Übernahme Taiwans durch China:

„Ich schätze, die Chinesen werden beobachten, wie hart die Vereinigten Staaten vorgehen, denn sonst übernehmen sie Taiwan einfach so. Vielleicht tun sie es immer noch, weil alle mit der Ukraine und Israel beschäftig sind. Die USA müssen sich beweisen, sonst wird die Welt sie auslachen.“

Der Geopolitiker glaubt, dass auch die USA selbst vom Kriegsgeschehen nicht ausgenommen bleiben wird. Vor allem Terroranschläge werden nach Aussage Nenners das Land treffen.

Ähnlich sieht das auch der Militärexperte und ehemalige Colonel Douglas Mcgregor. Er warnt, dass die Wahrscheinlichkeit von Terroranschlägen in den USA hoch ist.

Anschläge, die seinen Worten nach potentiell schlimmer sein könnten als 9/11, weil sich bereits schon sehr viele Hisbollah-Agenten im Land befinden. (Deagel Prognose: USA und Israel im 3. Weltkrieg völlig vernichtet – Bevölkerung Israels um 60 % geschrumpft und Amerika ist eine Nation der Dritten Welt)

Kommt die digitale Währung?

Charles Nenner äußerte bereits im Februar in einem Gespräch mit Greg Hunter in Bezug auf die Entwicklung in der Ukraine schlimmste Befürchtungen für den Weltfrieden. Nenner sagte:

„Wenn der Westen nicht versteht, was vor sich geht, und anfängt, Flugzeuge zu schicken, befürchte ich wirklich das Schlimmste. Niemand hat eine Ahnung, wie andere Länder denken. Sie denken, man kann jeden herumschubsen, aber das geht nicht. Irgendwann werden sie genug haben.

Ich glaube nicht, dass wir für einen großen Krieg bereit sind, ganz zu schweigen von einem Atomkrieg. Irgendetwas wird also kommen und alle in Angst und Schrecken versetzen, und ich glaube, deshalb werden die Märkte einbrechen.“

Ein kompletter Zusammenbruch der Märkte könnte nach Meinung Nenners die komplette Abschaffung des Bargeldes zur Folge haben, das durch eine digitale Währung ersetzt werden würde.

Nenner beruft sich auf Insiderinformationen aus dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos im Februar dieses Jahres und spricht von großen Dingen, „bei denen sich einem der Magen umdrehen kann.“ Nenner:

„Es geht ihnen wirklich um die Abschaffung des Bargelds. Sie werden eine digitale Währung haben (…) Gold kann 2.500 Dollar erreichen, und das haben wir schon vor Jahren gesagt. Wenn es so weit kommt, kann Gold bis auf 30.000 Dollar pro Unze steigen. Das könnte daran liegen, dass die Dinge vielleicht so schlimm werden, dass man zum Goldstandard zurückkehren muss.“

Kurz nach dem Weltwirtschaftsgipfel war Nenner Gast bei Greg Hunter und prognostizierte höhere Lebensmittel- und Energiepreise und einen Preissturz für Wohn- und Gewerbeimmobilien.

Entgegen der Analysen anderer Finanzexperten hält Nenner den Dollar weiter für eine stabile Währung. Zumindest vorerst. Laut seiner Prognose werden die Zinssätze mit einem nahen kurzen Abwärtstrend weiter steigen. Das betrifft laut seinen Analysen auch die Inflation in den USA, die eine weitere Verarmung der Bevölkerung des Landes zur Folge hat.

Laut einem Bericht des Handelsblatts ist der Anteil der US-Amerikaner, die von Armut betroffen sind, dramatisch gestiegen. Die Armut bei Kindern hat sich sogar mehr als verdoppelt.

Demnach lag das inflationsbedingte mittlere Haushaltseinkommen in den USA 2022 bei 74.580 Dollar. Das sind 2,3 Prozent weniger als noch im Jahr zuvor – und sogar fast fünf Prozent weniger als vor dem Ausbruch von Corona.

