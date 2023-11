Teile die Wahrheit!

Die Gründung der Biotechnologie-Forschungsorganisation Biopreparat in den 1970er Jahren, um die neuartigen Möglichkeiten der Gentechnik auszuschöpfen, sollte neue Waffen hervorbringen.

Das Programm erreichte seinen Höhepunkt in den 1980er Jahren, als schätzungsweise 65.000 Mitarbeiter in Dutzenden militärischen oder zivilen Einrichtungen arbeiteten.

Im Jahr 1989 lief Vladimir Pasechnik, ein leitender Wissenschaftler von Biopreparat, aus und enthüllte dem britischen und US-amerikanischen Geheimdienst wichtige Details über die illegale sowjetische Biowaffenforschung.

Die drei sowjetischen militärischen Biowaffenanlagen in Sergiev Posad-6 (vormals Zagorsk-6), Jekaterinburg-19 (vormals Swerdlowsk-19) und das Kirov-Institut blieben wie zu Sowjetzeiten und für Ausländer unzugänglich.

Die Dinge begannen sich zu ändern, als die Bedrohung durch den Terrorismus zunahm, der in Russland aufgrund der Kriege gegen Tschetschenien zu einem ernsten Problem wurde. Im Juli 1999 kam es in Oblivskaya in der Region Rostow im Süden Russlands zu einem Ausbruch des hämorrhagischen Kongo-Krim-Fiebers.

Obwohl der Ausbruch nicht als bioterroristischer Angriff beschrieben wurde, diente er dennoch dazu, das alte Biowaffenprogramm wieder in Schwung zu bringen und ihm eine neue Mission zu geben. Berichten zufolge versuchten tschetschenische Separatisten im Jahr 2000, Sergijew Possad-6 zu infiltrieren, um an Krankheitserreger zu gelangen, was möglicherweise auch die damaligen russischen Entscheidungsträger beeinflusste.

Die Regierung erließ 1999 zwei Dekrete zum Schutz des russischen Volkes vor vom Menschen verursachten oder natürlichen biologischen Bedrohungen, unter anderem durch die Ernennung von Sergiev Posad-6 und dem Wolgograder Anti-Pest-Institut zu führenden Einrichtungen für die biologische Vorbereitung. (Reduzierung der Weltbevölkerung: „Ich sehe keine größere Bedrohung für die Menschheit als diesen aufziehenden Sturm“)

Diese Verordnungen ermöglichten es beiden Einrichtungen übrigens auch, hochentwickelte Dual-Use-Forschung zu gefährlichen Krankheitserregern fortzusetzen, unter anderem durch die Durchführung von Aerosol-Experimenten. Im Jahr 2004 verkündete die russische Zeitung Moskovskij Komsomolets stolz über Sergiev Posad-6:

„Einigen Quellen zufolge sind alle Produktionsanlagen des unterirdischen Teils von Zagorsk-6 in einwandfreiem Zustand, einschließlich der Produktionslinien für die darauf basierende Munition für das Pockenvirus. Wir sind bereit für die biologische Kriegsführung.“

In einem Interview mit Krasnaya Zvezda erklärte der Direktor des Gamaleya-Instituts, Alexander Gintsburg, stolz, dass er eine enge Zusammenarbeit mit dem Militär „geerbt“ habe, die auf das sowjetische Programm für biologische Waffen zurückgeht.(Woher stammt die kranke Fantasie der Entvölkerung?)

Sergiev Posad-6 kämpft seit mehreren Jahren mit Problemen wie heruntergekommenen Gebäuden, fehlender Zentralheizung und mangelnder Müllabfuhr. Sergijew Possad-6 ist nicht „nur“ eine militärisch-biologische Einrichtung, sondern auch eine geschlossene Stadt altsowjetischen Stils, in der 5.000 bis 6.000 Einwohner leben.

Im Jahr 2018 kam es zu einer Demonstration, nachdem die Bewohner von Sergiev Posad-6 fast zwei Wochen lang ohne Warmwasser und Heizung gewesen waren. Ein Anwohner beschwerte sich:

„Wir haben mehr Ratten als Katzen. Das ist keine Stadt, sondern eine Art Konzentrationslager.“

Juri Bobylow, ein Hauptbefürworter genetischer Waffen in Russland, zeichnete in seinem Buch „The Genetic Bomb: Secret Scenarios of Bioterrorism“ aus dem Jahr 2006 (Nachdruck 2008) ein düsteres Bild der Welt, die in einer malthusianischen Falle gefangen ist.

