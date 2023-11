Der falsche Präsident Biden erklärt den Dritten Weltkrieg, aber er hat keine Armee

Teile die Wahrheit!

Das Theater des Absurden, das in den Vereinigten Staaten heute als „Regierung“ gilt, sinkt auf neue Tiefpunkte, da Geld und Zeit knapp werden. Der neueste schwarze Witz ist eine sogenannte offizielle Kriegserklärung des „Weißen Hauses“. Es lautet teilweise wie folgt:

… Milizgruppen haben zahlreiche Angriffe mit unbemannten Luftsystemen und indirektem Feuer durchgeführt … Ein US-amerikanischer Auftragnehmer erlitt bei einem dieser Angriffe einen tödlichen Herzinfarkt, als er sich in eine Notunterkunft begab. …

Als Reaktion darauf führten US-Streitkräfte gezielte Angriffe gegen Einrichtungen in Ostsyrien durch. Ich leitete diese Militäraktion … gemäß meiner verfassungsmäßigen Autorität als Oberbefehlshaber. ”

Jemand ist also an einem Herzinfarkt gestorben, weil er Angst vor Drohnen hatte, und das ist ein Vorwand, um den Krieg zu erklären. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

Das einzige Problem ist, dass der falsche Biden weder die USA noch ein Militär kontrolliert. Das wirkliche Militär wird sich von den Satanisten nicht dazu verleiten lassen, den Planeten zu zerstören, indem es einen totalen Atomkrieg beginnt.

Dieser letzte verzweifelte Versuch, den Dritten Weltkrieg auszulösen, erfolgt, während die White Hats an mehreren Fronten große Siege erringen.(Wie gescheiterte Bankräuber ergreift die khazarische Mafia Geiseln in dem verzweifelten Versuch, der Gerechtigkeit zu entgehen)

Der größte dürfte der angekündigte Rücktritt von Schweizer Präsident Alain Berset sein, einem der Anführer der Octagon-Gruppe. laut Mossad und anderen Quellen. Seine Absetzung bedeutet, dass das Weltwirtschaftsforum, die WHO und Gavi kurz davor stehen, die ihnen von der Schweizer Regierung gewährte diplomatische Immunität zu verlieren. Dies wird den Weg für Kriegsverbrechertribunale für Massenmord durch Impfung ebnen.

https://rumble.com/v3s2jfd-wef-founders-son-singing-like-a-bird-to-prosecutors-in-crimes-against-human.html

Videoplayer 300x250 00:00 01:44

Außerdem führen White-Hat-Spezialeinheiten einen erbitterten Krieg im Tunnelnetz unter Israel und dem Gazastreifen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie die Person erreichen, von der viele sagen, sie sei der Kopf der Schlange: Benjamin Netanjahu.

Die Fotos unten zeigen, dass die meisten seiner öffentlichen Auftritte von einem Avatar stammen. Der echte Netanyahu ist jedoch immer noch da und versteckt sich tief im Untergrund. Er wird von antisatanischen Spezialeinheiten Israels und der USA gejagt, behaupten Quellen des Mossad und des Pentagons.

300x250 boxone

Der Kaninchenbau in Israel ist offenbar sehr tief. „Eindeutige Aufzeichnungen über Tunnelbauarbeiten reichen mehr als 4.000 Jahre zurück – assyrische Schnitzereien zeigen technische Einheiten von Sargon von Akkad (der zwischen 2.334 und 2.279 v. Chr. regierte), die die Mauern feindlicher Städte untergruben“, sagt Prof. Joel Roskin, Geomorphologe und Geologe bei Das teilte die Bar-Ilan-Universität der Jerusalem Post mit.

https://www.jpost.com/israel-news/article-770123

Das ist sehr interessant, da Sargon den Anunnaki seinen Erfolg beim Aufbau des ersten Imperiums der Welt zu verdanken hat, das sich auf den Ort konzentrierte, an dem derzeit gekämpft wird. https://www.afrikaiswoke.com/anunnaki-in-world-civilization-history/

Laut Professor Roskin befinden sich in der Gegend „komplexe, mehrstöckige unterirdische Höhlen und Tunnel mit Räumen, Hallen und Lagerhäusern“. Der MI6 berichtet, dass in diesen Komplexen derzeit heftige Kämpfe stattfinden.

Wir werden die Leser informieren, wenn wir glaubwürdige Berichte über die Gefangennahme von „Anunnaki“ erhalten, der die Avatare von Netanjahu, Biden, Putin usw. kontrolliert.