Laut einem Report des Zensusbüros treffen die höheren Preise nicht nur Menschen, die schon vor dem Anstieg der Inflation armutsgefährdet waren, sondern auch die amerikanische Mittelklasse, die für den amtierenden Präsidenten Joe Biden eine besonders wichtige Wählergruppe ist.

Wirtschaftskrise und die Folgen für die Demokraten

Tatsache ist, dass die Wirtschaftskrise unter den Amerikanern für immer mehr Unmut sorgt. Laut einer Umfrage der New York Times führt aktuell Ex-Präsident Donald Trump in fünf von sechs Wechselwählerstaaten, die schon 2020 wahlentscheidend waren. Es sind die Staaten Pennsylvania, Arizona, Georgia, Nevada und Michigan.

Knapp die Hälfte der Wähler in diesen Bundesstaaten sagte der Times, es sei so gut wie ausgeschlossen, dass sie Biden wählen würden. Vor allem unter jungen Schwarzen und Latinos schwächelt Biden, die traditionell zum linken Wählerspektrum zählen.

Beobachter sehen den Grund aber nicht nur in der aktuellen Wirtschaftskrise, sondern auch in der radikalen Gender-Ideologie, die in dieser Bevölkerungsschicht auf breite Ablehnung stößt.

Allem Pessimismus zum Trotz glaubt Nenner, dass die größte Depression der Geschichte noch ein paar Jahre auf sich warten lässt, dennoch ist sich der Experte sicher, dass sie kommen wird.

Nenner empfiehlt, jetzt zweijährigen Staatsanleihen zu kaufen, um sich eine Rendite von fünf Prozent ohne Risiko zu sichern, was vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die USA de facto bankrott sind, nach Ansicht anderer Finanzexperten der reine Irrsinn ist.

Mehrmals schon stand das Land kurz vor der Zahlungsunfähigkeit, was heißt, dass die US Cooperation nur noch künstlich am Leben erhalten wird. Das meiste Geld fließt nach Angaben von Beobachtern in den Verteidigungshaushalt und somit in die Kriegskasse.

Obwohl die US Regierung alles dafür tut, ihre Verteidigungsausgaben vor den Augen der Öffentlichkeit zu verschleiern, dürfte es mittlerweile ein offenes Geheimnis sein, dass das Land seit 2001 mehr als 1,8 Billionen US-Dollar für seine Kriege in Afghanistan und im Irak ausgegeben hat. Das sind sage und schreibe 8,3 Millionen Dollar in der Stunde.

Darin sind die Kriege und Militärübungen rund um den Globus noch nicht mit einberechnet, die die Gesamtkosten bis 2053 aller Voraussicht nach auf über 12 Billionen Dollar erhöhen werden. Illuminaten Insider Leo Zagami schrieb in Confession of an Illuminati Volume 7:

„Die illegale Fusion der globalen Rüstungsindustrie und des Pentagons vor der uns Präsident Dwight D. Eisenhower gewarnt hat, ist noch größer als er vor mehr als 50 Jahren gewarnt hat und stellt heute möglicherweise die größte Bedrohung für die fragile Infrastruktur des Landes dar.“

Krieg und Zerstörung sind seit Generationen das bestimmende Thema auf unserem Planeten. Auch wenn es zwischen den beiden Weltkriegen immer wieder eine Phase der Ruhe und des Friedens gegeben hat, trügt der Schein.

Das Geheimnis des hybriden Kriegs

Kriege hatten schon zu allen Zeiten nur ein Ziel: den Umbau der Gesellschaft, der Ordnung und der Wirtschaft. Auch wenn viele Menschen noch immer glauben, dass Corona eine Pandemie war und es der Klimabewegung nur um den Erhalt unseres Planeten geht, handelt es sich um Angriffe auf die Zivilbevölkerung im Rahmen einer hybriden Kriegsführung.