Da er beschrieb, dass die Welt auf eine ökologische Katastrophe zusteuere, befürwortete er die Entwicklung und den Einsatz genetischer Waffen zur Ausrottung des größten Teils der Menschheit, so dass nur etwa 1 bis 1,5 Milliarden Menschen („die goldene Milliarde“) überleben und gedeihen könnten.

Der Begriff „die goldene Milliarde“ ist im postsowjetischen Russland weit verbreitet und bezieht sich darauf, wie eine reiche und mächtige Kabale versucht, die Mehrheit der Menschheit auszubeuten, um der einen Milliarde Menschen in der westlichen Welt zu helfen.

Die russische Führung ist für die Verwendung dieses Begriffs berüchtigt und stellt sich meist als Kämpferin gegen diese Verschwörung dar. In Bobylovs Buch und den folgenden Artikeln wird dieser Begriff auf den Kopf gestellt;

Er befürwortete den Einsatz genetischer Waffen als Hauptwaffe in Völkermordkriegen auf der ganzen Welt, um das gelobte Land der „goldenen Milliarde“ zu erreichen.

Es überrascht nicht, dass Bobylovs Buch voller rassistischer Gefühle, Bewunderung für den Nationalsozialismus und Respekt für einzelne Nazis wie den berühmten Zoologen Konrad Lorenz ist.

Im hohen Alter äußerte sich Lorenz als zivilisatorisch-ökologischer Gesellschaftskritiker und wurde in Österreich zu einer Leitfigur der Grünen-Bewegung.

In den 1950er-Jahren war Lorenz der einzige Biologe in einer Gruppe von Entwicklungspsychologen, die im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Study Group on the Psychobiological Development of the Child die Konsequenzen der Ethologie für die Kinderpsychologie erörterten. 1973 wurde ihm zusammen mit Karl von Frisch und Nikolaas Tinbergen der „Nobelpreis für Physiologie oder Medizin“ für Entdeckungen zur Organisation und Auslösung von individuellen und sozialen Verhaltensmustern verliehen. Zur Bevölkerungsentwicklung sagte Lorenz 1988:

„Es zeigt sich, daß die ethischen Menschen nicht so viele Kinder haben und die Gangster sich unbegrenzt und sorglos weiter reproduzieren.“ Und: „… gegen Überbevölkerung hat die Menschheit nichts Vernünftiges unternommen. Man könnte daher eine gewisse Sympathie für Aids bekommen.“

Karl Ritter von Frisch, der Co-Nobelpreisträger, konnte mit Unterstützung der Rockefeller Foundation, 1931/32 ein neues zoologisches Institut in München zu errichten. Vertreter der Rockefeller-Familie waren involviert gewesen in das amerikanische Biowaffenprogramm.

Der Russe Bobylov hatte zuvor für verschiedene Regierungsbehörden gearbeitet und war Mitarbeiter der mächtigen Militärisch-Industriellen Kommission (VPK). Er wusste von der Arbeit, die von Generalleutnant Valentin Evstigneev geleitet wurde, dem ehemaligen Leiter der 15. Direktion des sowjetischen Generalstabs, die für das sowjetische Biowaffenprogramm verantwortlich war.

Im Jahr 2012 schrieb Premierminister Putin (kurz vor seiner Rückkehr ins Präsidentenamt) einen Aufsatz über zukünftige Militärtechnologien, darunter auch genetische Waffen.

Bei einem anschließenden, im Fernsehen übertragenen Treffen mit seinen Ministern versprach der russische Verteidigungsminister Anatoli Serdjukow, auf der Grundlage von Putins Essay neue Waffensysteme zu entwickeln, darunter auch genetische Waffen.

Diese bizarre und dunkle Weltanschauung könnte eine Reihe von Regierungsdekreten im Zeitraum 2018–2020 erklären, die darauf abzielten, die Entwicklung genetischer Technologien in Russland zu stärken – ein Programm, das ein geplantes Budget von 230 Milliarden Rubel (oder mehr als 3,8 Milliarden US-Dollar) haben würde.

Das Programm sieht vor, drei Genomzentren sowie 65 Labore und Forschungszentren einzurichten und gleichzeitig rund 3.000 Personen auszubilden.

Das Energieunternehmen Rosneft wird dabei helfen, ein spezielles Zentrum zu schaffen, das die Genome von 100.000 in Russland lebenden Menschen (hauptsächlich Mitarbeiter von Rosneft und deren Familienangehörige) entschlüsseln kann.