Es gibt sicherlich viele glaubwürdige Berichte über die Zerstörung von Untergrundstützpunkten auf der ganzen Welt. Anzeichen hierfür sind Erdbeben mit einer Tiefe von 8 und 10 km, die die Spuren einer Explosion tragen. Diese deuten darauf hin, dass eine Deep Underground Military Base (DUMB) zerstört wurde.

In den letzten Tagen wurden viele solcher Beben im Iran, in Australien und anderswo gemeldet. Laut dem United States Geological Survey gab es am 27. Oktober auch eines mit einem Epizentrum unter dem internationalen Flughafen von San Francisco. Das Beben ereignete sich etwa acht Meilen unterhalb des Flughafens um 18:38 Uhr Ortszeit, hieß es.

https://dnyuz.com/2023/10/28/minor-earthquake-under-san-franciscos-airport-rattles-nerves/

Satanisten werden auch oberirdisch entfernt. Eine, die rausgeholt wird, ist EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, führt den Angriff gegen sie an, weil sie die Forderungen der EU nach einem Ende der humanitären Krise in Gaza zurückweist.

https://news.yahoo.com/rift-top-exposes-eu-struggle-040000702.html

Auch der ungarische und der slowakische Präsident greifen sie an, indem sie Versuche blockieren, zahllose Milliarden Euro an Bestechungsgeldern über die Ukraine zu waschen.

https://www.rt.com/news/585951-nato-states-blocked-ukraine-aid/

Leser können dazu beitragen, die Entfernung dieses Nazi-Satanisten zu beschleunigen, indem sie die unten verlinkte Petition unterzeichnen.

https://internal.diem25.org/en/petitions/91?display=form

In Kanada kann der Verräter Justin Casttrudeau unterdessen nicht in der Öffentlichkeit auftreten, ohne angegriffen zu werden. Wenn Sie sich seine Leibwächter im Video unten ansehen, können Sie an ihrem Verhalten erkennen, dass es sich höchstwahrscheinlich nicht um Kanadier handelt.

Videoplayer 00:00 00:56

Hier ist eine Botschaft an die echte kanadische Militär- und Geheimdienstgemeinschaft: Wenn Sie diesen Massenmörder nicht verhaften, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Sie wegen Hochverrats vor ein Kriegsgericht gestellt und von einem Erschießungskommando hingerichtet werden.

Apropos Hinrichtung durch ein Erschießungskommando: In China findet eine große Säuberungsaktion statt, die den meisten Menschen verborgen bleibt. Laut chinesischen Geheimdienstquellen wurden vor, während und nach dem 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas, der am 22. Oktober endete, „sehr viele“ Spitzenpolitiker in einem Hotel getötet.

Vor allem Li Keqiang, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und ehemaliger Ministerpräsident, wurde getötet, weil er für den Massenmord an vielen Chinesen durch Impfstoffe verantwortliche war, so die Quellen des Geheimdienstes. Die offizielle Todesursache war „plötzlicher Herzinfarkt“ im Alter von 68 Jahren.

https://english.news.cn/20231027/7bf06112d7d649b7b160d20e38e4b831/c.html

Sein Tod folgt auf die Entlassung von Chinas Verteidigungsminister Li Shangfu, einem weiteren Mitglied der Li-Familie aus der Tang-Dynastie. Deren Symbol ist der grüne Drache.

Die chinesische Geheimdienstquelle warnte jedoch davor, zu viel in all das hineinzuinterpretieren, denn „Säuberungen kommen in China ständig vor“.

Trotzdem haben die Chinesen nicht vor, noch mehr Geld für den von Rockefeller betriebenen Biden-Zirkus auszugeben. Deshalb sieht der falsche US-Außenminister Anthony Blinken auf diesem Foto, das nach seinem Treffen mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi letzte Woche aufgenommen wurde, so unglücklich aus. Blinken weiß, dass seine Rockefeller-Bosse auf dem Weg zum Galgen sind und er mit ihnen. Ohne weitere chinesische Bestechungsgelder werden sie nicht in der Lage sein, ihre FBI-Schutzgelder zu bezahlen.

Colonel Douglas MacGregor sagt, Blinken versuche nun, die USA in einen Krieg mit dem Iran zu drängen, indem er verspricht, die USA würden Israel bei der Zerstörung der Hamas unterstützen. Blinken führt uns in ein „Armageddon“, warnt er.