Hybrider Krieg ist kein Krieg mit direkter physischer Gewalt, sondern wird geführt mit Propaganda, Sabotage und Destabilisierung. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2019 plauderte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel aus dem berühmten Nähkästchen, indem sie wörtlich sagte:

(…) und diese hybride Kriegsführung im Internet ist sehr schwer zu erkennen. (…) In Deutschland protestieren jetzt die Kinder für Klimaschutz. (…) Aber dass plötzlich alle deutschen Kinder – nach Jahren ohne jeden äußeren Einfluss – auf die Idee kommen, dass man diesen Protest machen muss, das kann man sich nicht vorstellen.“

Mit diesen Worten beschrieb die Kanzlerin die sogenannte Klimabewegung als ein Instrument der hybriden Kriegsführung. Damit war der Begriff, mit dem zuvor kaum jemand etwas anfangen konnte, in die Welt gesetzt.

Hybrider Krieg ist die neue Bedrohung von Freiheit und Frieden und zeichnet sich durch die kreative, den Gegner überraschende Kombination unterschiedlicher Mittel und Wege aus.

Er zielt nicht auf die Zerschlagung gegnerischer Streitkräfte ab, sondern auf die Destabilisierung staatlicher Strukturen und gesellschaftlicher Institutionen sowie die Schwächung des nationalen Zusammenhalts in einem Land. Das, was derzeit nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern Europas und auch in den USA geschieht.

Unabhängig von den Kriegen in der Ukraine und in Gaza, wird der Dritte Weltkrieg schon eine ganze Weile hybrid geführt. Trotzdem ist er für die Bevölkerung, selbst für viele Politiker und Militärs, kaum durchschaubar. Es ist der Krieg der globalen Eliten des Weltwirtschaftsforums gegen den Rest der Welt.

Es geht hier zweifellos um den Umbau der alten Welt hin zu einer neuen Weltordnung, die geprägt ist von Transhumanismus und der Unsterblichkeit einiger weniger aus dem Reich der Eliten. Auch dazu machte sich Leo Zagami seine Gedanken in Band 9 seiner Buchreihe Confessions of an Illuminati:

„…wir erleben immer, dass die Menschheit die Gunst ihrer Götter verliert oder aufhört, Gott gegenüber angemessen zu leben. Sie alle haben das gemeinsame Thema einer großen Flut und Zerstörung, die die menschliche Zivilisationen für immer verändert und eine frühere Ära von Menschen auslöscht, die diese Vernichtung über sich selbst gebracht haben, so wie sie es heute tun, indem sie unseren Schöpfer täglich herausfordern; nicht nur mit ihren Fortschritten in der KI-Technologie und all den laufenden Kriegen, sondern auch mit ihrem nie enden wollenden „Stolz“ und ihren unsinnigen „Woke“-Prioritäten.

Die Schrecken und Paradoxien, die das Leben im 3. Jahrtausend in dieser Situation mit sich bringt, sind natürlich noch viel mehr, zu viele, als dass ich sie in meinen Einleitungsseiten überhaupt zusammenfassen könnte.

Dennoch bemerken sie die meisten von uns täglich, sogar auf unseren Tellern, da sie uns ständig mit Insekten und Fleisch aus Laboranbau zwangsernähren wollen und in ihrem „Codex Alimentarius“ Nachhaltigkeitsprobleme beanspruchen, während sie mit unseren Steuergeldern ihre nutzlosen Kriege an Orten wie der Ukraine weiterführen.“

Betrachten wir mal zur Abwechslung die Kriege in der Ukraine und in Gaza vor dem Hintergrund des bereits seit Jahren verdeckt laufenden hybriden Kriegs, handelt es sich hier lediglich um Kriegsnebenschauplätze, die der Ablenkung und weiteren Zerstörung der Wirtschaft dienen.

Während es bei einem konventionell geführten „normalen“ Krieg immer einen klaren Gegner gibt, bleibt der Angreifer bei einem hybriden Krieg immer unbemerkt. Deshalb sollte jedem klar sein:

Der beste Krieg ist der, der gar nicht bemerkt wird, sodass kaum jemand eine Chance hat, sich zu wehren, weil er ja schließlich nicht weiß, gegen wen. Und der schlimmste Feind ist immer der, der als Freund betrachtet wird.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 29.11.2023