Natürlich geht das US-Militär, wie oben erwähnt, nicht auf den Köder ein.

Deshalb versucht das politische Marionettentheater der USA, sich von der gesamten Biden-Show zu entfernen. Die Satanisten versuchen nun, mit einem trojanischen Pferd namens Mike Johnson, dem neuen Sprecher des Repräsentantenhauses, das Sagen zu behalten.

Auf den ersten Blick scheint Johnson alle Kriterien des rechten Spektrums zu erfüllen. Er hat konsequent gegen die Hilfe für die Ukraine gestimmt. Er ist ein treuer Verbündeter von Präsident Donald Trump. Er sagt, die Wahl 2020 sei gefälscht. Er hat sich aktiv an den Ermittlungen gegen Bidens kriminelle Familie beteiligt. Außerdem wird er von den Propagandamedien der Konzerne heftig angegriffen.

„Sie weinen, händeringend, bettnässend, weil wir einen ehrbaren, rechtschaffenen Mann haben… Er wird Großes für das Land leisten“, sagt der Abgeordnete Matt Gaetz über ihn.

https://www.zerohedge.com/political/gaetz-says-johnson-speakership-proves-maga-ascendant-gop-swamp-run

Klingt gut, oder? Das einzige Problem ist, dass er es nicht geschafft hat, das wichtigste Kästchen anzukreuzen, nämlich gegen den satanischen Plan zu sein, 90% der Menschheit zu töten. Sobald er im Amt war, sagte dieser zionistische Fanatiker zu Sean Hannity: – „Wir können nicht zulassen, dass Putin in der Ukraine die Oberhand gewinnt“ – US „Stiefel auf dem Boden“ können erforderlich sein, um „an der Seite Israels zu stehen“ – Unterstützt Israel, das den Iran direkt angreift und nennt Russland, China und den Iran „die neue Achse des Bösen“.

In diesem Zusammenhang leiten die Satanisten die Ukraine-Gespräche in Malta und setzen dabei „alle Mittel ein, einschließlich Betrug, Erpressung und Drohungen, um so viele Länder wie möglich anzulocken, insbesondere diejenigen, die eine neutrale Position zur Ukraine-Krise einnehmen“, so die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova.

https://tass.com/politics/1697363

Es wird auch mehrfach berichtet, dass Wladimir Putin einen „massiven“ nuklearen Vergeltungsschlag vorbereitet, um Russlands Feinde auszulöschen.

Mit anderen Worten: Der gesamte Zirkus in Washington DC versucht immer noch, ein Ave Maria zu spielen und das Armageddon einzuleiten, indem er einen Gog-gegen-Magog-Krieg zwischen der G7 und der Shanghai Cooperation Organization anzettelt.

Die Russen sind damit nicht einverstanden. „Putin ist am Donnerstag gegen 20.40 Uhr gestorben und liegt jetzt in einer Gefriertruhe in Valdai“, sagte der russische Politologe Valery Soloviei dem polnischen Geheimdienst. Mal sehen, ob das bedeutet, dass sie die Putin-Avatar-Show endlich aufgeben.

Ein weiterer Punkt ist, dass die ganze politische Show nur ein Film ist, der auf unseren Bildschirmen läuft. Die US-Armee hat das gesamte Regierungsviertel von DC mit Metallzäunen und Ziehharmonika-Draht abgeriegelt.

https://twitter.com/prolotario1/status/1717607073196761379?s=46&t=FN9Syl_HgZ4gMQrNBpnn3w

Die Washington Times, die dort ihren Sitz hat, berichtet, dass das Government Accountability Office zwei Dutzend Bundesbehörden untersuchte und feststellte, dass während des Untersuchungszeitraums Anfang des Jahres im Durchschnitt etwa 80 % der Stellen unbesetzt waren.

https://www.washingtontimes.com/news/2023/oct/26/ghost-towns-federal-office-buildings-are-80-vacant/

Es ist fraglich, wie lange die Fake-Show noch auf unseren Bildschirmen zu sehen sein wird, denn CNN hat soeben bekannt gegeben, dass es seinen Hauptsitz in Atlanta aufgrund sinkender Zuschauerzahlen und Geldmangels schließen wird. Das bedeutet, dass das gesamte dortige AT&T-Kommunikationszentrum von Weißkitteln übernommen wird.

Auch bei Google hat sich etwas getan: Das Unternehmen hat jetzt aufgehört, die Wahrheit über Dinge wie giftige Impfstoffe und gestohlene Wahlen kriminell zu zensieren.

Auch die Lügen der zionistischen Propaganda werden jetzt massiv entlarvt:

30+ Israel-Lügen in 3 Wochen entlarvt

Keine toten Babies

Keine verbrannten Säuglinge

Keine enthaupteten Babys

Keine Kinder in Käfigen

Keine vergewaltigten Frauen

Keine zerfetzten Brüste

Keine paradierten Gefangenen

Keine gefolterten Gefangenen

Keine verstümmelten Leichen

Kein „Globaler Tag des Dschihad“ Keine geplanten Zyanid-Anschläge

Keine Hamas, die über die US-Grenze kommt

Keine rein weibliche israelische Einheit, die 100 Hamas-Mitglieder tötet

Nein, der 7. Oktober war nicht „unprovoziert“

Nein, Biden hat keine Bilder von toten Babies gesehen

Nein Pro-Palästina sind keine „Pro-Hamas“-Kundgebungen

Nein, kleine Explosionen beweisen nicht, dass Israel das Krankenhaus nicht bombardiert hat

Keine „fehlgeleitete“ Rakete wurde von Iron Dome vor der Bombardierung des Krankenhauses zerstört

Die Flugbahn der „fehlgeleiteten“ Rakete stimmt nicht mit der IDF-Version der Ereignisse überein

Keine „fehlgezündete“ Rakete kann nicht sowohl vom Friedhof als auch südwestlich des Krankenhauses abgefeuert werden

Die 2017 veröffentlichte Hamas-Charta ist nicht antizionistisch,

nicht antijüdisch Gefälschtes Foto einer Babykrippe

Gefälschtes Foto von Blutspritzern

Gefälschte Schultaschen mit Sprengstofffallen

Gefälschtes Twitter-Konto eines Al Jazeera-Journalisten

Gefälschtes Tonband über Bombenanschlag auf Krankenhaus

Gefälschte KI-generierte Bilder von Hamas-Führern

Gefälschtes „offizielles Al-Qaida-Material“ über tote Hamas-Kämpfer

Gefälschte antisemitische Kontroverse über Gretas Spielzeug-Krake

Falsche Titel für Palästina-Protestchöre

Falsche Bezeichnungen für ein 4-jähriges Baby aus Gaza, das bei einem Luftangriff als Puppe getötet wurde

Falsche Beschuldigung eines Krisendarstellers durch Verwendung alter Bilder eines Überlebenden eines Überfalls im Westjordanland

Falsche Anschuldigung als Krisendarsteller durch Verwendung alter Bilder von thailändischen Kindern in Geisterkostümen Ja, viele israelische Zivilisten wurden auf dem Festival durch Kreuzfeuer getötet, nicht durch Massenerschießungen

Ja, viele israelische Zivilisten sagten, die Hamas sei während der Angriffe und als Gefangene freundlich zu ihnen gewesen

Ja, viele israelische Zivilisten wurden von israelischen Panzern im Kibbuz getötet

Jetzt sagt Mosab Hassan Yousef, der Sohn des Gründungsmitglieds der Hamas, dass die Hamas nicht muslimisch ist, sondern eine psychologische Aktion der Globalisten, um die Welt zu terrorisieren, damit sie Kriege im Nahen Osten für immer akzeptiert.

https://beforeitsnews.com/entertainment/2023/10/son-of-hamas-leader-blows-whistle-they-are-a-globalist-psy-op-group-the-peoples-voice-2678424.html

Die Hamas verfügt auch über einen Vorrat an westlichen Waffen, die zuvor in die Ukraine geliefert worden waren.

Enthüllungen wie diese haben dazu geführt, dass so viele Juden die Wahrheit erkannt haben, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu gezwungen war, zuzugeben, dass er für die Sicherheitslücken, die bei den tödlichen Anschlägen der Hamas am 7. Oktober aufgedeckt wurden, „Antworten geben muss“.

https://insiderpaper.com/israel-pm-says-will-have-to-give-answers-on-hamas-attacks-lapses/

Die Antwort, die er geben muss, ist, dass „Israels 9/11“ ein Versuch war, den Bankrott zu vermeiden, indem man einen Krieg begann, so wie der ursprüngliche 911 für die USA war,

„Israel wurde 1948 von den khasarischen Rothschild-Mafia-Bankstern gegründet, aber ihr Vertrag als unabhängige souveräne Nation läuft Ende Oktober 2023 aus. (der Tag nach der Sonnenfinsternis, kein Zufall) Das bedeutet, dass der Zeitpunkt des Krieges strategisch vollständig geplant ist, um mit dem Zeitpunkt zusammenzufallen, an dem sie mit dem Rest der Zentralbanker und all den anderen bankrotten Unternehmen aufgelöst werden könnten“, erklären Mossad-Quellen.

Ein asiatischer König bot diese Erklärung an:

Der Grund, warum die zionistischen Bankiers Persien übernehmen müssen, ist, dass sie die iranische Zentralbank brauchen, um ihr Finanzsystem zu retten. Die iranische Zentralbank verfügt über unermessliche Goldreserven und hält die kaiserlichen Kronjuwelen, die das Land seit Äonen angehäuft hat. Die moderne Version der Zentralbank wurde 1960 gegründet. Aus diesem Grund wird Persien immer wieder angefeindet, zuletzt mit dem Ziel, das Land in den israelischen Gaza-Konflikt zu verwickeln. Die zionistischen Banker brauchen einen Krieg. Das wird nicht passieren. Russland und Persien beschützen sich gegenseitig.

Israel ist jetzt in Großbritannien eingetragen und registriert. Sie haben sich im Februar dieses Jahres als neue Geschäftseinheit angemeldet. Ihre eingetragene Adresse ist die israelische Botschaft in Kensington, London. Der wirtschaftliche Eigentümer des Unternehmens ist die israelische Knesset in Jerusalem.

Wir haben mit dem jüdischen Leiter des MI6 gesprochen, der behauptet, der neue Eigentümer zu sein. Er sagt, dass sie bald den dritten Tempel an der Stelle des ursprünglichen, von König David erbauten Tempels wiederaufbauen werden. Sie sagen, der Ort sei nicht in der Nähe der Al-Aqsa-Moschee.

Wenn dies wahr ist, bedeutet es, dass die Juden aus der jahrtausendelangen Sklaverei befreit werden. Wir werden es bald sehen.

Unabhängig davon gibt es unzählige Anzeichen dafür, dass die alte Ordnung zusammenbricht. Letzte Woche ging die älteste Zentralbank der Welt, die schwedische Reichsbank, in Konkurs. Die nun zahlungsunfähige Zentralbank benötigt mindestens 80 Mrd. SEK oder 7 Mrd. US-Dollar (etwa 1 % des schwedischen BIP), um wieder auf die Beine zu kommen. Die Schweden wären besser dran, wenn sie einfach den Stecker ziehen würden.

https://www.zerohedge.com/markets/worlds-oldest-central-bank-seeking-7-billion-bailout-after-massive-bond-losses

Eine weitere Zentralbank, die ums Überleben kämpft, ist die argentinische. Ihr Marionetten-Wirtschaftsminister Massa, der für eine Inflation von 140 % verantwortlich war, hat sich „wider Erwarten“ gegen den liberalen Kandidaten Javier Milei durchgesetzt. Milei versprach, den Peso abzuschaffen und die Zentralbank zu schließen. Mit anderen Worten, die khasarische Mafia versucht, die argentinischen Wahlen zu stehlen, um ihre Schuldensklaverei dort am Laufen zu halten.

Etwas Ähnliches geschieht in Mexiko. Letzte Woche wurde das Land mit einer Wetterveränderungswaffe getroffen.

Präsident Andres Manuel Lopez Obrador beschuldigte seine Gegner, den Hurrikan Otis im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr ausnutzen zu wollen.

https://news.yahoo.com/death-toll-mexico-devastating-hurricane-183726054.html

Eine hochrangige mexikanische Quelle sagt, die KM versuche, eine „jüdische“ Frau als Präsidentin durchzusetzen. Er sagt, er habe sie getroffen und „sie sah nicht wie ein menschliches Wesen aus“.

Ähnliche Kämpfe finden in vielen Ländern statt, da die KM einen aussichtslosen Kampf führen, um ihre Marionetten an der Macht zu halten, während ihre Herrschaft zusammenbricht.

Wir erleben auch große Zusammenbrüche von Unternehmen. Dies gilt insbesondere für die Pharmaindustrie.

Johnson & Johnson plant den Konkurs, da das Unternehmen mit über 500.000 Klagen konfrontiert ist, die Babypuder mit Krebs in Verbindung bringen. Andere Pharmaunternehmen sehen sich mit ähnlichen Klagen wegen anderer krebserregender Produkte konfrontiert.

Jetzt kommen die Impfstoffklagen und Kriegsverbrecherprozesse.

Neuseeland ist ein Schauplatz des Verbrechens: In einer Klinik wurden an einem Tag 30 Menschen mit COVID-19 geimpft und alle 30 sind gestorben.

https://expose-news.com/2023/10/22/new-zealand-is-a-crime-scene/

Ähnliche Berichte gibt es aus Kanada, den USA und vielen anderen Ländern.

„Sie werden alle wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt und hingerichtet“, versprechen CIA-Quellen.

Es ist Zeit für eine Sammelklage. Hier finden Sie eine Liste von 90 Anwälten, an die Sie sich wenden können, wenn Sie die Impfstoffhersteller verklagen wollen:

https://airtable.com/appGIUGnttjzscdJF/shrAqtpTOTkoOgrbx/tblfVuObLpclbtF0W

Es wird auch Gerichtsverfahren wegen vermisster Kinder geben. Der polnische Geheimdienst hat uns informiert:

Wir wissen viel über verschiedene Modelle des „Kinderschutzes“, weil die Experten des Ordo Iuris seit Jahren Familien aus den Händen herzloser norwegischer, deutscher, niederländischer, belgischer und schwedischer Beamter retten. Sogar Neugeborene werden von ihren stillenden Müttern getrennt, wenn den Beamten ein Verhalten auffällt, das sie als störend empfinden, wie z. B. ein unregelmäßiger Lebensstil, häufige Auslandsreisen des Kindes mit seiner Mutter oder… eine zu nasse Windel des Babys. Jede dieser Geschichten ist in einem Gerichtsverfahren dokumentiert worden.

Auch in den USA werden jedes Jahr 40.000 Kinder vermisst. Auch hier ist es an der Zeit, Rechenschaft abzulegen.

Die Zeiten, in denen man Leute von Hillary Clinton-Kundgebungen wegzerren konnte, weil sie nach Bills Reisen nach Epstein Island fragten, sind vorbei.

Es gibt auch eine Säuberung bei Elektrofahrzeugen. In einem Sieg für die Automobilarbeiter stoppt Ford Investitionen in Höhe von 12 Milliarden Dollar in Elektrofahrzeuge, da diese zu teuer seien.

https://www.businessinsider.com/ford-delays-ev-manufacturing-investment-cars-too-expensive-2023-10

„Die Menschen sehen endlich die Realität“, sagte der Vorsitzende von Toyota Motor, Akio Toyoda.

https://www.businessinsider.com/auto-executives-coming-clean-evs-arent-working-2023-10

Apropos Realität: Wir kommen jetzt auch der Wahrheit über die von der KM inszenierten Massenerschießungen näher, mit denen sie versucht, den Amerikanern Schusswaffen abzunehmen.

Es scheint, dass die Leute mit dem Alufolienhut an etwas dran waren. Schauen Sie sich an, wie viele Schützen Stimmen hörten, bevor sie handelten.

Die Technologie, mit der Menschen Stimmen in ihrem Kopf hören können, die sonst niemand hören kann, gibt es mindestens seit den 1970er Jahren. Im folgenden Video sehen Sie, wie ein Hochschulprofessor Schallwellen mit Musik schickt, die nicht laut zu hören sind, aber in Ihrem Kopf wahrgenommen werden können. Dieses Experiment wurde an einer Universität mit einem Gerät durchgeführt, das einige hundert Dollar gekostet hat. Sehen Sie sich die Reaktionen der Studenten an.

Natürlich haben die Regierungen diese Technologie genutzt. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich all die Leute, die mir in der Vergangenheit mit solchen Berichten kamen, als wahnhaft abgetan habe.

Zum Schluss noch ein Video, das mir von den Russen geschickt wurde, als dieser Bericht gerade veröffentlicht werden sollte. Es zeigt, wie Donald Trump dem Kronprinzen von Marokko, Moulay Hassan, gegenüber unterwürfig ist. Marokko kontrolliert 70 % der weltweiten Phosphatvorräte, die für die gesamte Landwirtschaft benötigt werden. Das Wappen der marokkanischen Königsfamilie zeigt zwei Löwen von Juda, was bedeutet, dass sie Krypto-Juden sind. Sollte die Familie Hassan versuchen (Gott bewahre), eine Hungerkrise herbeizuführen, werden sie für immer aus dem menschlichen Genpool verschwinden.

…

